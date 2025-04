Tri ân thế hệ làm nên chiến thắng 30/4/1975: Hội Luật gia Việt Nam nguyện đem hết sức mình phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới các anh hùng liệt sĩ, các thế hệ cha anh. Máu đào và công sức của các đồng chí, đồng bào đã tô thắm lá cờ vinh quang của Tổ quốc, viết nên bản anh hùng ca bất diệt cho dân tộc.

Trong không khí thiêng liêng kỷ niệm 50 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, non sông thu về một mối, sáng 29/4, Hội Luật gia Việt Nam long trọng tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).

Buổi lễ là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới thế hệ của cha anh đã không tiếc máu xương vì nền độc lập tự do, đồng thời khơi dậy trách nhiệm, niềm tin và ý chí phấn đấu của mỗi cán bộ, đảng viên trong thời kỳ mới.

Quang cảnh Lễ mít tinh kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025)

Tham dự Lễ mít tinh kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, có các đồng chí đại diện lãnh đạo các Vụ thuộc Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Nội chính Trung ương, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Công an.

Về phía Hội Luật gia Việt Nam, có các đồng chí: Nguyễn Khánh Ngọc – Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; Nguyễn Văn Quyền – Nguyên Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam khóa XII, XIII; cùng các đồng chí Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, các đồng chí nguyên lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy; các đồng chí lãnh đạo văn phòng và Ban chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Hội, các đồng chí lãnh đạo Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh cơ quan Hội Luật gia Việt Nam; đại diện lãnh đạo Hội Luật gia thành phố Hà Nội, Chi hội luật gia Bộ Công an, Bộ Tư pháp; Chi Hội Luật gia trường Đại học Luật; Chi Hội Luật gia Tòa án nhân dân Tp.Hà Nội và toàn thể cán bộ, đảng viên, hội viên Hội Cựu chiến binh, Đoàn viên Thanh niên Hội Luật gia Việt Nam.

Tri ân sâu sắc tới các anh hùng liệt sĩ, các thế hệ cha anh

Phát biểu tại buổi lễ mít tinh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc đã ôn lại trang sử hào hùng của dân tộc, tưởng nhớ và tri ân các thế hệ đã hy sinh vì Tổ quốc, đồng thời khơi dậy niềm tự hào, ý chí và khát vọng xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc

Kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là dịp để mỗi chúng ta nhắc nhở nhau về đạo lý "uống nước nhớ nguồn" cao đẹp của dân tộc. Chúng ta đời đời ghi nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, của các vị tiền bối cách mạng, các anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh, các cựu chiến binh, đồng bào và đồng chí trên mọi miền đất nước đã hy sinh, cống hiến trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất Tổ quốc.

Chính sự hy sinh vô bờ bến và những cống hiến to lớn đó đã làm nên chiến thắng 30/4 lịch sử và đem lại hòa bình, độc lập cho chúng ta hôm nay.

"Nhân dịp này, cho phép tôi được thay mặt hơn 100.000 hội viên Hội Luật gia Việt Nam bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới các anh hùng liệt sĩ, các thế hệ cha anh. Máu đào và công sức của các đồng chí, đồng bào đã tô thắm lá cờ vinh quang của Tổ quốc, viết nên bản anh hùng ca bất diệt cho dân tộc. Chúng ta nguyện tưởng nhớ mãi mãi những người đã khuất và luôn trân trọng tri ân những người còn sống trở về từ chiến tranh.

Phát huy truyền thống "uống nước nhớ nguồn", Đảng, Nhà nước và nhân dân ta suốt 50 năm qua đã và đang thực hiện nhiều chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho đời sống của các gia đình liệt sĩ, thương binh và người có công với cách mạng. Đây không chỉ là trách nhiệm, mà còn là tình cảm sâu nặng, là mạch nguồn đạo lý giúp gắn kết các thế hệ người Việt Nam", Chủ tịch bày tỏ.

Trong bài phát biểu của mình, Chủ tịch Nguyễn Khánh Ngọc đã điểm lại những thành tựu to lớn mà đất nước Việt Nam đã đạt được trong 50 năm xây dựng và phát triển trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế, quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc và đối ngoại.

Các đồng chí lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam và các đại biểu tham dự lễ mít tinh

Theo Chủ tịch Nguyễn Khánh Ngọc, trong sự nghiệp cách mạng chung đó, Hội Luật gia Việt Nam và giới luật gia cả nước có một vị trí, vai trò hết sức quan trọng.

Được thành lập từ năm 1955 dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự dìu dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, Hội Luật gia Việt Nam trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành đã khẳng định vị thế là một tổ chức chính trị–xã hội–nghề nghiệp có uy tín trong hệ thống chính trị nước ta. Suốt chặng đường đó, các thế hệ luật gia Việt Nam đã bền bỉ phấn đấu, thông qua pháp luật để đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc và thúc đẩy tiến bộ xã hội.

Ngày nay, trước yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hội Luật gia và đội ngũ luật gia càng ý thức sâu sắc sứ mệnh của mình đối với đất nước.

"Chúng ta cũng nhận thức sâu sắc rằng xây dựng thành công Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Mỗi hội viên Hội Luật gia Việt Nam, mỗi cán bộ làm công tác pháp luật cần phát huy tinh thần yêu nước, bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp, đóng góp tích cực vào việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách tư pháp, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước bằng pháp luật", Chủ tịch Nguyễn Khánh Ngọc cho hay.

Chủ tịch Nguyễn Khánh Ngọc khẳng định, Hội Luật gia Việt Nam với hơn 100.000 hội viên trên khắp cả nước sẽ tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân trong lĩnh vực pháp luật.

Chủ động tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật trong xã hội; tích cực tham mưu, tư vấn cho Đảng và Nhà nước về những chủ trương, chính sách, hoàn thiện hệ thống luật pháp; tích cực tham gia cải cách tư pháp; đẩy mạnh hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở và tăng cường công tác tham gia giám sát, phản biện xã hội, thống nhất hành động cùng với các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm bảo đảm cho pháp luật được thực thi công bằng, nghiêm minh.

Đồng thời kêu gọi, mỗi luật gia hãy không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp, xứng đáng là "người chiến sĩ trên mặt trận pháp lý", góp phần xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, bảo vệ công lý, công bằng xã hội.

"Trong các nỗ lực đó thì đoàn kết, đổi mới, sáng tạo để tạo đột phá và động lực trong thực hiện nhiệm vụ, công tác hội là những định hướng, yêu cầu của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với các cấp hội", Chủ tịch nêu.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Nguyễn Khánh Ngọc cũng lưu ý, trong bối cảnh đất nước ta đang hội nhập quốc tế sâu rộng, các luật gia Việt Nam cũng cần nhận thức được các cơ hội và thách thức về pháp luật và tư pháp trong hội nhập quốc tế để chủ động hoàn thiện những kiến thức, hiểu biết về pháp luật quốc tế, không ngừng nghiên cứu, tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm của các nước để có thêm thông tin giúp thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ.

Chủ động, tích cực cùng với các tổ chức và luật gia tiến bộ trên thế giới đóng góp tích cực vào việc bảo vệ hòa bình, công lý, nhân quyền trên thế giới.

"Với tinh thần đó, các hội viên Hội Luật gia Việt Nam nguyện đem hết sức mình phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa", Chủ tịch nhấn mạnh.

Tiếp tục kế thừa, giữ gìn và phát huy truyền thống yêu nước

Tại buổi lễ, các đại biểu đã được lắng nghe đồng chí Bùi Việt Bắc, là cựu chiến binh đã từng tham gia chiến đấu tại chiến trường cánh đồng Chum, Xiêng Khoảng, Lào, là thương binh hạng 4/4 chia sẻ những kỷ niệm chiến đấu và cảm xúc nhân ngày tháng Tư lịch sử.

Cựu chiến binh Bùi Việt Bắc đã chia sẻ những kỷ niệm chiến đấu và cảm xúc nhân ngày tháng Tư lịch sử

Đại diện cho tuổi trẻ Hội Luật gia Việt Nam, đồng chí Ninh Hồng Vui – Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc hướng về cột mốc lịch sử 50 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước.

Đây không chỉ là hồi chuông nhắc nhở về xương máu và khát vọng hòa bình của cha ông, mà còn là ngọn lửa truyền cảm hứng để thế hệ trẻ tiếp bước, cống hiến trí tuệ, nhiệt huyết xây dựng và gìn giữ Tổ quốc ngày càng phồn vinh, thịnh vượng.

Đồng chí Ninh Hồng Vui – Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam

"Thay mặt tuổi trẻ Hội Luật gia Việt Nam, tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và khắc ghi công lao to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ cha ông vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đặc biệt, là sự hiện diện của các đồng chí cựu chiến binh cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam – những người lính đã trực tiếp trải qua thời kỳ chiến tranh gian khổ, đã mang đến cho buổi lễ kỷ niệm hôm nay một ý nghĩa thiêng liêng và sâu sắc. Sự có mặt của các đồng chí không chỉ gợi nhắc về những hy sinh to lớn vì độc lập, tự do của Tổ quốc mà còn khơi dậy niềm tự hào, lòng biết ơn vô hạn trong mỗi chúng tôi", đồng chí Ninh Hồng Vui chia sẻ.

Đồng chí Ninh Hồng Vui cũng bày tỏ, thế hệ trẻ của Hội Luật gia Việt Nam xin hứa nguyện một lòng trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân; luôn vững tin đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Các đoàn viên thanh niên cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam tại buổi lễ mít tinh

Tiếp tục kế thừa, giữ gìn và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí quật cường của cha ông, nêu cao tinh thần tiên phong, xung kích, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, sẵn sàng đảm nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, không ngừng phấn đấu trở thành những công dân gương mẫu, trách nhiệm trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, góp phần xây dựng Hội Luật gia Việt Nam nói riêng và đất nước nói chung.

Trong khuôn khổ buổi lễ, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam đã trao tặng Bằng khen của Chủ tịch Hội cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phục vụ, tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024 – 2029 và Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hội Luật gia Việt Nam.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam đã trao tặng Bằng khen của Chủ tịch Hội cho các tập thể và cá nhân