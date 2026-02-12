Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Xuân Bính Ngọ 2026 trong kỷ nguyên mới

14:52 12/02/2026
Giữ nhịp vó ngựa truyền thống giữa kỷ nguyên chuyển động mới, chuyển động của tri thức, của đổi mới sáng tạo.
1-1770882806.jpg

Linh vật ngựa vàng Bính Ngọ 2026 công viên ga Ba Son, TPHCM (nguồn internet)

Với người Việt, hình ảnh con ngựa không chỉ là biểu tượng, mà còn gắn bó sâu sắc với đời sống lao động, những vó ngựa bền bỉ, không ngừng tiến về phía trước với những chặng đường gian khó của lịch sử và văn hóa dân tộc. Đón Tết Bính Ngọ 2026, ký ức những cái Tết xưa  cũng theo nhịp vó ngựa trở về, gợi lên nhiều suy ngẫm hiện tại đang đổi thay nhanh chóng.

Tết xưa, trong ký ức của nhiều thế hệ, là Tết của sự chuẩn bị công phu và nhẫn nại. Làng quê lan tỏa mùi khói rơm, tiếng chẻ lạt, rửa lá chuối, lá dong, chuẩn bị gạo, nếp để gói bánh tét, bánh chưng. Nhịp sống chậm nhưng chắc, vất vả mà bình yên, Tết thực sự là điểm dừng sau một năm dài lao động.

Tết của thế kỷ trước, vật chất còn thiếu thốn, nhưng tình người luôn đầy đặn. Quần áo mới được giữ gìn cẩn thận để mặc mấy ngày xuân, đĩa bánh mứt cho cả nhà và mời khách đến chơi. Trẻ con háo hức với tiền mừng tuổi, người lớn vui vì nhà cửa sạch sẽ, tươm tất. Không ai nói nhiều về đủ hay thiếu, bởi chỉ cần được quây quần bên nhau đã là Tết. Đêm giao thừa, bên mâm cúng gia tiên, đón thời khắc chuyển giao đất trời, niềm tin vào một khởi đầu mới. Tết không chỉ để vui, mà còn để nghĩ về những gì đã qua, về những điều cần làm trong năm tới.

Hình ảnh con ngựa trong năm Ngọ, không chỉ tượng trưng cho chuyển động, mà còn hàm chứa triết lý sống của người Việt, muốn đi xa phải bền bỉ, muốn bền lâu phải biết giữ nhịp. Tinh thần đó đã thấm vào cách người xưa đón Tết, vui nhưng không buông thả, sum vầy mà vẫn hướng về tương lai. Đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới, đời sống vật chất ngày càng nâng cao, Tết cũng đổi thay theo nhịp sống hiện đại. Phố phường rực rỡ ánh đèn, hoa xuân tràn ngập các cung đường, các con hẻm của khu dân cư.

2-1770882811.jpg

Phố phường TPHCM trang hoàng đón Tết Bính Ngọ 2026 (nguồn internet)

Bính Ngọ 2026 đến trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của hội nhập quốc tế và khát vọng phát triển mạnh mẽ. Hình ảnh con ngựa năm Ngọ vì vậy mang thêm ý nghĩa thời đại, là chuyển động của tri thức, của đổi mới sáng tạo. Đi nhanh thôi chưa đủ, mà phải đi đúng hướng, bền bỉ và có bản lĩnh. Giữa nhịp sống hiện đại, nhiều gia đình vẫn cố giữ lại những giá trị Tết truyền thống: mâm cỗ ngày xuân, nén hương gia tiên, bữa cơm sum họp đầu năm. Những điều tưởng như giản dị, giúp con người không đánh mất căn cốt giữa dòng chảy đổi thay. Trong khoảnh khắc cả nhà quây quần, Tết xưa như vẫn hiện diện, nhắc nhở rằng mọi sự phát triển đều cần một nền tảng nhân văn vững chắc.

Tết Nguyên đán, không chỉ là thời điểm chuyển giao năm mới, mà là dịp để mỗi người tự làm mới mình. Tinh thần Bính Ngọ 2026 có ý nghĩa đặc biệt, khơi dậy ý chí vươn lên, tinh thần hành động, nhắc nhở về nghĩa tình và trách nhiệm. Đó chính là cách để bước vào kỷ nguyên mới không chỉ bằng tốc độ, mà bằng chiều sâu văn hóa.

Xuân Bính Ngọ gõ cửa, giữa những kế hoạch lớn lao và nhịp sống hối hả, mỗi người biết chậm lại một chút để nhớ về những cái Tết xưa, ta sẽ hiểu rõ hơn con đường mình đang đi. Để từng bước tiến trong năm mới, dù nhanh hay chậm, đều mang theo sự vững vàng của những vó ngựa không mỏi, bền bỉ, tự tin và đầy niềm tin vào tương lai.

Hữu Nguyễn

