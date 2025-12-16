Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Phú Quốc sẽ khởi công tuyến tàu điện đô thị 9.000 tỷ đồng trong tháng 12

15:31 16/12/2025
Vào ngày 19/12 tới đây, UBND tỉnh An Giang và Tập đoàn Sun Group sẽ khởi công tuyến tàu điện đô thị (LRT) đầu tiên tại Phú Quốc. Dự án được xem là một trong những bước phát triển hạ tầng quan trọng bậc nhất của đảo Ngọc trong giai đoạn mới, khi thành phố này chuẩn bị trở thành nơi đăng cai Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Tuyến LRT Phú Quốc giai đoạn 1 được đầu tư theo hình thức BOT, do Tập đoàn Sun Group làm nhà đầu tư, với tổng vốn gần 9.000 tỷ đồng. Dự án sẽ được triển khai thần tốc để về đích trong quý II/2027, vận hành trước nhiều tháng diễn ra APEC 2027.

Tuyến LRT dài gần 18 km, chạy song song với tuyến đường tỉnh 10 làn - ĐT 975. Tuyến đường và tàu đô thị sẽ kết nối trực tiếp Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc đến Đại lộ APEC, dẫn thẳng tới Trung tâm hội nghị và triển lãm APEC, đảm bảo kết nối thuận tiện cho các sự kiện quốc tế.

1-1765873883.png

Tàu LRT tại Phú Quốc chạy ngầm, trên cao và mặt đất, kết nối từ Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc đến Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC

Tuyến tàu điện có tốc độ thiết kế 70-100 km/h, công suất 4.500 khách mỗi giờ. Đặc biệt hướng tuyến của hệ thống LRT được thiết kế theo tiêu chuẩn giao thông thông minh, bảo đảm tối ưu hóa tốc độ di chuyển, an toàn vận hành, với 0,78 km đi trên cao, 14,81 km chạy trên mặt đất và 2 km đi ngầm.

Tuyến có tổng cộng 6 ga, bao gồm 5 ga mặt đất và 1 ga ngầm đặt tại Trung tâm Hội nghị APEC. Ga đầu tại sân bay và ga cuối được bố trí sân ga rộng 8 m, nhằm đáp ứng lưu lượng lớn, trong khi các ga trung gian có sân ga rộng 6 m, phù hợp với nhu cầu khai thác từng khu vực. Nhà ga sân bay được đặt tại khu vực bãi đỗ xe để hành khách có thể tiếp cận nhanh chóng. Toàn bộ nhà ga còn lại được trang bị hầm đi bộ ngầm kết nối hai bên đường, tích hợp cầu thang bộ, thang cuốn và thang máy dành cho người khuyết tật. Thiết kế này không chỉ nâng cao tính an toàn khi hành khách tiếp cận tàu điện mà còn thể hiện định hướng xây dựng một hệ thống giao thông công cộng văn minh, hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn phục vụ quốc tế.

2-1765873888.jpg

Hai bên đại lộ được phủ xanh bằng những hàng me tây cao lớn, tạo cảnh quan hiện đại, hài hòa và thân thiện với môi trường.

Tập đoàn Sun Group hiện là một trong những nhà đầu tư hạ tầng lớn nhất tại Phú Quốc. Trước dự án LRT, tập đoàn đã được chấp thuận đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc với mục tiêu nâng công suất lên 50 triệu lượt khách mỗi năm và Trung tâm hội nghị và triển lãm APEC, Nhà biểu diễn đa năng…

Sự xuất hiện của hệ thống tàu điện LRT tại Phú Quốc được kỳ vọng sẽ giải quyết áp lực giao thông đang tăng nhanh tại Phú Quốc. Những năm gần đây, lượng du khách đến đảo liên tục tăng trưởng, dẫn đến tình trạng quá tải cục bộ ở các trục đường chính, đặc biệt vào giai đoạn cao điểm. Mô hình LRT giúp tạo nên một tuyến vận chuyển xương sống, kết nối các khu chức năng mà không làm gia tăng phương tiện cá nhân. Nhờ đó, thành phố có thể từng bước chuyển đổi sang mô hình giao thông công cộng văn minh, tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường. Đây cũng là một trong những tiêu chí quan trọng để Phú Quốc tiến tới mục tiêu phát triển đô thị thông minh, phù hợp với tầm nhìn dài hạn đặc khu và tỉnh An Giang đang theo đuổi.

Bên cạnh ý nghĩa về giao thông, tuyến LRT còn được kỳ vọng tạo ra sự chuyển biến rõ rệt về trải nghiệm du lịch. Với khả năng kết nối trực tiếp từ sân bay đến tổ hợp khu nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, quảng trường sự kiện và trung tâm hội nghị, LRT sẽ trở thành phương tiện lý tưởng cho dòng khách quốc tế, vốn ngày càng có nhu cầu cao về di chuyển nhanh, ổn định và an toàn. Khi hoàn thành, tuyến tàu điện LRT góp phần tạo ra hình ảnh một Phú Quốc hiện đại, đồng bộ sánh ngang chuẩn mực vận hành của các điểm đến hàng đầu khu vực như Singapore hay Dubai.

PV

