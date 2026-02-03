SonKim Group đồng hành cùng giải Golf Long Bình Open lần thứ I năm 2026

Tại Sân Golf Thủ Đức, SonKim Group đã vinh dự đồng hành cùng Ủy ban Nhân dân – Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Long Bình, Hội Doanh nghiệp phường Long Bình và Hội Golf Thủ Đức tổ chức Lễ khai mạc Giải Golf Long Bình Open lần thứ I năm 2026.

Giải đấu quy tụ 144 golfer là lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp cùng đông đảo nhà hảo tâm, chính thức bước vào cuộc tranh tài sôi động, qua đó kết nối cộng đồng người yêu thể thao và lan tỏa những giá trị tích cực vì xã hội.

Không chỉ là một sự kiện thể thao, Giải Golf Long Bình Open lần thứ I năm 2026 còn mang ý nghĩa chính trị – xã hội sâu sắc khi hòa chung không khí phấn khởi của cả nước chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, đồng thời kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2026). Thông qua giải đấu, Ban Tổ chức hướng đến mục tiêu kết nối các cá nhân, tập thể, doanh nhân và doanh nghiệp trong và ngoài địa phương nhằm vận động nguồn lực xã hội đóng góp cho các quỹ: “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì người nghèo”, “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc”.

SonKim Group đồng hành cùng các hoạt động thiện nguyện và phong trào tại phường Long Bình, TP.HCM

Theo Ban Tổ chức, toàn bộ nguồn kinh phí ủng hộ và đóng góp từ Giải Golf Long Bình Open lần thứ I sẽ được sử dụng cho các hoạt động an sinh xã hội và phát triển cộng đồng trên địa bàn phường Long Bình. Cụ thể, nguồn kinh phí này sẽ được dành để chăm lo các gia đình chính sách, người yếu thế; hỗ trợ Tết Nguyên đán; trao phương tiện sinh kế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn nhằm phát triển kinh tế gia đình, với phương châm “Không ai bị bỏ lại phía sau”. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng triển khai các công trình đồng hành cùng sự phát triển địa phương, tiêu biểu là công trình “Công viên Quà tặng” và các công trình phúc lợi xã hội khác, góp phần nâng cao chất lượng không gian sống và sinh hoạt cộng đồng.

Hưởng ứng tích cực cùng chương trình, ông Caleb Lau – Tổng Giám đốc SonKim Corporation đã trao tặng 01 tỷ đồng nhằm thực hiện các chương trình an sinh xã hội và công trình đồng hành phát triển phường Long Bình; đồng thời trao tặng 80 triệu đồng hỗ trợ sửa chữa nhà tình thương cho một hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đại diện SonKim Group trạo tặng 1 tỷ đồng cho phường Long Bình

Và hỗ trợ sửa chữa nhà tình thương cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Bên cạnh đó, SonKim Group còn tài trợ xây dựng công trình văn hóa trọng điểm tại khu vực Nhà ga Suối Tiên (Tuyến Metro số 1), bao gồm không gian văn hóa truyền thống, không gian quảng bá du lịch phường Long Bình và điểm check-in phục vụ người dân TP.HCM trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Sự đồng hành của SonKim Group tại Giải Golf Long Bình Open lần thứ I tiếp tục khẳng định cam kết của doanh nghiệp trong việc gắn kết trách nhiệm xã hội với phát triển bền vững, góp phần xây dựng phường Long Bình ngày càng văn minh, hiện đại và giàu nghĩa tình.