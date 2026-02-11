Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Mua xe trước Tết: Vì sao VinFast VF 7 là C-SUV đáng giá nhất phân khúc

08:31 11/02/2026
Những ngày mua sắm cuối năm đang trở nên nóng hơn bao giờ hết khi người dùng Việt tranh thủ cơ hội cuối để chốt “chiếc xe trong mơ” VinFast VF 7 với ưu đãi lên tới cả trăm triệu đồng.

“Combo” ưu đãi hơn 140 triệu đồng trước Tết

Với giá niêm yết từ 789 triệu đồng với bản Eco, và 949 triệu đồng cho bản Plus, VF 7 đang nhận được các gói ưu đãi lớn. Cụ thể, người dùng mua VF 7 sẽ được hỗ trợ 6% giá xe trong khuôn khổ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”. Ngoài ra, trong ngày 10/2, người mua VF 7 Plus nhận mức hỗ trợ tối đa 50 triệu đồng (tùy phiên bản). Hôm nay cũng là hạn cuối để khách hàng đăng ký xe tại Hà Nội và TP.HCM nhận quà tặng 35 triệu đồng dưới dạng điểm VinClub. Qua đó, tổng ưu đãi người dùng nhận được khi chốt VF 7 ngày 10/2 lên tới hơn 140 triệu đồng.

Cộng hưởng cùng chính sách miễn lệ phí trước bạ, giá lăn bánh VF 7 Plus được ước tính hơn 840 triệu đồng. Chủ kênh A7 TV trong video mới nhất, nhìn nhận VinFast VF 7 đang có giá quá tốt so với thực tiễn trải nghiệm.

1-1770773551.JPG

“Trong tầm giá này, nhiều người dùng đánh giá khó có mẫu SUV nào cân bằng được giữa thiết kế, công nghệ an toàn và sức mạnh vận hành như VF 7”, chủ kênh A7 TV nói.

Nếu việc mua xe trở nên dễ tiếp cận hơn, chi phí sử dụng lâu dài lại chính là yếu tố giúp VF 7 tạo khác biệt rõ rệt so với xe xăng. Đặc biệt, mới đây VinFast đã chính thức công bố chương trình quà tặng Tết Bính Ngọ 2026 lớn chưa từng có. Cụ thể, chủ xe sẽ được miễn phí sạc pin đến hết ngày 10/2/2029 (tối đa 10 lần/tháng, tương ứng với quãng đường đi được từ 1.500 đến 5.000 km/tháng). Các khách hàng mua xe và đăng ký vận doanh độc quyền trên nền tảng Xanh SM Platform sẽ được miễn phí sạc pin không giới hạn số lần trong khoảng thời gian này.

Không chỉ có vậy, theo reviewer Hoàng Tuân (kênh 8x Review), chi phí bảo dưỡng tiết kiệm cũng là một điểm cộng. Với chỉ khoảng vài trăm nghìn đến 1 triệu đồng cho một lần bảo dưỡng sau chu kỳ 15.000 km, tính kinh tế của mẫu xe C-SUV này đã được khẳng định qua quá trình sử dụng.

“Tôi di chuyển hằng ngày và gần như không mất một đồng chi phí gì cho chiếc VF 7 trong 3 tháng. Đặc biệt, chi phí bảo dưỡng của VF 7 cũng thấp hơn các mẫu xe xăng rất nhiều”, anh Tuân đánh giá.

Một tuần sạc pin một lần, chạy VF 7 nhẹ đầu và thoải mái

Không chỉ là một mẫu xe thể thao vận hành tiết kiệm, VF 7 còn chứng tỏ sự bền bỉ và hiệu quả trong quá trình sử dụng về lâu dài. Với thử thách sử dụng VF 7 trong hành trình xuyên Việt, reviewer Phùng Thế Trọng (kênh Xế Cộng) đánh giá, mẫu xe nhà VinFast cho cảm giác lái vững chãi, dễ chịu trên những chặng đường dài. Anh cũng đặc biệt nhấn mạnh lợi thế sức mạnh của VF 7. Với mọi cung đường, chủ xe như anh hoàn toàn không phải băn khoăn về khả năng tăng tốc, vượt xe trong các tình huống.

2-1770773561.jpg

Về quãng đường di chuyển, theo anh, VF 7 có thể di chuyển khoảng 480 km sau mỗi lần sạc - đủ thoải mái cho cả sử dụng hằng ngày lẫn đi xa, đặc biệt là khi hệ thống trạm sạc của VinFast đã phủ rộng tại nhiều khu vực. Trải nghiệm thực tế, reviewer Tâm Phan, kênh Autozone cho biết, xe của anh thường được sạc từ 30% lên 80% chỉ trong 30-40 phút, đủ để nghỉ ngơi hoặc uống một ly cà phê. Đáng chú ý, trong quá trình sử dụng, anh không gặp tình trạng trụ sạc quá tải hay phải chờ đợi.

“Khi chạy xe điện như VF 7, cuộc sống của tôi trôi qua rất bình thường, ngày xưa di chuyển một tuần đổ xăng một lần, thì giờ một tuần sạc pin một lần, chẳng có gì khác biệt hay xáo trộn”, anh Tâm Phan chia sẻ.

Với những người mua xe để sử dụng lâu dài, một thiết kế bền dáng cũng là giá trị khó đo đếm bằng tiền. Diễn viên Minh Tiệp cho rằng trong phân khúc xe hạng C, VF 7 là mẫu xe đẹp nhất hiện nay. “Thiết kế có thể chấm 10 điểm, đẹp từ tổng thể đến từng chi tiết trước và sau”, anh khẳng định. Trong khi đó, thiết kế đầy phong cách của VF 7 đã giúp cho mẫu xe này được “phù thủy âm nhạc” Hoàng Touliver lựa chọn để thực hiện một show thực tế về sản xuất âm nhạc ngay trên xe VF 7 có tên “Reverse Ride”.

Giới quan sát nhìn nhận, VinFast VF 7 đang cho thấy lợi thế rõ rệt ở phân khúc SUV hạng C nhờ trang bị, khả năng vận hành, giá tốt và chi phí sử dụng tối ưu. Đó là lý do những khách hàng có nhu cầu mua xe trước Tết đang sốt ruột xuống tiền để sớm tậu VF 7 với đủ bộ ưu đãi.

PV

Vin Group Vinfast
