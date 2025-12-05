Liền kề Tương Lai, Vịnh Ngọc 48: Cơ hội nhiều năm mới xuất hiện một lần, lợi nhuận tới 25%/năm

Liền kề Tương Lai, Vịnh Ngọc 48 tại Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ, TP.HCM) đang trở thành lựa chọn ưu tiên của giới đầu tư kinh doanh thực chiến, nhờ hội tụ cả 4 lợi thế khó sao chép: vị trí lõi đô thị, dòng khách tự nhiên, giá vốn tối ưu và khả năng khai thác vượt trội, tạo thành công thức vàng giúp nhà đầu tư thắng ngay từ năm đầu, với lợi nhuận ròng tới 25%/năm.

Vị trí kéo khách, hạ tầng kéo giá - Công thức thắng sớm của BĐS thương mại

Trong đầu tư BĐS thương mại, không phải vị trí đẹp nào cũng tạo ra “chiến thắng sớm”. Chỉ những vị trí vừa đón dòng khách tự nhiên, vừa tăng giá theo tiến độ hạ tầng mới có thể giúp nhà đầu tư sinh lời ngay cả khi tài sản chưa đi vào khai thác. Tương Lai và Vịnh Ngọc 48 hội tụ cả hai yếu tố đó.

Là trục xương sống của siêu đô thị ESG++ quy mô 2.870 ha Vinhomes Green Paradise, Tương Lai, Vịnh Ngọc 48 chỉ cách ga Depot metro tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ 3 phút di chuyển. Khi tuyến này khởi công vào ngày 19/12/2025 tới và dự kiến hoàn thành vào quý III/2028, thời gian di chuyển tới trung tâm TP.CHM chỉ còn 13 phút, kéo theo một đợt tái định giá tất yếu của BĐS quanh nhà ga.

Trên thế giới, nhà đất quanh ga đường sắt cao tốc Miami Central (Mỹ) đã tăng tới 67% trong hai năm đầu. Tại Trung Quốc, các tuyến tàu cao tốc đã kéo giá nhà tăng bình quân 14-32% ngay khi đi vào vận hành. Nhật Bản ghi nhận lượng khách du lịch tăng 210% khi tuyến Kanazawa và Hokuriku Shinkansen bắt đầu khai thác. Đây là những minh chứng rõ ràng cho sức bật giá trị khi hạ tầng công cộng “bật công tắc”.

Đường Tương Lai và Vịnh Ngọc 48 là trục xương sống của Vinhomes Green Paradise (Ảnh phối cảnh)

Ở Cần Giờ, đòn bẩy này còn mạnh hơn khi hàng loạt “cú hích giá trị” sẽ diễn ra liên tục từ nay đến 2029. Mỗi cột mốc đều là một nhịp tăng giá rõ ràng cho các tài sản trên trục đường này.

Ngay trong tháng 12/2025, cụm hơn 100 tòa cao tầng đối diện dãy liền kề sẽ chính thức khởi công, hình thành ngay lập tức một lực hút dân cư khổng lồ.

Từ quý I-III/2026, các công trình chiến lược bắt đầu động thổ liên tiếp: cầu Cần Giờ, đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác và cảng du thuyền Landmark Harbour, tạo ra sức bật mạnh cho nhu cầu thương mại, dịch vụ và du lịch.

Song song với đó, hệ sinh thái tiện ích khổng lồ của siêu đô thị, gồm VinWonders 122 ha, bộ đôi sân golf 155 ha, tổ hợp khách sạn 7.000 phòng, trung tâm phát triển cộng đồng thế hệ trẻ Young Paradise Hub… sẽ cơ bản hoàn thiện vào tháng 7/2027.

Khi những công trình này đi vào vận hành, lượng khách tới Vinhomes Green Paradise được dự báo lên tới 40 triệu lượt mỗi năm. Trục Tương Lai - Vịnh Ngọc 48 khi đó sẽ trở thành tuyến đường bắt buộc phải ghé qua của cư dân, chuyên gia, khách du lịch và dòng khách MICE - bốn nhóm khách mang lại doanh thu cao nhất cho BĐS thương mại.

Giá vốn thấp, diện tích khủng - Sản phẩm sinh lợi thực chiến

Không chỉ đón sóng hạ tầng và đón dòng khách tự nhiên, liền kề Tương Lai và Vịnh Ngọc 48 còn sở hữu “đòn bẩy thắng sớm” ngay trong cấu trúc sản phẩm thông minh. Giá vào mềm kết hợp với diện tích sàn lớn hiếm có giúp tăng doanh thu, rút ngắn chu kỳ hoàn vốn - điều mà mọi nhà đầu tư thương mại đều săn tìm.

Về giá vốn, liền kề Tương Lai, Vịnh Ngọc 48 đang sở hữu mức giá thuộc nhóm hấp dẫn nhất TP.HCM hiện tại. Mức giá dao động 140-160 triệu đồng/m², chỉ bằng 1/10 nhà phố khu Bến Thành cách đó chỉ hơn 10 phút di chuyển, nhưng lại nằm tại vị trí lõi của siêu đô thị đẳng cấp quốc tế.

“Với tầm giá từ 14 - 17 tỷ, tôi chỉ mua được một căn hộ cao cấp 3 phòng ngủ giữa Hà Nội hay trung tâm TP.HCM. Nhưng tại Vinhomes Green Paradise, cùng số tiền đó tôi sở hữu một căn liền kề 100m2 đất, 300m² sàn sử dụng ngay tại trục chính đô thị. Về giá trị tài sản, có thể nói tôi đã lời từ lúc xuống tiền”, nhà đầu tư Hoàng Anh Trung (Hà Nội) đánh giá.

Liền kề Tương lai, Vịnh Ngọc sở hữu mức giá vào hấp dẫn, chỉ từ 14 - 17 tỷ đồng/căn, tương đương căn hộ hạng sang tại nội đô (Ảnh phối cảnh)

Về công năng khai thác, mỗi căn liền kề tại đây sở hữu tổng diện tích sàn trung bình 300m² và dễ dàng ghép 2 - 3 căn tạo thành mini building 600 - 1.000m², phù hợp với các thương hiệu lớn muốn mặt bằng rộng, độ nhận diện cao.

Trong một sản phẩm duy nhất, nhà đầu tư cũng có thể vận hành mô hình đa dịch vụ: tầng trệt là nhà hàng, coffee, lounge; tầng hai là spa hoặc clinic; tầng ba là văn phòng, studio hoặc homestay. Với kết cấu như vậy, liền kề tại Tương Lai và Vịnh Ngọc 48 có thể coi là “block vận hành đa năng” lý tưởng cho các nhãn hàng lớn hoặc thương hiệu quốc tế chiếm lĩnh thị trường.

Chuỗi tiện ích tầm cỡ sẽ hút dòng khách khổng lồ đổ cho Vinhomes Green Paradise (Ảnh phối cảnh)

Từ góc độ dòng tiền, riêng mặt bằng 100 m² tầng trệt nếu áp dụng giá thuê thương mại của TP.HCM hiện nay (khoảng 1,4 triệu đồng/m²/tháng, theo Savills), có thể mang lại doanh thu khoảng 140 triệu đồng/tháng. Hai tầng trên mang lại thêm 100 - 200 triệu đồng tùy mô hình vận hành. Như vậy, tổng lợi nhuận ròng ước đạt 18 - 25%/năm, chưa kể phần tăng giá khi loạt tiện ích lớn hoàn thiện từ 2026 - 2027.

Nguồn cung mặt bằng chất lượng cao tại TP.HCM cũng đang khan hiếm, với tỷ lệ lấp đầy đạt 96% theo báo cáo mới nhất từ Avison Young. Khi hệ thống thương mại, du lịch, MICE tại Vinhomes Green Paradise đi vào vận hành, nhu cầu thuê sẽ vượt xa nguồn cung, đẩy giá thuê và giá trị tài sản lên một cấp độ hoàn toàn mới.

Với những yếu tố ấy, liền kề Tương Lai, Vịnh Ngọc 48 không chỉ là tài sản chắc thắng ngay năm đầu, mà còn mở ra cơ hội hiếm có mà thị trường phía Nam nhiều năm qua mới xuất hiện trở lại.