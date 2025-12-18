Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Hoàn thiện thể chế, tháo gỡ “điểm nghẽn” để tạo động lực phát triển đất nước

08:27 18/12/2025
Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế, quyết liệt tháo gỡ các “điểm nghẽn” do quy định pháp luật, nhằm tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Sáng 17/12, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật tổ chức Phiên họp thứ hai dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu tại Phiên họp thứ hai - Ảnh: VGP/Lan Anh

Tham dự Phiên họp có đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo và đại diện Lãnh đạo một số ban, bộ ngành Trung ương.

Phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo diễn ra trong bối cảnh toàn hệ thống chính trị đang đồng lòng, quyết liệt và tăng tốc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2025, cũng như của cả nhiệm kỳ; chuẩn bị bước vào năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Hoàn thiện thể chế đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới

Tại Phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận, cho ý kiến về: Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị trong năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của Ban Chỉ đạo; Dự thảo Chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo.

Đồng thời, thảo luận, cho ý kiến về Đề án "Hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới"; Đề án Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

Bên cạnh đó, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo cũng đã báo cáo kết quả xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, "điểm nghẽn" do quy định pháp luật; Báo cáo về những chính sách lớn nhằm huy động, khơi thông nguồn lực tài chính cho phát triển kinh tế; Báo cáo về cơ chế, chính sách phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Báo cáo một số định hướng lớn về hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Báo cáo hoàn thiện pháp luật thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền.

Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo Nghị quyết số 66-NQ/TW trong năm 2025

Kết luận Phiên họp, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Bộ Tư pháp và các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương trong việc hoàn thành 100% nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW có thời hạn hoàn thành trong năm 2025.

Tổng Bí thư đề nghị, Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện đầy đủ mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đã đề ra trong Nghị quyết thuộc kế hoạch, chương trình công tác năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo phát biểu tại Phiên họp - Ảnh/Lan Anh

Tổng Bí Thư Tô Lâm nhấn mạnh, Ban Chỉ đạo cơ bản nhất trí đối với dự thảo Chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo; đề nghị Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp để hoàn thiện, trình ký ban hành. Trong quá trình thực hiện, Ban Chỉ đạo sẽ chỉ đạo, bổ sung những nhiệm vụ mới phát sinh phù hợp với yêu cầu của thực tiễn.

Ban Chỉ đạo đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc của Đảng ủy Bộ Tư pháp – cơ quan chủ trì soạn thảo Đề án "Hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới".

Ban Chỉ đạo đề nghị tiếp thu ý kiến của các thành viên để tiếp tục hoàn thiện Đề án, báo cáo Bộ Chính trị xem xét, ban hành Kết luận về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tháo gỡ cơ bản các "điểm nghẽn" pháp luật trong năm 2025

Ban Chỉ đạo ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự cố gắng, nỗ lực của Đảng ủy Quốc hội khóa XVI bảo đảm chất lượng, tiến độ; đề nghị Đảng ủy Quốc hội tiếp thu ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Đề án, trình cấp có thẩm quyền xem xét, thông qua.

Bên cạnh đó, ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Đảng Ủy Chính phủ, Đảng ủy các bộ, ngành Trung ương trong việc rà soát, xác định 2.088 phản ánh, kiến nghị, trong đó có 787 phản ánh, kiến nghị được xác định có khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật.

Dự kiến đến hết năm 2025, xử lý được 462/470 phản ánh, kiến nghị cần giải quyết ngay (đạt 98,3%), qua đó hoàn thành mục tiêu tháo gỡ "điểm nghẽn" do quy định pháp luật theo Nghị quyết số 66-NQ/TW.

Ban Chỉ đạo yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương xử lý dứt điểm các phản ánh, kiến nghị còn lại trong năm 2025 và chủ động triển khai phương án xử lý 317 phản ánh, kiến nghị có khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật trong năm 2026 theo lộ trình đã đề ra.

Khơi thông nguồn lực tài chính, tạo môi trường đầu tư thuận lợi

Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo ghi nhận nỗ lực của Đảng ủy Bộ Tài chính trong việc thể chế hóa đồng bộ các giải pháp huy động và khơi thông nguồn lực tài chính phục vụ phát triển kinh tế. Đồng thời, đề nghị Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Đảng ủy Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tập trung triển khai hiệu quả các định hướng huy động, khơi thông nguồn lực tài chính đã xác định; tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn thể chế, cắt giảm thực chất thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, giảm chi phí tuân thủ pháp luật, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi; chú trọng quản lý hiệu quả vốn nhà nước tại doanh nghiệp và sớm triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù về Trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do và tài sản mã hóa.

Phiên họp thứ hai dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo - Ảnh: VGP/Lan Anh

Ban Chỉ đạo đề nghị Đảng ủy Bộ Tài chính khẩn trương rà soát, đề xuất sửa đổi toàn diện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa vào năm 2026, tập trung tháo gỡ các "điểm nghẽn" về tín dụng, đào tạo, tư vấn, pháp lý, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh, nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, góp phần thúc đẩy việc làm, an sinh xã hội và củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và người lao động.

Ban Chỉ đạo cơ bản đồng tình với các kiến nghị, giải pháp tăng cường hiệu quả hoàn thiện quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nêu trong Báo cáo của Đảng ủy Chính phủ. Đề nghị Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao, Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan liên quan căn cứ vào nội dung của báo cáo để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thể chế hóa đầy đủ các quan điểm, chủ trương của Đảng thành quy định pháp luật trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Bảo đảm phân cấp, phân quyền hiệu quả trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo đánh giá cao Đảng ủy Bộ Nội vụ đã phối hợp với Đảng ủy Bộ Tư pháp trong rà soát thực hiện pháp luật về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Đảng ủy Chính phủ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương rà soát, xem xét ban hành văn bản hướng dẫn, giải thích đối với 355 nhiệm vụ mà địa phương phản ánh cần ban hành văn bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản hướng dẫn thực hiện, ban hành hoặc sửa đổi các nội dung liên quan đến 10 nhiệm vụ cần điều chỉnh thẩm quyền giữa Trung ương với địa phương, hoặc giữa các cấp của chính quyền địa phương. Đồng thời, tiếp tục theo dõi sát việc thực hiện phân quyền, phân định thẩm quyền tại các địa phương, kịp thời hướng dẫn, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm thực hiện theo đúng tinh thần "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm".

"Năm 2026 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đồng thời là nền tảng quan trọng để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu trong những năm tiếp theo. Trong bối cảnh khối lượng công việc rất lớn, vai trò của việc hoàn thiện thể chế, pháp luật có vai trò rất quan trọng. Vì vậy, đề nghị các đồng chí phát huy cao nhất trí tuệ và tinh thần trách nhiệm, bám sát yêu cầu thực tiễn, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo các ban, bộ ngành Trung ương và các địa phương hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Qua đó tạo hành lang pháp lý thuận lợi nhất để thúc đẩy phát triển đất nước theo đúng định hướng Đại hội đã đề ra", Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

