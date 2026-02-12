Thuế TP. Hồ Chí Minh và Techcombank ký thoả thuận hỗ trợ hộ kinh doanh thích ứng chính sách thuế mới 2026

Thuế Thành phố Hồ Chí Minh và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác, hỗ trợ toàn diện hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố thích ứng với chính sách thuế mới áp dụng từ ngày 1/1/2026. Chương trình được triển khai đồng bộ tại 29 Thuế cơ sở trực thuộc Thuế TP.HCM, kết hợp hướng dẫn chính sách và cung cấp giải pháp tài chính - ngân hàng số, giúp hộ kinh doanh vận hành minh bạch, quản lý tài chính hiệu quả và phát triển bền vững.

Với ngưỡng doanh thu chịu thuế 500 triệu đồng/năm và yêu cầu bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử, thỏa thuận tập trung vào việc hướng dẫn thực hành việc đăng ký, kê khai, sử dụng hóa đơn (bao gồm hóa đơn có mã của cơ quan thuế và hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền) đồng thời chuẩn hóa sổ sách kế toán, giúp hộ kinh doanh tuân thủ đúng quy định và vận hành hiệu quả.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Văn Thành – Phó Trưởng Thuế Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Trong bối cảnh chính sách quản lý thuế ngày càng được hoàn thiện, việc hỗ trợ hộ kinh doanh hiểu đúng, làm đúng và làm thuận lợi là một trong những ưu tiên hàng đầu của ngành thuế. Chúng tôi đánh giá cao sự chủ động và đồng hành thiết thực của Techcombank trong việc cùng cơ quan thuế tuyên truyền chính sách, hỗ trợ triển khai và tháo gỡ vướng mắc, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuế và giảm áp lực cho người nộp thuế.”

Bà Nguyễn Thị Lộc – Giám đốc Điều hành khu vực phía Nam, Techcombank chia sẻ:

“Là ngân hàng tư nhân hàng đầu Việt Nam, Techcombank xác định trách nhiệm đồng hành cùng cơ quan Nhà nước hiện thực hóa các chính sách kinh tế - xã hội bằng các giải pháp tài chính và công nghệ cụ thể, khả thi. Thông qua hợp tác với Thuế TP.HCM, chúng tôi mong muốn giúp các quy định về hóa đơn điện tử và quản lý thuế đi vào thực tiễn hiệu quả, đồng thời hỗ trợ hộ kinh doanh nâng cao năng lực quản trị, phát triển bền vững và sẵn sàng chuyển đổi lên doanh nghiệp khi đủ điều kiện.”

Theo nội dung thỏa thuận, hai bên sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tập huấn và hướng dẫn trực tiếp để hộ kinh doanh thực hiện đúng quy định về hóa đơn điện tử, kê khai thuế và sổ sách kế toán theo phương pháp kê khai, từng bước chuẩn hóa hoạt động quản trị.

Bên cạnh việc hỗ trợ tuân thủ chính sách, Techcombank cam kết mang đến bộ giải pháp tài chính – ngân hàng số toàn diện, được thiết kế nhằm giúp hộ kinh doanh quản lý dòng tiền hiệu quả hơn, tiếp cận vốn thuận lợi và sẵn sàng cho lộ trình phát triển dài hạn, bao gồm:

- Các giải pháp thanh toán không tiền mặt và sinh lời tối ưu như: QR cửa hàng, loa thanh toán Soundbox, Techcombank Sinh Lời Tự Động…;

- Quản lý doanh thu: kết nối tài khoản ngân hàng với các phần mềm bán hàng phổ biến như KiotViet, Tendoo, Sapo, Misa…;

- Hỗ trợ vốn: các giải pháp tín dụng ShopCash, ShopCredit… giải ngân ngay trên Techcombank Mobile;

- Các ưu đãi hỗ trợ chuyển đổi lên doanh nghiệp, bao gồm: tài trợ gói thành lập doanh nghiệp lên đến 9 triệu đồng, tài trợ vốn cho hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp với giá trị lên đến 30 tỷ đồng.

Techcombank cũng thiết lập kênh hỗ trợ trực tuyến, như trên website của ngân hàng, bố trí nguồn lực tại chỗ tại các Thuế cơ sở, đảm bảo quá trình triển khai diễn ra thông suốt.

Thỏa thuận hợp tác giữa Thuế TP.HCM và Techcombank được kỳ vọng trở thành hình mẫu hiệu quả của mô hình hợp tác công - tư, giúp hàng trăm ngàn hộ kinh doanh trên địa bàn TP.HCM vượt qua giai đoạn chuyển đổi quan trọng đồng thời góp phần hiện thực hóa cải cách quản lý thuế, thúc đẩy kinh tế số và hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân theo chủ trương của Chính phủ. Với vị thế đầu tàu kinh tế cả nước, TP.HCM đang khẳng định vai trò tiên phong khi kết nối chặt chẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước và ngân hàng tư nhân hàng đầu, tạo động lực mạnh mẽ giúp hộ kinh doanh chuyển mình từ việc “tuân thủ chính sách” sang “chủ động phát triển”, đóng góp bền vững vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030.