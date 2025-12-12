Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Đảng bộ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam: Nỗ lực vượt khó, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao

14:58 12/12/2025
(Pháp lý). Sáng 12/12, tại trụ sở Hội Luật gia Việt Nam, Đảng bộ Hội đã tổ chức Hội nghị “Kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2025”. Chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; đồng chí Trần Công Phàn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội. Hội nghị còn có sự tham dự của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ. Hội nghị đã nghiêm túc, thẳng thắn, đánh giá toàn diện kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2025 và xác định nhiệm vụ trọng tâm cho giai đoạn tiếp theo.
1-1765526322.png

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc khẳng định hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá đầy đủ, toàn diện, khách quan những kết quả đã đạt được, những mặt còn hạn chế để tiếp tục phát huy, khắc phục trong thời gian tới. Năm 2025 là năm có nhiều biến động, với những định hướng lớn về đột phá phát triển của Trung ương đặt ra yêu cầu cao về khối lượng, chất lượng và tiến độ công việc. Trong bối cảnh đó, Đảng bộ Hội đã nỗ lực vượt qua khó khăn, giữ vững tinh thần trách nhiệm và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Công tác xây dựng Đảng, công tác Tuyên giáo có nhiều thành tích

Đồng chí Trần Công Phàn cho biết, dù năm 2025 toàn hệ thống chính trị triển khai khối lượng công việc rất lớn, Đảng bộ Hội Luật gia Việt Nam vẫn duy trì nền nếp, kỷ cương và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn.

Ngay từ đầu năm, Đảng bộ đã quán triệt đầy đủ các quy định, hướng dẫn của Đảng ủy Khối; tổ chức sinh hoạt đúng quy trình, hồ sơ sổ sách đầy đủ, các cuộc họp bảo đảm nền nếp, nhiều ý kiến thảo luận sâu sắc. Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ đồng hành cùng hệ thống Hội trong nhiều công việc nền tảng, đặc biệt là tham gia góp ý sửa đổi Hiến pháp, các dự thảo Nghị quyết của Đảng đoàn Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương với tinh thần khoa học, nghiêm túc.

2-1765526315.png

Đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam và đồng chí Trần Công Phàn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội chủ trì Hi nghị

Nhiều sự kiện lớn, như kỷ niệm 70 năm thành lập Hội Luật gia Việt Nam, Đại hội thi đua yêu nước, được tổ chức trang trọng, tạo dấu ấn tích cực trong cộng đồng.

Một điểm nhấn quan trọng khác được đồng chí Trần Công Phàn nhấn mạnh là việc triển khai đồng bộ các Nghị quyết 57, 59, 66, 68, 70, 71 của Trung ương. Đảng bộ đã cụ thể hóa bằng các kế hoạch rõ ràng và thành lập Ban Chỉ đạo để tổ chức quán triệt rộng khắp.

3-1765526322.png

Đồng chí Lê Thị Mai Phương Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Chi bộ Tạp chí Pháp lý phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh đó, Đề án đánh giá chế định quyền của nhân dân trong tình hình mới được đầu tư bài bản, trải qua nhiều vòng góp ý và hội thảo ở hai miền, chuẩn bị báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật.

Năm 2025: Đảng bộ TW Hội Luật gia Việt Nam có 2 tập thể Chi bộ hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ đó là Chi bộ Ban Tổ chức và Chi bộ Tạp chí Pháp lý.

Công tác Tuyên giáo được quan tâm đẩy mạnh . Ban Chỉ đạo 35 lần đầu tiên được kiện toàn, hoạt động nền nếp, tổ chức sinh hoạt và báo cáo thường xuyên. Các Cuộc thi chính luận thu hút cán bộ, đảng viên tham gia tích cực. Riêng Cuộc thi về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, năm qua Đảng bộ tham gia tích cực và đạt 1 giải Ba ( thuộc về Chi bộ Tạp chí Pháp lý) và 1 giải Khuyến khích.

Song song với đó, Đảng bộ thực hiện nghiêm túc việc sắp xếp tổ chức theo Nghị quyết 18; tinh gọn bộ máy, cơ cấu lại các chi bộ và tiếp tục duy trì công tác phát triển hội viên, thành lập nhiều chi hội mới, dù chịu tác động từ việc bỏ Hội Luật gia cấp huyện.

Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục là điểm sáng với quy trình chặt chẽ, rõ thẩm quyền, trách nhiệm. Cả 11 chi bộ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có trường hợp phải kiểm điểm theo yêu cầu cấp trên.

4-1765526322.png

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, BCH dự Hội nghị

Bên cạnh những thành tựu, Đảng bộ thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế như tiến độ vài nhiệm vụ còn chưa kịp thời, chất lượng hoạt động của một số chi bộ chưa đồng đều, hồ sơ biểu mẫu một số khâu chưa chuẩn hóa, sinh hoạt chi bộ cần tiếp tục nâng cao.

Hướng tới năm 2026 và giai đoạn mới, Đảng bộ xác định tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIV của Hội Luật gia Việt Nam; siết chặt nền nếp công tác Đảng, chuẩn hóa quy trình, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của cấp ủy đảng, chi bộ trong mọi nhiệm vụ chính trị.

Thành Chung

