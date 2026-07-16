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Ngay gần trung tâm TP.HCM, Vũng Tàu hút khách nhờ những trải nghiệm siêu hấp dẫn này

13:10 16/07/2026
Chỉ cách trung tâm TP.HCM hơn 1 giờ chạy xe, Vũng Tàu hấp dẫn du khách với bãi biển trong xanh, khí hậu trong lành, nhịp sống bình yên và những trải nghiệm đặc biệt hấp dẫn

Giải nhiệt Công viên nước và xem pháo hoa cuối tuần 

Đây là trải nghiệm được nhiều gia đình và nhóm bạn trẻ thích thú nhất khi đến Vũng Tàu trong năm nay. Dù mới đi vào hoạt động từ đầu năm, nhưng Công viên nước Vũng Tàu đã thực sự giải cơn khát trải nghiệm vui chơi giải trí đẳng cấp và sảng khoái tại phố biển. Sở hữu 20 trò chơi nước và hơn 100 làn trượt nước hiện đại đến từ các thương hiệu hàng đầu thế giới, Sun World Vung Tau là công viên nước bên biển có quy mô hàng đầu khu vực Đông Nam Bộ. Tại đây có hai trò chơi đạt kỷ lục thế giới là "Siêu đường đua nước 10 làn trượt đầu tiên trên thế giới" và "Tàu lượn nước siêu tốc dành cho trẻ em dài nhất thế giới".

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Du khách thích thú trải nghiệm những đường trượt kỷ lục tại Sun World Vung Tau

Đặc biệt, vào các tối cuối tuần, Sun World Vung Tau sẽ trình diễn pháo hoa mãn nhãn tạo không gian sôi động cho trải nghiệm đêm tại Vũng Tàu. Cùng với ánh sáng pháo hoa rực rỡ là thế giới âm nhạc DJ, không gian tiệc cuồng nhiệt bên bể bơi Pool Party, tiệc ẩm thực hấp dẫn từ BBQ cao cấp đến buffet đa dạng hương vị Á Âu, cùng bia Đức thủ công mát lạnh ngon nức tiếng.

Chị Trần Thị Hạnh (Vũng Tàu) cho biết: “Cứ mỗi cuối tuần chúng tôi lại chứng kiến các con phố tấp nập du khách, hàng nghìn người đến Công viên nước để vui chơi. Cảm giác như Vũng Tàu đã có một diện mạo hoàn toàn mới mẻ, náo nhiệt và hấp dẫn hơn rất nhiều từ khi có công viên nước kỷ lục và các màn bắn pháo hoa các ngày cuối tuần”.

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Màn pháo hoa tầm cao mãn nhãn tạo nên diện mạo du lịch náo nhiệt tại công viên nước

“Ăn sập” Vũng Tàu

Vũng Tàu xứng danh là thiên đường ẩm thực ngay gần trung tâm TP.HCM. Thậm chí nhiều du khách đi xe máy từ trung tâm thành phố đến Vũng Tàu chỉ để ăn một bữa hải sản …rồi về. Hải sản Vũng Tàu không chỉ tươi ngon, đa dạng các loại tôm, cua, ghẹ, ốc…, mà còn có mức giá rất phải chăng, được bán tại rất nhiều nhà hàng, quán ăn và khu chợ. Chợ Xóm Lưới hay nhà hàng Gành Hào là một vài địa chỉ quen thuộc tại đây, với mức giá từ 100.000 VNĐ/người tuỳ món ăn.

Ngoài hải sản, rất nhiều món ăn đường phố làm nên linh hồn cho ẩm thực Vũng Tàu mà du khách không nên bỏ qua như bánh khọt, lẩu cá đuối, bánh mì chả cá, mì thảy…

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Không gian buffet đa dạng hương vị Á - Âu phục vụ các thực khách tại Sun World Vung Tau

Một lựa chọn ẩm thực cũng được rất nhiều người ưa thích thời gian gần đây là buffet tối tại Công viên nước Sun World Vung Tau, với combo vừa ăn buffet đa dạng các món ăn Âu Á, vừa xem show diễn sôi động bên bể bơi và bùng nổ với khoảnh khắc pháo hoa vào ngày cuối tuần.

Hiện nay, Sun World Vung Tau có nhiều combo giá vé theo các khung giờ từ chiều đến tối khác nhau để du khách lựa chọn vừa xem pháo hoa vừa trải nghiệm ẩm thực hấp dẫn, mức giá từ 360.000 VNĐ/người lớn và 216.000 VNĐ/trẻ em.

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Các combo vé thuận tiện giúp gia đình tối ưu chi phí cho hành trình trọn gói niềm vui

Đặc biệt, “Vé Đêm Rực Rỡ – VIP” sẽ mang đến một combo trải nghiệm trọn vẹn gồm cả vui chơi công viên nước, trải nghiệm ẩm thực tối với menu đặc biệt và dịch vụ giải trí đi kèm như xem pháo hoa, vui chơi tại pool party. Combo có giá 760.000 đồng/người lớn và 456.000 đồng/trẻ em. 

Toàn bộ các combo đêm đều đã bao gồm 02 loại đồ uống miễn phí như nước ngọt hoặc bia SunKraft Beer, và thời gian phục vụ ẩm thực tối từ 18h00 – 21h00.

Check-in và khám phá thiên nhiên

Vũng Tàu có nhiều công trình mang tính biểu tượng để du khách tham quan, trong đó Tháp Tam Thắng, ngọn hải đăng Vũng Tàu và Tượng chúa Kito là ba biểu tượng không thể bỏ qua với view tuyệt đẹp toàn cảnh phố biển. Ngoài ra, còn khá nhiều điểm check-in độc đáo tại Vũng Tàu như Bạch Dinh, Đình Tam Thắng…

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Tháp Tam Thắng – một trong những điểm check-in biểu tượng không thể bỏ qua tại Vũng Tàu

Khám phá các đảo cũng là một trong những trải nghiệm đặc trưng của phố biển. Vũng Tàu có khá nhiều đảo hoang sơ như đảo Gò Găng, Đảo Ngọc.... Mũi Nghinh Phong cũng là một điểm hấp dẫn để du khách có thể ngắm Hòn Bà và các thuyền đánh cá bình yên trên biển.

Nếu bạn không có nhiều thời gian, có thể tắm biển tại Bãi Sau sầm uất hoặc ngắm hoàng hôn ở Bãi Trước là đủ để tạo nên một ngày cuối tuần cực chill tại phố biển Vũng Tàu.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Sun Group SunWord Vung Tau
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