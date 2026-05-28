Khu đô thị xanh, siêu cao cấp Eurowindow Sport Garden chuẩn bị đưa công viên thể thao đi vào hoạt động

08:43 28/05/2026
Không chỉ là nơi rèn luyện thể chất, công viên thể thao tại Eurowindow Sport Garden còn được định hướng trở thành không gian sinh hoạt cộng đồng sôi động. Với tiến độ thi công khẩn trương, công trình đang sẵn sàng cho ngày vận hành, bổ sung thêm mảnh ghép giá trị cho khu đô thị xanh, siêu cao cấp tại (TP Vinh) thủ phủ tỉnh Nghệ An.

Công viên thể thao quy tụ hàng chục bộ môn thời thượng

Tại các đô thị phát triển trên thế giới, công viên thể thao từ lâu đã trở thành một phần quan trọng trong quy hoạch đô thị hiện đại. Không gian này không đơn thuần phục vụ nhu cầu vận động mà còn góp phần hình thành lối sống năng động, tăng cường sức khỏe thể chất và tinh thần cho cộng đồng cư dân. Xu hướng đó ngày càng rõ nét tại Việt Nam khi người dân, đặc biệt là tầng lớp trung lưu và giới trẻ thành đạt, dành sự quan tâm lớn hơn cho sức khỏe, chất lượng sống và môi trường sống xanh. 

Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của công viên thể thao tại khu đô thị xanh, siêu cao cấp Eurowindow Sport Garden mang ý nghĩa đặc biệt đối với (TP Vinh) thủ phủ tỉnh Nghệ An. Đây được xem là một trong những công viên thể thao quy mô và đa dạng bộ môn hàng đầu khu vực Bắc Trung Bộ, được phát triển theo định hướng lấy sức khỏe cư dân làm trọng tâm.

Công viên thể thao lần đầu tiên xuất hiện tại trung tâm (TP Vinh) thủ phủ tỉnh Nghệ An

Eurowindow Sport Garden dành quỹ đất lớn kiến tạo không gian vận động toàn diện với hàng chục bộ môn dành cho nhiều lứa tuổi. Khi đi vào hoạt động, cư dân có thể trải nghiệm hệ thống sân tennis, sân bóng rổ, sân cầu lông, sân tập golf ngoài trời cùng nhiều khu vực vận động đa năng được bố trí xen kẽ trong không gian cây xanh rộng mở.

Đặc biệt, cung thể thao trong nhà hứa hẹn trở thành điểm nhấn của toàn khu đô thị. Tại đây, cư dân có thể tiếp cận các bộ môn đang dẫn đầu xu hướng như pickleball, tập luyện tại phòng gym hiện đại, thư giãn với yoga hoặc rèn luyện sức khỏe quanh năm tại bể bơi bốn mùa. Sự kết hợp giữa tiện ích ngoài trời và tổ hợp thể thao trong nhà giúp đáp ứng nhu cầu vận động liên tục bất kể điều kiện thời tiết.

Pickleball là môn thể thao thu hút đông đảo người tham gia

Không chỉ phục vụ cư dân nội khu, công viên thể thao còn được kỳ vọng trở thành điểm hẹn cộng đồng mới của địa phương, nơi diễn ra các giải đấu phong trào, hoạt động thể thao, giao lưu văn hóa và các sự kiện kết nối cộng đồng. Điều này tạo nên sự sôi động cho khu đô thị, đồng thời góp phần hình thành một cộng đồng cư dân năng động, văn minh và gắn kết.

Công viên thành hình - động lực gia tăng giá trị bất động sản

Thực tế tại nhiều thị trường bất động sản phát triển cho thấy những dự án nằm cạnh công viên lớn hoặc sở hữu hệ tiện ích thể thao nổi bật thường duy trì giá trị tốt hơn và có biên độ tăng giá cao hơn mặt bằng chung.

Lý do nằm ở việc công viên là loại tiện ích không thể nhân rộng trong tương lai. Khi đô thị ngày càng phát triển, quỹ đất dành cho cây xanh và thể thao trở thành nguồn tài nguyên khan hiếm. Những bất động sản sở hữu tầm nhìn trực diện công viên hoặc tiếp cận thuận tiện với các tiện ích vận động thường được người mua ở thực lẫn nhà đầu tư đánh giá cao.

Theo các chuyên gia, giá trị của bất động sản hiện đại phụ thuộc mạnh vào chất lượng môi trường sống xung quanh. Tại Eurowindow Sport Garden, khi công viên thể thao đang từng bước hoàn thiện và tiến gần đến thời điểm vận hành, giá trị của các sản phẩm nhà ở quanh khu vực này được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng nhờ khả năng khai thác thực tế ngày càng rõ nét.

Đối với khách hàng mua để ở, việc được sống gần công viên đồng nghĩa với khả năng tiếp cận không gian vận động chất lượng cao chỉ trong vài bước chân di chuyển. Trẻ em có nơi vui chơi và rèn luyện thể chất an toàn, người trưởng thành dễ dàng duy trì thói quen tập luyện mỗi ngày, trong khi người cao tuổi được tận hưởng môi trường sống trong lành cùng cộng đồng cư dân văn minh.

Khu đô thị xanh, siêu cao cấp Eurowindow Sport Garden đón tiềm năng tăng giá cao khi công viên thể thao sắp đi vào vận hành

Đối với nhà đầu tư, đây là yếu tố giúp gia tăng sức hấp dẫn cho hoạt động cho thuê và chuyển nhượng. Xu hướng lựa chọn nơi ở của chuyên gia, doanh nhân và nhóm khách hàng có thu nhập cao hiện nay đang dịch chuyển mạnh sang các khu đô thị tích hợp đầy đủ tiện ích chăm sóc sức khỏe. Những căn hộ, nhà phố hoặc biệt thự nằm cạnh công viên thường sở hữu khả năng khai thác tốt hơn nhờ nhu cầu ở thực bền vững.

Bên cạnh đó, khi các tiện ích lần lượt đi vào hoạt động, khu đô thị sẽ hình thành lượng cư dân ổn định cùng mật độ sử dụng dịch vụ cao hơn. Đây là điều kiện thuận lợi để các tuyến phố thương mại, shophouse và các hoạt động kinh doanh dịch vụ phát triển, tạo thêm động lực tăng giá cho toàn khu vực.

Trong bức tranh phát triển chung của (TP Vinh) thủ phủ tỉnh Nghệ An, Eurowindow Sport Garden đang từng bước hiện thực hóa mô hình đô thị xanh lấy con người làm trung tâm. Công viên thể thao không chỉ là một tiện ích nổi bật mà còn là hạ tầng giá trị có khả năng tác động lâu dài đến chất lượng sống và tiềm năng tăng trưởng của bất động sản.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào giai đoạn sàng lọc mạnh mẽ, những dự án sở hữu hệ tiện ích khác biệt và mang lại giá trị sử dụng thực sẽ ngày càng khẳng định lợi thế. Công viên thể thao quy mô lớn tại Eurowindow Sport Garden không chỉ kiến tạo một chuẩn sống mới cho cư dân địa phương mà còn trở thành tài sản giá trị giúp nâng cao sức hút của toàn khu đô thị. Khi những tiện ích này chính thức vận hành, Eurowindow Sport Garden được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những điểm đến an cư và đầu tư nổi bật của Nghệ An. 

Chủ tịch Quốc hội: Hội đồng nhân dân các cấp phải góp phần xây dựng nền quản trị địa phương hiện đại, minh bạch, phục vụ Nhân dân

Phát biểu bế mạc Hội nghị Hội đồng nhân dân toàn quốc triển khai phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của HĐND; tiếp tục chủ động đề xuất tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, cơ chế, chính sách; gắn giám sát với đánh giá hiệu quả thực thi chính sách, trách nhiệm công vụ; góp phần xây dựng nền quản trị địa phương hiện đại, minh bạch, phục vụ người dân và doanh nghiệp hiệu quả hơn.

Không vì sức ép tiến độ mà hạ thấp yêu cầu về chất lượng chính sách

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị không vì sức ép tiến độ mà hạ thấp yêu cầu về chất lượng chính sách, tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của hệ thống pháp luật.

Vingroup phát động chiến dịch “Cùng hành động vì Hành tinh Xanh” đồng loạt tại 4 quốc gia Đông Nam Á

Ngày 5/6, Quỹ Vì tương lai xanh sẽ phối hợp cùng các công ty thành viên, công ty liên kết của Tập đoàn Vingroup, và nhiều tổ chức đối tác phát động chiến dịch “Cùng hành động vì Hành tinh Xanh”, triển khai đồng loạt tại 34 tỉnh, thành và 3 điểm cầu quốc tế ở Lào, Indonesia và Philippines.

Tổ hợp căn hộ Sun Ponte Residence nổi bật bên sông Hàn trung tâm Đà Nẵng

Nằm kế cận cầu Rồng (Đà Nẵng), phân khu The Ponte thuộc tổ hợp Sun Ponte Residence dần định hình diện mạo chỉ sau 2 năm thi công. Dự án hoàn thiện đúng thời điểm thị trường căn hộ ven sông Hàn bước vào giai đoạn sôi động, mở ra kỳ vọng về một tâm điểm an cư – đầu tư mới giữa trung tâm thành phố.

Từ nhà ga đến điểm đến: Ga Thủ Thiêm và tầm nhìn hệ sinh thái trải nghiệm mới

Khi hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, cuộc cạnh tranh giữa các đô thị lớn không còn chỉ nằm ở khả năng kết nối, mà ở việc tạo ra những “điểm đến” đủ sức giữ chân dòng người lâu hơn. Với định hướng TOD 5.0, Khu đô thị phức hợp ga Thủ Thiêm được kỳ vọng trở thành hệ sinh thái tích hợp thế hệ mới giữa giao thông, trải nghiệm đô thị, nghệ thuật và thương mại của TP.HCM.

Vòng đời thứ hai của bao bì, khi trách nhiệm tái chế được trao cho doanh nghiệp

Khi các quy định về thu gom và tái chế bao bì đi vào thực thi, lợi thế đang nghiêng về những doanh nghiệp đã sớm chuẩn bị. Câu chuyện tại Vinamilk cho thấy, cách tiếp cận chủ động có thể chuyển hóa áp lực tuân thủ thành hiệu quả kinh tế và lợi thế cạnh tranh bền vững.

Khung pháp lý về bảo đảm quyền tự do kinh doanh: Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam

(Pháp lý). Bài viết so sánh cơ chế pháp lý nhằm bảo đảm quyền tự do kinh doanh tại Hoa Kỳ và Trung Quốc dựa trên ba tiêu chí: gia nhập thị trường, phân bổ nguồn lực và an toàn pháp lý.

SeABank tăng lớp bảo vệ tiền gửi online trước lừa đảo công nghệ cao

Chỉ một cú click vào đường link giả mạo hay một ứng dụng chứa mã độc, tiền trong tài khoản có thể bị chiếm đoạt trong vài phút. Trong bối cảnh lừa đảo công nghệ cao liên tục biến tướng, thậm chí dùng AI để vượt qua sinh trắc học, SeABank triển khai tính năng “Mã khóa bảo mật cho tiền gửi online” như một “két sắt online”, bổ sung thêm lớp phòng vệ cho tài sản của khách hàng.

Bàn về khung lý luận Mô hình phát triển Việt Nam trong bối cảnh mới

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và hàng loạt nghị quyết chiến lược gần đây của Bộ Chính trị đã đặt nền móng cho một khung tư duy phát triển mới. Yêu cầu đặt ra không chỉ là điều chỉnh mô hình tăng trưởng mà là xác lập một mô hình phát triển quốc gia mới – một “hệ điều hành phát triển” kết nối mục tiêu phát triển, thể chế, khoa học công nghệ, văn hóa, kinh tế thị trường, công bằng xã hội, môi trường và năng lực tự cường quốc gia...

Toàn văn Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới

Ngày 19/5/2026, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký Nghị quyết số 09-NQ/TW về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới. Đây là văn kiện mang tầm vóc lịch sử, xác định nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng không chỉ của Đảng bộ, chính quyền thành phố mà của cả hệ thống chính trị cả nước. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.

