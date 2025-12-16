Bộ Công an tăng cường hợp tác quốc tế về tố tụng và tổ chức thực hiện Công ước Hà Nội

Tại buổi Họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an năm 2025 diễn ra vào chiều ngày 15/12/2025, Đại tá Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an đã thông tin tới báo chí về việc thực hiện các nhiệm vụ sau Lễ ký Công ước Hà Nội.

Đại tá Nguyễn Hồng Quân trả lời tại buổi Họp báo

Đại tá Nguyễn Hồng Quân cho biết, Bộ Công an đã phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, các ban, bộ, ngành có liên quan tổ chức thành công Lễ mở ký Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng với sự tham gia của 119 quốc gia và 2.500 đại biểu khách quốc tế trong đó đã có 72 quốc gia trực tiếp ký Công ước tại Lễ mở ký.

Sau thành công của Lễ mở ký Công ước Hà Nội, Bộ Công an xác định việc triển khai chương trình, cơ chế hợp tác cụ thể, trực tiếp phục vụ công tác phòng, chống tội phạm mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao, nhất là trong giai đoạn tố tụng hình sự là nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện. Trên cơ sở đó, Bộ Công an tham mưu Chính phủ ban hành Chiến lược tổng thể triển khai Công ước Hà Nội trên phạm vi toàn quốc; phân công rõ trách nhiệm đối với từng bộ, ngành, địa phương; rà soát, đối chiếu hệ thống pháp luật hiện hành về hình sự, tố tụng hình sự, an ninh mạng, an toàn thông tin với các nghĩa vụ quốc tế phát sinh từ Công ước để đề xuất lộ trình sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý trong nước, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và khả thi.

Đối với hợp tác quốc tế trong tố tụng và tổ chức thực thi Công ước Hà Nội, Bộ Công an đã chủ động triển khai các cơ chế hợp tác mà Công ước Hà Nội đã đề ra, gắn với mạng lưới tương trợ tư pháp hình sự, dẫn độ, chuyển giao người bị kết án và các thỏa thuận song phương, đa phương mà Việt Nam là thành viên; nghiên cứu, đề xuất thiết lập hoặc kiện toàn đấu mối liên lạc 24/7 về tội phạm mạng; tăng cường hợp tác với INTERPOL, ASEANAPOL trong hỗ trợ bắt giữ đối tượng phạm tội. Song song với đó, Bộ Công an đã phối hợp với các bộ, ngành xây dựng và triển khai chương trình bồi dưỡng, tập huấn chuyên sâu cho lực lượng điều tra, kiểm sát, xét xử và cán bộ thực hiện công tác hợp tác quốc tế nhằm nắm vững các nội dung cốt lõi của Công ước Hà Nội, đảm bảo việc triển khai Công ước một cách thống nhất, hiệu quả, đúng quy định...