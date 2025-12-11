Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101 Quảng cáo #109
  1. Trang chủ
  2. Sự kiện - Chính sách

Không 'lồng ghép' các quy định giữa Luật Đất đai và Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn

11:32 11/12/2025
Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, bảo đảm rạch ròi phạm vi điều chỉnh và tránh chồng chéo.
1-1765427541.jpg

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn

Sáng 11/12, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn. 

Trước đó, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý những nội dung lớn của dự thảo luật. 

Chính phủ đã tiếp thu tối đa ý kiến thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội, ý kiến đại biểu và làm rõ định hướng hoàn thiện hệ thống quy hoạch đô thị, nông thôn theo hướng đồng bộ với pháp luật đất đai, pháp luật về quy hoạch và chủ trương phát triển đô thị bền vững.

Hoàn thiện đồng bộ hệ thống quy hoạch, không lồng ghép nội dung thuộc phạm vi Luật Đất đai

Một trong những nội dung đáng chú ý là việc không "lồng ghép" các quy định thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đất đai vào Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn. 

Theo báo cáo giải trình, chỉ tiêu sử dụng đất từng được đề xuất đưa vào kế hoạch thực hiện quy hoạch chung của xã để làm căn cứ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất. Tuy nhiên, Chính phủ khẳng định đây là vấn đề thuộc phạm vi Luật Đất đai. Do đó, nội dung này đã được rút khỏi dự thảo, theo đúng ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Các quy định liên quan sẽ được hoàn thiện trong hệ thống pháp luật đất đai và trong dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế tháo gỡ khó khăn trong tổ chức thi hành Luật Đất đai, bảo đảm rạch ròi phạm vi điều chỉnh và tránh chồng chéo.

Trước băn khoăn của đại biểu Quốc hội về nguy cơ khoảng trống pháp lý nếu chậm ban hành văn bản hướng dẫn thi hành, Chính phủ cho biết đã tiếp thu và yêu cầu bảo đảm tiến độ giữa luật và các nghị định, thông tư. 

Cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ phối hợp với các bộ, ngành để xây dựng đồng thời văn bản quy định chi tiết, bảo đảm khi luật có hiệu lực thì hệ thống văn bản dưới luật cũng cơ bản hoàn thành, đáp ứng yêu cầu triển khai.

Chính phủ cũng tiếp thu đề nghị đánh giá rõ hơn kinh nghiệm từ các nghị quyết thí điểm về cơ chế, chính sách đặc thù trong quy hoạch đô thị, nông thôn tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương. Cơ quan soạn thảo sẽ tổ chức sơ kết, tổng kết đầy đủ để có luận cứ thực tiễn phục vụ xem xét khả năng nhân rộng các chính sách này trên phạm vi cả nước theo lộ trình phù hợp.

Làm rõ ranh giới giữa quy hoạch tỉnh và quy hoạch chung thành phố trực thuộc Trung ương

Về nội dung được nhiều đại biểu quan tâm liên quan đến mối quan hệ giữa quy hoạch tỉnh và quy hoạch chung thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết có hai nhóm ý kiến: Một nhóm đề nghị hợp nhất hai loại quy hoạch nhằm tạo tính thống nhất, nhóm còn lại đề nghị lập riêng nhưng phân định rõ vai trò và nội dung. 

Tiếp thu ý kiến, dự thảo luật được hoàn thiện theo phương án tiếp tục lập riêng hai loại quy hoạch. Quy hoạch tỉnh đối với thành phố trực thuộc Trung ương sẽ chỉ xác định các phương hướng phát triển lớn, mang tính chiến lược và không trùng lặp với nội dung tổ chức phát triển không gian đô thị trong quy hoạch chung thành phố.

Báo cáo nhấn mạnh sự cần thiết phải lập quy hoạch chung thành phố trực thuộc Trung ương, bởi đây là trung tâm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội cấp vùng và quốc gia, là đầu mối giao thông, giao thương quốc tế. Quy hoạch chung thành phố giữ vai trò xác định mục tiêu, định hướng phát triển tổng thể, tổ chức không gian đô thị - nông thôn, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở. 

Đây cũng là cơ sở để lập các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và là căn cứ lập kế hoạch sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 2024. 

Dự thảo luật được chỉnh lý bảo đảm phù hợp với Luật Quy hoạch (sửa đổi) mà Quốc hội đã thông qua, trong đó quy hoạch tỉnh đối với thành phố trực thuộc Trung ương chỉ mang tính định hướng chiến lược.

Với 429/437 đại biểu có mặt tán thành, chiếm 90,70% tổng số đại biểu Quốc hội, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn đã được chính thức thông qua. Việc hoàn thiện dự thảo luật bám sát kết luận mới của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW năm 2022 về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chính phủ sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành và địa phương để tổng kết, đánh giá, xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù cho Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố trực thuộc Trung ương khác, đồng thời nghiên cứu khả năng áp dụng rộng hơn khi đủ điều kiện.

Theo baochinhphu.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://baochinhphu.vn/khong-long-ghep-cac-quy-dinh-giua-luat-dat-dai-va-luat-quy-hoach-do-thi-va-nong-thon-102251211102537973.htm

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Cùng chủ đề
Hà Nội được “chốt” cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng Sự kiện - Chính sách
Hà Nội được “chốt” cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng

Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn quan...

Loạt chính sách mới về kinh tế có hiệu lực từ tháng 12/2025 Sự kiện - Chính sách
Loạt chính sách mới về kinh tế có hiệu lực từ tháng 12/2025

Một loạt chính sách mới liên quan đến kinh tế có hiệu lực như Nghị định mới về thu giữ...

VinFuture 2025 – Vinh danh 4 công trình khoa học “Cùng vươn mình – Cùng thịnh vượng” Sự kiện - Chính sách
VinFuture 2025 – Vinh danh 4 công trình khoa học “Cùng vươn mình – Cùng thịnh vượng”

Quỹ VinFuture chính thức công bố các Chủ nhân Giải thưởng VinFuture 2025. Bốn công trình khoa học công nghệ...

Quốc hội khóa XV ban hành nhiều quyết sách lịch sử, chưa từng có tiền lệ Sự kiện - Chính sách
Quốc hội khóa XV ban hành nhiều quyết sách lịch sử, chưa từng có tiền lệ

Tiếp tục Kỳ họp thứ 10, sáng 4/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn,...

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hiệp thương giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI Sự kiện - Chính sách
Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hiệp thương giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Ngày 4/12, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp...

Triển lãm “Tỏa V – Điểm Chạm Khoa Học”: Cuộc đối thoại giữa nghệ thuật và trí tuệ nhân loại Sự kiện - Chính sách
Triển lãm “Tỏa V – Điểm Chạm Khoa Học”: Cuộc đối thoại giữa nghệ thuật và trí tuệ nhân loại

Từ ngày 02/12/2025 đến hết ngày 28/02/2026, Quỹ VinFuture và Trung tâm Nghệ thuật Đương đại Vincom (VCCA) trân trọng...

Mới cập nhật
Ocean City - Đô thị toàn cầu “made-in-Vietnam”, nơi văn minh hội tụ và phồn vinh lan tỏa

Ocean City - Đô thị toàn cầu “made-in-Vietnam”, nơi văn minh hội tụ và phồn vinh lan tỏa

Ocean City hấp dẫn cư dân từ khắp nơi trên thế giới bởi sự kết hợp hiếm có giữa tiện ích sống hiện đại, môi trường xanh và cộng đồng tinh hoa đa văn hóa. Mỗi gia đình đến “thành phố biển” phía Đông Hà Nội đều có chung cảm nhận đây là nơi lý tưởng hàng đầu để an cư, lập nghiệp và tận hưởng.

59 phút trước Thông tin đầu tư

VinFast VF 7 - Chiến binh C SUV toàn diện về sức mạnh, an toàn và kinh tế

VinFast VF 7 - Chiến binh C SUV toàn diện về sức mạnh, an toàn và kinh tế

Sự kết hợp giữa hiệu năng “chiến binh”, trang bị hiện đại, chi phí sở hữu hợp lý và tiết kiệm khi vận hành khiến VinFast VF 7 trở thành tâm điểm săn đón trong giai đoạn thị trường sôi động nhất năm.

1 giờ trước Thông tin kinh doanh

Thế giới sẽ có sân bay “Changi thứ hai” tại Phú Quốc

Thế giới sẽ có sân bay “Changi thứ hai” tại Phú Quốc

Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc đang được nâng cấp toàn diện bởi Tập đoàn Sun Group, ứng dụng thiết kế, công nghệ tân tiến nhất hiện nay và được vận hành bởi Changi Airport Group (đơn vị vận hành sân bay Changi, Singapore), hứa hẹn trở thành sân bay hiện đại bậc nhất thế giới.

3 giờ trước Thông tin đầu tư

Vai trò của Cụm Thi đua số 6 ( Hội Luật gia VN ) trong thực hiện Nghị quyết 66-NQ/TW về đổi mới xây dựng và thi hành pháp luật

Vai trò của Cụm Thi đua số 6 ( Hội Luật gia VN ) trong thực hiện Nghị quyết 66-NQ/TW về đổi mới xây dựng và thi hành pháp luật

Bài viết tập trung phân tích vai trò và định hướng hoạt động của Cụm thi đua số 6 trong việc triển khai Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”. Bài viết làm rõ những đóng góp nổi bật của các Chi hội luật gia Cụm thi đua số 6 giữ vai trò “hạt nhân đổi mới”, góp phần đưa tinh thần Nghị quyết 66-NQ/TW của Bộ Chính trị từ định hướng chính trị trở thành giải pháp pháp lý cụ thể, thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

5 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Bộ Công an là cơ quan chủ trì phòng ngừa, điều tra tội phạm mạng

Bộ Công an là cơ quan chủ trì phòng ngừa, điều tra tội phạm mạng

Với 434/443 đại biểu Quốc hội (ĐBQH) biểu quyết tán thành, sáng 10/12/2025, Quốc hội đã thông qua Luật An ninh mạng. Luật gồm 8 chương, 45 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2026.

6 giờ trước Bên khung cửa tư pháp

Nghiêm cấm sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo, công nghệ mới để xâm phạm bí mật Nhà nước

Nghiêm cấm sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo, công nghệ mới để xâm phạm bí mật Nhà nước

Đây là một trong những quy định mới được bổ sung tại Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước (sửa đổi), vừa được Quốc hội thông qua sáng 10/12/2025 với 434/436 đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tán thành. Luật gồm 5 chương, 28 điều, có hiệu lực thi hành từ 01/3/2026.

6 giờ trước Bên khung cửa tư pháp

Hà Nội được “chốt” cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng

Hà Nội được “chốt” cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng

Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn quan trọng trên địa bàn Thủ đô đã được thông qua với sự đồng thuận cao.

6 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Khi doanh nghiệp tư nhân giải bài toán điểm nghẽn logistics

Khi doanh nghiệp tư nhân giải bài toán điểm nghẽn logistics

Trong bối cảnh thương mại toàn cầu liên tục thay đổi, logistics ngày càng trở thành yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia. Việt Nam đã có những bước tiến mạnh trong sản xuất, xuất khẩu, nhưng hệ thống logistics vẫn tồn tại nhiều bất cập kéo dài, đẩy chi phí lên cao và làm suy giảm lợi thế…

6 giờ trước Thông tin đầu tư

Truyền thông định hướng – giải pháp để báo chí tham gia bảo vệ hiệu quả nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới

Truyền thông định hướng – giải pháp để báo chí tham gia bảo vệ hiệu quả nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới

(Pháp lý). Trong bối cảnh kỷ nguyên số với sự bùng nổ mạnh mẽ của thông tin đa chiều, phức tạp, vai trò của báo chí cách mạng Việt Nam trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng càng trở nên quan trọng và cấp thiết. Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này, việc ứng dụng "Truyền thông định hướng" không chỉ là một xu thế mà còn là một giải pháp then chốt…

23 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Tập đoàn BRG lần thứ 5 liên tiếp được vinh danh doanh nghiệp bền vững Việt Nam

Tập đoàn BRG lần thứ 5 liên tiếp được vinh danh doanh nghiệp bền vững Việt Nam

Ngày 5/12, tại Lễ công bố các Doanh nghiệp Bền vững tại Việt Nam 2025 với chủ đề “Chương mới của Kỷ nguyên Xanh”, Tập đoàn BRG đã được vinh danh trong “Top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ” thuộc Chương trình CSI 2025 do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chủ trì tổ chức, khẳng định nỗ lực bền bỉ trong thực hiện phát triển bền vững, gắn liền hiệu quả kinh doanh với trách nhiệm xã hội và các hoạt động vì cộng đồng.

1 ngày trước Thông tin kinh doanh

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay