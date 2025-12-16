Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101 Quảng cáo #109
  1. Trang chủ
  2. Thông tin kinh doanh

Chủ xe xăng hạng sang trầm trồ sau khi cầm lái VinFast VF 9: Cảm giác yên tâm tuyệt đối, chai nước đặt lên capo không đổ dù đường xấu

15:43 16/12/2025
Vững chãi, sang trọng và êm đến khó tin, VinFast VF 9 đang chinh phục người dùng Việt ở cả trải nghiệm cầm lái và cảm giác thư thái, yên tĩnh khi ngồi sau. Đây cũng là lí do giúp VF 9 và các dòng xe điện VinFast đạt kì tích doanh số hơn 103 ngàn xe chỉ sau 9 tháng của năm 2025.

Cảm giác bước lên xe là sự yên tâm tuyệt đối

Đã quen với những chiếc xe động cơ đốt trong truyền thống như Ford Everest và BMW 3 Series, anh Tống Đức Công Minh – một người yêu xe sống tại Hà Nội – đến với buổi trải nghiệm VinFast VF 9 (diễn ra tại Sân vận động Mỹ Đình từ 31/10 – 2/11) trong tâm thế tò mò. “Mình muốn xem xe điện cỡ lớn của Việt Nam có thực sự đủ tốt, có xứng đáng với người dùng Việt không”, anh nói. Sau khi thực hiện bài thử, vị khách hàng hoàn toàn bất ngờ vì những trải nghiệm vượt xa mong đợi.

1-1765874623.jpg

Anh Tống Đức Công Minh (Hà Nội) bất ngờ sau khi trải nghiệm khả năng vận hành của xe điện VinFast VF 9

VF 9 tạo ấn tượng với anh Minh ngay từ cái nhìn đầu tiên khi là mẫu xe “to nhất, đẹp nhất, đắt nhất” trong dải sản phẩm của VinFast. Nhưng đằng sau vẻ ngoài bề thế, anh đánh giá cao cảm giác an toàn và vững chãi.

“Trong bài thử kiểm tra cân bằng điện tử, tôi cho xe vào cua ở tốc độ 35-40 km/h. Với những xe xăng tôi từng lái, đặc biệt là SUV gầm cao, tình huống này dễ khiến xe văng đuôi hoặc mất lái nhẹ. Nhưng VF 9 lại giữ thân xe ổn định lạ thường, gần như không có hiện tượng oversteer. Cảm giác lúc đó là… yên tâm tuyệt đối”, anh chia sẻ. Với anh, đó là khoảnh khắc mà VF 9 thể hiện được độ an toàn - giá trị cốt lõi của một chiếc xe.

2-1765874629.jpg

Anh Minh đánh giá cao khả năng phản hồi tức thì, hệ thống treo và khả năng cân bằng trên VF 9

Bên cạnh đó, vị khách hàng đánh giá cao phản hồi tức thì trên VF 9, đặc biệt khi so sánh với chiếc Ford Everest của gia đình anh. Anh chia sẻ với xe máy dầu, mỗi cú đạp ga phải chờ nửa nhịp để xe phản ứng còn VF 9 thì khác hẳn. Với công suất 402 mã lực, mô-men xoắn 620 Nm, chiếc SUV nhà VinFast cho khả năng tăng tốc mạnh mẽ nhưng cực kỳ mượt.

Anh Minh còn đặc biệt ấn tượng với hệ thống treo khí nén của VF 9. Khi thử qua bài đường mấp mô, xe vẫn giữ được độ êm tuyệt đối. “Nếu đặt một chai nước trên nắp capo thì đi qua đoạn đường đó chai nước vẫn đứng yên”, anh nói.

Sang trọng như đi máy bay hạng thương gia

Khi trải nghiệm hàng ghế sau, anh Minh cũng khẳng định, nếu đặt cạnh VF 9, sự chênh lệch của Ford Everest không chỉ ở kích thước. VF 9 lớn hơn, khoang rộng hơn, và quan trọng là tạo ra trải nghiệm cao cấp hơn hẳn”, anh chia sẻ. Theo anh, nội thất VF 9 gợi cảm giác châu Âu rõ nét – từ bố cục, vật liệu đến độ hoàn thiện.

Đang sở hữu chiếc BMW 3 Series, anh Minh cho rằng, VF 9 là mẫu xe làm hài lòng cả người lái và hành khách.Người lái vẫn cảm thấy phấn khích, trong khi người ngồi sau lại dễ chịu – điều mà BMW của tôi chưa làm được, anh đánh giá.

3-1765874629.jpg

Anh Minh cho rằng VF 9 đáp ứng nhu cầu của cả người lái và hành khách ngồi sau

Khoang sau của VF 9 cũng là ưu điểm thu hút nhiều khách hàng Việt. Đặc biệt, ở phiên bản 6 chỗ với hàng “ghế cơ trưởng”, chủ xe sẽ được trải nghiệm cảm giác xa xỉ như đi máy bay hạng thương gia nhờ tính năng sưởi – làm mát – massage tích hợp sẵn. Người ngồi hàng sau còn có hệ thống điều hòa và giải trí riêng.

Quan trọng hơn, VF 9 là lựa chọn đáng giá cho những khách hàng quan tâm tới xu hướng chuyển đổi xanh. Anh Minh nhấn mạnh sự đối lập giữa động dầu và động cơ điện trong tác động đến môi trường. Ford Everest chạy máy dầu đang là loại nhiên liệu gây hại môi trường nhiều nhất. Còn VF 9 thì ngược lại, chạy điện, yên tĩnh, sạch, và tối ưu hơn rất nhiều về năng lượng”, anh nhận định.

Trải nghiệm trọn vẹn VF 9 tại sự kiện, anh Minh cho biết đã có cái nhìn hoàn toàn mới mẻ về mẫu SUV thương hiệu Việt. “Gia đình mua Ford Everest vào năm 2019, thời điểm VinFast chưa có xe điện và tôi cũng chưa có nhiều trải nghiệm với xe điện. Tuy nhiên, sắp tới nếu đổi xe chắc chắn tôi sẽ chọn VinFast VF 9, một chiếc SUV cỡ lớn, rộng rãi”, anh khẳng định sẽ đưa VF 9 vào danh sách xe mới.

VinFast VF 9 có mức giá niêm yết từ 1,499 đến 1,699 tỷ đồng. Mua xe vào thời điểm hiện tại, khách hàng được giảm 4% trên giá bán, ưu đãi lên tới 150 triệu đồng khi đổi từ xe xăng sang xe điện và tặng thêm tới 70 triệu đồng nếu đăng ký xe tại Hà Nội/TP.HCM. Khi mua xe qua kênh trực tuyến, chủ xe nhận thêm 2% ưu đãi và được trải nghiệm quá trình mua xe số hóa toàn diện.

Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm và các ưu đãi, khách hàng truy cập https://shop.vinfastauto.com/vn_vi/dat-coc-xe-vf9.html.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Vin Group Vinfast
Cùng chủ đề
Mô hình "Work - Live - Enjoy" kiến tạo trải nghiệm văn phòng thời thượng Thông tin kinh doanh
Mô hình "Work - Live - Enjoy" kiến tạo trải nghiệm văn phòng thời thượng

Không còn là không gian văn phòng truyền thống, một thế hệ lao động trẻ đang đặt kỳ vọng vào...

SeABank được vinh danh Top 10 Báo cáo thường niên tốt nhất 2025: Khẳng định chuẩn mực minh bạch và nền tảng tăng trưởng bền vững Thông tin kinh doanh
SeABank được vinh danh Top 10 Báo cáo thường niên tốt nhất 2025: Khẳng định chuẩn mực minh bạch và nền tảng tăng trưởng bền vững

Ngày 3/12/2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ Hội nghị Doanh nghiệp niêm yết thường niên (VLCA)...

VinFast VF 7 - Chiến binh C SUV toàn diện về sức mạnh, an toàn và kinh tế Thông tin kinh doanh
VinFast VF 7 - Chiến binh C SUV toàn diện về sức mạnh, an toàn và kinh tế

Sự kết hợp giữa hiệu năng “chiến binh”, trang bị hiện đại, chi phí sở hữu hợp lý và tiết...

Tập đoàn BRG lần thứ 5 liên tiếp được vinh danh doanh nghiệp bền vững Việt Nam Thông tin kinh doanh
Tập đoàn BRG lần thứ 5 liên tiếp được vinh danh doanh nghiệp bền vững Việt Nam

Ngày 5/12, tại Lễ công bố các Doanh nghiệp Bền vững tại Việt Nam 2025 với chủ đề “Chương mới...

Cơ hội cuối sở hữu bất động sản giá trị thật tại Đô thị đảo nghỉ dưỡng hot nhất miền Bắc Thông tin kinh doanh
Cơ hội cuối sở hữu bất động sản giá trị thật tại Đô thị đảo nghỉ dưỡng hot nhất miền Bắc

Thị trường bất động sản đang tăng tốc vào “đường ray” mới khiến giới đầu tư tấp nập đổ bộ...

Vinamilk khẳng định vị thế dẫn đầu ESG với dấu ấn “Ngôi sao CSI” và loạt giải thưởng chiến lược 2025 Thông tin kinh doanh
Vinamilk khẳng định vị thế dẫn đầu ESG với dấu ấn “Ngôi sao CSI” và loạt giải thưởng chiến lược 2025

Vinamilk khẳng định vị thế tiên phong với loạt giải thưởng quan trọng về phát triển bền vững và quản...

Mới cập nhật
Mô hình "Work - Live - Enjoy" kiến tạo trải nghiệm văn phòng thời thượng

Mô hình "Work - Live - Enjoy" kiến tạo trải nghiệm văn phòng thời thượng

Không còn là không gian văn phòng truyền thống, một thế hệ lao động trẻ đang đặt kỳ vọng vào một nơi làm việc giàu cảm hứng, hiện đại, đầy đủ tiện ích và mang lại cảm giác hạnh phúc. Bắt nhịp xu hướng ấy, ROX Tower Goldmark City kiến tạo mô hình “sống - làm việc - tận hưởng” (Work - Live - Enjoy) ngay giữa đại đô thị năng động.

2 giờ trước Thông tin kinh doanh

Bộ Công an đề ra 5 mục tiêu trọng tâm và 3 đột phá cho năm 2026

Bộ Công an đề ra 5 mục tiêu trọng tâm và 3 đột phá cho năm 2026

Chiều 15/12, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì tổ chức họp báo thông tin về kết quả công tác Công an năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2026. Theo đó, Bộ Công an đề ra 5 mục tiêu trọng tâm, 9 nhóm nhiệm vụ và 3 giải pháp đột phá năm 2026.

2 giờ trước Bên khung cửa tư pháp

Bộ Công an tăng cường hợp tác quốc tế về tố tụng và tổ chức thực hiện Công ước Hà Nội

Bộ Công an tăng cường hợp tác quốc tế về tố tụng và tổ chức thực hiện Công ước Hà Nội

Tại buổi Họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an năm 2025 diễn ra vào chiều ngày 15/12/2025, Đại tá Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an đã thông tin tới báo chí về việc thực hiện các nhiệm vụ sau Lễ ký Công ước Hà Nội.

3 giờ trước Bên khung cửa tư pháp

Kế hoạch thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031

Kế hoạch thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chính phủ ra Nghị quyết số 408/NQ-CP ban hành Kế hoạch thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 (Kế hoạch).

3 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Chu kỳ tăng giá BĐS khu Đông TP.HCM đã điểm: Đâu là tọa độ hút khách nhất khu vực?

Chu kỳ tăng giá BĐS khu Đông TP.HCM đã điểm: Đâu là tọa độ hút khách nhất khu vực?

Theo dữ liệu từ các nền tảng nghiên cứu thị trường, chỉ trong 9 tháng đầu năm, mức độ quan tâm đến bất động sản (BĐS) khu Đông TP.HCM đã tăng khoảng 10%, phản ánh sự trở lại của dòng tiền có chọn lọc, tập trung vào những dự án sở hữu nền tảng hạ tầng hiện đại, tiện ích đồng bộ và dư địa tăng giá rõ ràng, như Vinhomes Grand Park.

3 giờ trước Dự án - BĐS

Phú Quốc sẽ khởi công tuyến tàu điện đô thị 9.000 tỷ đồng trong tháng 12

Phú Quốc sẽ khởi công tuyến tàu điện đô thị 9.000 tỷ đồng trong tháng 12

Vào ngày 19/12 tới đây, UBND tỉnh An Giang và Tập đoàn Sun Group sẽ khởi công tuyến tàu điện đô thị (LRT) đầu tiên tại Phú Quốc. Dự án được xem là một trong những bước phát triển hạ tầng quan trọng bậc nhất của đảo Ngọc trong giai đoạn mới, khi thành phố này chuẩn bị trở thành nơi đăng cai Hội nghị cấp cao APEC 2027.

3 giờ trước Thông tin đầu tư

Thách thức mới về bảo vệ dữ liệu trong thời đại kinh tế số dưới góc nhìn của Luật Sở hữu trí tuệ

Thách thức mới về bảo vệ dữ liệu trong thời đại kinh tế số dưới góc nhìn của Luật Sở hữu trí tuệ

(Pháp lý). Với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế số, bảo vệ sở hữu trí tuệ phải đối mặt với những thách thức mới như định nghĩa và bảo vệ quyền dữ liệu, tình trạng pháp lý của các tác phẩm do AI tạo ra, vi phạm xuyên biên giới, trách nhiệm của các nền tảng internet và bảo vệ bí mật thương mại. Bài viết phân tích các đặc điểm của kỷ nguyên kinh tế số và các vấn đề cụ thể mà luật sở hữu trí tuệ phải đối mặt, đề xuất các biện pháp đối phó tương ứng, hướng đến mục tiêu thúc đẩy và phát triển hệ thống bảo vệ sở hữu trí tuệ, tạo điều kiện cho sự phát triển lành mạnh của nền kinh tế số.

1 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

Các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế: Những ưu việt, sự khác biệt, khuyến nghị đổi mới cho Việt Nam

Các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế: Những ưu việt, sự khác biệt, khuyến nghị đổi mới cho Việt Nam

(Pháp lý). Trong bối cảnh quan hệ thương mại quốc tế ngày càng mở rộng và phức tạp, nguy cơ phát sinh tranh chấp thương mại luôn tiềm ẩn và có xu hướng gia tăng. Nhằm bảo vệ quyền lợi, duy trì hợp tác, hạn chế rủi ro và đảm bảo công bằng, các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế không ngừng được hoàn thiện và phát triển. Bài viết sẽ tập trung phân tích các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế hiện nay, đồng thời đưa ra một số khuyến nghị nhằm đổi mới và hoàn thiện cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại tại Việt Nam.

1 ngày trước Kinh doanh - Quốc tế

Biệt thự compound Vịnh Xanh: Biểu tượng kiêu hãnh mang tới chất sống thương gia cho giới tinh hoa

Biệt thự compound Vịnh Xanh: Biểu tượng kiêu hãnh mang tới chất sống thương gia cho giới tinh hoa

Vịnh Xanh (Vinhomes Ocean Park 3) là hình mẫu của compound thế hệ mới, nơi sự an toàn và biệt lập không còn đóng khung tuyệt đối mà được bao bọc bởi hệ sinh thái dịch vụ phong phú và nhịp sống sôi động của một siêu đô thị đẳng cấp toàn cầu - Ocean City. Phiên bản nâng cấp này tạo nên môi trường sống khác biệt, đáp ứng đúng chuẩn mực của cộng đồng tinh hoa hiện đại.

1 ngày trước Dự án - BĐS

Đón làn sóng thương nhân trẻ, Asia Vibe hoá “thánh địa” kinh doanh tại Móng Cái

Đón làn sóng thương nhân trẻ, Asia Vibe hoá “thánh địa” kinh doanh tại Móng Cái

Nhờ vị trí đắc địa, dòng khách dồi dào, mô hình thương phố quốc tế ưu việt, Asia Vibe đã trở thành “thánh địa” kinh doanh tại Móng Cái - Quảng Ninh, điểm hội tụ của thế hệ thương nhân trẻ năng động.

1 ngày trước Thông tin đầu tư

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay