Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101 Quảng cáo #109
  1. Trang chủ
  2. Sự kiện - Chính sách

Thống nhất danh sách 217 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI ở trung ương

08:39 12/02/2026
Ngày 11.2, Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để thỏa thuận, lập danh sách những người thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI.

Trước đó, ngày 2.2.2026, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, thảo luận, cho ý kiến và lập danh sách sơ bộ 217 người thuộc khối cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương ứng cử ĐBQH khóa XVI.

1-1770860443.png

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Phó chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, Trưởng ban Chỉ đạo công tác bầu cử của Ủy ban T.Ư MTTQ VN Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại hội nghị. ẢNH: HOÀI NAM

Từ ngày 4.2 đến 8.2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã đã phối hợp với UBND cùng cấp (67 xã, phường thuộc 17 tỉnh, thành phố nơi có người ứng cử cư trú) triệu tập và chủ trì việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú cho 217 người được giới thiệu ứng cử.

Các hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI được tiến hành công khai, nghiêm túc, dân chủ, đúng luật, đúng quy trình và thời gian theo quy định.

Chi tiết kết quả tín nhiệm

2-1770860452.jpg

100% đại biểu tham dự đã thống nhất cao lập danh sách của 217 người của các cơ quan, tổ chức ở T.Ư đủ tiêu chuẩn để ứng cử ĐBQH khóa XVI. ẢNH: HOÀI NAM

Kết quả tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương ứng cử ĐBQH khóa XVI như sau:

Đối với các cơ quan Đảng: 10/10 người được cử tri tín nhiệm 100%.

Đối với cơ quan Chủ tịch nước: 2/2 người được cử tri tín nhiệm 100%.

Đối với các cơ quan của Quốc hội (đại biểu Quốc hội chuyên trách ở trung ương): 145/145 người được cử tri tín nhiệm 100%

Đối với Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ: 15/15 người được cử tri tín nhiệm 100%.

Bộ Quốc phòng (bao gồm bộ trưởng, cơ quan bộ, các quân khu, quân chủng): 14/14 người được cử tri tín nhiệm 100%;

Bộ Công an: 3/3 người được cử tri tín nhiệm 100%.

Đối với TAND tối cao: 1/1 người được cử tri tín nhiệm 100%.

Đối với Viện KSND tối cao: 1/1 người được cử tri tín nhiệm 100%.

Đối với Kiểm toán Nhà nước: 1/1 người được cử tri tín nhiệm 100%.

Đối với MTTQ Việt Nam: 25/25 người được cử tri tín nhiệm 100%.

Căn cứ tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, cơ cấu thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương được phân bổ giới thiệu như sau:

Tái cử 152/217 người (tỷ lệ 70%; nữ 48/217 người (tỷ lệ 22,12%); người ngoài Đảng 5/217 người (tỷ lệ 2.3%), người dân tộc thiểu số 23/217 người (tỷ lệ 10,6%).

GS, PGS 22/217 người (tỷ lệ 9,67%); tiến sĩ 78/217 người (tỷ lệ 35,94%); thạc sĩ 89/217 người (tỷ lệ 41%); đại học, cử nhân 28/217 người (tỷ lệ 12,9%).

Tại hội nghị, 100% đại biểu tham dự đã thống nhất cao lập danh sách của 217 người của các cơ quan, tổ chức ở trung ương đủ tiêu chuẩn để ứng cử ĐBQH khóa XVI theo đúng quy định của luật Bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp.

Phải xứng đáng là đại biểu được nhân dân tin tưởng

Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh Đoàn Chủ tịch đã thảo luận và thống nhất cao lập danh sách của 217 người của các cơ quan, tổ chức ở T.Ư đủ tiêu chuẩn để ứng cử ĐBQH khóa XVI theo đúng quy định.

Bà Hoài yêu cầu Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của Quốc hội rà soát kỹ danh sách ứng cử để đảm bảo tính chính xác và kỹ lưỡng với các thông tin của người ứng cử ĐBQH khóa XVI.

Bà mong muốn người ứng cử, nhất là những người ứng cử ở các cương vị lãnh đạo khi trở thành ĐBQH phải xứng đáng là đại biểu được nhân dân tin tưởng và được MTTQ Việt Nam hiệp thương giới thiệu.

Ngay sau hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ hoàn thiện biên bản, gửi danh sách của 217 người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH đến Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định, để Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố danh sách chính thức những người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước.

Trên cơ sở đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp xã sẽ cùng Hội đồng Bầu cử các tỉnh, thành phố phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để những người ứng cử đại biểu Quốc hội gặp gỡ, tiếp xúc cử tri nơi mình ứng cử để thực hiện quyền vận động bầu cử theo quy định của luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND.

Theo thanhnien.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://thanhnien.vn/thong-nhat-danh-sach-217-ung-vien-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xvi-o-trung-uong-185260211172225774.htm

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Cùng chủ đề
Chính thức: Sổ đỏ điện tử thay thế bản giấy, người dân lưu ý kỹ điều này Sự kiện - Chính sách
Chính thức: Sổ đỏ điện tử thay thế bản giấy, người dân lưu ý kỹ điều này

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Quyết định số 441 về việc công bố và hướng dẫn...

Xây dựng đồng bộ ba trụ cột hạ tầng phục vụ trung tâm tài chính quốc tế Sự kiện - Chính sách
Xây dựng đồng bộ ba trụ cột hạ tầng phục vụ trung tâm tài chính quốc tế

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình, xây dựng trung tâm tài chính không phải là câu chuyện “một sớm...

Nghị quyết số 68-NQ/TW đã góp phần tạo lực, tạo nền tảng để thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển Sự kiện - Chính sách
Nghị quyết số 68-NQ/TW đã góp phần tạo lực, tạo nền tảng để thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 72/TB-VPCP ngày 9/2/2026 kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng...

Tổng Bí thư: Thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp tục vai trò dẫn dắt tăng trưởng, đổi mới và hội nhập Sự kiện - Chính sách
Tổng Bí thư: Thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp tục vai trò dẫn dắt tăng trưởng, đổi mới và hội nhập

Nhân dịp đón Xuân Bính Ngọ năm 2026, sáng 9/2, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của...

“Đột phá thể chế để Việt Nam cất cánh” - chủ đề nội dung xuyên suốt trong ấn phẩm đặc biệt Pháp lý Tết Bính Ngọ Sự kiện - Chính sách
“Đột phá thể chế để Việt Nam cất cánh” - chủ đề nội dung xuyên suốt trong ấn phẩm đặc biệt Pháp lý Tết Bính Ngọ

(Pháp lý) - Mùa xuân mới – xuân Bính Ngọ 2026 đang về trên khắp mọi miền Tổ quốc Việt...

Kiều bào đồng hành cùng dân tộc trên chặng đường kỷ nguyên mới Sự kiện - Chính sách
Kiều bào đồng hành cùng dân tộc trên chặng đường kỷ nguyên mới

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương,...

Mới cập nhật
Hoàn thiện khung pháp lý đồng bộ thúc đẩy tài sản trí tuệ thành tài sản doanh nghiệp trong kỉ nguyên kinh tế số

Hoàn thiện khung pháp lý đồng bộ thúc đẩy tài sản trí tuệ thành tài sản doanh nghiệp trong kỉ nguyên kinh tế số

(Pháp lý) - Trong kỷ nguyên kinh tế số và sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), tài sản trí tuệ (TSTT) không còn đơn thuần là công cụ bảo hộ quyền lợi sáng tạo mà đã trở thành nguồn vốn chiến lược, quyết định giá trị vốn hóa và lợi thế cạnh tranh sinh tồn của doanh nghiệp. Luật Sở hữu trí tuệ 2025 đã có những sửa đổi mang tính đột phá, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn trong thương mại hóa và định giá tài sản trí tuệ.

3 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

"Đón sóng" đầu tư bất động sản trung tâm thành Vinh: KĐT thượng lưu Eurowindow Central Avenue tiếp tục dẫn dắt thị trường

"Đón sóng" đầu tư bất động sản trung tâm thành Vinh: KĐT thượng lưu Eurowindow Central Avenue tiếp tục dẫn dắt thị trường

Năm 2026, bất động sản (TP. Vinh) thủ phủ tỉnh Nghệ An bước vào chu kỳ phát triển mới khi các động lực về kinh tế, hạ tầng và công nghiệp đồng loạt được kích hoạt. Trong bối cảnh đó, khu đô thị thượng lưu Eurowindow Central Avenue tại trung tâm (TP. Vinh) – nổi lên là điểm đến chiến lược của giới đầu tư khi mở ra cơ hội kinh doanh sinh lời mạnh mẽ, tiềm năng tăng giá cao.

3 giờ trước Dự án - BĐS

Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và Nhà nước (ISDS): Định hướng sửa đổi phù hợp xu thế quốc tế

Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và Nhà nước (ISDS): Định hướng sửa đổi phù hợp xu thế quốc tế

(Pháp lý). Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và Nhà nước (ISDS) đang đối mặt với nhiều bất cập liên quan đến tính chính đáng, minh bạch, chi phí và sự mất cân bằng giữa bảo hộ nhà đầu tư và quyền điều chỉnh của Nhà nước.

5 giờ trước Khoa học Pháp Lý

Chính thức: Sổ đỏ điện tử thay thế bản giấy, người dân lưu ý kỹ điều này

Chính thức: Sổ đỏ điện tử thay thế bản giấy, người dân lưu ý kỹ điều này

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Quyết định số 441 về việc công bố và hướng dẫn kết nối, khai thác dữ liệu thông tin về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Quy định này tạo cơ sở pháp lý để sử dụng dữ liệu số thay thế thành phần hồ sơ giấy như trước đây.

6 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Xây dựng đồng bộ ba trụ cột hạ tầng phục vụ trung tâm tài chính quốc tế

Xây dựng đồng bộ ba trụ cột hạ tầng phục vụ trung tâm tài chính quốc tế

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình, xây dựng trung tâm tài chính không phải là câu chuyện “một sớm một chiều,” mà phải được đánh giá bằng thời gian dài, có thể từ 5 năm trở lên.

6 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo

Đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo

Bộ Khoa học và Công nghệ đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Trí tuệ nhân tạo.

6 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Thuế TP. Hồ Chí Minh và Techcombank ký thoả thuận hỗ trợ hộ kinh doanh thích ứng chính sách thuế mới 2026

Thuế TP. Hồ Chí Minh và Techcombank ký thoả thuận hỗ trợ hộ kinh doanh thích ứng chính sách thuế mới 2026

Thuế Thành phố Hồ Chí Minh và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác, hỗ trợ toàn diện hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố thích ứng với chính sách thuế mới áp dụng từ ngày 1/1/2026. Chương trình được triển khai đồng bộ tại 29 Thuế cơ sở trực thuộc Thuế TP.HCM, kết hợp hướng dẫn chính sách và cung cấp giải pháp tài chính - ngân hàng số, giúp hộ kinh doanh vận hành minh bạch, quản lý tài chính hiệu quả và phát triển bền vững.

7 giờ trước Thông tin kinh doanh

MB tham gia Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM: Đầu tư chiến lược vào hệ sinh thái tài chính hiện đại

MB tham gia Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM: Đầu tư chiến lược vào hệ sinh thái tài chính hiện đại

(Pháp lý). Sáng nay, ngày 11/2, tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC-HCMC) diễn ra lễ ra mắt chính thức, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB). Với vai trò thành viên sáng lập, ngân hàng này cam kết đồng hành cùng các cơ quan quản lý, đối tác trong việc xây dựng một nền tảng tài chính theo chuẩn mực quốc tế, góp phần thúc đẩy môi trường tài chính Việt Nam vươn tầm toàn cầu.

7 giờ trước Thông tin đầu tư

SonKim Group là thành viên sáng lập Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam

SonKim Group là thành viên sáng lập Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam

(Pháp lý) - Sáng ngày 11/02/2026, Lễ ra mắt Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (viết tắt VIFC) tại TP.HCM đã chính thức diễn ra trang trọng tại Tòa nhà Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (số 8, đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP.HCM).

7 giờ trước Thông tin đầu tư

Nền tảng vượt trội giúp Singapore xây dựng thành công trung tâm tài chính quốc tế

Nền tảng vượt trội giúp Singapore xây dựng thành công trung tâm tài chính quốc tế

(Pháp lý). Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu khốc liệt, Singapore đã vươn lên trở thành một trong những trung tâm tài chính quốc tế hàng đầu thế giới, sánh ngang với New York, Luân Đôn và Hồng Kông. Thành công này không phải ngẫu nhiên mà là kết quả của hàng loạt yếu tố nền tảng: môi trường pháp lý minh bạch, chính sách thuế ưu đãi, hạ tầng tài chính-công nghệ tiên tiến, nguồn nhân lực chất lượng cao, sự ổn định chính trị và khả năng thích ứng nhanh với các xu hướng mới như fintech và tài chính xanh.

21 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay