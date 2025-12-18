Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
VinSpeed và Siemens Mobility ký thoả thuận hợp tác chiến lược toàn diện về đường sắt tốc độ cao

08:22 18/12/2025
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed (Tập đoàn Vingroup) và Công ty Siemens Mobility GmbH (Tập đoàn Siemens AG, Đức) chính thức ký kết Thỏa thuận Hợp tác Chiến lược Toàn diện và Chuyển giao công nghệ, qua đó thiết lập quan hệ hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực đường sắt tốc độ cao tại Việt Nam. Đây là bước đi chiến lược của VinSpeed nhằm làm chủ năng lực phát triển đường sắt tốc độ cao, đồng thời đặt nền móng cho quá trình chuyển giao các công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới, thúc đẩy nội địa hóa và từng bước kiến tạo hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, đạt chuẩn Quốc tế cho Việt Nam.

Theo Thỏa thuận, Siemens Mobility – công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực công nghệ và giải pháp đường sắt tốc độ cao, sẽ thiết kế, cung cấp và tích hợp đoàn tàu cùng các hệ thống đường sắt then chốt, bao gồm hệ thống tín hiệu, thông tin và cấp điện. Siemens Mobility cũng sẽ nghiên cứu việc phối hợp thực hiện bảo trì cho đoàn tàu và hệ thống mà Siemens cung cấp và chuyển giao công nghệ cho các dự án của VinSpeed, hướng tới mục tiêu nội địa hóa cao nhất cho các dự án của VinSpeed.

Đồng thời VinSpeed và Siemens Mobility cũng ký kết Thỏa thuận Khung cung cấp Tàu và các Hệ thống liên quan cho Dự án Đường sắt cao tốc tuyến Hà Nội – Quảng Ninh và Tuyến Bến Thành – Cần Giờ.

anh-2-1766020953.jpg

Ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup (thứ 5 từ trái qua), Ông Phạm Thiếu Hoa, Tổng Giám đốc VinSpeed (thứ 6 từ trái qua) và Ông Michael Peter, Tổng Giám đốc Siemens Mobility (thứ 5 từ phải qua), cùng đại diện hai bên tại lễ ký kết thoả thuận hợp tác chiến lược toàn diện và chuyển giao công nghệ đường sắt tốc độ cao.

 

Về phương tiện, Siemens Mobility dự kiến cung cấp đoàn tàu Velaro Novo, dòng phương tiện tàu cao tốc mới nhất và hiện đại nhất của Siemens Mobility.

Velaro Novo là dòng tàu động lực phân tán EMU, cũng là dòng tàu cao tốc tiên tiến hiện đại nhất, được Siemens Mobility phát triển nhằm tái định hình tiêu chuẩn di chuyển tốc độ cao trong tương lai. Đoàn tàu được thiết kế với vận tốc 350 km/h. Nhờ thiết kế thân tàu rộng và tối ưu dạng ống rỗng (empty tube), năng lực vận chuyển hành khách của Velaro Novo cao hơn ít nhất 10% so với các thế hệ trước và so với các dòng tàu cao tốc khác trên thị trường, giúp nâng cao trải nghiệm hành khách cũng như tăng doanh thu cho mỗi  chuyến đi cho nhà vận hành.

Bên cạnh hiệu suất vận hành, Velaro Novo còn được đánh giá cao về tính bền vững. Mức tiêu thụ điện năng được giảm khoảng 30% so với các thế hệ tàu cũ, góp phần giảm phát thải và tiết kiệm chi phí vận hành. Tàu có khả năng leo dốc vượt trội so với các dòng tàu cao tốc hiện có trên thế giới, phù hợp với các điều kiện địa hình đồi núi tại Việt Nam, cũng như phù hợp cả địa hình trong đô thị và vùng ven biển.

Velaro Novo sử dụng hệ thống tín hiệu ETCS cấp độ 2 kết hợp công nghệ vận hành tàu tự động ATO. Hệ thống này giúp nâng cao mức độ an toàn, tối ưu hóa tiêu thụ năng lượng và cho phép tăng tần suất khai thác, đáp ứng nhu cầu vận hành hiệu quả của Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh và Bến Thành - Cần Giờ trong tương lai.

Ông Phạm Thiếu Hoa, Tổng Giám đốc VinSpeed, chia sẻ: “Việc hợp tác chiến lược với Siemens Mobility là bước đi quan trọng trong lộ trình phát triển các dự án hạ tầng giao thông hiện đại của VinSpeed tại Việt Nam. Sự kết hợp giữa năng lực triển khai dự án, độ am hiểu thị trường trong nước của VinSpeed và kinh nghiệm, công nghệ toàn cầu của Siemens Mobility sẽ tạo nền tảng vững chắc để hiện thực hóa các tuyến đường sắt tốc độ cao đạt chuẩn quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng sống cho người dân Việt Nam”.

Ông Michael Peter, Tổng Giám đốc toàn cầu của Siemens Mobility GmbH cho biết: “Chúng tôi tự hào được hỗ trợ VinSpeed trong kế hoạch hiện thực hóa tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên của Việt Nam. Velaro Novo – thế hệ tàu cao tốc mới nhất của chúng tôi – kết hợp độ tin cậy đã được chứng minh trên toàn cầu với công nghệ tiên tiến, giúp đạt được mức tiêu thụ năng lượng thấp hơn tới 30%, giảm chi phí vòng đời dự án và đem đến sự thoải mái vượt trội cho hành khách. Dự án trọn gói này, bao gồm công nghệ hạ tầng đường sắt hiện đại và đoàn tàu tiên tiến, có thể thay đổi cách thức di chuyển bằng đường sắt cho hàng triệu người, cải thiện đáng kể trải nghiệm và chất lượng cuộc sống, đồng thời tạo ra cơ hội cho toàn ngành, thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch và tăng trưởng công nghiệp dài hạn trong khu vực. Cùng với VinSpeed, chúng tôi mong muốn đưa Việt Nam trở thành quốc gia tiên phong trong lĩnh vực đường sắt cao tốc.”

anh-1-1766020962.jpg

Hình ảnh minh họa thiết kế tàu tốc độ cao của VinSpeed

Thuộc trụ cột Hạ tầng của Tập đoàn Vingroup, VinSpeed được thành lập với sứ mệnh tiên phong phát triển các dự án đường sắt tốc độ cao và hạ tầng giao thông hiện đại tại Việt Nam, với những tiêu chuẩn hàng đầu về công nghệ, hiệu quả và phát triển bền vững. VinSpeed đặt mục tiêu trở thành lực lượng tiên phong trong công cuộc chuyển đổi hạ tầng giao thông, định hình tương lai ngành công nghiệp đường sắt Việt Nam với những tiêu chuẩn hàng đầu về công nghệ, hiệu quả và phát triển bền vững./.

