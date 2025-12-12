Hoàn thiện chính sách pháp luật, tạo lập môi trường phát triển công nghiệp an ninh

Ngày 10/12/2025, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp với đa số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành. Luật gồm 2 điều, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2026.

Trước đó, báo cáo do Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trình bày nêu rõ, trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Cơ quan chủ trì soạn thảo đã phối hợp Cơ quan thẩm tra và các cơ quan có liên quan chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật, đồng thời, thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật để trình Quốc hội biểu quyết, thông qua.

Dự thảo Luật sau khi tiếp thu, chỉnh lý sửa đổi, bổ sung 10 điều và bổ sung 1 mục (gồm 4 điều) vào Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp. So với dự thảo Luật do Chính phủ trình Quốc hội tại đầu Kỳ họp, dự thảo Luật sau tiếp thu, chỉnh lý sửa đổi, bổ sung thêm 6 điều của Luật hiện hành.

Bộ trưởng Lương Tam Quang trình bày Báo cáo

Các nội dung sửa đổi, bổ sung này chủ yếu để bảo đảm thống nhất với các luật cũng được Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 10 như Luật Quy hoạch, Luật An ninh mạng…, không làm phát sinh chính sách, quy định mới. Trong đó, Cơ quan chủ trì soạn thảo đã tiếp thu các nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp tại dự thảo Luật Quy hoạch (sửa đổi) vào dự thảo Luật này để tránh trùng lặp, chồng chéo. Các nội dung tiếp thu, giải trình cụ thể đã được báo cáo đầy đủ tại Báo cáo số 1168 ngày 07/12/2025.

Dự thảo Luật đã quy phạm hóa chủ trương của Đảng về xây dựng công nghiệp an ninh trong kỷ nguyên phát triển, vươn mình của dân tộc, góp phần hoàn thiện, đồng bộ hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách, tạo lập môi trường phát triển công nghiệp an ninh phục vụ toàn hệ thống chính trị và xã hội, hướng đến xuất khẩu, đóng góp tích cực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi số quốc gia. Nội dung dự thảo Luật tuân thủ Hiến pháp năm 2013 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2025), phù hợp với các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.

Hiện nay, Cơ quan chủ trì soạn thảo đang tích cực, khẩn trương xây dựng các văn bản quy định chi tiết các nội dung được giao trong dự thảo Luật theo trình tự, thủ tục rút gọn, bảo đảm ban hành để có hiệu lực cùng thời điểm với Luật.

Đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết

Theo quy định tại Điều 22, Quỹ đầu tư phát triển công nghiệp an ninh là quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách, được thành lập ở Trung ương, do Bộ Công an quản lý để đầu tư, hỗ trợ triển khai thực hiện các chương trình, dự án, hoạt động, chấp nhận rủi ro, đầu tư mạo hiểm nhằm phát triển công nghiệp an ninh.

Quỹ được hình thành từ các nguồn tài chính: Hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước; nguồn vốn hợp tác được cấp có thẩm quyền quyết định; nguồn trích lập từ lợi nhuận sau thuế theo quy định tại điểm a, khoản 4 Điều 21 Luật này; đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; đóng góp của các thành viên tham gia tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia vào Quỹ đầu tư phát triển công nghiệp an ninh; nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.