Đảng ủy Trung ương Hội Luật gia Việt Nam vinh dự được trao 2 Giải Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(Pháp lý) – Chiều 17/12/2025, tại Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương , Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đã long trọng tổ chức Lễ Tổng kết và trao Giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ I – năm 2025. Đến tham dự Lễ Tổng kết và trao Giải có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc, các đoàn thể TW; Đ.c Trần Thanh Lâm - Phó Ban Tuyên giáo Dân vận TW; PGS.TS Dương Trung Ý - Phó GĐ Học viện Quốc gia Hồ Chí Minh; Đ.c Trần Thắng - Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy MTTQ, CĐTTW.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc, các đoàn thể TW; Đ.c Trần Thanh Lâm - Phó Ban Tuyên giáo Dân vận TW dự Lễ Trao Giải

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 1.2025 do Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức trong Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức theo Kế hoạch số 57-KH/HVCTQG ngày 05/02/2025 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Năm – năm 2025.

Cuộc thi nhằm tiếp tục khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh mới; góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng. Tăng cường nhận thức chính trị, tư tưởng; phát huy trách nhiệm của hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Qua đó nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trong Đảng bộ; góp phần xây dựng môi trường thông tin lành mạnh, chủ động định hướng dư luận xã hội, tăng sức đề kháng trước thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

Chủ đề của các tác phẩm dự thi tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm và nổi lên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cũng như các vấn đề đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch hiện nay. Tác phẩm dự thi cần đảm bảo tính khoa học, tính Đảng, tính chiến đấu, tính định hướng, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”. Cuộc thi khuyến khích các tác phẩm có cách thức thể hiện sáng tạo, độc đáo, cập nhật thông tin mới, có phát hiện giá trị, bảo vệ những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; đề xuất bổ sung, phát triển lý luận, hoàn thiện chính sách, pháp luật. Các tác phẩm “bút chiến” phản bác trực diện, vạch trần bản chất phản cách mạng, phản khoa học của luận điệu sai trái cũng được đặc biệt coi trọng…

Với tinh thần đó, Cuộc thi đã nhanh chóng lan tỏa và thu hút đông đảo sự tham gia các tổ chức và cá nhân tham gia trong Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương. Kết quả, Ban Tổ chức cuộc thi đã lựa chọn ra được 20 tác phẩm xuất sắc nhất của các tác giả, nhóm tác giả thuộc các Đảng ủy trực thuộc để trao giải thưởng. Trong đó, gồm: 01 Giải nhất, 03 Giải nhì, 06 Giải ba, và 10 Giải khuyến khích. Ngoài các tác giả và nhóm tác giả đạt giải, Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đã tặng Bằng khen cho 05 tập thể vì đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức Cuộc thi.

Việc tổ chức Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể Trung ương không chỉ nhằm tôn vinh các tác phẩm có chất lượng lý luận, tính chiến đấu và sức lan tỏa cao, mà còn khẳng định quyết tâm chính trị của các Cấp ủy trong việc triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị; phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, trí thức trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

01 Giải nhất với loạt bài 3 kỳ: “Nhận diện âm mưu, thủ đoạn của các thế lực, thù địch lợi dụng những vụ việc, điểm nóng nhằm gây ra nguy cơ “Cách mạng màu” ở Việt Nam” của Nhóm tác giả thuộc Báo Nhân Dân; 03 Giải nhì với loạt bài 03 kỳ “Cựu chiến binh – Lá chắn thép bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” của tác giả Đỗ Phú Thọ, Tổng biên tập Báo CCB Việt Nam thuộc Đảng ủy Trung ương Hội CCB Việt Nam; tác phẩm “Cảnh giác với các thủ đoạn lợi dụng vấn đề giới và nữ quyền để xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước ta” của Nhóm tác giả thuộc Đảng ủy Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ VN; loạt 3 bài “Sắp xếp các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng trực thuộc Ủy ban Trung ương MTTQVN” của nhóm tác giả thuộc Báo Đại Đoàn kết.

Tham gia Cuộc thi, Đảng ủy Trung ương Hội Luật gia Việt Nam vinh dự được Ban tổ chức trao 02 giải thưởng: 01 Giải Ba với tác phẩm “Truyền thông định hướng, giải pháp để báo chí tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới” của tác giả Lê Minh Trung, Ủy viên Ban Biên tập Tạp chí Pháp lý ; và 01 Giải Khuyến khích với tác phẩm “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thông qua vai trò phản biện xã hội của công dân” của tác giả Phan Văn Lâm, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Pháp luật & Phát triển. Cả hai tác phẩm đều được trao giải ở thể loại cá nhân.

Đồng chí Trần Thắng – Phó Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương trao giải Ba cho các tác giả đạt Giải Ba cuộc thi

Về tác phẩm đạt Giải 3 của Đảng ủy Trung ương Hội Luật gia Việt Nam: “Truyền thông định hướng, giải pháp để báo chí tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới”, tác giả đã tập trung làm rõ cách tiếp cận mang tính hệ thống và thực tiễn nhằm phát huy vai trò nòng cốt của báo chí cách mạng Việt Nam trên mặt trận tư tưởng – lý luận trong bối cảnh chuyển đổi số và bùng nổ thông tin đa chiều. Theo đó xác định truyền thông định hướng là giải pháp then chốt, giúp báo chí chủ động thiết lập dòng thông tin chủ lưu, truyền tải nhất quán các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, thay vì bị động chạy theo hoặc để các luồng thông tin sai lệch, xuyên tạc chi phối dư luận xã hội. Truyền thông định hướng cho phép báo chí xác định rõ mục tiêu, đối tượng tác động, xây dựng thông điệp sắc bén, có luận cứ khoa học, phù hợp với từng nhóm công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

Từ nhận định trên, tác giả đề xuất nhóm giải pháp trọng tâm đối với báo chí cách mạng tham gia công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, gồm: (i) Nâng cao chất lượng nội dung và hình thức truyền thông, thông qua việc xây dựng các chuyên mục định hướng chuyên sâu; tăng cường phản bác kịp thời, có tính chiến đấu cao đối với các quan điểm sai trái, thù địch; (ii) Kết hợp kể chuyện, dẫn chứng thực tiễn để lan tỏa giá trị tư tưởng của Đảng một cách gần gũi, thuyết phục. (iii) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, khai thác hiệu quả AI, Big Data, các nền tảng mạng xã hội để phân tích dư luận, cá nhân hóa nội dung và mở rộng phạm vi tiếp cận thông tin chính thống; (iv) Đổi mới phương thức tiếp cận công chúng, chuyển từ truyền thông một chiều sang đối thoại, tương tác, lắng nghe; (v) Cá nhân hóa nội dung theo từng nhóm đối tượng; (vi) Cuối cùng, việc nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ làm báo được xem là điều kiện quyết định để báo chí thực hiện hiệu quả sứ mệnh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới.

Lãnh đạo Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; đại diện các Đảng uỷ trực thuộc chụp ảnh lưu niệm cùng các tác giả đạt Giải

Việc các tác giả thuộc Đảng bộ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam được trao giải, không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng đối với nỗ lực cá nhân của các tác giả, khẳng định vai trò quan trọng của đội ngũ luật gia, nhà báo, nhà nghiên cứu pháp lý trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin xã hội và phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; mà còn thể hiện rõ vai trò, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Trung ương Hội Luật gia Việt Nam trong hệ thống chính trị; khẳng định sự quan tâm, lãnh đạo sát sao của cấp ủy Đảng đối với công tác giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng dư luận xã hội và phát huy trí tuệ của đội ngũ luật gia, nhà báo trong bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng.

Thành tích đó còn là nguồn động viên quan trọng, tạo động lực để Đảng bộ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam tiếp tục hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 2.2026 do Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức trong toàn Đảng bộ. Qua đó đẩy mạnh phong trào thi đua nghiên cứu, sáng tác các tác phẩm chính luận có chiều sâu lý luận, tính chiến đấu cao trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, hội viên Hội Luật gia các cấp; góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phục vụ yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.

Tại buổi Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ I – năm 2025, đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đã có bài phát biểu quan trọng đánh giá kết quả và định hướng nhiệm vụ trọng tâm. Đồng chí khẳng định cuộc thi là điểm nhấn, đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong bối cảnh năm đầu tiên Đảng bộ được thành lập, tạo dấu ấn rõ nét trong công tác tư tưởng. Với gần 600 bài dự thi sau ba tháng phát động, cuộc thi không chỉ đạt số lượng lớn mà còn khẳng định chất lượng chuyên môn cao khi Đảng bộ được tuyên dương là một trong 20 tập thể xuất sắc toàn quốc. Các tác phẩm đã thể hiện hàm lượng lý luận sâu sắc, bám sát thực tiễn, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” và khẳng định vai trò nòng cốt của đội ngũ trí thức, báo chí, văn nghệ sĩ trong việc củng cố niềm tin của nhân dân. Để tiếp tục phát huy kết quả này, đồng chí Trần Thắng đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm: Thứ nhất, làm sâu sắc công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Thứ hai, xây dựng mỗi cán bộ, đảng viên thành một “chiến sĩ xung kích” trên mặt trận tư tưởng, thực hiện tốt phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Thứ ba, đổi mới mạnh mẽ phương thức truyền thông thông qua ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo để lan tỏa thông tin tích cực. Thứ tư, duy trì cuộc thi thành hoạt động thường niên nhằm nắm bắt dư luận và định hướng tư tưởng nội bộ. Cuối cùng, phát huy trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan báo chí, truyền thông. Kết thúc bài phát biểu, đồng chí chính thức phát động Cuộc thi lần thứ II năm 2026 với kỳ vọng xây dựng “lá chắn tư tưởng” vững chắc, bảo vệ Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa.