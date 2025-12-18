Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101 Quảng cáo #109
  1. Trang chủ
  2. Dự án - BĐS

The Parkland và bước khởi đầu của Imperia Ocean City tại khu Đông Hà Nội

10:21 18/12/2025
Khu Đông Hà Nội đang dần hình thành một trung tâm đô thị mới, nơi tập trung ngày càng nhiều cộng đồng cư dân trẻ. Trong bức tranh đó, MIK Group sẽ chính thức giới thiệu The Parkland - phân khu đầu tiên thuộc tổ hợp cao tầng Imperia Ocean City, mở đầu cho định hướng phát triển không gian sống xanh, tiện ích đồng bộ và nhịp sống đô thị cân bằng tại đại đô thị phía Đông.

Khi khu Đông Hà Nội trở thành điểm đến của cộng đồng cư dân mới

Khu Đông Hà Nội đang chứng kiến quá trình đô thị hóa nhanh với sự hình thành của các đại đô thị quy mô lớn, thu hút mạnh mẽ cộng đồng cư dân trẻ và các gia đình hiện đại. Trong bức tranh đó, Ocean City nổi lên như một trung tâm đô thị mới, nơi hội tụ hệ sinh thái tiện ích đồng bộ và môi trường sống hiện đại.

Với quy mô khoảng 1.200 ha, Ocean City được phát triển theo mô hình “all-in-one”, tích hợp biển hồ nhân tạo, hồ điều hòa, hệ thống công viên liên hoàn, trung tâm thương mại, cơ sở y tế và giáo dục. Các tiện ích đã đi vào vận hành giúp khu vực này nhanh chóng hình thành cộng đồng cư dân đông đảo, đặc biệt là các gia đình trẻ và người làm việc tại khu vực phía Đông Hà Nội.

Bên cạnh lợi thế hạ tầng, khu Đông Hà Nội còn sở hữu quỹ đất lớn, mật độ xây dựng thấp và tỷ lệ không gian xanh cao, những yếu tố ngày càng khan hiếm tại khu vực nội đô. Điều này thúc đẩy xu hướng dịch chuyển của người mua nhà ra vùng ven, nơi vừa đảm bảo khả năng kết nối, vừa đáp ứng yêu cầu về chất lượng sống và môi trường bền vững. Trong bối cảnh đó, các dự án được quy hoạch bài bản, chú trọng kiểm soát mật độ và không gian xanh đang thu hút sự quan tâm của thị trường, đặc biệt từ nhóm người mua ở thực có tầm nhìn dài hạn.

Nắm bắt xu hướng dịch chuyển này, MIK Group sẽ chính thức giới thiệu The Parkland, phân khu đầu tiên thuộc tổ hợp cao tầng Imperia Ocean City. Dự án được định vị dành cho thế hệ cư dân trẻ, đề cao phong cách sống hiện đại, năng động và gần với thiên nhiên.

anh-1-1766028124.png

The Parkland nằm trong đại đô thị Ocean Park 2 - một trong những khu đô thị quy mô lớn tại phía Đông Hà Nội

The Parkland "ốc đảo xanh" giữa lòng đô thị

The Parkland có quy mô 33,68 ha, với mật độ xây dựng khoảng 26 %. Đáng chú ý, gần 17 ha được dành cho cảnh quan cây xanh và mặt nước, nhằm tạo lập môi trường sống thoáng đãng và kiểm soát mật độ cư trú trong toàn phân khu.

anh-2-1766028119.jpg

The Parkland sở hữu công viên trung tâm quy mô 3,6ha đầu tiên tại Ocean City

Theo đại diện MIK Group, The Parkland được phát triển theo mô hình không gian sống đa lớp. Bên cạnh việc thừa hưởng hệ tiện ích quy mô lớn của Ocean City, phân khu này được bổ sung chuỗi tiện ích nội khu riêng, phục vụ các nhu cầu sinh hoạt, vận động và tương tác cộng đồng của cư dân. Các không gian như công viên trung tâm, đường dạo bộ, khu thể thao, khu vui chơi trẻ em và quảng trường sinh hoạt được bố trí xen kẽ trong tổng thể cảnh quan xanh, hướng tới sự cân bằng giữa nhịp sống đô thị và yếu tố nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng.

The Parkland tiếp cận các trục giao thông chính của khu Đông như vành đai 3.5, vành đai 4, cầu Vĩnh Tuy 2, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và tuyến Văn Giang - Hưng Yên. Khả năng kết nối này giúp cư dân thuận tiện di chuyển tới trung tâm Hà Nội và các địa phương lân cận, đồng thời hưởng lợi từ sự phát triển hạ tầng của toàn khu vực.

Là phân khu đầu tiên, The Parkland đóng vai trò đặt nền móng về quy hoạch, tổ chức không gian và chuẩn sống cho Imperia Ocean City trong giai đoạn phát triển tiếp theo. Trong bối cảnh thị trường ngày càng ưu tiên các dự án có giá trị sử dụng thực, được kiểm soát mật độ và chú trọng không gian xanh, những dự án như The Parkland được đánh giá có lợi thế phát triển bền vững trong dài hạn.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

MIK GROUP
Cùng chủ đề
Chu kỳ tăng giá BĐS khu Đông TP.HCM đã điểm: Đâu là tọa độ hút khách nhất khu vực? Dự án - BĐS
Chu kỳ tăng giá BĐS khu Đông TP.HCM đã điểm: Đâu là tọa độ hút khách nhất khu vực?

Theo dữ liệu từ các nền tảng nghiên cứu thị trường, chỉ trong 9 tháng đầu năm, mức độ quan...

Biệt thự compound Vịnh Xanh: Biểu tượng kiêu hãnh mang tới chất sống thương gia cho giới tinh hoa Dự án - BĐS
Biệt thự compound Vịnh Xanh: Biểu tượng kiêu hãnh mang tới chất sống thương gia cho giới tinh hoa

Vịnh Xanh (Vinhomes Ocean Park 3) là hình mẫu của compound thế hệ mới, nơi sự an toàn và biệt...

The Komorebi - Biệt thự Nhật bàn giao ngay giữa “đảo tỷ phú”, sinh lời rõ rệt từ ngày đầu Dự án - BĐS
The Komorebi - Biệt thự Nhật bàn giao ngay giữa “đảo tỷ phú”, sinh lời rõ rệt từ ngày đầu

Biệt thự phong cách Nhật The Komorebi đang trở thành “đích ngắm” của giới đầu tư miền Bắc nhờ lợi...

Giữa lòng “viên ngọc quý” Cần Giờ, Vịnh Ngọc có gì khiến Sentosa Cove cũng phải “ganh tị”? Dự án - BĐS
Giữa lòng “viên ngọc quý” Cần Giờ, Vịnh Ngọc có gì khiến Sentosa Cove cũng phải “ganh tị”?

Với biển hồ 800ha, bãi tắm riêng sau nhà, tầm nhìn không giới hạn và bối cảnh sinh quyển hàng...

Liền kề Tương Lai, Vịnh Ngọc 48: Cơ hội nhiều năm mới xuất hiện một lần, lợi nhuận tới 25%/năm Dự án - BĐS
Liền kề Tương Lai, Vịnh Ngọc 48: Cơ hội nhiều năm mới xuất hiện một lần, lợi nhuận tới 25%/năm

Liền kề Tương Lai, Vịnh Ngọc 48 tại Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ, TP.HCM) đang trở thành lựa chọn ưu...

Hai dự án trọng điểm tại Phú Quốc tăng tốc về đích, đảm bảo mục tiêu phục vụ APEC 2027 Dự án - BĐS
Hai dự án trọng điểm tại Phú Quốc tăng tốc về đích, đảm bảo mục tiêu phục vụ APEC 2027

Trong bối cảnh Phú Quốc đang được định vị trở thành trung tâm thương mại, du lịch tầm cỡ quốc...

Mới cập nhật
Luật An ninh mạng 2025: Những tác động tới doanh nghiệp công nghệ và thị trường kinh tế số

Luật An ninh mạng 2025: Những tác động tới doanh nghiệp công nghệ và thị trường kinh tế số

(Pháp lý). Luật An ninh mạng 2025 có ý nghĩa then chốt trong việc bảo đảm an ninh mạng quốc gia, đồng thời cũng tạo ra những tác động đối với doanh nghiệp công nghệ và thị trường kinh tế số. Do đó, việc nghiên cứu Luật giúp đưa ra những định hướng, chính sách chiến lược phát triển bền vững cho doanh nghiệp và nền kinh tế số.

7 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Nghị quyết 98 (sửa đổi): Tạo không gian mới để Thành phố Hồ Chí Minh phát triển đột phá

Nghị quyết 98 (sửa đổi): Tạo không gian mới để Thành phố Hồ Chí Minh phát triển đột phá

Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết 98 (sửa đổi) về cơ chế, chính sách đặc thù cho Thành phố Hồ Chí Minh không phải là một động tác gia hạn chính sách, mà là một quyết định mang tính tái thiết tư duy phát triển. Trọng tâm của Nghị quyết không nằm ở sự ưu đãi, mà ở việc trao quyền đi đôi với trách nhiệm, chuyển từ mô hình quản lý sang mô hình kiến tạo.

10 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Tạo lập khuôn khổ pháp lý thống nhất, toàn diện đầu tiên tại Việt Nam về công dân số

Tạo lập khuôn khổ pháp lý thống nhất, toàn diện đầu tiên tại Việt Nam về công dân số

Bộ Công an chủ trì xây dựng dự thảo Nghị quyết về phát triển công dân số để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm tạo lập khuôn khổ pháp lý thống nhất, toàn diện đầu tiên tại Việt Nam về công dân số, quy định rõ địa vị pháp lý, các lợi ích và trách nhiệm của công dân khi tham gia môi trường số.

10 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Hoàn thiện thể chế, tháo gỡ “điểm nghẽn” để tạo động lực phát triển đất nước

Hoàn thiện thể chế, tháo gỡ “điểm nghẽn” để tạo động lực phát triển đất nước

Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế, quyết liệt tháo gỡ các “điểm nghẽn” do quy định pháp luật, nhằm tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

10 giờ trước Sự kiện - Chính sách

VinSpeed và Siemens Mobility ký thoả thuận hợp tác chiến lược toàn diện về đường sắt tốc độ cao

VinSpeed và Siemens Mobility ký thoả thuận hợp tác chiến lược toàn diện về đường sắt tốc độ cao

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed (Tập đoàn Vingroup) và Công ty Siemens Mobility GmbH (Tập đoàn Siemens AG, Đức) chính thức ký kết Thỏa thuận Hợp tác Chiến lược Toàn diện và Chuyển giao công nghệ, qua đó thiết lập quan hệ hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực đường sắt tốc độ cao tại Việt Nam. Đây là bước đi chiến lược của VinSpeed nhằm làm chủ năng lực phát triển đường sắt tốc độ cao, đồng thời đặt nền móng cho quá trình chuyển giao các công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới, thúc đẩy nội địa hóa và từng bước kiến tạo hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, đạt chuẩn Quốc tế cho Việt Nam.

10 giờ trước Thông tin đầu tư

Đảng ủy Trung ương Hội Luật gia Việt Nam vinh dự được trao 2 Giải Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đảng ủy Trung ương Hội Luật gia Việt Nam vinh dự được trao 2 Giải Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(Pháp lý) – Chiều 17/12/2025, tại Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương , Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đã long trọng tổ chức Lễ Tổng kết và trao Giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ I – năm 2025. Đến tham dự Lễ Tổng kết và trao Giải có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc, các đoàn thể TW; Đ.c Trần Thanh Lâm - Phó Ban Tuyên giáo Dân vận TW; PGS.TS Dương Trung Ý - Phó GĐ Học viện Quốc gia Hồ Chí Minh; Đ.c Trần Thắng - Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy MTTQ, CĐTTW.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Tăng cường tuyên truyền pháp luật về phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở tôn giáo cho tăng ni, phật tử

Tăng cường tuyên truyền pháp luật về phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở tôn giáo cho tăng ni, phật tử

(Pháp lý). Ngày 16/12/2025, tại chùa Quế Lâm – Trúc Long Tự (tổ 2, phường Kim Bảng, Ninh Bình), Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình và chùa Quế Lâm tổ chức Chương trình tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật và diễn tập phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho chư Tăng Ni, Phật tử và nhân dân trên địa bàn Phường Kim Bảng.

1 ngày trước Thông tin cần biết

Mô hình "Work - Live - Enjoy" kiến tạo trải nghiệm văn phòng thời thượng

Mô hình "Work - Live - Enjoy" kiến tạo trải nghiệm văn phòng thời thượng

Không còn là không gian văn phòng truyền thống, một thế hệ lao động trẻ đang đặt kỳ vọng vào một nơi làm việc giàu cảm hứng, hiện đại, đầy đủ tiện ích và mang lại cảm giác hạnh phúc. Bắt nhịp xu hướng ấy, ROX Tower Goldmark City kiến tạo mô hình “sống - làm việc - tận hưởng” (Work - Live - Enjoy) ngay giữa đại đô thị năng động.

2 ngày trước Thông tin kinh doanh

Bộ Công an đề ra 5 mục tiêu trọng tâm và 3 đột phá cho năm 2026

Bộ Công an đề ra 5 mục tiêu trọng tâm và 3 đột phá cho năm 2026

Chiều 15/12, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì tổ chức họp báo thông tin về kết quả công tác Công an năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2026. Theo đó, Bộ Công an đề ra 5 mục tiêu trọng tâm, 9 nhóm nhiệm vụ và 3 giải pháp đột phá năm 2026.

2 ngày trước Bên khung cửa tư pháp

Bộ Công an tăng cường hợp tác quốc tế về tố tụng và tổ chức thực hiện Công ước Hà Nội

Bộ Công an tăng cường hợp tác quốc tế về tố tụng và tổ chức thực hiện Công ước Hà Nội

Tại buổi Họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an năm 2025 diễn ra vào chiều ngày 15/12/2025, Đại tá Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an đã thông tin tới báo chí về việc thực hiện các nhiệm vụ sau Lễ ký Công ước Hà Nội.

2 ngày trước Bên khung cửa tư pháp

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay