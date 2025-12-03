Hai dự án trọng điểm tại Phú Quốc tăng tốc về đích, đảm bảo mục tiêu phục vụ APEC 2027

Trong bối cảnh Phú Quốc đang được định vị trở thành trung tâm thương mại, du lịch tầm cỡ quốc tế, hai dự án quy mô lớn gồm Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc và Trung tâm Tổ chức Hội nghị APEC ghi nhận tốc độ thi công vượt trội, nhiều hạng mục chủ chốt đã đạt và vượt tiến độ so với kế hoạch đề ra, tạo nền tảng quan trọng để đón tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Dự án Trung tâm Tổ chức Hội nghị APEC, với tổng mức đầu tư 21.860 tỷ đồng, là công trình biểu tượng phục vụ mục tiêu chính trị đối ngoại quốc gia. Dự án có quy mô ấn tượng 16,06 ha gồm Công viên APEC, Nhà hát Đa năng và Trung tâm Hội nghị & Triển lãm. Trong đó, Nhà hát Đa năng có diện tích phủ mái 17.200 m², gồm 6 tầng nổi và 1 tầng hầm với sức chứa 4.094 chỗ ngồi, do các đơn vị tư vấn hàng đầu Mỹ như SOM và Apeiro thiết kế theo hình khối tròn - biểu tượng của Trời đặt cạnh Trung tâm Hội nghị hình vuông là biểu trưng cho Đất. Trung tâm Hội nghị có tổng diện tích sàn 157.375 m², gồm 4 tầng nổi và 1 tầng hầm, với điểm nhấn là ballroom vượt nhịp 81 m không cột, diện tích 11.050 m², được ghi nhận lớn nhất thế giới hiện nay, vượt qua Caesars Forum ở Las Vegas.

Cả hai công trình đều khai thác vẻ đẹp văn hóa phương Đông với lớp vỏ mang họa tiết vảy Rồng, các chi tiết hoa văn điêu khắc tỉ mỉ, đồng thời ứng dụng kỹ thuật và trang thiết bị tối tân hiện đại. Các chi tiết kiến trúc không chỉ tạo hiệu ứng thẩm mỹ mà còn tối ưu ánh sáng, gió và sự hòa hợp với cảnh quan tự nhiên, hình thành không gian mở, linh hoạt, kết nối liên tục trong - ngoài, , tạo nên một kiến trúc vừa hiện đại vừa giàu biểu tượng. Tổng thể hai công trình là sự kết hợp phức tạp giữa nghệ thuật, biểu tượng và văn hóa, thể hiện quy mô và mức độ đầu tư hoành tráng.

Trung tâm Hội nghị APEC kết hợp văn hóa phương Đông và công nghệ tiên tiến, tạo dấu ấn kiến trúc quốc gia

Bất chấp mức độ phức tạp về mặt kiến trúc và kỹ thuật, tiến độ chung của hai hạng mục chính là Trung tâm Hội nghị và Nhà hát Đa năng đều duy trì ở mức khoảng 33% tổng khối lượng xây dựng. Theo báo cáo chi tiết từ Sun Group, công trình Trung tâm Hội nghị thuộc phân Khu S3 đã hoàn thành 100% phần móng và đạt 31% phần thô. Việc hoàn thành móng tuyệt đối là tiền đề quan trọng để đảm bảo kỹ thuật cho kết cấu không cột khổng lồ. Công tác lắp dựng kết cấu thép dự kiến hoàn thành vào 31/01/2026, hoàn thiện mặt ngoài vào 30/6/2026, và hoàn thiện nội thất vào 31/01/2027. Trong khi đó, mức độ hoàn thiện của Nhà hát Đa năng (Khu S2) cũng đã đạt tới 95% phần móng và 20,5% phần thô. Tương tự, hạng mục này sẽ hoàn thành kết cấu thép vào 31/01/2026, hoàn thiện mặt ngoài vào 30/6/2026, và hoàn thiện nội thất vào 31/01/2027.

Nhà hát Đa năng thi công giữ vững tiến độ các mốc kết cấu thép và mặt ngoài

Các mốc hoàn thiện nội thất đồng loạt vào Quý I/2027 chứng tỏ cam kết tuyệt đối của chủ đầu tư trong việc đảm bảo công trình đi vào hoạt động đúng thời gian phục vụ sự kiện APEC, đồng thời mở ra không gian lý tưởng cho các show diễn, đại nhạc hội và liên hoan phim quốc tế sau này.

Cùng với đó, dự án mở rộng Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc cũng ghi nhận những tiến triển hết sức thuận lợi, đặc biệt trong giai đoạn 1 phục vụ APEC 2027. Cụ thể từ tháng 7/2025, hàng loạt hạng mục trọng điểm đã được cấp tập triển khai, gồm xây mới đường băng số 2, nhà ga VIP, nơi đón tiếp các đại biểu tham dự và nhà ga T2, với cường độ thi công lên tới 700 cọc lớn mỗi tháng. Theo phương án đã được phê duyệt, cảng hàng không sau khi mở rộng sẽ đạt cấp 4E, đủ điều kiện tiếp nhận các dòng máy bay thân rộng như Boeing 747, 787 hay Airbus A350. Hiện dự án đang bám sát phương án được duyệt với kết quả: nhà ga T2 hoàn thành 85% kết cấu thô; nhà ga VIP đạt 100% kết cấu thô và kết cấu thép, 10% MEP và hoàn thiện; đường cất hạ cánh số 2 đạt 30% khối lượng; lũy kế sản lượng toàn dự án đạt 2.370 tỷ đồng. Chỉ sau 4 tháng, toàn bộ khối nhà ga đã thi công đến tầng 4, hướng tới mục tiêu hoàn thiện toàn bộ vào tháng 3/2027, một tốc độ kỷ lục trong ngành hàng không.

Tốc độ xây dựng sân bay dự kiến chỉ trong 18 tháng, được xem là kỷ lục của ngành hàng không

Tiến độ "thần tốc" của hai siêu dự án, với sự tập trung nguồn lực và năng lực quản lý hiệu quả, đã tạo nên động lực kép giúp Phú Quốc chuyển mình mạnh mẽ. Việc hoàn thành Nhà ga VIP và đường CHC số 2 trước APEC đã đảm bảo hạ tầng đối ngoại và giao thông sẵn sàng đón tiếp Nguyên thủ Quốc gia cùng các đoàn khách quý. Đặc biệt, các công trình này không chỉ phục vụ sự kiện chính trị mà còn là nền tảng vững chắc để Phú Quốc trở thành trung tâm du lịch, thương mại, hội nghị và đối ngoại hàng đầu khu vực.

Thông qua hiệu quả thi công vượt trội và chất lượng công trình mang tính biểu tượng, Tập đoàn Sun Group một lần nữa khẳng định vai trò tiên phong trong việc kiến tạo những giá trị hạ tầng bền vững, đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển kinh tế vĩ mô và nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam.