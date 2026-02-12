MB tham gia Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM: Đầu tư chiến lược vào hệ sinh thái tài chính hiện đại

(Pháp lý). Sáng nay, ngày 11/2, tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC-HCMC) diễn ra lễ ra mắt chính thức, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB). Với vai trò thành viên sáng lập, ngân hàng này cam kết đồng hành cùng các cơ quan quản lý, đối tác trong việc xây dựng một nền tảng tài chính theo chuẩn mực quốc tế, góp phần thúc đẩy môi trường tài chính Việt Nam vươn tầm toàn cầu.

VIFC-HCMC có quy mô khoảng 898 ha, trải rộng trên địa bàn các phường Sài Gòn, Bến Thành và khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh: Internet

Trong bài phát biểu tại sự kiện, ông Lưu Trung Thái, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng MB, nhấn mạnh rằng việc hình thành Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM là một bước đi mang tính chiến lược của Chính phủ, nhằm xây dựng một hệ sinh thái tài chính hiện đại, thu hút dòng vốn toàn cầu và tạo ra các yếu tố hỗ trợ tăng trưởng mới cho nền kinh tế đất nước. Ông Thái chia sẻ rằng, tham gia vào VIFC-HCMC, MB đặt mục tiêu tập trung vào bốn trụ cột chính để phát triển bền vững và hiệu quả.

Theo ông Thái, MB sẽ đẩy mạnh các hoạt động chính trong bốn nhóm lĩnh vực then chốt, bắt đầu từ việc phát triển các sản phẩm và dịch vụ tài chính – ngân hàng hiện đại, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhà đầu tư và doanh nghiệp trong môi trường quốc tế cạnh tranh khốc liệt. Đây là điểm then chốt để thúc đẩy hoạt động tài chính, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng.

Chủ tịch Lưu Trung Thái phát biểu tại Lễ ra mắt Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam. (Ảnh: MB).

Tiếp theo, MB sẽ tham gia xây dựng và vận hành hạ tầng thanh toán tiên tiến, bao gồm các hệ thống thanh toán song phương, đa phương và kết nối liên ngân hàng theo chuẩn quốc tế. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro, nâng cao hiệu quả và tính minh bạch trong các giao dịch tài chính, góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường tài chính tại Việt Nam.

Thứ ba, ngân hàng đặt mục tiêu phát triển các nền tảng thị trường mới như Sở giao dịch hàng hóa, hệ thống lưu ký và dịch vụ thanh toán bù trừ tập trung đa tài sản. Các nền tảng này sẽ góp phần tạo ra các cơ chế giao dịch linh hoạt, minh bạch và hiện đại, phù hợp với xu thế quốc tế.

Cuối cùng, MB sẽ đẩy mạnh triển khai các nền tảng công nghệ lõi như định danh số, bảo mật, quản trị dữ liệu và quản lý rủi ro. Các công nghệ này đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo hoạt động tài chính tại Trung tâm vận hành an toàn, minh bạch, hiệu quả và phù hợp với các chuẩn mực quốc tế.

Chủ tịch MB còn bày tỏ mong muốn mở rộng hoạt động tại Trung tâm trong tương lai, bao gồm việc nghiên cứu, thiết lập các hoạt động chuyên biệt để cung cấp dịch vụ tài chính trực tiếp, đồng thời tuân thủ đầy đủ các quy định pháp lý. Ngân hàng rất kỳ vọng được đầu tư dài hạn, tích cực kết nối hệ sinh thái tài chính – công nghệ trong nước và quốc tế, nhằm tìm kiếm và thúc đẩy ra mắt các sản phẩm tài chính chất lượng cao, đồng thời mở rộng mạng lưới hợp tác chiến lược.

Ông Thái cũng nhấn mạnh, việc xây dựng môi trường tài chính minh bạch, an toàn, đổi mới sáng tạo và cạnh tranh toàn cầu là mục tiêu xuyên suốt của ngân hàng trong quá trình tham gia vào Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM. Đồng thời, các cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù của Quốc hội và Chính phủ dành cho trung tâm sẽ tạo nền tảng thuận lợi để các thành viên phát triển bền vững.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã tiết lộ rằng thành phố đã có các bước chuẩn bị kỹ lưỡng, làm việc, trao đổi với hơn 50 nhà đầu tư, đối tác sáng lập thuộc 4 nhóm lĩnh vực khác nhau. Trong đó, nhóm ngân hàng, tổ chức tài chính và sàn giao dịch toàn cầu gồm các tên tuổi lớn như Nasdaq, VinaCapital, MB, Vietcombank, VietinBank. Nhóm hạ tầng số và tài sản số toàn cầu gồm Binance, Circle, Liên minh Onchain, Dragon Capital, Tether. Các nhà đầu tư trong lĩnh vực hạ tầng trung tâm tài chính gồm REE, liên doanh Cathay United, Pension One Group; còn nhóm công nghệ có sự góp mặt của Viettel, TikTok, FPT.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình trao chứng nhận thành viên sáng lập cho đại diện Ngân hàng TMCP Quân đội (MB). Ảnh: MB

Việc phát triển trung tâm tài chính quốc tế này phù hợp với chiến lược của MB trong việc trở thành tập đoàn tài chính đa ngành, vươn tầm quốc tế. Với mục tiêu lợi nhuận hợp nhất đạt khoảng 39.500 tỷ đồng vào năm 2026, ngân hàng đặt ra các kế hoạch mở rộng các mảng kinh doanh mới như vàng và phân khúc khách hàng FDI, đồng thời tăng trưởng tín dụng, huy động vốn quanh mức 35%.

Trong dài hạn, MB còn đặc biệt chú trọng đến lĩnh vực tài sản số. Ngân hàng đang tích cực nghiên cứu và chuẩn bị tham gia thị trường này, xem đây là lĩnh vực tiềm năng nhưng cũng đầy rủi ro, đặc biệt về công nghệ. Do đó, mọi hoạt động sẽ được thực hiện trên nền tảng thận trọng, đảm bảo an toàn cao nhất, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.

Sự kiện ra mắt Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong chiến lược phát triển của MB và các doanh nghiệp tài chính lớn khác. Việc ngân hàng này cam kết tập trung vào các trụ cột chính như sản phẩm dịch vụ hiện đại, hạ tầng thanh toán tiên tiến, nền tảng thị trường mới và công nghệ lõi nhằm xây dựng một hệ sinh thái tài chính toàn cầu, minh bạch và cạnh tranh, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của hệ thống tài chính quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.