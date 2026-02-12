SonKim Group là thành viên sáng lập Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam

(Pháp lý) - Sáng ngày 11/02/2026, Lễ ra mắt Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (viết tắt VIFC) tại TP.HCM đã chính thức diễn ra trang trọng tại Tòa nhà Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (số 8, đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP.HCM).

Phó Thủ tường Trương Hòa Bình trao Chứng chỉ Thành viên sáng lập cho ông Nguyễn Hoàng Tuấn – Chủ tịch SonKim Group

Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Chính phủ - Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ Tướng Nguyễn Hòa Bình, Cơ quan điều hành VIFC tại TP.HCM, đại diện các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo địa phương, cơ quan ngoại giao cùng đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp, tập đoàn, nhà đầu tư, quỹ đầu tư, ngân hàng, chuyên gia, nhà khoa học và đại biểu quốc tế.

Lễ ra mắt Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Tòa nhà Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam

Lễ ra mắt được tổ chức nhằm khẳng định vị thế và tầm nhìn phát triển dài hạn của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC) tại TP.HCM. Qua đó, sự kiện góp phần cụ thể hóa mục tiêu xây dựng VIFC trở thành một cực tăng trưởng năng động, giàu sức lan tỏa trong mạng lưới tài chính khu vực và toàn cầu.

Chuỗi hội thảo chuyên đề cùng các diễn đàn kết nối đầu tư được triển khai song hành, qua đó định vị VIFC là điểm đến đầu tư “thông minh, an toàn và hấp dẫn”. Đồng thời, sự kiện truyền tải thông điệp rõ nét về quyết tâm cải cách thể chế, triển khai các chính sách ưu đãi cạnh tranh và sự sẵn sàng về hạ tầng của TP.HCM trong việc đón nhận dòng vốn quốc tế, tạo ra các quy định rõ ràng minh bạch nhằm bảo vệ các nhà đầu tư quốc tế khi tham gia đầu tư vào Việt Nam.

Đại diện SonKim Group vinh dự nhận chứng chỉ thành viên sáng lập tại buổi lễ ra mắt VIFC TP. HCM

Là một trong những thành viên sáng lập và đồng hành ngay từ giai đoạn đầu hình thành VIFC, SonKim Group đã và đang đóng góp năng lực chuyên môn, nguồn lực vào sự kiện toàn và phát triển bền vững của hệ sinh thái VIFC tại TP.HCM. Trong giai đoạn xây dựng nền tảng ban đầu, với vai trò doanh nghiệp tư nhân, SonKim Group tham gia tích cực vào hệ sinh thái doanh nghiệp - dịch vụ - hạ tầng phục vụ cho VIFC. Những đóng góp này được phát huy trên nền tảng thế mạnh của Tập đoàn trong phát triển đô thị, bất động sản và hạ tầng thương mại – dịch vụ, quản lý tài sản tạo tiền đề cho VIFC vận hành hiệu quả và hội nhập sâu rộng với mạng lưới tài chính khu vực và toàn cầu.

Nhằm khẳng định rõ vai trò và cam kết tại VIFC, vừa qua SonKim Group đã giới thiệu SonKim Capital – nền tảng quản lý tài sản mang tính chiến lược của tập đoàn, đặt văn phòng tại khu đô thị The Metropole Thủ Thiêm, qua đó chính thức hiện diện và tham gia hệ sinh thái VIFC TP.HCM.

Văn phòng SonKim Capital tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam

Ông Nguyễn Hoàng Tuấn – Chủ tịch SonKim Group chia sẻ tại sự kiện: “SonKim Group vô cùng tự hào là một trong những thành viên sáng lập đặt nền móng đầu tiên cho sự hình thành của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC). Đồng hành cùng VIFC, SonKim Group không chỉ hướng đến hiệu quả trong kinh doanh mà còn chú trọng vào giá trị dài hạn cho cộng đồng, với mong muốn hiện thực hóa khát vọng đưa TP.HCM trở thành điểm đến tài chính hàng đầu khu vực. Chúng tôi tin rằng một Trung tâm Tài chính Quốc tế vững mạnh sẽ là động lực tăng trưởng quan trọng cho toàn bộ nền kinh tế Việt Nam. Tầm nhìn của chúng tôi là trở thành đối tác tin cậy cùng VIFC kiến tạo giá trị dài hạn, kết nối nguồn lực tài chính toàn cầu với các cơ hội đầu tư chất lượng tại Việt Nam.”

Metropole Thủ Thiêm được định vị là mảnh ghép trong tầm nhìn kiến tạo Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC)

SonKim Group là tập đoàn kinh doanh đa ngành lâu đời tại Việt Nam, phát triển từ thương hiệu Đại Thành – được thành lập từ những năm 1950, là hợp tác xã dệt may nổi tiếng hàng đầu Việt Nam thời bấy giờ. Hiện tại, tập đoàn đang tập trung vào ba trụ cột chính: bất động sản cao cấp (SonKim Land), bán lẻ (GS25, SonKim Mode) và quản lý tài sản (SonKim Capital). Trong đó, SonKim Land được biết đến là nhà phát triển bất động sản chuyên nghiệp, hoạt động theo tiêu chuẩn quốc tế với chiến lược phát triển khác biệt, độc đáo, nổi tiếng với các dự án tại vị trí đắc địa và dịch vụ quản lý chuyên nghiệp. SonKim Land cam kết đồng hành cùng VIFC trong việc phát triển các công trình đạt chuẩn quốc tế, hướng đến các tiêu chuẩn ESG, góp phần thúc đẩy xu hướng bất động sản xanh và bền vững tại Việt Nam.