Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101 Quảng cáo #109
  1. Trang chủ
  2. Thông tin đầu tư

MB tham gia Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM: Đầu tư chiến lược vào hệ sinh thái tài chính hiện đại

08:00 12/02/2026
(Pháp lý). Sáng nay, ngày 11/2, tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC-HCMC) diễn ra lễ ra mắt chính thức, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB). Với vai trò thành viên sáng lập, ngân hàng này cam kết đồng hành cùng các cơ quan quản lý, đối tác trong việc xây dựng một nền tảng tài chính theo chuẩn mực quốc tế, góp phần thúc đẩy môi trường tài chính Việt Nam vươn tầm toàn cầu.
1-1770871374.jpg

VIFC-HCMC có quy mô khoảng 898 ha, trải rộng trên địa bàn các phường Sài Gòn, Bến Thành và khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh: Internet

Trong bài phát biểu tại sự kiện, ông Lưu Trung Thái, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng MB, nhấn mạnh rằng việc hình thành Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM là một bước đi mang tính chiến lược của Chính phủ, nhằm xây dựng một hệ sinh thái tài chính hiện đại, thu hút dòng vốn toàn cầu và tạo ra các yếu tố hỗ trợ tăng trưởng mới cho nền kinh tế đất nước. Ông Thái chia sẻ rằng, tham gia vào VIFC-HCMC, MB đặt mục tiêu tập trung vào bốn trụ cột chính để phát triển bền vững và hiệu quả.

Theo ông Thái, MB sẽ đẩy mạnh các hoạt động chính trong bốn nhóm lĩnh vực then chốt, bắt đầu từ việc phát triển các sản phẩm và dịch vụ tài chính – ngân hàng hiện đại, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhà đầu tư và doanh nghiệp trong môi trường quốc tế cạnh tranh khốc liệt. Đây là điểm then chốt để thúc đẩy hoạt động tài chính, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng.

2-1770871374.jpg

Chủ tịch Lưu Trung Thái phát biểu tại Lễ ra mắt Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam. (Ảnh: MB).

Tiếp theo, MB sẽ tham gia xây dựng và vận hành hạ tầng thanh toán tiên tiến, bao gồm các hệ thống thanh toán song phương, đa phương và kết nối liên ngân hàng theo chuẩn quốc tế. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro, nâng cao hiệu quả và tính minh bạch trong các giao dịch tài chính, góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường tài chính tại Việt Nam.

Thứ ba, ngân hàng đặt mục tiêu phát triển các nền tảng thị trường mới như Sở giao dịch hàng hóa, hệ thống lưu ký và dịch vụ thanh toán bù trừ tập trung đa tài sản. Các nền tảng này sẽ góp phần tạo ra các cơ chế giao dịch linh hoạt, minh bạch và hiện đại, phù hợp với xu thế quốc tế.

Cuối cùng, MB sẽ đẩy mạnh triển khai các nền tảng công nghệ lõi như định danh số, bảo mật, quản trị dữ liệu và quản lý rủi ro. Các công nghệ này đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo hoạt động tài chính tại Trung tâm vận hành an toàn, minh bạch, hiệu quả và phù hợp với các chuẩn mực quốc tế.

Chủ tịch MB còn bày tỏ mong muốn mở rộng hoạt động tại Trung tâm trong tương lai, bao gồm việc nghiên cứu, thiết lập các hoạt động chuyên biệt để cung cấp dịch vụ tài chính trực tiếp, đồng thời tuân thủ đầy đủ các quy định pháp lý. Ngân hàng rất kỳ vọng được đầu tư dài hạn, tích cực kết nối hệ sinh thái tài chính – công nghệ trong nước và quốc tế, nhằm tìm kiếm và thúc đẩy ra mắt các sản phẩm tài chính chất lượng cao, đồng thời mở rộng mạng lưới hợp tác chiến lược.

Ông Thái cũng nhấn mạnh, việc xây dựng môi trường tài chính minh bạch, an toàn, đổi mới sáng tạo và cạnh tranh toàn cầu là mục tiêu xuyên suốt của ngân hàng trong quá trình tham gia vào Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM. Đồng thời, các cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù của Quốc hội và Chính phủ dành cho trung tâm sẽ tạo nền tảng thuận lợi để các thành viên phát triển bền vững.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã tiết lộ rằng thành phố đã có các bước chuẩn bị kỹ lưỡng, làm việc, trao đổi với hơn 50 nhà đầu tư, đối tác sáng lập thuộc 4 nhóm lĩnh vực khác nhau. Trong đó, nhóm ngân hàng, tổ chức tài chính và sàn giao dịch toàn cầu gồm các tên tuổi lớn như Nasdaq, VinaCapital, MB, Vietcombank, VietinBank. Nhóm hạ tầng số và tài sản số toàn cầu gồm Binance, Circle, Liên minh Onchain, Dragon Capital, Tether. Các nhà đầu tư trong lĩnh vực hạ tầng trung tâm tài chính gồm REE, liên doanh Cathay United, Pension One Group; còn nhóm công nghệ có sự góp mặt của Viettel, TikTok, FPT.

3-1770871368.jpg

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình trao chứng nhận thành viên sáng lập cho đại diện Ngân hàng TMCP Quân đội (MB). Ảnh: MB

Việc phát triển trung tâm tài chính quốc tế này phù hợp với chiến lược của MB trong việc trở thành tập đoàn tài chính đa ngành, vươn tầm quốc tế. Với mục tiêu lợi nhuận hợp nhất đạt khoảng 39.500 tỷ đồng vào năm 2026, ngân hàng đặt ra các kế hoạch mở rộng các mảng kinh doanh mới như vàng và phân khúc khách hàng FDI, đồng thời tăng trưởng tín dụng, huy động vốn quanh mức 35%.

Trong dài hạn, MB còn đặc biệt chú trọng đến lĩnh vực tài sản số. Ngân hàng đang tích cực nghiên cứu và chuẩn bị tham gia thị trường này, xem đây là lĩnh vực tiềm năng nhưng cũng đầy rủi ro, đặc biệt về công nghệ. Do đó, mọi hoạt động sẽ được thực hiện trên nền tảng thận trọng, đảm bảo an toàn cao nhất, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.

Sự kiện ra mắt Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong chiến lược phát triển của MB và các doanh nghiệp tài chính lớn khác. Việc ngân hàng này cam kết tập trung vào các trụ cột chính như sản phẩm dịch vụ hiện đại, hạ tầng thanh toán tiên tiến, nền tảng thị trường mới và công nghệ lõi nhằm xây dựng một hệ sinh thái tài chính toàn cầu, minh bạch và cạnh tranh, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của hệ thống tài chính quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Bùi Lộc

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

MB Bank
Cùng chủ đề
SonKim Group là thành viên sáng lập Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam Thông tin đầu tư
SonKim Group là thành viên sáng lập Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam

(Pháp lý) - Sáng ngày 11/02/2026, Lễ ra mắt Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (viết tắt VIFC)...

Vingroup ký kết MOU với bang Tamil Nadu, củng cố hệ sinh thái đa ngành tại Ấn Độ Thông tin đầu tư
Vingroup ký kết MOU với bang Tamil Nadu, củng cố hệ sinh thái đa ngành tại Ấn Độ

Vingroup công bố ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) với Chính quyền bang Tamil Nadu, nhằm thiết lập khuôn...

Phú Quốc sắp có Trung tâm hội nghị với không gian Dinner Show độc nhất thế giới Thông tin đầu tư
Phú Quốc sắp có Trung tâm hội nghị với không gian Dinner Show độc nhất thế giới

Trung tâm Hội nghị và Triển Lãm APEC tại đặc khu Phú Quốc sẽ sở hữu không gian riêng biệt...

Tập đoàn T&T Group đề xuất nghiên cứu đầu tư nhiều dự án trọng điểm tại Lâm Đồng Thông tin đầu tư
Tập đoàn T&T Group đề xuất nghiên cứu đầu tư nhiều dự án trọng điểm tại Lâm Đồng

Chiều 15/1, Tập đoàn T&T Group và doanh nhân Đỗ Quang Hiển đã có buổi làm việc với UBND tỉnh...

Chính thức động thổ hai dự án hạ tầng giao thông trọng điểm: Cầu Phú Mỹ 2 và cầu Cần Giờ Thông tin đầu tư
Chính thức động thổ hai dự án hạ tầng giao thông trọng điểm: Cầu Phú Mỹ 2 và cầu Cần Giờ

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khởi công, động thổ các dự án hạ...

CEO VinEnergo: “Sự an toàn của hệ sinh thái biển Cần Giờ là ưu tiên tối thượng” Thông tin đầu tư
CEO VinEnergo: “Sự an toàn của hệ sinh thái biển Cần Giờ là ưu tiên tối thượng”

Với mục tiêu sử dụng 100% năng lượng sạch và tái tạo, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ (TP.HCM) sẽ được...

Mới cập nhật
Xuân Bính Ngọ 2026 trong kỷ nguyên mới

Xuân Bính Ngọ 2026 trong kỷ nguyên mới

Giữ nhịp vó ngựa truyền thống giữa kỷ nguyên chuyển động mới, chuyển động của tri thức, của đổi mới sáng tạo.

6 giờ trước Đọc chuyên sâu

Hoàn thiện khung pháp lý đồng bộ thúc đẩy tài sản trí tuệ thành tài sản doanh nghiệp trong kỉ nguyên kinh tế số

Hoàn thiện khung pháp lý đồng bộ thúc đẩy tài sản trí tuệ thành tài sản doanh nghiệp trong kỉ nguyên kinh tế số

(Pháp lý) - Trong kỷ nguyên kinh tế số và sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), tài sản trí tuệ (TSTT) không còn đơn thuần là công cụ bảo hộ quyền lợi sáng tạo mà đã trở thành nguồn vốn chiến lược, quyết định giá trị vốn hóa và lợi thế cạnh tranh sinh tồn của doanh nghiệp. Luật Sở hữu trí tuệ 2025 đã có những sửa đổi mang tính đột phá, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn trong thương mại hóa và định giá tài sản trí tuệ.

9 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

"Đón sóng" đầu tư bất động sản trung tâm thành Vinh: KĐT thượng lưu Eurowindow Central Avenue tiếp tục dẫn dắt thị trường

"Đón sóng" đầu tư bất động sản trung tâm thành Vinh: KĐT thượng lưu Eurowindow Central Avenue tiếp tục dẫn dắt thị trường

Năm 2026, bất động sản (TP. Vinh) thủ phủ tỉnh Nghệ An bước vào chu kỳ phát triển mới khi các động lực về kinh tế, hạ tầng và công nghiệp đồng loạt được kích hoạt. Trong bối cảnh đó, khu đô thị thượng lưu Eurowindow Central Avenue tại trung tâm (TP. Vinh) – nổi lên là điểm đến chiến lược của giới đầu tư khi mở ra cơ hội kinh doanh sinh lời mạnh mẽ, tiềm năng tăng giá cao.

9 giờ trước Dự án - BĐS

Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và Nhà nước (ISDS): Định hướng sửa đổi phù hợp xu thế quốc tế

Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và Nhà nước (ISDS): Định hướng sửa đổi phù hợp xu thế quốc tế

(Pháp lý). Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và Nhà nước (ISDS) đang đối mặt với nhiều bất cập liên quan đến tính chính đáng, minh bạch, chi phí và sự mất cân bằng giữa bảo hộ nhà đầu tư và quyền điều chỉnh của Nhà nước.

11 giờ trước Khoa học Pháp Lý

Chính thức: Sổ đỏ điện tử thay thế bản giấy, người dân lưu ý kỹ điều này

Chính thức: Sổ đỏ điện tử thay thế bản giấy, người dân lưu ý kỹ điều này

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Quyết định số 441 về việc công bố và hướng dẫn kết nối, khai thác dữ liệu thông tin về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Quy định này tạo cơ sở pháp lý để sử dụng dữ liệu số thay thế thành phần hồ sơ giấy như trước đây.

12 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Xây dựng đồng bộ ba trụ cột hạ tầng phục vụ trung tâm tài chính quốc tế

Xây dựng đồng bộ ba trụ cột hạ tầng phục vụ trung tâm tài chính quốc tế

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình, xây dựng trung tâm tài chính không phải là câu chuyện “một sớm một chiều,” mà phải được đánh giá bằng thời gian dài, có thể từ 5 năm trở lên.

12 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Thống nhất danh sách 217 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI ở trung ương

Thống nhất danh sách 217 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI ở trung ương

Ngày 11.2, Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để thỏa thuận, lập danh sách những người thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI.

12 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo

Đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo

Bộ Khoa học và Công nghệ đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Trí tuệ nhân tạo.

12 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Thuế TP. Hồ Chí Minh và Techcombank ký thoả thuận hỗ trợ hộ kinh doanh thích ứng chính sách thuế mới 2026

Thuế TP. Hồ Chí Minh và Techcombank ký thoả thuận hỗ trợ hộ kinh doanh thích ứng chính sách thuế mới 2026

Thuế Thành phố Hồ Chí Minh và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác, hỗ trợ toàn diện hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố thích ứng với chính sách thuế mới áp dụng từ ngày 1/1/2026. Chương trình được triển khai đồng bộ tại 29 Thuế cơ sở trực thuộc Thuế TP.HCM, kết hợp hướng dẫn chính sách và cung cấp giải pháp tài chính - ngân hàng số, giúp hộ kinh doanh vận hành minh bạch, quản lý tài chính hiệu quả và phát triển bền vững.

13 giờ trước Thông tin kinh doanh

SonKim Group là thành viên sáng lập Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam

SonKim Group là thành viên sáng lập Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam

(Pháp lý) - Sáng ngày 11/02/2026, Lễ ra mắt Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (viết tắt VIFC) tại TP.HCM đã chính thức diễn ra trang trọng tại Tòa nhà Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (số 8, đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP.HCM).

13 giờ trước Thông tin đầu tư

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay