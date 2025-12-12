Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101 Quảng cáo #109
  1. Trang chủ
  2. Dự án - BĐS

The Komorebi - Biệt thự Nhật bàn giao ngay giữa “đảo tỷ phú”, sinh lời rõ rệt từ ngày đầu

14:42 12/12/2025
Biệt thự phong cách Nhật The Komorebi đang trở thành “đích ngắm” của giới đầu tư miền Bắc nhờ lợi thế bàn giao ngay, chính sách thanh toán siêu nhẹ và biên độ sinh lời vượt trội khi nhu cầu lưu trú, du lịch tại Vinhomes Royal Island ngày càng bùng nổ.

Bàn giao ngay cùng chính sách nhẹ vốn

Khu biệt thự phong cách Nhật The Komorebi (Vinhomes Royal Island, Vũ Yên, Hải Phòng) được đánh giá là lựa chọn lý tưởng với những nhà đầu tư có khẩu vị “ăn chắc mặc bền”, ưu tiên các tài sản an toàn, có thể đi vào vận hành ngay và giá đầu vào hấp dẫn.

Theo chính sách mới nhất, khách hàng có thể sở hữu biệt thự tại đây chỉ với 300 triệu đặt cọc và các đợt thanh toán linh hoạt chỉ từ 15% giá trị.

Nếu thanh toán sớm bằng vốn tự có, người mua được nhận chiết khấu lên đến 10% giá bán. Đây là cấu trúc tài chính mở ra điểm vào nhẹ vốn, giúp nhà đầu tư dễ dàng nắm bắt cơ hội mà không phải dồn lực tài chính quá lớn ngay từ đầu.

Mức vay ngân hàng lên tới 70% càng tối ưu đòn bẩy tài chính, đặc biệt khi dòng tiền khai thác có thể bắt đầu hình thành ngay sau thời điểm nhận nhà. Các ngôi nhà tại đây đều đã hoàn thiện, sẵn sàng bàn giao, giúp nhà đầu tư chủ động kế hoạch khai thác và thu về dòng lợi nhuận nhanh hơn.

a1-1765525371.jpg

Khu biệt thự The Komorebi đã hoàn thiện xây dựng, sẵn sàng bàn giao

Một điểm nhấn nổi bật khác là chương trình ưu đãi “Về ở sớm” với mức chiết khấu 10% giá bán cho các căn đầu tiên hoàn thiện nhà trong vòng 8 tháng kể từ ngày bàn giao. Trong góc nhìn của nhà đầu tư, ưu đãi này không chỉ giúp giảm giá đầu vào mà còn tăng ngay biên lợi nhuận kỳ vọng. Thời gian hoàn thiện nhanh cho phép tài sản sớm được đưa vào khai thác, rút ngắn vòng quay vốn và tạo lợi thế cạnh tranh khi thị trường đón lượng khách lớn đổ về vui chơi tại VinWonders và các tiện ích du lịch, giải trí trên đảo Vũ Yên.

 “Tôi chọn The Komorebi vì có thể bắt đầu kinh doanh quán trà kiểu Nhật kết hợp cho thuê lưu trú ngay từ quý I năm sau. Với mặt bằng giá hiện tại và chính sách về ở sớm, tôi tính lợi suất ước đạt trên 15% mỗi năm là hoàn toàn khả thi”, chị Vũ Thị Thảo, nhà đầu tư đến từ Hà Nội, cho biết.

Ngoài ra, khách hàng của The Komorebi còn được tặng 5 năm sử dụng miễn phí dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại Trung tâm Ikigai Wellness Center. Đây là điểm cộng lớn khi xét đến mô hình nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc thân, tâm, trí đang ngày càng được ưa chuộng trên thị trường.

a2-1765525377.jpg

Kiến trúc cảnh quan đậm chất Nhật tại The Komorebi

Tăng giá theo hạ tầng, sinh lời từ dòng khách

Nếu chính sách bán hàng ưu đãi chồng ưu đãi bàn đạp để nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận tài sản, thì hạ tầng và sức hút nội tại của Vinhomes Royal Island là yếu tố tạo nên sức bật dài hạn cho biệt thự The Komorebi.

Việc sáp nhập Hải Phòng, Hải Dương và đưa trung tâm hành chính mới về Thủy Nguyên đã đưa đảo Vũ Yên vào vị trí trung tâm kết nối mới của vùng duyên hải Bắc Bộ, hưởng lợi trực tiếp từ các tuyến giao thông, dịch vụ và dòng chuyên gia đổ về.

Vũ Yên sở hữu hệ kết nối đa tầng hiếm có. Ba tuyến sông lớn giúp hành trình tới Vịnh Hạ Long chỉ hơn 60 phút, mở rộng đáng kể nguồn khách du lịch cho các mô hình khai thác.

Trên không, mạng lưới sân bay Cát Bi, Nội Bài, Vân Đồn và tương lai là Gia Bình đưa đảo vào bán kính bay thuận tiện của các thành phố lớn châu Á, gia tăng tỷ trọng khách quốc tế.

Đường bộ là động lực tăng trưởng rõ rệt nhất. Cầu Hoàng Gia thông xe từ tháng 7/2025 đã tạo trục kết nối trực tiếp với trung tâm thành phố; cầu Ngô Quyền khi hoàn thành sẽ nối thẳng với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, rút ngắn hành trình về Thủ đô. Cùng với hệ thống cầu và cao tốc liên vùng, Vũ Yên trở thành cửa ngõ của tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, nơi giá trị bất động sản luôn tăng theo hạ tầng và mật độ di chuyển.

Hiện, các tiện ích trọng điểm của đô thị đảo đã đi vào vận hành, gồm VinWonders, Vincom Mega Mall, bến du thuyền, Học viện cưỡi ngựa Vinpearl Horse, sân golf 36 hố… kéo theo lượng du khách và nhu cầu lưu trú, dịch vụ tăng mạnh. Nhịp tăng giá vì thế cũng thường thể hiện rõ nhất tại các khu đã hoàn thiện như The Komorebi.

Yếu tố khan hiếm càng củng cố giá trị tích sản của dự án. The Komorebi được quy hoạch theo mô hình compound khép kín, ôm trọn hai công viên nội khu và mặt nước rộng lớn. Toàn khu chỉ có 331 căn biệt thự, sở hữu pháp lý lâu dài và mang dấu ấn thiết kế của kiến trúc sư nổi tiếng Kengo Kuma. Nguồn cung hữu hạn, chất lượng cao và pháp lý minh bạch là bộ ba yếu tố giúp sản phẩm duy trì sức tăng giá bền vững qua nhiều chu kỳ thị trường.

a3-1765525377.jpg

Khu biệt thự The Komorebi sở hữu 2 công viên nội khu quy mô lớn, đi cùng diện tích mặt nước ấn tượng

Thực tế cho thấy, biệt thự tại The Komorebi có thể dễ dàng khai thác hiệu quả theo nhiều mô hình linh hoạt từ nhà hàng, spa dưỡng sinh đến cho thuê ngắn hạn phục vụ nhu cầu du lịch và cho thuê dài hạn phục vụ chuyên gia FDI. Đây là hai nhóm khách đang tăng mạnh tại Hải Phòng nhờ làn sóng đầu tư công nghiệp và du lịch. Sự đa dạng này giúp nhà đầu tư dễ dàng tối ưu công suất khai thác và tạo dòng tiền ổn định, bên cạnh giá trị tích sản dài hạn.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Vin Group
Cùng chủ đề
Giữa lòng “viên ngọc quý” Cần Giờ, Vịnh Ngọc có gì khiến Sentosa Cove cũng phải “ganh tị”? Dự án - BĐS
Giữa lòng “viên ngọc quý” Cần Giờ, Vịnh Ngọc có gì khiến Sentosa Cove cũng phải “ganh tị”?

Với biển hồ 800ha, bãi tắm riêng sau nhà, tầm nhìn không giới hạn và bối cảnh sinh quyển hàng...

Liền kề Tương Lai, Vịnh Ngọc 48: Cơ hội nhiều năm mới xuất hiện một lần, lợi nhuận tới 25%/năm Dự án - BĐS
Liền kề Tương Lai, Vịnh Ngọc 48: Cơ hội nhiều năm mới xuất hiện một lần, lợi nhuận tới 25%/năm

Liền kề Tương Lai, Vịnh Ngọc 48 tại Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ, TP.HCM) đang trở thành lựa chọn ưu...

Hai dự án trọng điểm tại Phú Quốc tăng tốc về đích, đảm bảo mục tiêu phục vụ APEC 2027 Dự án - BĐS
Hai dự án trọng điểm tại Phú Quốc tăng tốc về đích, đảm bảo mục tiêu phục vụ APEC 2027

Trong bối cảnh Phú Quốc đang được định vị trở thành trung tâm thương mại, du lịch tầm cỡ quốc...

Lý giải nguyên nhân Đà Nẵng trở thành “ngôi sao sáng” trên bản đồ du lịch MICE Dự án - BĐS
Lý giải nguyên nhân Đà Nẵng trở thành “ngôi sao sáng” trên bản đồ du lịch MICE

Chẳng phải ngẫu nhiên mà Đà Nẵng ngày càng khẳng định vị thế “ngôi sao sáng” trên bản đồ du...

Chuyên gia: Giá còn thấp, hạ tầng tỷ đô, tiềm năng tăng giá lớn, Cần Giờ là địa bàn đáng đầu tư nhất hiện nay Dự án - BĐS
Chuyên gia: Giá còn thấp, hạ tầng tỷ đô, tiềm năng tăng giá lớn, Cần Giờ là địa bàn đáng đầu tư nhất hiện nay

Những ngày qua, phòng thủ tục của công ty Vinhomes tại Hà Nội và TP HCM chật kín khách hàng...

“Thập kỷ vàng son” của TP.HCM đang lặp lại tại Hải Phòng, tâm điểm là Vũ Yên, Dương Kinh Dự án - BĐS
“Thập kỷ vàng son” của TP.HCM đang lặp lại tại Hải Phòng, tâm điểm là Vũ Yên, Dương Kinh

Sự trỗi dậy mạnh mẽ của Hải Phòng đang mở ra “thập kỷ vàng son” mới cho thị trường BĐS...

Mới cập nhật
SeABank được vinh danh Top 10 Báo cáo thường niên tốt nhất 2025: Khẳng định chuẩn mực minh bạch và nền tảng tăng trưởng bền vững

SeABank được vinh danh Top 10 Báo cáo thường niên tốt nhất 2025: Khẳng định chuẩn mực minh bạch và nền tảng tăng trưởng bền vững

Ngày 3/12/2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ Hội nghị Doanh nghiệp niêm yết thường niên (VLCA) 2025, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) được vinh danh Top 10 Báo cáo thường niên tốt nhất - nhóm ngành Tài chính, ghi nhận nỗ lực nhiều năm của Ngân hàng trong việc chuẩn hóa quản trị, minh bạch và cải thiện chất lượng công bố thông tin theo các tiêu chuẩn quốc tế.

10 giờ trước Thông tin kinh doanh

Đảng bộ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam: Nỗ lực vượt khó, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao

Đảng bộ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam: Nỗ lực vượt khó, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao

(Pháp lý). Sáng 12/12, tại trụ sở Hội Luật gia Việt Nam, Đảng bộ Hội đã tổ chức Hội nghị “Kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2025”. Chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; đồng chí Trần Công Phàn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội. Hội nghị còn có sự tham dự của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ. Hội nghị đã nghiêm túc, thẳng thắn, đánh giá toàn diện kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2025 và xác định nhiệm vụ trọng tâm cho giai đoạn tiếp theo.

10 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Sun PhuQuoc Airways đón tàu bay thứ 5 Airbus A321NX hoàn toàn mới được xuất xưởng từ Đức

Sun PhuQuoc Airways đón tàu bay thứ 5 Airbus A321NX hoàn toàn mới được xuất xưởng từ Đức

Sáng 11/12, Sun PhuQuoc Airways đã tiếp nhận tàu bay thứ 5 Airbus A321NX mới 100% vừa được xuất xưởng từ nhà máy Airbus tại Hamburg (Đức), tiếp tục hiện thực hoá kế hoạch hoàn thiện đội bay hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu, phục vụ kế hoạch mở rộng mạng bay quốc tế trong năm tới.

10 giờ trước Thông tin đầu tư

Chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực làm Đảng ta ngày càng mạnh hơn

Chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực làm Đảng ta ngày càng mạnh hơn

Sáng 11/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực chủ trì Hội nghị.

17 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Hoàn thiện chính sách pháp luật, tạo lập môi trường phát triển công nghiệp an ninh

Hoàn thiện chính sách pháp luật, tạo lập môi trường phát triển công nghiệp an ninh

Ngày 10/12/2025, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp với đa số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành. Luật gồm 2 điều, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2026.

17 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Nhiệm kỳ nhiều thách thức nhưng đạt kết quả toàn diện

Nhiệm kỳ nhiều thách thức nhưng đạt kết quả toàn diện

Trong phiên bế mạc chiều 11/12, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước.

17 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Thách thức mới về bảo vệ dữ liệu trong thời đại kinh tế số dưới góc nhìn của Luật Sở hữu trí tuệ

Thách thức mới về bảo vệ dữ liệu trong thời đại kinh tế số dưới góc nhìn của Luật Sở hữu trí tuệ

(Pháp lý). Với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế số, bảo vệ sở hữu trí tuệ phải đối mặt với những thách thức mới như định nghĩa và bảo vệ quyền dữ liệu, tình trạng pháp lý của các tác phẩm do AI tạo ra, vi phạm xuyên biên giới, trách nhiệm của các nền tảng internet và bảo vệ bí mật thương mại. Bài viết phân tích các đặc điểm của kỷ nguyên kinh tế số và các vấn đề cụ thể mà luật sở hữu trí tuệ phải đối mặt, đề xuất các biện pháp đối phó tương ứng, hướng đến mục tiêu thúc đẩy và phát triển hệ thống bảo vệ sở hữu trí tuệ, tạo điều kiện cho sự phát triển lành mạnh của nền kinh tế số.

18 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Ocean City - Đô thị toàn cầu “made-in-Vietnam”, nơi văn minh hội tụ và phồn vinh lan tỏa

Ocean City - Đô thị toàn cầu “made-in-Vietnam”, nơi văn minh hội tụ và phồn vinh lan tỏa

Ocean City hấp dẫn cư dân từ khắp nơi trên thế giới bởi sự kết hợp hiếm có giữa tiện ích sống hiện đại, môi trường xanh và cộng đồng tinh hoa đa văn hóa. Mỗi gia đình đến “thành phố biển” phía Đông Hà Nội đều có chung cảm nhận đây là nơi lý tưởng hàng đầu để an cư, lập nghiệp và tận hưởng.

1 ngày trước Thông tin đầu tư

VinFast VF 7 - Chiến binh C SUV toàn diện về sức mạnh, an toàn và kinh tế

VinFast VF 7 - Chiến binh C SUV toàn diện về sức mạnh, an toàn và kinh tế

Sự kết hợp giữa hiệu năng “chiến binh”, trang bị hiện đại, chi phí sở hữu hợp lý và tiết kiệm khi vận hành khiến VinFast VF 7 trở thành tâm điểm săn đón trong giai đoạn thị trường sôi động nhất năm.

1 ngày trước Thông tin kinh doanh

Thế giới sẽ có sân bay “Changi thứ hai” tại Phú Quốc

Thế giới sẽ có sân bay “Changi thứ hai” tại Phú Quốc

Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc đang được nâng cấp toàn diện bởi Tập đoàn Sun Group, ứng dụng thiết kế, công nghệ tân tiến nhất hiện nay và được vận hành bởi Changi Airport Group (đơn vị vận hành sân bay Changi, Singapore), hứa hẹn trở thành sân bay hiện đại bậc nhất thế giới.

1 ngày trước Thông tin đầu tư

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay