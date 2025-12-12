Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Nhiệm kỳ nhiều thách thức nhưng đạt kết quả toàn diện

08:05 12/12/2025
Trong phiên bế mạc chiều 11/12, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước.
1-1765501567.jpg

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đại biểu dự phiên bế mạc Kỳ họp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Nghị quyết gồm 3 điều, đánh giá toàn diện bối cảnh, kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ; xác định nhiệm vụ trọng tâm cho giai đoạn tới và quy định tổ chức thực hiện.

Quốc hội nhận định nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, phức tạp, cạnh tranh chiến lược gia tăng, xung đột và các thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng nổi lên. Trong nước, ngay từ đầu nhiệm kỳ, cả hệ thống phải đối mặt với đại dịch COVID-19 nghiêm trọng, cùng tác động của biến đổi khí hậu và thiên tai cực đoan.

Dù vậy, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự đồng thuận của nhân dân, các cơ quan trong hệ thống chính trị đã nỗ lực vượt khó, phối hợp chặt chẽ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, Việt Nam đã kiểm soát thành công đại dịch COVID-19, thuộc nhóm nước có tỉ lệ tử vong thấp nhất thế giới.

Nhiệm kỳ cũng ghi dấu ấn bằng cuộc cải cách mạnh mẽ về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn các đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Nhiều quyết sách mang tính chiến lược, đột phá, có giá trị dài hạn đối với phát triển đất nước đã được ban hành và triển khai.

Kết quả nổi bật của từng cơ quan

Quốc hội đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 và thông qua số lượng lớn văn bản pháp luật: 150 luật, 49 nghị quyết quy phạm pháp luật. Tổ chức 19 kỳ họp, nhiều nhất trong các khóa. Đổi mới lập pháp theo hướng luật quy định khung và nguyên tắc, giao Chính phủ quy định chi tiết để tăng tính linh hoạt. Tăng cường giám sát tối cao với nhiều cách làm mới, tăng tính dân chủ, pháp quyền, công khai, minh bạch.

Chủ tịch nước: Triển khai hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn; chủ trì xây dựng các đề án lớn về xây dựng Nhà nước pháp quyền và chiến lược bảo vệ Tổ quốc. Đẩy mạnh cải cách tư pháp và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tư pháp. Công tác đối ngoại được triển khai chủ động, toàn diện, linh hoạt; nâng cấp quan hệ với nhiều quốc gia.

Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ: Điều hành quyết liệt, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, thống nhất trong hành động; giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Phát huy hiệu quả vai trò đề xuất xây dựng chính sách, kịp thời ban hành văn bản pháp luật để tháo gỡ điểm nghẽn và thúc đẩy phát triển. Điều hành ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế. Triển khai hiệu quả việc phân cấp, phân quyền và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đẩy mạnh khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, và tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao: Nâng cao chất lượng công tác, vượt nhiều chỉ tiêu được giao. Chú trọng xây dựng ngành chuyên nghiệp, hiệu quả và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan tư pháp.

Kiểm toán Nhà nước: Phát huy tốt vai trò kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công. Hoàn thành các kế hoạch kiểm toán hàng năm, triển khai chuyên đề kiểm toán quy mô lớn phục vụ hoạt động giám sát. Góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch, phòng ngừa tham nhũng.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

Nghị quyết nêu rõ, các cơ quan cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV sắp tới. Cụ thể: Quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong đảm bảo tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Hoàn thành việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật để hoàn thiện đồng bộ hệ thống thể chế, pháp luật, đặc biệt về vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và thực hiện phân cấp, phân quyền; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, lấy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm khâu đột phá.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực, gắn với cải cách mạnh mẽ chế độ tiền lương và có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Theo baochinhphu.vn
https://baochinhphu.vn/nhiem-ky-nhieu-thach-thuc-nhung-dat-ket-qua-toan-dien-102251211155123407.htm

