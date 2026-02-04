Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101 Quảng cáo #109
  1. Trang chủ
  2. Thông tin kinh doanh

Sun PhuQuoc Airways đạt phê chuẩn đào tạo kỹ thuật B1/B2, bước tiến chiến lược tự chủ nguồn lực hàng không

16:10 04/02/2026
Công ty TNHH Hàng không Mặt Trời Phú Quốc (Sun PhuQuoc Airways - SPA) vừa được Cục Hàng không Việt Nam phê chuẩn mở rộng năng định huấn luyện cơ bản cho nhân sự kỹ thuật máy bay mức A1/B1.1+ B2 và B1/B2 cho loại tàu bay A320/A321 .

Cột mốc này giúp SPA trở thành một trong số ít hãng hàng không trẻ tại Việt Nam sở hữu hệ sinh thái vận hành khép kín gồm: Khai thác (AOC), Đào tạo (ATO) và Bảo dưỡng (AMO).

Tự chủ kỹ thuật - Nền tảng cho tăng trưởng bền vững

Việc được phê chuẩn đào tạo kỹ thuật cơ bản B1 (cơ giới, động cơ) và B2 (hệ thống điện, điện tử máy bay) là “chìa khóa” giúp SPA từng bước xây dựng đội ngũ kỹ sư trình độ cao. Với năng định đào tạo mới này, SPA có thể tuyển dụng những nhân sự từ fresh và đào tạo thành những thợ kỹ thuật được phê chuẩn ở mức A/ B1, B2; Thay vì phụ thuộc vào việc thuê chuyên gia nước ngoài hay các đối tác ngoại vi, hãng hiện có thể tự chủ hoàn toàn nguồn nhân lực nòng cốt cho dòng tàu bay A320/A321. Đây là bước tiến hiếm có đối với một hãng hàng không trẻ, phản ánh chiến lược đầu tư bài bản vào nhân tố con người.

1-1770196311.png

Phê chuẩn đào tạo kỹ thuật cơ bản B1 và B2 giúp SPA từng bước xây dựng đội ngũ kỹ sư trình độ cao

Chia sẻ về cột mốc này, ông Phạm Đăng Thanh - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Bảo dưỡng Kỹ thuật SPA nhấn mạnh: “Trong bối cảnh ngành hàng không đang thiếu hụt nhân sự kỹ thuật chất lượng cao, việc tự chủ đào tạo giúp SPA chủ động xây dựng nền tảng vững chắc để hiện thực hóa lộ trình phát triển đội tàu bay hiện đại và mở rộng mạng bay xuyên lục địa trong tương lai.”

Chỉ trong thời gian ngắn, Sun PhuQuoc Airways đã hoàn thiện hệ thống năng lực pháp lý theo chuẩn hàng không quốc tế. Sự đồng bộ giữa ATO và AMO tạo nên mô hình “đào tạo tại chỗ - thực hành trực tiếp” ngay trên đội tàu bay của hãng. Giải pháp này không chỉ tối ưu hiệu quả vận hành và nâng cao tiêu chuẩn an toàn mà còn tạo tiền đề chiến lược để SPA sẵn sàng nâng định năng lực cho các dòng tàu bay thân rộng trong giai đoạn tiếp theo. Ở tầm nhìn rộng hơn, việc xây dựng năng lực nội tại này góp phần nâng cao vị thế cạnh tranh của hàng không Việt Nam trong chuỗi giá trị khu vực.

Khởi động "TECH - GEN 2026" - Bệ phóng cho thế hệ kỹ sư tương lai

Hiện thực hóa năng lực đào tạo vừa được phê chuẩn, SPA chính thức khởi động chương trình TECH-GEN 2026. Chương trình sẽ tuyển dụng từ 200-300 kỹ sư cho năm 2026 và được tăng tiếp theo nhu cầu ở những năm tiếp theo; Đây là mô hình đào tạo kỹ sư hàng không thế hệ mới, kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết chuyên sâu và thực hành thực tế dành cho sinh viên các khối ngành kỹ thuật.

2-1770196316.jpg

TECH-GEN 2026 là mô hình đào tạo kỹ sư hàng không thế hệ mới

Chương trình được thiết kế với hai lộ trình chuyên biệt gồm Lộ trình CRS A: Dành cho học viên tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng, hướng tới trở thành Kỹ thuật viên bảo dưỡng tàu bay chuyên nghiệp. Lộ trình CRS B: Dành cho học viên tốt nghiệp Đại học, hướng tới trở thành Kỹ sư bảo dưỡng mức độ cao nhất (B1/B2).

Học viên tham gia không chỉ được đào tạo bài bản để nhận chứng chỉ quốc tế mà còn được hưởng chính sách đãi ngộ vượt trội, được cam kết trở thành nhân sự nòng cốt của SPA ngay sau khi tốt nghiệp. TECH-GEN 2026 chính là lời giải cho bài toán thiếu hụt nhân sự kỹ thuật cao, giúp hãng hoàn toàn chủ động nguồn lực để mở rộng quy mô khai thác.

3-1770196316.jpg

Sun PhuQuoc Airways đang từng bước xây dựng mô hình vận hành tự chủ, hiện đại

Là hãng hàng không thuộc hệ sinh thái Sun Group, Sun PhuQuoc Airways định hướng gắn kết trải nghiệm bay đẳng cấp với chuỗi dịch vụ du lịch - nghỉ dưỡng - giải trí cao cấp tại Phú Quốc với các điểm đến trọng điểm trong nước và quốc tế. Việc đạt phê chuẩn đào tạo B1/B2 cùng dự án TECH-GEN 2026 là những bước đi chiến lược, minh chứng cho năng lực quản trị bài bản và tầm nhìn dài hạn của SPA. Với sự đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng và con người, Sun PhuQuoc Airways đang từng bước xây dựng mô hình vận hành tự chủ, hiện đại, góp phần định hình vị thế mới của hàng không Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Sun Group Sun PhuQuoc Airways
Cùng chủ đề
SonKim Group đồng hành cùng giải Golf Long Bình Open lần thứ I năm 2026 Thông tin kinh doanh
SonKim Group đồng hành cùng giải Golf Long Bình Open lần thứ I năm 2026

Tại Sân Golf Thủ Đức, SonKim Group đã vinh dự đồng hành cùng Ủy ban Nhân dân – Ủy ban...

Vinamilk tiếp tục vượt đỉnh doanh thu của quý trước, với hơn 17 nghìn tỷ đồng Thông tin kinh doanh
Vinamilk tiếp tục vượt đỉnh doanh thu của quý trước, với hơn 17 nghìn tỷ đồng

Tổng doanh thu hợp nhất Quý 4/2025 của Vinamilk đạt 17.045 tỷ đồng, tiếp tục lập đỉnh mới, tăng 10,1%...

Những dấu ấn phát triền của SeABank năm 2025 Thông tin kinh doanh
Những dấu ấn phát triền của SeABank năm 2025

Kết thúc năm tài chính 2025, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) đạt mức lợi nhuận đạt...

VinFast tặng hơn 30 tỷ đồng cho khách hàng mua xe máy điện – cơ hội trúng 26 ô tô VF 3 Thông tin kinh doanh
VinFast tặng hơn 30 tỷ đồng cho khách hàng mua xe máy điện – cơ hội trúng 26 ô tô VF 3

Chào Xuân Bính Ngọ và tiếp nối chiến dịch “Mãnh liệt vì tương lai xanh”, VinFast chính thức triển khai...

Sun PhuQuoc Airways mở đường bay thẳng Phú Quốc - Đài Bắc: Vé chỉ từ 1,5 triệu đồng Thông tin kinh doanh
Sun PhuQuoc Airways mở đường bay thẳng Phú Quốc - Đài Bắc: Vé chỉ từ 1,5 triệu đồng

Ngày 21/1, Sun PhuQuoc Airways chính thức mở bán vé đường bay thẳng kết nối Phú Quốc với Đài Bắc...

Tập đoàn BRG – Bản lĩnh tiên phong và kiên định mục tiêu phát triển bền vững Thông tin kinh doanh
Tập đoàn BRG – Bản lĩnh tiên phong và kiên định mục tiêu phát triển bền vững

Năm 2025, Tập đoàn BRG đã xác lập một giai đoạn phát triển đầy tự hào với những phần thưởng...

Mới cập nhật
Vingroup ký kết MOU với bang Tamil Nadu, củng cố hệ sinh thái đa ngành tại Ấn Độ

Vingroup ký kết MOU với bang Tamil Nadu, củng cố hệ sinh thái đa ngành tại Ấn Độ

Vingroup công bố ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) với Chính quyền bang Tamil Nadu, nhằm thiết lập khuôn khổ hợp tác nghiên cứu và phát triển các cơ hội đầu tư chiến lược. Thỏa thuận là bước đi tiếp theo trong kế hoạch mở rộng hệ sinh thái đa ngành của Vingroup tại Ấn Độ nói chung và bang Tamil Nadu nói riêng, khẳng định cam kết đầu tư dài hạn và cách tiếp cận có hệ thống của doanh nghiệp Việt Nam tại quốc gia Nam Á.

10 giờ trước Thông tin đầu tư

“Đột phá thể chế để Việt Nam cất cánh” - chủ đề nội dung xuyên suốt trong ấn phẩm đặc biệt Pháp lý Tết Bính Ngọ

“Đột phá thể chế để Việt Nam cất cánh” - chủ đề nội dung xuyên suốt trong ấn phẩm đặc biệt Pháp lý Tết Bính Ngọ

(Pháp lý) - Mùa xuân mới – xuân Bính Ngọ 2026 đang về trên khắp mọi miền Tổ quốc Việt Nam thân yêu. Xuân Bính Ngọ 2026 với khí thế căng tràn và niềm tin mãnh liệt vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Năm 2026 cũng là năm đầu tiên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

11 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và Nhà nước (ISDS): Định hướng sửa đổi phù hợp xu thế quốc tế

Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và Nhà nước (ISDS): Định hướng sửa đổi phù hợp xu thế quốc tế

(Pháp lý). Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và Nhà nước (ISDS) đang đối mặt với nhiều bất cập liên quan đến tính chính đáng, minh bạch, chi phí và sự mất cân bằng giữa bảo hộ nhà đầu tư và quyền điều chỉnh của Nhà nước.

14 giờ trước Khoa học Pháp Lý

Sử dụng dữ liệu lớn khi xác định thiệt hại trong điều tra phòng vệ thương mại

Sử dụng dữ liệu lớn khi xác định thiệt hại trong điều tra phòng vệ thương mại

(Pháp lý). Các biện pháp phòng vệ thương mại, gồm chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ, chỉ có thể được áp dụng khi cơ quan điều tra chứng minh sự tồn tại của hành vi bị điều tra, thiệt hại của ngành sản xuất trong nước và mối quan hệ nhân quả giữa hai yếu tố này. Trong đó, xác định thiệt hại là nội dung then chốt.

15 giờ trước Kinh nghiệm pháp lý

Gắn mã định danh điện tử cho bất động sản: Chuẩn hóa quy trình mua bán nhà đất

Gắn mã định danh điện tử cho bất động sản: Chuẩn hóa quy trình mua bán nhà đất

Từ ngày 1/3/2026, Nghị định số 357/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, đánh dấu bước thay đổi quan trọng trong hoạt động mua bán, chuyển nhượng bất động sản.

16 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng ký Quyết định số 224/QĐ-TTg ngày 3/2/2026 triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

16 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Triển khai thi hành Luật Công nghệ cao hiệu quả, tránh lãng phí nguồn lực

Triển khai thi hành Luật Công nghệ cao hiệu quả, tránh lãng phí nguồn lực

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng ký Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 03/02/2026 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Công nghệ cao (Kế hoạch).

16 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp kỷ niệm 80 năm thành lập, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp kỷ niệm 80 năm thành lập, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Chiều 2/2, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập (4/3/1946 - 4/3/2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

16 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Lợi thế nào trong thu hút và giữ chân doanh nghiệp FDI?

Lợi thế nào trong thu hút và giữ chân doanh nghiệp FDI?

Trong bối cảnh dòng vốn đầu tư toàn cầu đang suy giảm, cạnh tranh trong thu hút FDI ngày càng trở nên gay gắt. Dù vậy, Việt Nam vẫn đang giữ nhịp thu hút được vốn FDI khá tốt trong bối cảnh sụt giảm toàn thế giới.

1 ngày trước Pháp lý và Kinh doanh

Biệt thự view sông, công viên, sở hữu vườn riêng 200m2 The Golden Retreat: An nhiên mỗi ngày, thịnh vượng dài hạn

Biệt thự view sông, công viên, sở hữu vườn riêng 200m2 The Golden Retreat: An nhiên mỗi ngày, thịnh vượng dài hạn

Giữa một thành phố cảng đang vươn mình thành trung tâm giao thương, logistics hàng đầu châu Á, vẫn còn một miền xanh tinh tuyển dành riêng cho những chủ nhân tinh hoa biết tận hưởng cuộc sống. Đó là The Golden Retreat của Vinhomes Golden City, nơi mỗi khoảnh khắc là một cuộc đối thoại tĩnh tại với thiên nhiên, mỗi m2 đất là một dòng chảy phong thủy giữ tài, sinh lộc.

1 ngày trước Dự án - BĐS

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay