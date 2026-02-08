Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Tập đoàn T&T Group được vinh danh doanh nghiệp “Vươn mình ra biển lớn” tại WeChoice Awards 2025

13:00 08/02/2026
Tối 7/2, tại Lễ trao giải WeChoice Awards 2025, Tập đoàn T&T Group đã được vinh danh tại hạng mục “Vươn mình ra biển lớn”. Đây là giải thưởng do Hội đồng chuyên môn WeChoice bình chọn, nhằm ghi nhận và tôn vinh những doanh nghiệp Việt Nam có nội lực phát triển mạnh mẽ, tinh thần dấn thân và đóng góp thiết thực cho sự phát triển dài hạn của đất nước.
1-1770605765.jpg

Ông Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch HĐQT T&T Group (thứ ba từ phải sang) đại diện Tập đoàn T&T Group nhận vinh danh tại hạng mục “Vươn mình ra biển lớn” của WeChoice Awards 2025

Vươn mình ra biển lớn bằng nội lực doanh nghiệp Việt
Được thành lập năm 1993, qua hơn ba thập kỷ phát triển, T&T Group đã từng bước khẳng định vị thế của một tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành hàng đầu Việt Nam. Với vốn điều lệ 22.000 tỷ đồng, hệ sinh thái hơn 400 công ty thành viên và hơn 80.000 cán bộ nhân viên trong và ngoài nước, Tập đoàn hoạt động trong 7 lĩnh vực then chốt, gắn với các mục tiêu phát triển hạ tầng chiến lược của quốc gia như năng lượng, hạ tầng giao thông, logistics, hàng không, bất động sản, công thương và nông – lâm nghiệp.

2-1770602152.jpg

T&T Group vươn mình ra biển lớn bằng tầm nhìn dài hạn và năng lực bền vững


Đặc biệt, hành trình lớn mạnh của T&T Group luôn song hành cùng tiến trình hội nhập ngày càng sâu rộng của Việt Nam. Từ nền tảng vững chắc trong nước, Tập đoàn từng bước mở rộng hoạt động ra các thị trường quốc tế như Mỹ, Đức, Lào…, hình thành hệ sinh thái kinh doanh xuyên biên giới và kết nối ngày càng sâu với chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.
Cùng với đó, hợp tác quốc tế được Tập đoàn xác định như một chiến lược then chốt, thông qua việc thiết lập quan hệ với nhiều đối tác hàng đầu thế giới trong từng lĩnh vực như YCH (Singapore), Hanwha, KOSPO, KOGAS, DB, SK (Hàn Quốc), EREX, Marubeni (Nhật Bản)... Mục tiêu là làm chủ công nghệ, nâng cao trình độ quản trị - điều hành, cùng đầu tư và phát triển các dự án quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, qua đó góp phần mở rộng sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam vào các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.
Chia sẻ về giải thưởng, ông Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch HĐQT T&T Group cho biết, việc T&T Group được vinh danh ở hạng mục Vươn mình ra biển lớn của WeChoice Awards 2025 là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ của T&T Group trong hành trình hơn ba thập kỷ song hành cùng sự phát triển của đất nước. Hành trình đó là minh chứng cho một doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu với nội lực vững vàng, không ngừng kiến tạo giá trị và khẳng định vị thế của một Việt Nam mạnh mẽ, sáng tạo và hội nhập.
“Giải thưởng này không chỉ là vinh dự, mà còn là động lực và trách nhiệm để T&T Group tiếp tục kiên định và bền bỉ trong hành trình kiến tạo từ Tâm, viết tiếp câu chuyện Việt Nam trong kỷ nguyên mới vươn mình của dân tộc”, ông Đỗ Vinh Quang khẳng định. 
Viết tiếp câu chuyện Việt Nam trong kỷ nguyên mới
Tham dự Wechoice Awards 2025 ở hạng mục “Vươn mình ra biển lớn” với chủ đề “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam”, T&T Group mang đến câu chuyện về một doanh nghiệp tư nhân Việt Nam phát triển bằng nội lực, kiên định theo đuổi chiến lược dài hạn; chủ động đồng hành cùng đất nước trong quá trình mở rộng không gian phát triển, tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

3-1770602152.jpg

T&T Group khẳng định vị thế của một tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành hàng đầu Việt Nam


Trong hành trình vươn ra biển lớn, năng lượng là một trong những lĩnh vực nổi bật. Hiện nay, T&T Group là một trong những nhà phát triển năng lượng hàng đầu của Việt Nam với trên 10 dự án đã đi vào hoạt động,  tổng công suất lên đến 2.900 MW, bao gồm điện gió, điện mặt trời, điện khí LNG. Từ nền tảng này, T&T Group tiếp tục bứt phá, mở rộng đầu tư vào các dự án năng lượng quy mô lớn, gắn với chiến lược bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và chuyển dịch năng lượng bền vững.
Tiêu biểu là dự án điện gió Savan 1– dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn do T&T Group đầu tư tại Lào, đã truyền tải điện trực tiếp về Việt Nam. Dự án đánh dấu bước đi tiên phong của T&T Group trong đầu tư năng lượng tái tạo xuyên biên giới, thể hiện năng lực triển khai toàn diện từ phát triển dự án, xây dựng nhà máy, đầu tư hạ tầng truyền tải đến vận hành. Đặt trong chiến lược dài hạn, Savan 1 không phải là một bước đi đơn lẻ mà là một phần trong danh mục đầu tư năng lượng gắn với các ưu tiên chiến lược quốc gia.

4-1770602152.jpg

Dự án điện gió Savan 1 do T&T phát triển tại Lào. (Ảnh: T&T Group)


Bên cạnh năng lượng, logistics là một trụ cột chiến lược giúp T&T Group tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Hướng tới mục tiêu tạo đột phá cho ngành logistics Việt Nam, T&T Group hợp tác với Tập đoàn YCH (Singapore) hợp tác triển khai Vietnam SuperPortTM – “siêu cảng” logistics thông minh đầu tiên của Mạng lưới logistics thông minh ASEAN.
Với quy mô hơn 83ha, tổng vốn đầu tư 6.900 tỷ đồng, Việt Nam SuperPortTM được định vị là trung tâm hậu cần đa phương thức chiến lược, tích hợp vận tải đường bộ, đường sắt, đường hàng không và đường biển. Dự án không chỉ đóng vai trò là điểm trung chuyển hàng hóa, mà còn hướng tới tối ưu hóa dòng chảy thương mại giữa Việt Nam với ASEAN, Trung Quốc và các thị trường lớn trên thế giới, qua đó góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của chuỗi cung ứng quốc gia.
Dấu ấn hội nhập quốc tế của T&T Group còn thể hiện rõ nét ở lĩnh vực nông sản – xuất nhập khẩu. T&T hiện là nhà thu mua hạt điều hàng đầu thế giới, cung cấp nguyên liệu cho thị trường trong nước và quốc tế, đồng thời nằm trong nhóm các doanh nghiệp xuất nhập khẩu nông sản lớn nhất Việt Nam, với tổng giá trị thương mại hàng năm lên tới hàng trăm triệu USD. Việc tham gia sâu vào chuỗi cung ứng nông sản toàn cầu không chỉ mang lại giá trị kinh tế, mà còn góp phần nâng cao vị thế nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. 
Trong lĩnh vực hạ tầng và hàng không, T&T Group đã và đang đầu tư mạnh mẽ vào các dự án chiến lược như cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, cảng hàng không Quảng Trị, cảng Quảng Ninh, Tổ hợp công nghiệp hàng không - logistics - dịch vụ - thương mại - đô thị sân bay quy mô lớn… Cùng với việc trở thành cổ đông chiến lược của hãng hàng không Vietravel Airlines, T&T Group đang từng bước hoàn thiện hệ sinh thái hàng không theo mô hình tập đoàn đã được triển khai thành công trên thế giới, góp phần mở rộng mạng lưới giao thương và năng lực hạ tầng quốc gia.

5-1770602152.jpg

Tập đoàn T&T Group luôn tích cực trong hoạt động cộng đồng, an sinh xã hội

Song hành với hoạt động đầu tư kinh doanh, T&T Group cũng kiên định với triết lý phát triển doanh nghiệp gắn với trách nhiệm xã hội. Trong nhiều năm qua, Tập đoàn đã đóng góp hàng nghìn tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội, đầu tư các công trình văn hóa – lịch sử và đồng hành cùng đất nước trong những hoàn cảnh khó khăn. Ba lần đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, được vinh danh là Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á cùng nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế là sự ghi nhận cho uy tín và những đóng góp bền bỉ của T&T Group.
Với tất cả những dấu ấn trên, Giải thưởng “Vươn mình ra biển lớn” không chỉ là dấu mốc đáng tự hào của T&T Group, mà còn là sự ghi nhận cho hành trình phát triển bền vững, có chiều sâu và trách nhiệm đối với cộng đồng, đất nước. Trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, khi khu vực kinh tế tư nhân được xác định là một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, hành trình của T&T Group cũng là minh chứng sinh động cho cách doanh nghiệp Việt Nam vươn mình ra biển lớn, mang theo khát vọng, trí tuệ và niềm tin vào tương lai của đất nước.



T&T Group
