Khu đô thị xanh, siêu cao cấp Eurowindow Sport Garden chuẩn bị đưa công viên thể thao đi vào hoạt động

Không chỉ là nơi rèn luyện thể chất, công viên thể thao tại Eurowindow Sport Garden còn được định hướng trở thành không gian sinh hoạt cộng đồng sôi động. Với tiến độ thi công khẩn trương, công trình đang sẵn sàng cho ngày vận hành, bổ sung thêm mảnh ghép giá trị cho khu đô thị xanh, siêu cao cấp tại (TP Vinh) thủ phủ tỉnh Nghệ An.

Công viên thể thao quy tụ hàng chục bộ môn thời thượng

Tại các đô thị phát triển trên thế giới, công viên thể thao từ lâu đã trở thành một phần quan trọng trong quy hoạch đô thị hiện đại. Không gian này không đơn thuần phục vụ nhu cầu vận động mà còn góp phần hình thành lối sống năng động, tăng cường sức khỏe thể chất và tinh thần cho cộng đồng cư dân. Xu hướng đó ngày càng rõ nét tại Việt Nam khi người dân, đặc biệt là tầng lớp trung lưu và giới trẻ thành đạt, dành sự quan tâm lớn hơn cho sức khỏe, chất lượng sống và môi trường sống xanh.

Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của công viên thể thao tại khu đô thị xanh, siêu cao cấp Eurowindow Sport Garden mang ý nghĩa đặc biệt đối với (TP Vinh) thủ phủ tỉnh Nghệ An. Đây được xem là một trong những công viên thể thao quy mô và đa dạng bộ môn hàng đầu khu vực Bắc Trung Bộ, được phát triển theo định hướng lấy sức khỏe cư dân làm trọng tâm.

Công viên thể thao lần đầu tiên xuất hiện tại trung tâm (TP Vinh) thủ phủ tỉnh Nghệ An

Eurowindow Sport Garden dành quỹ đất lớn kiến tạo không gian vận động toàn diện với hàng chục bộ môn dành cho nhiều lứa tuổi. Khi đi vào hoạt động, cư dân có thể trải nghiệm hệ thống sân tennis, sân bóng rổ, sân cầu lông, sân tập golf ngoài trời cùng nhiều khu vực vận động đa năng được bố trí xen kẽ trong không gian cây xanh rộng mở.

Đặc biệt, cung thể thao trong nhà hứa hẹn trở thành điểm nhấn của toàn khu đô thị. Tại đây, cư dân có thể tiếp cận các bộ môn đang dẫn đầu xu hướng như pickleball, tập luyện tại phòng gym hiện đại, thư giãn với yoga hoặc rèn luyện sức khỏe quanh năm tại bể bơi bốn mùa. Sự kết hợp giữa tiện ích ngoài trời và tổ hợp thể thao trong nhà giúp đáp ứng nhu cầu vận động liên tục bất kể điều kiện thời tiết.

Pickleball là môn thể thao thu hút đông đảo người tham gia

Không chỉ phục vụ cư dân nội khu, công viên thể thao còn được kỳ vọng trở thành điểm hẹn cộng đồng mới của địa phương, nơi diễn ra các giải đấu phong trào, hoạt động thể thao, giao lưu văn hóa và các sự kiện kết nối cộng đồng. Điều này tạo nên sự sôi động cho khu đô thị, đồng thời góp phần hình thành một cộng đồng cư dân năng động, văn minh và gắn kết.

Công viên thành hình - động lực gia tăng giá trị bất động sản

Thực tế tại nhiều thị trường bất động sản phát triển cho thấy những dự án nằm cạnh công viên lớn hoặc sở hữu hệ tiện ích thể thao nổi bật thường duy trì giá trị tốt hơn và có biên độ tăng giá cao hơn mặt bằng chung.

Lý do nằm ở việc công viên là loại tiện ích không thể nhân rộng trong tương lai. Khi đô thị ngày càng phát triển, quỹ đất dành cho cây xanh và thể thao trở thành nguồn tài nguyên khan hiếm. Những bất động sản sở hữu tầm nhìn trực diện công viên hoặc tiếp cận thuận tiện với các tiện ích vận động thường được người mua ở thực lẫn nhà đầu tư đánh giá cao.

Theo các chuyên gia, giá trị của bất động sản hiện đại phụ thuộc mạnh vào chất lượng môi trường sống xung quanh. Tại Eurowindow Sport Garden, khi công viên thể thao đang từng bước hoàn thiện và tiến gần đến thời điểm vận hành, giá trị của các sản phẩm nhà ở quanh khu vực này được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng nhờ khả năng khai thác thực tế ngày càng rõ nét.

Đối với khách hàng mua để ở, việc được sống gần công viên đồng nghĩa với khả năng tiếp cận không gian vận động chất lượng cao chỉ trong vài bước chân di chuyển. Trẻ em có nơi vui chơi và rèn luyện thể chất an toàn, người trưởng thành dễ dàng duy trì thói quen tập luyện mỗi ngày, trong khi người cao tuổi được tận hưởng môi trường sống trong lành cùng cộng đồng cư dân văn minh.

Khu đô thị xanh, siêu cao cấp Eurowindow Sport Garden đón tiềm năng tăng giá cao khi công viên thể thao sắp đi vào vận hành

Đối với nhà đầu tư, đây là yếu tố giúp gia tăng sức hấp dẫn cho hoạt động cho thuê và chuyển nhượng. Xu hướng lựa chọn nơi ở của chuyên gia, doanh nhân và nhóm khách hàng có thu nhập cao hiện nay đang dịch chuyển mạnh sang các khu đô thị tích hợp đầy đủ tiện ích chăm sóc sức khỏe. Những căn hộ, nhà phố hoặc biệt thự nằm cạnh công viên thường sở hữu khả năng khai thác tốt hơn nhờ nhu cầu ở thực bền vững.

Bên cạnh đó, khi các tiện ích lần lượt đi vào hoạt động, khu đô thị sẽ hình thành lượng cư dân ổn định cùng mật độ sử dụng dịch vụ cao hơn. Đây là điều kiện thuận lợi để các tuyến phố thương mại, shophouse và các hoạt động kinh doanh dịch vụ phát triển, tạo thêm động lực tăng giá cho toàn khu vực.

Trong bức tranh phát triển chung của (TP Vinh) thủ phủ tỉnh Nghệ An, Eurowindow Sport Garden đang từng bước hiện thực hóa mô hình đô thị xanh lấy con người làm trung tâm. Công viên thể thao không chỉ là một tiện ích nổi bật mà còn là hạ tầng giá trị có khả năng tác động lâu dài đến chất lượng sống và tiềm năng tăng trưởng của bất động sản.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào giai đoạn sàng lọc mạnh mẽ, những dự án sở hữu hệ tiện ích khác biệt và mang lại giá trị sử dụng thực sẽ ngày càng khẳng định lợi thế. Công viên thể thao quy mô lớn tại Eurowindow Sport Garden không chỉ kiến tạo một chuẩn sống mới cho cư dân địa phương mà còn trở thành tài sản giá trị giúp nâng cao sức hút của toàn khu đô thị. Khi những tiện ích này chính thức vận hành, Eurowindow Sport Garden được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những điểm đến an cư và đầu tư nổi bật của Nghệ An.