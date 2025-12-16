Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Bộ Công an đề ra 5 mục tiêu trọng tâm và 3 đột phá cho năm 2026

16:15 16/12/2025
Chiều 15/12, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì tổ chức họp báo thông tin về kết quả công tác Công an năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2026. Theo đó, Bộ Công an đề ra 5 mục tiêu trọng tâm, 9 nhóm nhiệm vụ và 3 giải pháp đột phá năm 2026.

Tiên phong xóa nhà dột nát, với hơn 5.900 căn nhà được xây dựng

1-1765876527.jpg

Thứ trưởng Bộ Công an thông tin tại cuộc họp báo

Thông tin tại họp báo cho thấy, năm 2025, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước diễn biến phức tạp, đặt ra nhiều thách thức đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT), lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã chủ động vượt khó, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an ninh, an toàn phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, văn hóa và đối ngoại của đất nước.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng, Nhà nước; sự phối hợp chặt chẽ của Quân đội nhân dân, các ban, bộ, ngành, địa phương; sự ủng hộ của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và nhân dân, lực lượng CAND đã đạt nhiều kết quả nổi bật trên các mặt công tác.

Bộ Công an tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các nghị quyết, chủ trương chiến lược của Bộ Chính trị, nhất là chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tạo tiền đề thực tiễn quan trọng cho toàn hệ thống chính trị. Đồng thời, phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu, triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, góp phần tạo bước ngoặt trong quản trị quốc gia hiện đại, minh bạch, cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy kinh tế số, xã hội số, công dân số.

Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế được đẩy mạnh, khẳng định vai trò “đi trước, mở đường”, góp phần triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Trên lĩnh vực xây dựng, hoàn thiện pháp luật, Bộ Công an đã trình Quốc hội thông qua 13 luật, 1 pháp lệnh, tham mưu Chính phủ ban hành 21 nghị định, góp phần tháo gỡ nhiều “điểm nghẽn” trong quản lý nhà nước về ANTT.

Trong công tác bảo đảm an sinh xã hội, Bộ Công an tiếp tục tiên phong xóa nhà tạm, nhà dột nát, với hơn 5.900 căn nhà được xây dựng, sửa chữa, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, nhất là tại các địa bàn khó khăn. Trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, tình hình trật tự, an toàn xã hội có chuyển biến tích cực; tội phạm về trật tự xã hội giảm 24,23% so với cùng kỳ năm 2024; tai nạn giao thông, cháy, nổ được kiềm chế, kéo giảm cả ba tiêu chí. Công tác đặc xá được triển khai đúng quy định, với số lượng phạm nhân được đặc xá lớn nhất từ trước đến nay.

5 mục tiêu trọng tâm, 9 nhóm nhiệm vụ công tác và 3 giải pháp đột phá

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được triển khai quyết liệt, đồng bộ. Đến năm 2025, lực lượng CAND cơ bản đạt tiêu chí “tinh, gọn, mạnh”; nhiều lực lượng mũi nhọn như an ninh mạng, phòng chống tội phạm công nghệ cao, cảnh sát cơ động… tiến thẳng lên hiện đại. Lực lượng CAND vinh dự được trao tặng Huân chương Sao Vàng lần thứ năm, nhiều tập thể, cá nhân được phong tặng các danh hiệu cao quý.

Theo lãnh đạo Bộ Công an, năm 2026 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác bảo đảm ANTT trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an xác định khẩu hiệu hành động:
“Theo lời Bác dạy – Đổi mới tư duy, nâng cao tri thức – Chính quy, hiện đại – Vì Đảng, vì dân.”

Trên cơ sở đó, Bộ Công an đề ra 5 mục tiêu trọng tâm, 9 nhóm nhiệm vụ công tác và 3 giải pháp đột phá, tập trung vào hoàn thiện thể chế, pháp luật về ANTT; xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; xây dựng đội ngũ cán bộ liêm chính, kỷ luật, nhân văn, gần dân; đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức phục vụ; đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện và phát triển công nghiệp an ninh tự chủ, hiện đại.

