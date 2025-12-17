Tăng cường tuyên truyền pháp luật về phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở tôn giáo cho tăng ni, phật tử

(Pháp lý). Ngày 16/12/2025, tại chùa Quế Lâm – Trúc Long Tự (tổ 2, phường Kim Bảng, Ninh Bình), Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình và chùa Quế Lâm tổ chức Chương trình tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật và diễn tập phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho chư Tăng Ni, Phật tử và nhân dân trên địa bàn Phường Kim Bảng.

Sự kiện nhằm “Tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ” do Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp cùng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức, đã diễn ra trong khí thế trang nghiêm và đầy trách nhiệm.

Quang cảnh buổi tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Chương trình thu hút đông đảo Tăng Ni, Phật tử, người dân địa phương và các cán bộ, chiến sĩ của lực lượng phòng cháy chữa cháy tham gia, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp chính quyền, lực lượng chức năng và cộng đồng tôn giáo trong công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Trong bối cảnh diễn biến khí hậu ngày càng phức tạp, nguy cơ cháy nổ tại các tự viện, chùa chiền và cơ sở tôn giáo càng trở nên nghiêm trọng hơn. Các hoạt động thờ cúng, sử dụng các vật dụng dễ cháy như hương, nến, đèn dầu, cùng với việc sử dụng điện không đúng quy cách đã tạo ra những nguy cơ tiềm ẩn gây thiệt hại về người và tài sản.

Chính vì vậy, việc tổ chức các buổi tập huấn, tuyên truyền kiến thức pháp luật và hướng dẫn thực hành các kỹ năng chữa cháy ban đầu tại các cơ sở tôn giáo là hoạt động vô cùng ý nghĩa, góp phần giảm tối đa các rủi ro.

Chương trình có sự góp mặt của Thượng tọa Thích Bản Lượng, đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, cùng các chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài địa bàn. Họ đã cùng chung tay góp phần lan tỏa ý thức phòng cháy chữa cháy tới từng tăng ni, phật tử, góp phần củng cố an toàn sinh hoạt trong cộng đồng Phật giáo. Ngoài ra, đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ cũng trình bày các quy định pháp luật cơ bản liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy, hướng dẫn các cách phòng ngừa, xử lý tình huống khi có sự cố cháy nổ xảy ra.

Chương trình có góp mặt nhiều tăng ni, phật tử tham gia

Nội dung tuyên truyền được trình bày rõ ràng, dễ hiểu, phù hợp thực tiễn sinh hoạt tại các tự viện. Các kỹ năng xử lý ban đầu, như sử dụng bình chữa cháy, thoát nạn an toàn, sơ cứu người bị thương trong đám cháy, đã được hướng dẫn trực tiếp qua các buổi thực hành. Điều này giúp chư Tăng Ni và Phật tử tự tin hơn trong việc xử lý các tình huống khẩn cấp, góp phần bảo vệ cộng đồng khỏi các rủi ro cháy nổ.

Tại đây, ông Lâm Văn Phúc, Đại úy Phòng PC07 – Công an tỉnh Ninh Bình, chia sẻ với phóng viên về mục tiêu của hoạt động này: “Chúng tôi xác định công tác tuyên truyền phải làm thường xuyên, liên tục. Khi mỗi người đều biết cách phòng và xử lý ban đầu, nguy cơ thiệt hại sẽ giảm đi rất nhiều.”

Đồng chí Đại úy Lâm Văn Phúc - (Phòng PC07 Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Ninh Bình) trả lời phỏng vấn

Ông Phúc cũng nhấn mạnh rằng, việc trang bị kiến thức về phòng cháy chữa cháy cho cộng đồng, đặc biệt là tại các cơ sở tôn giáo, là bước quan trọng trong việc xây dựng một môi trường an toàn và văn minh.

Cũng tại buổi tuyên truyền này, bà Vũ Thị Bạch Mai, một cư dân địa phương bày tỏ và ghi nhận đối với hoạt động này: “Trước giờ tôi nghĩ có cháy thì gọi cứu hỏa là xong. Giờ mới hiểu, vài phút đầu rất quan trọng, mình phải biết xử lý trước mới đảm bảo tính an toàn trong công tác phòng tránh ban đầu. Qua đó, ý thức chủ động phòng ngừa cháy nổ trong cộng đồng được nâng cao rõ rệt”.

Bà Vũ Thị Bạch Mai trả lời phỏng vấn phóng viên

Phát biểu tại lễ bế mạc, Đại đức Thích Khai Trung, Phó trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương GHPGVN, nhấn mạnh rằng hoạt động này không chỉ mang ý nghĩa pháp luật mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của Tăng Ni đối với cộng đồng. “Chúng ta không chỉ tu học, trau dồi đạo đức mà còn cần phải giữ gìn an toàn cho chính mình, cho cộng đồng và xã hội,” Đại đức chia sẻ.

Đại đức Thích Khai Trung, Phó trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương GHPGVN trụ trì chùa Quế Lâm – Trúc Long Tự tại buổi tuyên truyền (áo vàng thứ nhất bên phải)

Chương trình còn tổ chức các hoạt động thực hành trực tiếp cho các tăng ni, phật tử và người dân, qua đó lan tỏa ý thức chủ động phòng ngừa cháy nổ trong cộng đồng. Thông qua những hoạt động này, các lực lượng chức năng và cộng đồng Phật giáo đã thể hiện rõ tinh thần hợp tác để xây dựng một môi trường tôn giáo an toàn, phát triển bền vững.

Trong bối cảnh hiện tại, hoạt động tuyên truyền và huấn luyện nâng cao kỹ năng phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở tôn giáo như chùa Quế Lâm chính là bước đi thiết thực, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự và an toàn xã hội. Sự kiện này không chỉ mang lại lợi ích trực tiếp về mặt kiến thức kỹ năng mà còn góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong việc phòng chống cháy nổ, qua đó góp phần xây dựng xã hội an toàn, văn minh và nhân ái hơn.

Các tăng ni, phật tử và bà con nhân dân cùng các cháu học sinh thực hành diễn tập về PCCC

Với những nỗ lực và hoạt động tích cực như vậy, tỉnh Ninh Bình chứng minh sự quyết tâm của chính quyền và cộng đồng trong việc bảo vệ mái ấm tâm linh, đồng thời củng cố nền tảng cho một xã hội phát triển bền vững, an toàn và hạnh phúc.