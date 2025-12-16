Chu kỳ tăng giá BĐS khu Đông TP.HCM đã điểm: Đâu là tọa độ hút khách nhất khu vực?

Theo dữ liệu từ các nền tảng nghiên cứu thị trường, chỉ trong 9 tháng đầu năm, mức độ quan tâm đến bất động sản (BĐS) khu Đông TP.HCM đã tăng khoảng 10%, phản ánh sự trở lại của dòng tiền có chọn lọc, tập trung vào những dự án sở hữu nền tảng hạ tầng hiện đại, tiện ích đồng bộ và dư địa tăng giá rõ ràng, như Vinhomes Grand Park.

Hạ tầng tăng tốc tạo nền móng cho chu kỳ giá mới

Khu Đông từ lâu đã được quy hoạch là cực tăng trưởng mới của TP.HCM, và hiện tại, quy hoạch này đang dần được hiện thực hóa bằng tốc độ đầu tư hạ tầng mạnh mẽ. Hơn 70% nguồn vốn đầu tư hạ tầng của TP.HCM trong những năm gần đây được phân bổ cho khu vực, tạo nền tảng cho sự bứt tốc cho thị trường BĐS.

Đại đô thị Vinhomes Grand Park đón trọn chu kỳ tăng trưởng của khu Đông

Diễn biến giá cho thấy, khu Đông đang dẫn đầu thị trường về tốc độ tăng. Theo báo cáo của Dat Xanh Services, trong quý III, giá căn hộ tại khu Đông ghi nhận mức tăng bình quân 15-30% so với đầu năm - cao nhất toàn thị trường TP.HCM.

Nếu nhìn lại các chu kỳ tăng giá trước đây của khu Đông, có thể thấy một điểm chung là hạ tầng luôn đi trước một bước, giá BĐS đi sau một nhịp. Hiện tại, hạ tầng của khu vực này đang hội tụ đầy đủ các yếu tố để kích hoạt một chu kỳ mới.

Hàng loạt công trình giao thông trọng điểm đã, đang và sẽ được triển khai đồng loạt, tạo nên mạng lưới kết nối đa tầng, đa hướng hiếm có, như: quốc lộ 51, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã đi vào vận hành; vành đai 3, sân bay quốc tế Long Thành, cao tốc Bến Lức - Long Thành, dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đang triển khai. Bên cạnh đó, nhiều dự án chiến lược cũng sắp khởi công, như cầu Phú Mỹ 2, cầu Đồng Nai 2, cầu Cát Lái và tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành…

Việc các trục kết nối này đồng loạt được triển khai và chuẩn bị về đích đã góp phần rút ngắn thời gian di chuyển giữa khu Đông với trung tâm TP.HCM, mở rộng khả năng kết nối vùng, đặc biệt là với sân bay quốc tế Long Thành. Đây chính là nền tảng quan trọng để kích hoạt một chu kỳ tăng giá mới, bền vững hơn so với các giai đoạn trước.

Vành đai 3 chạy xuyên tâm Vinhomes Grand Park, đoạn tuyến trên cao dài gần 15km sẽ thông xe kỹ thuật vào 19/12/2025

Dẫn đầu cả về quy mô lẫn hệ tiện ích tích hợp “All-in-one”, Vinhomes Grand Park trở thành dự án thu hút sự quan tâm mạnh mẽ nhất của thị trường khu Đông hiện nay.

Lợi thế cốt lõi của đại đô thị này nằm ở khả năng kết nối hiếm có với Vành đai 3 chạy xuyên tâm, tạo trục liên vùng quan trọng, kết nối trực tiếp với tuyến Metro số 1, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận hai sân bay quốc tế lớn là Tân Sơn Nhất và Long Thành.

Trong đó, Vành đai 3 đoạn cầu cạn gần 15km qua đại đô thị sẽ thông xe kỹ thuật vào 19/12, toàn tuyến dự kiến vận hành từ 30/6/2026. Sân bay Long Thành dự kiến đón chuyến bay đầu tiên cùng thời điểm 19/12, dự kiến khai thác giai đoạn 1 từ đầu năm 2026.

Một yếu tố quan trọng khác được xem là bảo chứng tăng giá là Vinhomes Grand Park sở hữu hệ sinh thái đô thị đã vận hành thực tế, tạo lực cầu ổn định và nhịp sống sôi động với cộng đồng cư dân lên đến hơn 70.000 người.

The Opus One là dự án Top 1 và cũng là cuối cùng của Vinhomes Grand Park

Ngay lúc này, The Opus One, dự án cuối cùng tại Vinhomes Grand Park đang được giới đầu tư săn đón. Dự án được đánh giá cao nhờ hội tụ ba yếu tố hiếm có: vị trí trung tâm của trung tâm, dòng sản phẩm căn hộ cao cấp và mức giá hấp dẫn so với mặt bằng chung tại khu Đông.

Được định vị là dự án Top 1 của đại đô thị Vinhomes Grand Park, The Opus One nằm gần nhất với tổ hợp tiện ích thuộc hệ sinh thái Vingroup trong khoảng cách từ 1-10 phút đi bộ, bao gồm TTTM Vincom Mega Mall, đại công viên 36ha, công viên giải trí Grand Park, quảng trường Golden Eagle, trường học Vinschool hệ Cambridge, sân tập golf 2 tầng 36 slots, toà tháp văn phòng cao 43 tầng, các tuyến phố thương mại dịch vụ Broadway, Ginza, sân tập pickleball… Với vị trí độc tôn này, giá trị căn hộ The Opus One được đánh giá sẽ tiếp tục tăng nhanh và mạnh theo từng cột mốc hoàn thiện của các siêu tiện ích trong quần thể đại đô thị.

Căn hộ của The Opus One hút người mua nhờ tiềm năng tăng giá bền vững

Đặc biệt, thời điểm bàn giao của The Opus One, vào tháng 3/2026, trùng với giai đoạn hoàn thiện và vận hành đồng bộ của loạt hạ tầng trọng điểm, từ Vành đai 3 đến các tuyến cao tốc và kết nối sân bay, giúp nhà đầu tư đón trọn biên độ tăng giá bất động sản.

Với bối cảnh khu Đông đang vươn mình mạnh mẽ khẳng định vị thế của cực tăng trưởng mới tại trung tâm của siêu đô thị TP.HCM sau sáp nhập, The Opus One sở hữu đầy đủ lợi thế kết nối và hệ sinh thái hoàn chỉnh của Vinhomes Grand Park để trở thành cơ hội vàng dành cho người mua ở thực cũng như nhà đầu tư trung, dài hạn.