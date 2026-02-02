Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101 Quảng cáo #109
  1. Trang chủ
  2. Thông tin kinh doanh

Vinamilk tiếp tục vượt đỉnh doanh thu của quý trước, với hơn 17 nghìn tỷ đồng

14:19 02/02/2026
Tổng doanh thu hợp nhất Quý 4/2025 của Vinamilk đạt 17.045 tỷ đồng, tiếp tục lập đỉnh mới, tăng 10,1% so với cùng kỳ. Kết quả này giúp tổng doanh thu hợp nhất năm 2025 của “ông lớn” ngành sữa Việt Nam đạt 63.724 tỷ đồng, tăng 3,1% so với cùng kỳ, cao nhất lịch sử công ty.

Xuất khẩu tăng trưởng dương 10 quý liên tiếp, nội địa lấy lại đà phát triển

Hoạt động kinh doanh quốc tế tiếp tục đóng vai trò là nhân tố chủ đạo thúc đẩy tăng trưởng, trong khi kinh doanh nội địa đã dần phục hồi và lấy lại đà phát triển.

Doanh thu thuần hợp nhất trong nước của Vinamilk tăng 7,8% so với cùng kỳ, đạt 13.846 tỷ đồng. Lũy kế cả năm đạt 50.964 tỷ đồng. Thị trường trong nước đóng góp 81,3% doanh thu thuần hợp nhất Quý 4, trở lại đà tăng trưởng.

           kqkd-q4-01c-1770016865.jpg

Ông lớn” ngành sữa Việt Nam giữ vững thị trường nội địa, đạt doanh thu cao nhất lịch sử. Ảnh: Vi Nam

Trong khi đó, ở mảng kinh doanh quốc tế, doanh thu thuần hợp nhất nước ngoài tăng 21% so với cùng kỳ và đạt 3.188 tỷ đồng. Lũy kế cả năm đạt 12.682 tỷ đồng, tăng 15,5% so với năm trước. Xuất khẩu vẫn là động lực tăng trưởng chính, với doanh thu thuần Quý 4 đạt 1.579 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ, xác lập chuỗi tăng trưởng dương 10 quý liên tiếp. Trong năm 2025, xuất khẩu đạt 7.105 tỷ đồng, tăng 25,4% so với 2024. Lũy kế qua các năm, Vinamilk đã xuất khẩu đến 65 thị trường trên thế giới và đạt được 3,7 tỷ đô.

Tăng trưởng của Vinamilk tại các thị trường xuất khẩu nhờ đẩy mạnh đổi mới sản phẩm, công nghệ và mô hình tiếp cận người tiêu dùng. Danh mục sản phẩm xuất khẩu được phát triển theo hướng linh hoạt, tinh chỉnh phù hợp với đặc thù từng thị trường, đồng thời gia tăng tỷ trọng các sản phẩm có giá trị cao. Song song đó là đẩy mạnh xúc tiến thương mại, nâng cao hình ảnh và vị thế thương hiệu của Vinamilk trên thị trường quốc tế.

kqkd-q4-02-1770016855.JPG

Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại giúp Vinamilk nâng cao hình ảnh và vị thế thương hiệu trên thị trường quốc tế. Ảnh: Vi Nam

Biên lợi nhuận gộp hợp nhất Quý 4/2025 tăng 30 điểm cơ bản so với cùng kỳ, ở mức 40,4%, chủ yếu nhờ quy mô doanh thu mở rộng và giá nguyên liệu đầu vào duy trì ổn định. Lũy kế năm 2025, biên lợi nhuận gộp hợp nhất của Vinamilk đạt 41,2%, chỉ thấp hơn 20 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do tác động của Quý 1.

Hiệu quả vận hành tiếp tục được nâng cao, góp phần tích cực vào kết quả kinh doanh của Quý 4/2025. Doanh thu hợp nhất ghi nhận mức tăng trưởng 10,1% so với cùng kỳ năm trước, trong khi chi phí bán hàng giảm 4,9%.

Lợi nhuận trước thuế (LNTT) hợp nhất và lợi nhuận sau thuế (LNST) hợp nhất Quý 4 của Vinamilk lần lượt đạt 3.477 tỷ đồng và 2.827 tỷ đồng, tăng 31,5% và 31,7% so với cùng kỳ. Lũy kế năm 2025, LNTT hợp nhất đạt 11.650 tỷ đồng, tăng trưởng nhẹ so với cùng kỳ. LNST hợp nhất năm 2025 đạt 9.414 tỷ đồng, giảm nhẹ so với năm 2024 do tác động từ Quý 1, tuy nhiên mức giảm này đã được thu hẹp đáng kể nhờ kết quả tích cực của các quý tiếp theo. Thu nhập mỗi cổ phần (EPS) năm 2025 đạt 4.028 đồng.

“Trong Quý 4/2025, Vinamilk đã khẳng định vị thế dẫn đầu thông qua những bước đi chiến lược mạnh mẽ trong hành trình đổi mới toàn diện, tạo đà tăng trưởng ấn tượng ở cả thị trường trong nước lẫn quốc tế. Với nền tảng nội lực vững chắc cùng nỗ lực không ngừng trong việc nâng cao giá trị danh mục sản phẩm và tối ưu hóa hệ thống vận hành, Công ty sẵn sàng vươn tới những cột mốc mới và đạt được những thành tựu rực rỡ trong tương lai”, bà Mai Kiều Liên, Tổng giám đốc Vinamilk, chia sẻ.

Đổi mới sản phẩm, dẫn dắt xu hướng tiêu dùng

Trong năm 2025, Vinamilk đã tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và phát triển, với 100 sản phẩm được tung mới và tái tung. Công ty cũng hoàn tất thay đổi nhận diện thương hiệu cho toàn bộ ngành hàng, góp phần nâng cao tính nhất quán và hiện đại hóa hình ảnh doanh nghiệp. Qua đó giúp củng cố nhận thức của người tiêu dùng về chất lượng và vị ngon ưu việt của các sản phẩm Vinamilk. Điểm nhấn là danh mục sản phẩm mới và cao cấp hóa.

Đặc biệt, Vinamilk tiên phong phát triển nhiều sản phẩm tạo xu hướng tiêu dùng như sữa tươi Green Farm cao đạm và Green Farm đạm quý A2. Đạm A2 là loại đạm dễ tiêu hóa, có cấu trúc tương tự sữa mẹ, hiện được định vị ở phân khúc cao cấp với các dòng như ADM A2 và mới nhất là sữa công thức pha sẵn Optimum A2 Pro.

kqkd-q4-03b-1770016865.JPG

Vinamilk tiên phong ra nhiều sản phẩm tạo xu hướng tiêu dùng như sữa tươi tiệt trùng Green Farm cao đạm ít béo, tiếp cận đa dạng nhu cầu dinh dưỡng. Ảnh: Vi Nam

Trong năm 2025, các dòng sản phẩm của Vinamilk tiếp tục được đa dạng hóa về khẩu vị như dâu, chuối, dưa lưới,… đồng thời điều chỉnh theo hướng giảm ngọt. Qua đó, doanh nghiệp đáp ứng tốt hơn nhu cầu thưởng thức linh hoạt của người tiêu dùng, song song với xu hướng kiểm soát lượng đường và bảo vệ sức khỏe.

Tiếp nối thành công của sữa hạt cao đạm, sữa tươi tiệt trùng Green Farm cao đạm ít béo, công ty cũng phát triển và liên tục đưa ra thị trường nhiều sản phẩm mới đáp ứng xu hướng tiêu dùng của giới trẻ như trà kombucha Hayđấy, kem gelato 8 vị hay bộ sản phẩm sữa tươi tiệt trùng 100% mùa lễ hội có hương vị độc lạ: hương cà phê Ailen, hương Pina Colada và hương Bourbon chuối bơ đậu phộng. Tỷ trọng các sản phẩm mới năm 2025 đã tăng gấp 2 lần so với năm 2024.

Sức bật từ danh mục sản phẩm mới và chiến lược cao cấp hóa đã ghi nhận kết quả tích cực khi tỷ trọng đóng góp của phân khúc cao cấp tiến đến hai chữ số trong tổng doanh thu nội địa năm 2025 và được kỳ vọng tạo nền tảng tăng trưởng trong tương lai.

kqkd-q4-04-1770016865.jpg

Bộ sản phẩm dinh dưỡng của Vinamilk cho “Tết có sức khỏe, cầu được ước thấy”. Ảnh: Vinamilk

Theo ông Nguyễn Quang Trí, Giám đốc Điều hành Marketing Vinamilk, trên thị trường, các sản phẩm lành mạnh cho sức khỏe vẫn có xu hướng gia tăng như sữa thực vật, xu hướng cao đạm. Trong đó, Vinamilk là doanh nghiệp đang dẫn dắt thị trường cao đạm tại Việt Nam. Sản phẩm đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng đặc biệt không chỉ cho người tập gym, chơi thể thao. Ngoài ra, nhiều lứa tuổi khác như thanh thiếu niên, thai phụ và người lớn tuổi cũng có thể sử dụng.

“Tết có sức khỏe, cầu được ước thấy”, khẳng định có sức khỏe là điều ước quan trọng nhất, là thông điệp Vinamilk trao gửi qua các sản phẩm trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

vinamilk
Cùng chủ đề
Những dấu ấn phát triền của SeABank năm 2025 Thông tin kinh doanh
Những dấu ấn phát triền của SeABank năm 2025

Kết thúc năm tài chính 2025, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) đạt mức lợi nhuận đạt...

VinFast tặng hơn 30 tỷ đồng cho khách hàng mua xe máy điện – cơ hội trúng 26 ô tô VF 3 Thông tin kinh doanh
VinFast tặng hơn 30 tỷ đồng cho khách hàng mua xe máy điện – cơ hội trúng 26 ô tô VF 3

Chào Xuân Bính Ngọ và tiếp nối chiến dịch “Mãnh liệt vì tương lai xanh”, VinFast chính thức triển khai...

Sun PhuQuoc Airways mở đường bay thẳng Phú Quốc - Đài Bắc: Vé chỉ từ 1,5 triệu đồng Thông tin kinh doanh
Sun PhuQuoc Airways mở đường bay thẳng Phú Quốc - Đài Bắc: Vé chỉ từ 1,5 triệu đồng

Ngày 21/1, Sun PhuQuoc Airways chính thức mở bán vé đường bay thẳng kết nối Phú Quốc với Đài Bắc...

Tập đoàn BRG – Bản lĩnh tiên phong và kiên định mục tiêu phát triển bền vững Thông tin kinh doanh
Tập đoàn BRG – Bản lĩnh tiên phong và kiên định mục tiêu phát triển bền vững

Năm 2025, Tập đoàn BRG đã xác lập một giai đoạn phát triển đầy tự hào với những phần thưởng...

ROX Group tuổi 30: Củng cố nền tảng, vươn xa trên hành trình mới Thông tin kinh doanh
ROX Group tuổi 30: Củng cố nền tảng, vươn xa trên hành trình mới

Trong ba thập kỷ kiến tạo thuận ích, ROX Group trưởng thành từ chính những trải nghiệm thực tiễn của...

Cửa khẩu thông minh kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới: Vinhomes Golden Avenue nhân đôi sức hút với nhà đầu tư Thông tin kinh doanh
Cửa khẩu thông minh kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới: Vinhomes Golden Avenue nhân đôi sức hút với nhà đầu tư

Việc triển khai mô hình cửa khẩu thông minh đã mở ra kỷ nguyên giao thương mới tại Móng Cái,...

Mới cập nhật
Vững bước dưới cờ Đảng

Vững bước dưới cờ Đảng

Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu bài viết "VỮNG BƯỚC DƯỚI CỜ ĐẢNG" của Tổng Bí thư Tô Lâm nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2026).

7 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Đổi mới tư duy thi hành pháp luật trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước: Suy nghĩ bước đầu

Đổi mới tư duy thi hành pháp luật trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước: Suy nghĩ bước đầu

( Pháp lý). Trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, với những biến đổi sâu sắc do chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thi hành pháp luật đang đứng trước những đòi hỏi mới về chất lượng, hiệu quả và tính thích ứng.

10 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Hội chợ Mùa Xuân 2026: "Kết nối thịnh vượng - Đón Xuân huy hoàng”

Hội chợ Mùa Xuân 2026: "Kết nối thịnh vượng - Đón Xuân huy hoàng”

Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 sẽ diễn ra trong 12 ngày, từ ngày 2-13/2 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội. Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 được tổ chức trên nền tảng thành công nổi bật của Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025.

15 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Kỳ lạ quốc gia đánh thuế thu nhập 50% nhưng người dân không hề phàn nàn, cơ quan thuế được tin tưởng tuyệt đối

Kỳ lạ quốc gia đánh thuế thu nhập 50% nhưng người dân không hề phàn nàn, cơ quan thuế được tin tưởng tuyệt đối

Tại quốc gia này - nơi có mức thuế thuộc hàng cao nhất thế giới - phản ứng bất mãn hiếm khi xảy ra.

15 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2026

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2026

Tháng 2/2026 có nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật là quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh vàng, thuế; chính sách khuyến khích phát triển văn học...

15 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Thủ tướng: Tối ưu hóa nguồn lực nhà nước và mở rộng hợp tác công tư không giới hạn

Thủ tướng: Tối ưu hóa nguồn lực nhà nước và mở rộng hợp tác công tư không giới hạn

Sáng 1/2, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia triển khai Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế Nhà nước chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo.

15 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Những dấu ấn phát triền của SeABank năm 2025

Những dấu ấn phát triền của SeABank năm 2025

Kết thúc năm tài chính 2025, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) đạt mức lợi nhuận đạt 6.868 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra. Điểm nhấn của năm 2025 không chỉ nằm ở các con số tài chính ấn tượng mà còn ở những cam kết mạnh mẽ về ESG, tiêu biểu là dự án trồng 1 triệu cây xanh vì một Việt Nam xanh.

15 giờ trước Thông tin kinh doanh

Thách thức pháp lý và giải pháp thích ứng của Việt Nam trước các quy định thương mại bền vững của EU: Phân tích dưới góc độ luật WTO và pháp luật quốc gia

Thách thức pháp lý và giải pháp thích ứng của Việt Nam trước các quy định thương mại bền vững của EU: Phân tích dưới góc độ luật WTO và pháp luật quốc gia

( Pháp lý). Từ Thỏa thuận Xanh châu Âu, các quy định mới như Cơ chế điều chỉnh carbon qua biên giới (CBAM) và Quy định chống phá rừng (EUDR) đang tạo ra thách thức pháp lý lớn cho Việt Nam. Bài viết này phân tích tính tương thích của chúng với các nguyên tắc của WTO, xác định khoảng trống trong pháp luật Việt Nam và đề xuất lộ trình thích ứng.

1 ngày trước Kinh doanh - Quốc tế

Quyền sở hữu trí tuệ nội dung số do AI sáng tạo, thực trạng pháp lý và giải pháp phát triển kinh tế số tại Việt Nam

Quyền sở hữu trí tuệ nội dung số do AI sáng tạo, thực trạng pháp lý và giải pháp phát triển kinh tế số tại Việt Nam

(Pháp lý). Nội dung số do AI sáng tạo, đang định hình xu hướng kinh tế số tại Việt Nam, nhưng khung pháp lý về quyền sở hữu vẫn còn nhiều khoảng trống. Bài viết phân tích các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến quyền tác giả và quyền tài sản, phân tích những hạn chế, đồng thời đề xuất các giải pháp để xây dựng một khung pháp lý chặt chẽ, giúp người dùng tự tin khai thác giá trị kinh tế từ nội dung số, góp phần đưa kinh tế số Việt Nam tiến xa hơn trong kỷ nguyên AI.

1 ngày trước Pháp lý và Kinh doanh

Sự chồng chéo giữa Luật Đầu tư và Luật Đất đai đối với chấp thuận chủ trương đầu tư

Sự chồng chéo giữa Luật Đầu tư và Luật Đất đai đối với chấp thuận chủ trương đầu tư

( Pháp lý). Chấp thuận chủ trương đầu tư là một thiết chế pháp lý quan trọng của pháp luật đầu tư, được thiết kế như một công cụ định hướng chính sách đối với các dự án đầu tư. Tuy nhiên, trong thực tiễn áp dụng, thủ tục này đang chịu sự chi phối ngày càng lớn của các yêu cầu quản lý đất đai, dẫn đến tình trạng thiếu thống nhất giữa Luật Đầu tư và Luật Đất đai.

1 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay