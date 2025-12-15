Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101 Quảng cáo #109
  1. Trang chủ
  2. Dự án - BĐS

Biệt thự compound Vịnh Xanh: Biểu tượng kiêu hãnh mang tới chất sống thương gia cho giới tinh hoa

13:43 15/12/2025
Vịnh Xanh (Vinhomes Ocean Park 3) là hình mẫu của compound thế hệ mới, nơi sự an toàn và biệt lập không còn đóng khung tuyệt đối mà được bao bọc bởi hệ sinh thái dịch vụ phong phú và nhịp sống sôi động của một siêu đô thị đẳng cấp toàn cầu - Ocean City. Phiên bản nâng cấp này tạo nên môi trường sống khác biệt, đáp ứng đúng chuẩn mực của cộng đồng tinh hoa hiện đại.

Sức hút của compound với giới tinh hoa

Ở những tọa độ sống đắt giá nhất hành tinh, từ Beverly Hills (Mỹ), Palm Jumeirah (Dubai) đến Sentosa Cove (Singapore), giới tinh hoa luôn gặp nhau ở một lựa chọn: sống trong compound. Không phải ngẫu nhiên mô hình này trở thành “dấu hiệu nhận diện” của đẳng cấp.  

1-1765781055.jpg

Khu compound Beverly Hills (California, Mỹ) là chốn sống xa hoa của giới siêu giàu

Tại các “biệt khu nhà giàu” này, sự riêng tư trở thành đặc quyền đích thực. Những lớp an ninh chặt chẽ tạo ra “lá chắn vô hình”, giúp cư dân tách biệt khỏi nhịp sống ồn ã bên ngoài và dành trọn năng lượng cho những điều quan trọng.

Song song với đó là một cộng đồng được hình thành từ sự chọn lọc tự nhiên, nơi những người có cùng gu sống, cùng chuẩn mực thẩm mỹ và cùng khát vọng tận hưởng không gian xứng tầm hội tụ. Họ tạo nên một nền văn hóa nội khu tinh tế mà các khu đô thị phổ thông khó có thể tái hiện.

Để hoàn chỉnh vòng tròn trải nghiệm, hệ thống tiện nghi khép kín vận hành như một “resort phiên bản tư gia”. Các clubhouse riêng tư, bể bơi phong cách nghỉ dưỡng, những lối dạo bộ rợp bóng cây, những khoảng xanh được chăm chút kỹ lưỡng, tạo nên nhịp sống hưởng thụ tinh tế mỗi ngày.

Tại Việt Nam, Vinhomes là đơn vị tiên phong đưa mô hình compound chuẩn quốc tế vào đời sống, điển hình như Vinhomes Riverside hay The Harmony.

Đặc biệt, sự xuất hiện của Vịnh Xanh tại Ocean City đánh dấu bước tiến mới, đưa mô hình compound lên một tầng cao hơn. Không gian sống nơi đây vẫn giữ sự biệt lập, tinh tế nhưng đồng thời kết nối mượt mà với thiên nhiên và nhịp sống phồn hoa của đô thị ở tốt nhất thế giới.

Phiên bản compound nâng cấp giữa thiên nhiên và phố biển

Nếu nhiều khu compound trên thế giới thường chọn núi rừng hoặc đại dương làm bản sắc, thì Vịnh Xanh lại dung hòa cả hai, tạo nên một không gian sống hiếm có. Nằm tại vị trí trung tâm của “thành phố biển hồ” Ocean City, Vịnh Xanh vừa thừa hưởng trọn vẹn hệ sinh thái tiện ích toàn diện, vừa sở hữu cảnh quan nội khu tráng lệ được tạo tác độc bản.

a2-1765781046.jpg

Biệt thự Vịnh Xanh nằm tại trái tim “phố cổ tương lai” Ocean City

Tại Vịnh Xanh, hệ an ninh đa lớp, giao thông nội khu tách biệt và quy hoạch tiện ích chỉ dành riêng cho cư dân giúp nơi đây vận hành như một vùng an trú yên bình. Cánh cửa vừa khép lại, nhịp sống bên ngoài lập tức tách rời, chỉ còn lại sự tĩnh tại và những trải nghiệm đẳng cấp mà giới tinh hoa tìm kiếm.

Nơi đây còn được ví như “trái tim xanh” của toàn đại đô thị nhờ mật độ cây xanh và mặt nước vượt trội. Cụm đảo tiện ích Caribbean Bay gồm đảo hồ bơi, đảo thể thao ngoài trời và đảo BBQ VIP hay những khu vườn chuẩn resort… tạo nên bầu không khí tinh khiết và giàu năng lượng . Tại đây, cư dân không cần lên kế hoạch cho những chuyến “retreat” bởi bản thân môi trường sống đã là liệu pháp tái tạo mỗi ngày.

Lợi thế kết nối cũng là điểm khác biệt của Vịnh Xanh. Hai trục giao thông Đại lộ Bốn Mùa và Đại lộ Hừng Đông vận hành như hai mạch sống đưa cư dân tiếp cận mọi tiện ích trọng điểm của Ocean City chỉ trong vài phút di chuyển. Nhờ đó, chỉ cần bước qua cảnh cổng nội khu, cả một thế giới sôi động lập tức mở ra.

Grand World rực rỡ, VinWonders náo nhiệt, biển hồ Crystal Lagoon khoáng đạt, cùng những tâm điểm mua sắm, ẩm thực quốc tế như Little Hong Kong, Làng Sake… tạo nên chuỗi trải nghiệm thượng lưu ngay bên thềm nhà. Sự phong phú ấy hòa quyện với hệ sinh thái dịch vụ all-in-one chất lượng 5 sao của Vingroup tạo nên một chuẩn sống thương gia đích thực. 

Song song với đó, tuyến đường ven sông kết nối trực tiếp ra cao tốc Hà Nội - Hải Phòng mở ra lợi thế di chuyển hiếm thấy cho một khu compound biệt lập. Cư dân dễ dàng vào trung tâm Hà Nội, và nhanh chóng tiếp cận Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh. Tính kết nối này không chỉ phục vụ nhu cầu an cư mà còn giúp Vịnh Xanh trở thành điểm đến lý tưởng cho cả nghỉ dưỡng ngắn ngày lẫn kinh doanh dịch vụ.

a3-1765781051.jpg

Vịnh Xanh là biểu tượng kiêu hãnh, mang tới chất sống thương gia cho giới tinh hoa

Đáng chú ý, các dòng biệt thự và nhà phố tại Vịnh Xanh được thiết kế với tư duy mở, cho phép chủ nhân tận hưởng trọn vẹn những đặc quyền nhưng vẫn linh hoạt chuyển đổi công năng khi cần. Mỗi căn có thể là tổ ấm sang trọng, cũng có thể vận hành như homestay cao cấp, studio nghệ thuật hay không gian kinh doanh phong cách boutique, mang đến dịch vụ hạng sang ngay trong nội khu cho cộng đồng thượng lưu tại Vịnh Xanh.

Bên cạnh giá trị sống tinh hoa, Vịnh Xanh còn nổi bật như một tài sản tích sản bền vững. Trên thị trường quốc tế, các khu compound luôn nằm trong nhóm bất động sản tăng giá ổn định nhờ sự khan hiếm và chất lượng cộng đồng. Tại Việt Nam, Vinhomes Riverside đã tăng giá 416% trong 6 năm (2018-2024). Trong bối cảnh đó, Vịnh Xanh được xem là tài sản độc bản với triển vọng tăng giá đột phá trong tương lai.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Vin Group
Cùng chủ đề
The Komorebi - Biệt thự Nhật bàn giao ngay giữa “đảo tỷ phú”, sinh lời rõ rệt từ ngày đầu Dự án - BĐS
The Komorebi - Biệt thự Nhật bàn giao ngay giữa “đảo tỷ phú”, sinh lời rõ rệt từ ngày đầu

Biệt thự phong cách Nhật The Komorebi đang trở thành “đích ngắm” của giới đầu tư miền Bắc nhờ lợi...

Giữa lòng “viên ngọc quý” Cần Giờ, Vịnh Ngọc có gì khiến Sentosa Cove cũng phải “ganh tị”? Dự án - BĐS
Giữa lòng “viên ngọc quý” Cần Giờ, Vịnh Ngọc có gì khiến Sentosa Cove cũng phải “ganh tị”?

Với biển hồ 800ha, bãi tắm riêng sau nhà, tầm nhìn không giới hạn và bối cảnh sinh quyển hàng...

Liền kề Tương Lai, Vịnh Ngọc 48: Cơ hội nhiều năm mới xuất hiện một lần, lợi nhuận tới 25%/năm Dự án - BĐS
Liền kề Tương Lai, Vịnh Ngọc 48: Cơ hội nhiều năm mới xuất hiện một lần, lợi nhuận tới 25%/năm

Liền kề Tương Lai, Vịnh Ngọc 48 tại Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ, TP.HCM) đang trở thành lựa chọn ưu...

Hai dự án trọng điểm tại Phú Quốc tăng tốc về đích, đảm bảo mục tiêu phục vụ APEC 2027 Dự án - BĐS
Hai dự án trọng điểm tại Phú Quốc tăng tốc về đích, đảm bảo mục tiêu phục vụ APEC 2027

Trong bối cảnh Phú Quốc đang được định vị trở thành trung tâm thương mại, du lịch tầm cỡ quốc...

Lý giải nguyên nhân Đà Nẵng trở thành “ngôi sao sáng” trên bản đồ du lịch MICE Dự án - BĐS
Lý giải nguyên nhân Đà Nẵng trở thành “ngôi sao sáng” trên bản đồ du lịch MICE

Chẳng phải ngẫu nhiên mà Đà Nẵng ngày càng khẳng định vị thế “ngôi sao sáng” trên bản đồ du...

Chuyên gia: Giá còn thấp, hạ tầng tỷ đô, tiềm năng tăng giá lớn, Cần Giờ là địa bàn đáng đầu tư nhất hiện nay Dự án - BĐS
Chuyên gia: Giá còn thấp, hạ tầng tỷ đô, tiềm năng tăng giá lớn, Cần Giờ là địa bàn đáng đầu tư nhất hiện nay

Những ngày qua, phòng thủ tục của công ty Vinhomes tại Hà Nội và TP HCM chật kín khách hàng...

Mới cập nhật
Thách thức mới về bảo vệ dữ liệu trong thời đại kinh tế số dưới góc nhìn của Luật Sở hữu trí tuệ

Thách thức mới về bảo vệ dữ liệu trong thời đại kinh tế số dưới góc nhìn của Luật Sở hữu trí tuệ

(Pháp lý). Với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế số, bảo vệ sở hữu trí tuệ phải đối mặt với những thách thức mới như định nghĩa và bảo vệ quyền dữ liệu, tình trạng pháp lý của các tác phẩm do AI tạo ra, vi phạm xuyên biên giới, trách nhiệm của các nền tảng internet và bảo vệ bí mật thương mại. Bài viết phân tích các đặc điểm của kỷ nguyên kinh tế số và các vấn đề cụ thể mà luật sở hữu trí tuệ phải đối mặt, đề xuất các biện pháp đối phó tương ứng, hướng đến mục tiêu thúc đẩy và phát triển hệ thống bảo vệ sở hữu trí tuệ, tạo điều kiện cho sự phát triển lành mạnh của nền kinh tế số.

9 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế: Những ưu việt, sự khác biệt, khuyến nghị đổi mới cho Việt Nam

Các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế: Những ưu việt, sự khác biệt, khuyến nghị đổi mới cho Việt Nam

(Pháp lý). Trong bối cảnh quan hệ thương mại quốc tế ngày càng mở rộng và phức tạp, nguy cơ phát sinh tranh chấp thương mại luôn tiềm ẩn và có xu hướng gia tăng. Nhằm bảo vệ quyền lợi, duy trì hợp tác, hạn chế rủi ro và đảm bảo công bằng, các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế không ngừng được hoàn thiện và phát triển. Bài viết sẽ tập trung phân tích các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế hiện nay, đồng thời đưa ra một số khuyến nghị nhằm đổi mới và hoàn thiện cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại tại Việt Nam.

9 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Đón làn sóng thương nhân trẻ, Asia Vibe hoá “thánh địa” kinh doanh tại Móng Cái

Đón làn sóng thương nhân trẻ, Asia Vibe hoá “thánh địa” kinh doanh tại Móng Cái

Nhờ vị trí đắc địa, dòng khách dồi dào, mô hình thương phố quốc tế ưu việt, Asia Vibe đã trở thành “thánh địa” kinh doanh tại Móng Cái - Quảng Ninh, điểm hội tụ của thế hệ thương nhân trẻ năng động.

10 giờ trước Thông tin đầu tư

Khát vọng bầu trời và tầm nhìn của Bầu Hiển

Khát vọng bầu trời và tầm nhìn của Bầu Hiển

Ngành hàng không Việt Nam đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới. Theo Cục Hàng không, sản lượng hành khách năm 2025 có thể đạt 84 triệu lượt và chạm mốc 95 triệu vào năm 2026, trong khi hàng hóa hàng không vẫn giữ mức tăng trưởng 2 chữ số, vượt 1,6 triệu tấn.

11 giờ trước Thông tin đầu tư

Các chuyên gia hiến kế đưa Phú Quốc cất cánh cùng APEC

Các chuyên gia hiến kế đưa Phú Quốc cất cánh cùng APEC

Ngày 12/12/2025, Hội thảo “Đặc khu Phú Quốc – Cất cánh cùng APEC” được tổ chức tại Thị trấn Hoàng Hôn (An Thới, Phú Quốc), với sự tham dự của các chuyên gia quốc tế đầu ngành trong lĩnh vực kinh tế, du lịch, nghiên cứu chính sách, quy hoạch... Hội thảo được kỳ vọng mở ra cơ hội để đảo Ngọc bứt phá mạnh mẽ trong vận hội mới.

15 giờ trước Thông tin đầu tư

Cơ chế phản hồi chính sách hai chiều: Yêu cầu tất yếu trong quản trị hiện đại ở Việt Nam hiện nay

Cơ chế phản hồi chính sách hai chiều: Yêu cầu tất yếu trong quản trị hiện đại ở Việt Nam hiện nay

(Pháp lý). Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số, phản hồi chính sách hai chiều được xác định là cơ chế thiết yếu trong quản trị công hiện đại. Quan hệ Nhà nước – xã hội không còn đơn hướng mà đã chuyển sang mô hình tương tác liên tục, trong đó minh bạch, trách nhiệm giải trình và sự tham gia xã hội giữ vai trò trung tâm.

1 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

Nghiên cứu một số giải pháp hoàn thiện xây dựng pháp luật theo định hướng không hình sự hoá quan hệ dân sự, kinh tế

Nghiên cứu một số giải pháp hoàn thiện xây dựng pháp luật theo định hướng không hình sự hoá quan hệ dân sự, kinh tế

(Pháp lý). Định hướng “không hình sự hóa quan hệ dân sự, kinh tế” được Bộ Chính trị nhấn mạnh trong Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30 tháng 4 năm 2025 như một nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo đột phá trong công tác thi hành pháp luật, bảo đảm pháp luật được thực hiện công bằng, nghiêm minh, nhất quán, kịp thời, hiệu lực và hiệu quả. Trên cơ sở phân tích các tác động và nguyên nhân của tình trạng hình sự hóa quan hệ dân sự, kinh tế, bài viết đề xuất một số giải pháp hoàn thiện xây dựng pháp luật theo hướng hạn chế sự can thiệp hình sự vào các quan hệ pháp lý thuần túy dân sự, kinh tế, góp phần bảo vệ môi trường đầu tư kinh doanh và thúc đẩy hệ thống pháp luật đảm bảo minh bạch, hợp lý, ổn định trong kỷ nguyên mới.

1 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

Thực thi Luật Công nghiệp Công nghệ số: Một số thách thức và giải pháp hoàn thiện về tài sản số và trí tuệ nhân tạo

Thực thi Luật Công nghiệp Công nghệ số: Một số thách thức và giải pháp hoàn thiện về tài sản số và trí tuệ nhân tạo

(Pháp lý). Thực tế cho thấy, cùng với sự phát triển nhanh chóng của tài sản số và công nghệ AI, đã và đang xuất hiện nhiều thách thức pháp lý phức tạp trong công tác quản lý và thực thi pháp luật, đòi hỏi Việt Nam phải sớm hoàn thiện một khuôn khổ pháp luật đồng bộ, kịp thời và hiệu quả, vừa bảo đảm kiểm soát rủi ro, vừa thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

1 ngày trước Pháp lý và Kinh doanh

Luật Đầu tư sửa đổi: Mở đường cho một chu kỳ tăng trưởng mới

Luật Đầu tư sửa đổi: Mở đường cho một chu kỳ tăng trưởng mới

Kinh tế thế giới đang trải qua những thay đổi sâu sắc: chuỗi cung ứng dịch chuyển, dòng vốn FDI tái phân bổ, và làn sóng công nghệ mới đang định hình lại năng lực cạnh tranh của các quốc gia. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội hiếm có để bứt phá.

2 ngày trước Pháp lý và Kinh doanh

Trung tâm hội nghị APEC tại Phú Quốc được xây dựng với "tốc độ ánh sáng"

Trung tâm hội nghị APEC tại Phú Quốc được xây dựng với "tốc độ ánh sáng"

Dự án Tổ hợp đa chức năng APEC 2027 có tổng mức đầu tư gần 22.000 tỷ đồng, được xây dựng với tốc độ khiến nhiều người choáng ngợp, đến nay đã hoàn thiện 34% tống khối lượng. Mới đây ASEAN Urbanist – diễn đàn chia sẻ về những câu chuyện đô thị của Đông Nam Á đã dành lời khen ngợi và ví von việc xây dựng các công trình APEC mà Sun Group đang thực hiện với “tốc độ ánh sáng”.

2 ngày trước Thông tin đầu tư

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay