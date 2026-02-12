Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101 Quảng cáo #109
  1. Trang chủ
  2. Thông tin đầu tư

SonKim Group là thành viên sáng lập Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam

08:00 12/02/2026
(Pháp lý) - Sáng ngày 11/02/2026, Lễ ra mắt Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (viết tắt VIFC) tại TP.HCM đã chính thức diễn ra trang trọng tại Tòa nhà Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (số 8, đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP.HCM).
1-1770871601.jpg

Phó Thủ tường Trương Hòa Bình trao Chứng chỉ Thành viên sáng lập cho ông Nguyễn Hoàng Tuấn – Chủ tịch SonKim Group

Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Chính phủ - Th tướng Phm Minh Chính, Phó Th Tướng Nguyễn Hòa Bình, Cơ quan điều hành VIFC tại TP.HCM, đại diện các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo địa phương, cơ quan ngoại giao cùng đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp, tập đoàn, nhà đầu tư, quỹ đầu tư, ngân hàng, chuyên gia, nhà khoa học và đại biểu quốc tế.

2-1770871601.jpg

Lễ ra mắt Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Tòa nhà Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam

Lễ ra mắt được tổ chức nhằm khẳng định vị thế và tầm nhìn phát triển dài hạn của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC) tại TP.HCM. Qua đó, sự kiện góp phần cụ thể hóa mục tiêu xây dựng VIFC trở thành một cực tăng trưởng năng động, giàu sức lan tỏa trong mạng lưới tài chính khu vực và toàn cầu.

Chuỗi hội thảo chuyên đề cùng các diễn đàn kết nối đầu tư được triển khai song hành, qua đó định vị VIFC là điểm đến đầu tư “thông minh, an toàn và hấp dẫn”. Đồng thời, sự kiện truyền tải thông điệp rõ nét về quyết tâm cải cách thể chế, triển khai các chính sách ưu đãi cạnh tranh và sự sẵn sàng về hạ tầng của TP.HCM trong việc đón nhận dòng vốn quốc tế, tạo ra các quy định rõ ràng minh bạch nhằm bảo vệ các nhà đầu tư quốc tế khi tham gia đầu tư vào Việt Nam.

3-1770871591.jpg

Đại diện SonKim Group vinh dự nhận chứng chỉ thành viên sáng lập tại buổi lễ ra mắt VIFC TP. HCM

Là một trong những thành viên sáng lập và đồng hành ngay từ giai đoạn đầu hình thành VIFC, SonKim Group đã và đang đóng góp năng lực chuyên môn, nguồn lực vào sự kiện toàn và phát triển bền vững của hệ sinh thái VIFC tại TP.HCM. Trong giai đoạn xây dựng nền tảng ban đầu, với vai trò doanh nghiệp tư nhân, SonKim Group tham gia tích cực vào hệ sinh thái doanh nghiệp - dịch vụ - hạ tầng phục vụ cho VIFC. Những đóng góp này được phát huy trên nền tảng thế mạnh của Tập đoàn trong phát triển đô thị, bất động sản và hạ tầng thương mại – dịch vụ, quản lý tài sản tạo tiền đề cho VIFC vận hành hiệu quả và hội nhập sâu rộng với mạng lưới tài chính khu vực và toàn cầu.

Nhằm khẳng định rõ vai trò và cam kết tại VIFC, vừa qua SonKim Group đã giới thiệu SonKim Capital – nền tảng quản lý tài sản mang tính chiến lược của tập đoàn, đặt văn phòng tại khu đô thị The Metropole Thủ Thiêm, qua đó chính thức hiện diện và tham gia hệ sinh thái VIFC TP.HCM. 

4-1770871601.jpg

Văn phòng SonKim Capital tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam

Ông Nguyễn Hoàng Tuấn – Chủ tịch SonKim Group chia sẻ tại sự kiện: “SonKim Group vô cùng tự hào là một trong những thành viên sáng lập đặt nền móng đầu tiên cho sự hình thành của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC). Đồng hành cùng VIFC, SonKim Group không chỉ hướng đến hiệu quả trong kinh doanh mà còn chú trọng vào giá trị dài hạn cho cộng đồng, với mong muốn hiện thực hóa khát vọng đưa TP.HCM trở thành điểm đến tài chính hàng đầu khu vực. Chúng tôi tin rằng một Trung tâm Tài chính Quốc tế vững mạnh sẽ là động lực tăng trưởng quan trọng cho toàn bộ nền kinh tế Việt Nam. Tầm nhìn của chúng tôi là trở thành đối tác tin cậy cùng VIFC kiến tạo giá trị dài hạn, kết nối nguồn lực tài chính toàn cầu với các cơ hội đầu tư chất lượng tại Việt Nam.”

5-1770871601.jpg

Metropole Thủ Thiêm được định vị là mảnh ghép trong tầm nhìn kiến tạo Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC)

SonKim Group là tập đoàn kinh doanh đa ngành lâu đời tại Việt Nam, phát triển từ thương hiệu Đại Thành – được thành lập từ những năm 1950, là hợp tác xã dệt may nổi tiếng hàng đầu Việt Nam thời bấy giờ. Hiện tại, tập đoàn đang tập trung vào ba trụ cột chính: bất động sản cao cấp (SonKim Land), bán lẻ (GS25, SonKim Mode) và quản lý tài sản (SonKim Capital). Trong đó, SonKim Land được biết đến là nhà phát triển bất động sản chuyên nghiệp, hoạt động theo tiêu chuẩn quốc tế với chiến lược phát triển khác biệt, độc đáo, nổi tiếng với các dự án tại vị trí đắc địa và dịch vụ quản lý chuyên nghiệp. SonKim Land cam kết đồng hành cùng VIFC trong việc phát triển các công trình đạt chuẩn quốc tế, hướng đến các tiêu chuẩn ESG, góp phần thúc đẩy xu hướng bất động sản xanh và bền vững tại Việt Nam.

 

SonKim Capital là công ty thành viên chiến lược giữ vai trò quản lý tài sản thuộc SonKim Group, được định vị là nền tảng phát triển và quản trị các danh mục đầu tư bất động sản chất lượng cao tại Việt Nam theo chuẩn mực quốc tế. Doanh nghiệp tập trung tìm kiếm, sàng lọc và lựa chọn các tài sản bất động sản có chất lượng vượt trội, được bảo chứng bởi các đơn vị phát triển và chủ đầu tư uy tín. Trên nền tảng đó, SonKim Capital xây dựng các cấu trúc đầu tư bài bản, minh bạch, đóng vai trò cầu nối hiệu quả giữa các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân trong nước và quốc tế. Thông qua năng lực quản lý đầu tư toàn diện, SonKim Capital không ngừng tối ưu hóa giá trị tài sản, nâng cao tính thanh khoản và gia tăng tỷ suất sinh lời bền vững cho nhà đầu tư trong dài hạn.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

SonKim Group
Cùng chủ đề
MB tham gia Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM: Đầu tư chiến lược vào hệ sinh thái tài chính hiện đại Thông tin đầu tư
MB tham gia Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM: Đầu tư chiến lược vào hệ sinh thái tài chính hiện đại

(Pháp lý). Sáng nay, ngày 11/2, tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC-HCMC) diễn ra lễ ra...

Vingroup ký kết MOU với bang Tamil Nadu, củng cố hệ sinh thái đa ngành tại Ấn Độ Thông tin đầu tư
Vingroup ký kết MOU với bang Tamil Nadu, củng cố hệ sinh thái đa ngành tại Ấn Độ

Vingroup công bố ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) với Chính quyền bang Tamil Nadu, nhằm thiết lập khuôn...

Phú Quốc sắp có Trung tâm hội nghị với không gian Dinner Show độc nhất thế giới Thông tin đầu tư
Phú Quốc sắp có Trung tâm hội nghị với không gian Dinner Show độc nhất thế giới

Trung tâm Hội nghị và Triển Lãm APEC tại đặc khu Phú Quốc sẽ sở hữu không gian riêng biệt...

Tập đoàn T&T Group đề xuất nghiên cứu đầu tư nhiều dự án trọng điểm tại Lâm Đồng Thông tin đầu tư
Tập đoàn T&T Group đề xuất nghiên cứu đầu tư nhiều dự án trọng điểm tại Lâm Đồng

Chiều 15/1, Tập đoàn T&T Group và doanh nhân Đỗ Quang Hiển đã có buổi làm việc với UBND tỉnh...

Chính thức động thổ hai dự án hạ tầng giao thông trọng điểm: Cầu Phú Mỹ 2 và cầu Cần Giờ Thông tin đầu tư
Chính thức động thổ hai dự án hạ tầng giao thông trọng điểm: Cầu Phú Mỹ 2 và cầu Cần Giờ

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khởi công, động thổ các dự án hạ...

CEO VinEnergo: “Sự an toàn của hệ sinh thái biển Cần Giờ là ưu tiên tối thượng” Thông tin đầu tư
CEO VinEnergo: “Sự an toàn của hệ sinh thái biển Cần Giờ là ưu tiên tối thượng”

Với mục tiêu sử dụng 100% năng lượng sạch và tái tạo, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ (TP.HCM) sẽ được...

Mới cập nhật
Xuân Bính Ngọ 2026 trong kỷ nguyên mới

Xuân Bính Ngọ 2026 trong kỷ nguyên mới

Giữ nhịp vó ngựa truyền thống giữa kỷ nguyên chuyển động mới, chuyển động của tri thức, của đổi mới sáng tạo.

6 giờ trước Đọc chuyên sâu

Hoàn thiện khung pháp lý đồng bộ thúc đẩy tài sản trí tuệ thành tài sản doanh nghiệp trong kỉ nguyên kinh tế số

Hoàn thiện khung pháp lý đồng bộ thúc đẩy tài sản trí tuệ thành tài sản doanh nghiệp trong kỉ nguyên kinh tế số

(Pháp lý) - Trong kỷ nguyên kinh tế số và sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), tài sản trí tuệ (TSTT) không còn đơn thuần là công cụ bảo hộ quyền lợi sáng tạo mà đã trở thành nguồn vốn chiến lược, quyết định giá trị vốn hóa và lợi thế cạnh tranh sinh tồn của doanh nghiệp. Luật Sở hữu trí tuệ 2025 đã có những sửa đổi mang tính đột phá, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn trong thương mại hóa và định giá tài sản trí tuệ.

9 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

"Đón sóng" đầu tư bất động sản trung tâm thành Vinh: KĐT thượng lưu Eurowindow Central Avenue tiếp tục dẫn dắt thị trường

"Đón sóng" đầu tư bất động sản trung tâm thành Vinh: KĐT thượng lưu Eurowindow Central Avenue tiếp tục dẫn dắt thị trường

Năm 2026, bất động sản (TP. Vinh) thủ phủ tỉnh Nghệ An bước vào chu kỳ phát triển mới khi các động lực về kinh tế, hạ tầng và công nghiệp đồng loạt được kích hoạt. Trong bối cảnh đó, khu đô thị thượng lưu Eurowindow Central Avenue tại trung tâm (TP. Vinh) – nổi lên là điểm đến chiến lược của giới đầu tư khi mở ra cơ hội kinh doanh sinh lời mạnh mẽ, tiềm năng tăng giá cao.

9 giờ trước Dự án - BĐS

Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và Nhà nước (ISDS): Định hướng sửa đổi phù hợp xu thế quốc tế

Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và Nhà nước (ISDS): Định hướng sửa đổi phù hợp xu thế quốc tế

(Pháp lý). Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và Nhà nước (ISDS) đang đối mặt với nhiều bất cập liên quan đến tính chính đáng, minh bạch, chi phí và sự mất cân bằng giữa bảo hộ nhà đầu tư và quyền điều chỉnh của Nhà nước.

11 giờ trước Khoa học Pháp Lý

Chính thức: Sổ đỏ điện tử thay thế bản giấy, người dân lưu ý kỹ điều này

Chính thức: Sổ đỏ điện tử thay thế bản giấy, người dân lưu ý kỹ điều này

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Quyết định số 441 về việc công bố và hướng dẫn kết nối, khai thác dữ liệu thông tin về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Quy định này tạo cơ sở pháp lý để sử dụng dữ liệu số thay thế thành phần hồ sơ giấy như trước đây.

12 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Xây dựng đồng bộ ba trụ cột hạ tầng phục vụ trung tâm tài chính quốc tế

Xây dựng đồng bộ ba trụ cột hạ tầng phục vụ trung tâm tài chính quốc tế

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình, xây dựng trung tâm tài chính không phải là câu chuyện “một sớm một chiều,” mà phải được đánh giá bằng thời gian dài, có thể từ 5 năm trở lên.

12 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Thống nhất danh sách 217 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI ở trung ương

Thống nhất danh sách 217 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI ở trung ương

Ngày 11.2, Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để thỏa thuận, lập danh sách những người thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI.

12 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo

Đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo

Bộ Khoa học và Công nghệ đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Trí tuệ nhân tạo.

12 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Thuế TP. Hồ Chí Minh và Techcombank ký thoả thuận hỗ trợ hộ kinh doanh thích ứng chính sách thuế mới 2026

Thuế TP. Hồ Chí Minh và Techcombank ký thoả thuận hỗ trợ hộ kinh doanh thích ứng chính sách thuế mới 2026

Thuế Thành phố Hồ Chí Minh và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác, hỗ trợ toàn diện hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố thích ứng với chính sách thuế mới áp dụng từ ngày 1/1/2026. Chương trình được triển khai đồng bộ tại 29 Thuế cơ sở trực thuộc Thuế TP.HCM, kết hợp hướng dẫn chính sách và cung cấp giải pháp tài chính - ngân hàng số, giúp hộ kinh doanh vận hành minh bạch, quản lý tài chính hiệu quả và phát triển bền vững.

13 giờ trước Thông tin kinh doanh

MB tham gia Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM: Đầu tư chiến lược vào hệ sinh thái tài chính hiện đại

MB tham gia Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM: Đầu tư chiến lược vào hệ sinh thái tài chính hiện đại

(Pháp lý). Sáng nay, ngày 11/2, tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC-HCMC) diễn ra lễ ra mắt chính thức, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB). Với vai trò thành viên sáng lập, ngân hàng này cam kết đồng hành cùng các cơ quan quản lý, đối tác trong việc xây dựng một nền tảng tài chính theo chuẩn mực quốc tế, góp phần thúc đẩy môi trường tài chính Việt Nam vươn tầm toàn cầu.

13 giờ trước Thông tin đầu tư

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay