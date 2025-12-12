Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực làm Đảng ta ngày càng mạnh hơn

08:12 12/12/2025
Sáng 11/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực chủ trì Hội nghị.
1-1765501981.jpg

Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phát biểu chỉ đạo Hội nghị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Các đồng chí: Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội Chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương; Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương dự Hội nghị.

Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên 4.000 điểm cầu ở các ban, bộ, ngành Trung ương, các quân khu, quân chủng, binh chủng thuộc lực lượng vũ trang và các tỉnh, thành phố, xã, phường, đặc khu trong cả nước, với tổng số hơn 190.000 đại biểu.

Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí ngày càng đi vào chiều sâu

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ, có thể khẳng định cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ngày càng trưởng thành và đi vào chiều sâu, có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng hưởng ứng của nhân dân, sự đoàn kết thống nhất, hiệp đồng phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cơ quan chức năng.

"Chúng ta đã chặn đứng nguy cơ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Không chỉ đấu tranh ngăn chặn mà còn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực quản trị xã hội, quản lý kinh tế. Chúng ta đã chứng minh một cách rõ ràng: Chống tham nhũng, tiêu cực không kìm hãm mà thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; xử lý cán bộ sai phạm không làm yếu Đảng mà làm Đảng ta ngày càng mạnh hơn", Tổng Bí thư khẳng định.

2-1765501987.jpg

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Hội nghị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cũng theo Tổng Bí thư, công tác phát hiện, xử lý là điểm sáng. Các cơ quan nội chính, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đã nỗ lực lớn, quyết tâm cao, phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, chủ động nhận diện, phát hiện, xử lý nghiêm minh, đồng bộ giữa xử lý kỷ luật của Đảng, xử lý hành chính và xử lý hình sự nhiều vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp theo đúng phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực.

Qua các vụ án, vụ việc đã vạch mặt chỉ tên đối tượng tham nhũng, đã chứng minh bản chất tư lợi và đưa ra ánh sáng nhiều thủ đoạn tham nhũng tinh vi trên các lĩnh vực, nhất là sự câu kết hình thành các nhóm lợi ích để trục lợi, đã thu hồi tối đa tài sản cho Nhà nước, nhiều vụ án đã thu hồi 100% tài sản bị thất thoát, bị chiếm đoạt.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, chúng ta cũng đã xử lý kỷ luật 174 cán bộ diện Trung ương quản lý, có cả một số đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước. Trong đó, xử lý hình sự 66 cán bộ, kể cả đương chức và nghỉ hưu, điều đó cho thấy "không có vùng cấm, không có ngoại lệ" không chỉ là khẩu hiệu, lời nói suông mà đã trở thành hiện thực sinh động, là mệnh lệnh chính trị được nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.

Tổng Bí thư cũng đánh giá, công tác phòng ngừa đã được triển khai toàn diện và thực chất hơn, tạo ra nhiều chuyển biến rõ rệt. Chúng ta đã hoàn thiện thể chế theo tư duy mới, việc thúc đẩy phát triển vừa bịt kín các sơ hở dẫn tới tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Cuộc cách mạng về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã tiết kiệm nguồn lực rất lớn và loại bỏ nhiều nguyên nhân, điều kiện để phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Chuyển đổi số, công khai, minh bạch, cải cách thủ tục hành chính đã đẩy mạnh và giảm tiếp xúc trực tiếp, thu hẹp đất cho tham nhũng vặt, nhũng nhiễu gây phiền hà cho nhân dân.

Công tác cán bộ cũng có những bước đổi mới quan trọng. Lần đầu tiên bố trí 100% Bí thư, Chủ tịch UBND cấp tỉnh và một số chức danh không phải là người địa phương đã góp phần phòng ngừa hiệu quả lợi ích nhóm. Cùng với xây dựng văn hóa liêm chính và từng bước cải cách chính sách tiền lương, chúng ta cũng đã tạo được nền tảng để cán bộ "không muốn, không cần" tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ đã được nâng cao và là thước đo quan trọng nhất của công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân ngày càng mạnh mẽ hơn, đã trở thành nguồn sức mạnh vô giá để Đảng, Nhà nước kiên trì cuộc đấu tranh chống giặc nội xâm. Niềm tin của nhân dân và các kết quả đạt được là đòn phản bác mạnh mẽ, thuyết phục nhất đối với các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử xấu chống Đảng, Nhà nước ta.

Từ thực tiễn sinh động của công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nhiệm kỳ Đại hội XIII đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý, Tổng Bí thư Tô Lâm đồng tình với 7 bài học mà Báo cáo tổng kết đã rút ra và khái quát thành 10 chữ: "Kiên trì - Quyết tâm - Đồng thuận -Toàn diện - Đột phá". 

3-1765501987.jpg

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Quân công hạng Nhì, Ba cho các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết

Đồng tình với các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong báo cáo, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của nhân dân lên trên hết, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả thực sự liêm chính, phục vụ nhân dân và thúc đẩy phát triển đất nước.

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải kiên quyết, kiên trì, thường xuyên, liên tục, xử lý nghiêm minh, nhân văn, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đồng thời bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung; không để sợ sai, sợ trách nhiệm cản trở sự phát triển.

4-1765501987.jpg

Toàn cảnh Hội nghị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phải chuyển mạnh sang phòng ngừa, lấy phòng ngừa là chính, là trọng tâm, phát huy vai trò, tính chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và sự giám sát của nhân dân. Phải đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; chủ động nhận diện, dự báo, cảnh báo vi phạm từ sớm, từ xa, từ cơ sở, ở chi bộ, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, không để tái diễn các sai phạm cũ.

Về các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, Tổng Bí thư yêu cầu phải thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ gốc để không thể tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Phòng ngừa phải trở thành yêu cầu bắt buộc trong mọi chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương, ở từng chi bộ.

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực trong mọi lĩnh vực. Quyền lực càng cao thì giám sát phải càng chặt chẽ. Xóa bỏ triệt để cơ chế "xin - cho", bịt kín những "kẽ hở" và không để "lợi ích nhóm" cài cắm, thao túng trong các cơ chế, chính sách, quy hoạch, các văn bản pháp luật. Triển khai thực chất, nâng cao hiệu quả các biện pháp công khai, minh bạch; trách nhiệm giải trình; kiểm soát tài sản, thu nhập.

Đổi mới mạnh mẽ công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán theo hướng chủ động phòng ngừa. Giám sát thường xuyên ngay từ khi ban hành chủ trương, chính sách. Tăng cường tự kiểm tra, giám sát ngay từ cơ sở, từ chi bộ. Nơi nào không tự phát hiện mà để các cơ quan chức năng phát hiện thì người đứng đầu và tập thể lãnh đạo phải chịu trách nhiệm và sẽ bị xử lý nghiêm minh, đồng thời phải siết chặt các quy định phòng ngừa về lãng phí, quán triệt tư duy "hạch toán kinh tế" trong sử dụng các nguồn Nhà nước.

 

Theo baochinhphu.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://baochinhphu.vn/chong-tham-nhung-lang-phi-tieu-cuc-lam-dang-ta-ngay-cang-manh-hon-102251211144631755.htm

