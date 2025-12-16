Chủ xe xăng hạng sang trầm trồ sau khi cầm lái VinFast VF 9: Cảm giác yên tâm tuyệt đối, chai nước đặt lên capo không đổ dù đường xấu

Vững chãi, sang trọng và êm đến khó tin, VinFast VF 9 đang chinh phục người dùng Việt ở cả trải nghiệm cầm lái và cảm giác thư thái, yên tĩnh khi ngồi sau. Đây cũng là lí do giúp VF 9 và các dòng xe điện VinFast đạt kì tích doanh số hơn 103 ngàn xe chỉ sau 9 tháng của năm 2025.

Cảm giác bước lên xe là sự yên tâm tuyệt đối

Đã quen với những chiếc xe động cơ đốt trong truyền thống như Ford Everest và BMW 3 Series, anh Tống Đức Công Minh – một người yêu xe sống tại Hà Nội – đến với buổi trải nghiệm VinFast VF 9 (diễn ra tại Sân vận động Mỹ Đình từ 31/10 – 2/11) trong tâm thế tò mò. “Mình muốn xem xe điện cỡ lớn của Việt Nam có thực sự đủ tốt, có xứng đáng với người dùng Việt không”, anh nói. Sau khi thực hiện bài thử, vị khách hàng hoàn toàn bất ngờ vì những trải nghiệm vượt xa mong đợi.

Anh Tống Đức Công Minh (Hà Nội) bất ngờ sau khi trải nghiệm khả năng vận hành của xe điện VinFast VF 9

VF 9 tạo ấn tượng với anh Minh ngay từ cái nhìn đầu tiên khi là mẫu xe “to nhất, đẹp nhất, đắt nhất” trong dải sản phẩm của VinFast. Nhưng đằng sau vẻ ngoài bề thế, anh đánh giá cao cảm giác an toàn và vững chãi.

“Trong bài thử kiểm tra cân bằng điện tử, tôi cho xe vào cua ở tốc độ 35-40 km/h. Với những xe xăng tôi từng lái, đặc biệt là SUV gầm cao, tình huống này dễ khiến xe văng đuôi hoặc mất lái nhẹ. Nhưng VF 9 lại giữ thân xe ổn định lạ thường, gần như không có hiện tượng oversteer. Cảm giác lúc đó là… yên tâm tuyệt đối”, anh chia sẻ. Với anh, đó là khoảnh khắc mà VF 9 thể hiện được độ an toàn - giá trị cốt lõi của một chiếc xe.

Anh Minh đánh giá cao khả năng phản hồi tức thì, hệ thống treo và khả năng cân bằng trên VF 9

Bên cạnh đó, vị khách hàng đánh giá cao phản hồi tức thì trên VF 9, đặc biệt khi so sánh với chiếc Ford Everest của gia đình anh. Anh chia sẻ với xe máy dầu, mỗi cú đạp ga phải chờ nửa nhịp để xe phản ứng còn VF 9 thì khác hẳn. Với công suất 402 mã lực, mô-men xoắn 620 Nm, chiếc SUV nhà VinFast cho khả năng tăng tốc mạnh mẽ nhưng cực kỳ mượt mà.

Anh Minh còn đặc biệt ấn tượng với hệ thống treo khí nén của VF 9. Khi thử qua bài đường mấp mô, xe vẫn giữ được độ êm tuyệt đối. “Nếu đặt một chai nước trên nắp capo thì đi qua đoạn đường đó chai nước vẫn đứng yên”, anh nói.

“Sang trọng như đi máy bay hạng thương gia”

Khi trải nghiệm hàng ghế sau, anh Minh cũng khẳng định, nếu đặt cạnh VF 9, sự chênh lệch của Ford Everest không chỉ ở kích thước. “VF 9 lớn hơn, khoang rộng hơn, và quan trọng là tạo ra trải nghiệm cao cấp hơn hẳn”, anh chia sẻ. Theo anh, nội thất VF 9 gợi cảm giác châu Âu rõ nét – từ bố cục, vật liệu đến độ hoàn thiện.

Đang sở hữu chiếc BMW 3 Series, anh Minh cho rằng, VF 9 là mẫu xe làm hài lòng cả người lái và hành khách. “Người lái vẫn cảm thấy phấn khích, trong khi người ngồi sau lại dễ chịu – điều mà BMW của tôi chưa làm được”, anh đánh giá.

Anh Minh cho rằng VF 9 đáp ứng nhu cầu của cả người lái và hành khách ngồi sau

Khoang sau của VF 9 cũng là ưu điểm thu hút nhiều khách hàng Việt. Đặc biệt, ở phiên bản 6 chỗ với hàng “ghế cơ trưởng”, chủ xe sẽ được trải nghiệm cảm giác xa xỉ như đi máy bay hạng thương gia nhờ tính năng sưởi – làm mát – massage tích hợp sẵn. Người ngồi hàng sau còn có hệ thống điều hòa và giải trí riêng.

Quan trọng hơn, VF 9 là lựa chọn đáng giá cho những khách hàng quan tâm tới xu hướng chuyển đổi xanh. Anh Minh nhấn mạnh sự đối lập giữa động cơ dầu và động cơ điện trong tác động đến môi trường. “Ford Everest chạy máy dầu đang là loại nhiên liệu gây hại môi trường nhiều nhất. Còn VF 9 thì ngược lại, chạy điện, yên tĩnh, sạch, và tối ưu hơn rất nhiều về năng lượng”, anh nhận định.

Trải nghiệm trọn vẹn VF 9 tại sự kiện, anh Minh cho biết đã có cái nhìn hoàn toàn mới mẻ về mẫu SUV thương hiệu Việt. “Gia đình mua Ford Everest vào năm 2019, thời điểm VinFast chưa có xe điện và tôi cũng chưa có nhiều trải nghiệm với xe điện. Tuy nhiên, sắp tới nếu đổi xe chắc chắn tôi sẽ chọn VinFast VF 9, một chiếc SUV cỡ lớn, rộng rãi”, anh khẳng định sẽ đưa VF 9 vào danh sách xe mới.