Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101 Quảng cáo #109
  1. Trang chủ
  2. Dự án - BĐS

Liền kề Tương Lai, Vịnh Ngọc 48: Cơ hội nhiều năm mới xuất hiện một lần, lợi nhuận tới 25%/năm

09:47 05/12/2025
Liền kề Tương Lai, Vịnh Ngọc 48 tại Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ, TP.HCM) đang trở thành lựa chọn ưu tiên của giới đầu tư kinh doanh thực chiến, nhờ hội tụ cả 4 lợi thế khó sao chép: vị trí lõi đô thị, dòng khách tự nhiên, giá vốn tối ưu và khả năng khai thác vượt trội, tạo thành công thức vàng giúp nhà đầu tư thắng ngay từ năm đầu, với lợi nhuận ròng tới 25%/năm.

Vị trí kéo khách, hạ tầng kéo giá - Công thức thắng sớm của BĐS thương mại

Trong đầu tư BĐS thương mại, không phải vị trí đẹp nào cũng tạo ra “chiến thắng sớm”. Chỉ những vị trí vừa đón dòng khách tự nhiên, vừa tăng giá theo tiến độ hạ tầng mới có thể giúp nhà đầu tư sinh lời ngay cả khi tài sản chưa đi vào khai thác. Tương Lai và Vịnh Ngọc 48 hội tụ cả hai yếu tố đó.

Là trục xương sống của siêu đô thị ESG++ quy mô 2.870 ha Vinhomes Green Paradise, Tương Lai, Vịnh Ngọc 48 chỉ cách ga Depot metro tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ 3 phút di chuyển. Khi tuyến này khởi công vào ngày 19/12/2025 tới và dự kiến hoàn thành vào quý III/2028, thời gian di chuyển tới trung tâm TP.CHM chỉ còn 13 phút, kéo theo một đợt tái định giá tất yếu của BĐS quanh nhà ga.

Trên thế giới, nhà đất quanh ga đường sắt cao tốc Miami Central (Mỹ) đã tăng tới 67% trong hai năm đầu. Tại Trung Quốc, các tuyến tàu cao tốc đã kéo giá nhà tăng bình quân 14-32% ngay khi đi vào vận hành. Nhật Bản ghi nhận lượng khách du lịch tăng 210% khi tuyến Kanazawa và Hokuriku Shinkansen bắt đầu khai thác. Đây là những minh chứng rõ ràng cho sức bật giá trị khi hạ tầng công cộng “bật công tắc”.

a1-1764902841.png

Đường Tương Lai và Vịnh Ngọc 48 là trục xương sống của Vinhomes Green Paradise (Ảnh phối cảnh)

Ở Cần Giờ, đòn bẩy này còn mạnh hơn khi hàng loạt “cú hích giá trị” sẽ diễn ra liên tục từ nay đến 2029. Mỗi cột mốc đều là một nhịp tăng giá rõ ràng cho các tài sản trên trục đường này.

Ngay trong tháng 12/2025, cụm hơn 100 tòa cao tầng đối diện dãy liền kề sẽ chính thức khởi công, hình thành ngay lập tức một lực hút dân cư khổng lồ.

Từ quý I-III/2026, các công trình chiến lược bắt đầu động thổ liên tiếp: cầu Cần Giờ, đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác và cảng du thuyền Landmark Harbour, tạo ra sức bật mạnh cho nhu cầu thương mại, dịch vụ và du lịch.

Song song với đó, hệ sinh thái tiện ích khổng lồ của siêu đô thị, gồm VinWonders 122 ha, bộ đôi sân golf 155 ha, tổ hợp khách sạn 7.000 phòng, trung tâm phát triển cộng đồng thế hệ trẻ Young Paradise Hub… sẽ cơ bản hoàn thiện vào tháng 7/2027.

Khi những công trình này đi vào vận hành, lượng khách tới Vinhomes Green Paradise được dự báo lên tới 40 triệu lượt mỗi năm. Trục Tương Lai - Vịnh Ngọc 48 khi đó sẽ trở thành tuyến đường  bắt buộc phải ghé qua của cư dân, chuyên gia, khách du lịch và dòng khách MICE - bốn nhóm khách mang lại doanh thu cao nhất cho BĐS thương mại.

Giá vốn thấp, diện tích khủng - Sản phẩm sinh lợi thực chiến

Không chỉ đón sóng hạ tầng và đón dòng khách tự nhiên, liền kề Tương Lai và Vịnh Ngọc 48 còn sở hữu “đòn bẩy thắng sớm” ngay trong cấu trúc sản phẩm thông minh. Giá vào mềm kết hợp với diện tích sàn lớn hiếm có giúp tăng doanh thu, rút ngắn chu kỳ hoàn vốn - điều mà mọi nhà đầu tư thương mại đều săn tìm.

Về giá vốn, liền kề Tương Lai, Vịnh Ngọc 48 đang sở hữu mức giá thuộc nhóm hấp dẫn nhất TP.HCM hiện tại. Mức giá dao động 140-160 triệu đồng/m², chỉ bằng 1/10 nhà phố khu Bến Thành cách đó chỉ hơn 10 phút di chuyển, nhưng lại nằm tại vị trí lõi của siêu đô thị đẳng cấp quốc tế.

Với tầm giá từ 14 - 17 tỷ, tôi chỉ mua được một căn hộ cao cấp 3 phòng ngủ giữa Hà Nội hay trung tâm TP.HCM. Nhưng tại Vinhomes Green Paradise, cùng số tiền đó tôi sở hữu một căn liền kề 100m2 đất, 300m² sàn sử dụng ngay tại trục chính đô thị. Về giá trị tài sản, có thể nói tôi đã lời từ lúc xuống tiền”, nhà đầu tư Hoàng Anh Trung (Hà Nội) đánh giá.

a2-1764902848.png

Liền kề Tương lai, Vịnh Ngọc sở hữu mức giá vào hấp dẫn, chỉ từ 14 - 17 tỷ đồng/căn, tương đương căn hộ hạng sang tại nội đô (Ảnh phối cảnh)

Về công năng khai thác, mỗi căn liền kề tại đây sở hữu tổng diện tích sàn trung bình 300m² và dễ dàng ghép 2 - 3 căn tạo thành mini building 600 - 1.000m², phù hợp với các thương hiệu lớn muốn mặt bằng rộng, độ nhận diện cao. 

Trong một sản phẩm duy nhất, nhà đầu tư cũng có thể vận hành mô hình đa dịch vụ: tầng trệt là nhà hàng, coffee, lounge; tầng hai là spa hoặc clinic; tầng ba là văn phòng, studio hoặc homestay. Với kết cấu như vậy, liền kề tại Tương Lai và Vịnh Ngọc 48 có thể coi là “block vận hành đa năng” lý tưởng cho các nhãn hàng lớn hoặc thương hiệu quốc tế chiếm lĩnh thị trường.

a3-1764902847.jpg

Chuỗi tiện ích tầm cỡ sẽ hút dòng khách khổng lồ đổ cho Vinhomes Green Paradise (Ảnh phối cảnh)

Từ góc độ dòng tiền, riêng mặt bằng 100 m² tầng trệt nếu áp dụng giá thuê thương mại của TP.HCM hiện nay (khoảng 1,4 triệu đồng/m²/tháng, theo Savills), có thể mang lại doanh thu khoảng 140 triệu đồng/tháng. Hai tầng trên mang lại thêm 100 - 200 triệu đồng tùy mô hình vận hành. Như vậy, tổng lợi nhuận ròng ước đạt 18 - 25%/năm, chưa kể phần tăng giá khi loạt tiện ích lớn hoàn thiện từ 2026 - 2027.

Nguồn cung mặt bằng chất lượng cao tại TP.HCM cũng đang khan hiếm, với tỷ lệ lấp đầy đạt 96% theo báo cáo mới nhất từ Avison Young. Khi hệ thống thương mại, du lịch, MICE tại Vinhomes Green Paradise đi vào vận hành, nhu cầu thuê sẽ vượt xa nguồn cung, đẩy giá thuê và giá trị tài sản lên một cấp độ hoàn toàn mới.

Với những yếu tố ấy, liền kề Tương Lai, Vịnh Ngọc 48 không chỉ là tài sản chắc thắng ngay năm đầu, mà còn mở ra cơ hội hiếm có mà thị trường phía Nam nhiều năm qua mới xuất hiện trở lại.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Vin Group
Cùng chủ đề
Hai dự án trọng điểm tại Phú Quốc tăng tốc về đích, đảm bảo mục tiêu phục vụ APEC 2027 Dự án - BĐS
Hai dự án trọng điểm tại Phú Quốc tăng tốc về đích, đảm bảo mục tiêu phục vụ APEC 2027

Trong bối cảnh Phú Quốc đang được định vị trở thành trung tâm thương mại, du lịch tầm cỡ quốc...

Lý giải nguyên nhân Đà Nẵng trở thành “ngôi sao sáng” trên bản đồ du lịch MICE Dự án - BĐS
Lý giải nguyên nhân Đà Nẵng trở thành “ngôi sao sáng” trên bản đồ du lịch MICE

Chẳng phải ngẫu nhiên mà Đà Nẵng ngày càng khẳng định vị thế “ngôi sao sáng” trên bản đồ du...

Chuyên gia: Giá còn thấp, hạ tầng tỷ đô, tiềm năng tăng giá lớn, Cần Giờ là địa bàn đáng đầu tư nhất hiện nay Dự án - BĐS
Chuyên gia: Giá còn thấp, hạ tầng tỷ đô, tiềm năng tăng giá lớn, Cần Giờ là địa bàn đáng đầu tư nhất hiện nay

Những ngày qua, phòng thủ tục của công ty Vinhomes tại Hà Nội và TP HCM chật kín khách hàng...

“Thập kỷ vàng son” của TP.HCM đang lặp lại tại Hải Phòng, tâm điểm là Vũ Yên, Dương Kinh Dự án - BĐS
“Thập kỷ vàng son” của TP.HCM đang lặp lại tại Hải Phòng, tâm điểm là Vũ Yên, Dương Kinh

Sự trỗi dậy mạnh mẽ của Hải Phòng đang mở ra “thập kỷ vàng son” mới cho thị trường BĐS...

Mới cập nhật
VinFast công bố mở rộng nhà máy Tamil Nadu, hướng tới sản xuất xe buýt, xe máy điện tại Ấn Độ

VinFast công bố mở rộng nhà máy Tamil Nadu, hướng tới sản xuất xe buýt, xe máy điện tại Ấn Độ

VinFast và Chính quyền bang Tamil Nadu chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) về việc phân bổ khoảng 200 ha đất tại Khu công nghiệp SIPCOT, thành phố Thoothukudi, để mở rộng cơ sở hiện có của công ty. Thỏa thuận này mở ra cơ hội để VinFast đa dạng hóa danh mục sản phẩm, từ ô tô điện, xe buýt điện, xe máy điện đến hạ tầng trạm sạc, đồng thời tái khẳng định cam kết dài hạn của hãng với thị trường ô tô lớn thứ ba thế giới.

2 giờ trước Thông tin đầu tư

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về đầu tư, kinh doanh thúc đẩy đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới (kỳ 4)

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về đầu tư, kinh doanh thúc đẩy đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới (kỳ 4)

(Pháp lý). Kỳ họp thứ 10 của Quốc hội khóa XV được xem là kỳ họp “bản lề” của nhiệm kỳ, đánh dấu nỗ lực hoàn thiện thể chế đáp ứng việc sắp xếp lại “giang sơn”, thúc đẩy phục hồi tăng trưởng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua gần 50 dự án luật và nghị quyết, trong đó có nhiều dự án luật (sửa đổi) quan trọng thuộc các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh và tài chính... Tiếp theo kỳ 1, kỳ 2 và kỳ 3, Tạp chí Pháp lý điện tử trân trọng giới thiệu những điểm mới đáng chú ý của dự án Luật Quy hoạch (sửa đổi), và Luật Dự trữ quốc gia (sửa đổi).

2 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Quốc hội khóa XV ban hành nhiều quyết sách lịch sử, chưa từng có tiền lệ

Quốc hội khóa XV ban hành nhiều quyết sách lịch sử, chưa từng có tiền lệ

Tiếp tục Kỳ họp thứ 10, sáng 4/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội thảo luận ở Hội trường về dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XV của Quốc hội. Nhiều ý kiến đã phân tích, làm rõ thêm về kết quả nổi bật đạt được của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, trong đó nhấn mạnh, Quốc hội khóa XV đã ban hành nhiều quyết sách lịch sử, chưa từng có tiền lệ, trao quyền mạnh mẽ cho Chính phủ; đồng thời ban hành nhiều luật, nghị quyết đáp ứng các yêu cầu cấp thiết của thực tiễn.

18 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Nhà khoa học VinFuture: Sẽ có khoảng 1 tỷ “giống người mới” chung sống với loài người vào năm 2050

Nhà khoa học VinFuture: Sẽ có khoảng 1 tỷ “giống người mới” chung sống với loài người vào năm 2050

Đó là dự đoán của GS. Tan Yap Peng tại Tọa đàm “Robot và tự động hóa thông minh” trong khuôn khổ Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture, diễn ra sáng 4/12, về một thế hệ robot hình người được tạo ra từ vật liệu mềm và AI vật lý.

18 giờ trước Thông tin cần biết

Tiếp tục có những lần đặc xá nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại

Tiếp tục có những lần đặc xá nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho biết, thời gian tới, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta sẽ tiếp tục có những lần đặc xá nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của dân tộc. Việc thực hiện tốt công tác đặc xá có tác dụng động viên, khuyến khích những người đang chấp hành án phạt tù yên tâm chấp hành bản án, thi đua học tập, cải tạo tiến bộ để có đủ điều kiện được hưởng chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng, Nhà nước.

18 giờ trước Bên khung cửa tư pháp

Khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng về tội "Giết người"

Khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng về tội "Giết người"

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Văn Sáng (sinh năm 1968, trú tại số 195 Nguyễn Phi Khanh, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn) về tội Giết người theo khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015.

19 giờ trước Bên khung cửa tư pháp

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hiệp thương giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hiệp thương giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Ngày 4/12, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thảo luận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

20 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Khi doanh nghiệp tư nhân tạo giá trị bền vững từ năng lượng tái tạo

Khi doanh nghiệp tư nhân tạo giá trị bền vững từ năng lượng tái tạo

Chuẩn bị tâm thế, tiềm lực và chiến lược từ sớm, từ xa, nên khi bước vào lĩnh vực năng lượng tái tạo, T&T Group nhanh chóng nổi lên như một “ông lớn” với loạt dự án tầm quốc gia, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, góp sức cùng Chính phủ thực hiện thành công cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

20 giờ trước Thông tin đầu tư

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài - bất cập và một số kiến nghị

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài - bất cập và một số kiến nghị

Việt Nam hội nhập sâu rộng với thế giới cũng đồng thời mở ra không gian để các doanh nghiệp trong nước kết nối và hợp tác quốc tế. Trong quá trình đó, nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho các chủ thể thì những thiết chế pháp lý cần được hoàn thiện một cách phù hợp, trong đó có vấn đề về thẩm quyền giải quyết tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài tại Tòa án.

21 giờ trước Khoa học Pháp Lý

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về đầu tư, kinh doanh thúc đẩy đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới (kỳ 3)

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về đầu tư, kinh doanh thúc đẩy đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới (kỳ 3)

(Pháp lý). Kỳ họp thứ 10 của Quốc hội khóa XV được xem là kỳ họp “bản lề” của nhiệm kỳ, đánh dấu nỗ lực hoàn thiện thể chế đáp ứng việc sắp xếp lại “giang sơn”, thúc đẩy phục hồi tăng trưởng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua gần 50 dự án luật và nghị quyết, trong đó có nhiều dự án luật (sửa đổi) quan trọng thuộc các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh và tài chính... Tiếp theo kỳ 1 và kỳ 2, Tạp chí Pháp lý điện tử trân trọng giới thiệu những điểm mới đáng chú ý của dự án Luật Thuế GTGT sửa đổi, và Nghị quyết về tháo gỡ vướng mắc trong thi hành Luật Đất Đai 2024.

1 ngày trước Pháp lý và Kinh doanh

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay