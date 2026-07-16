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Tin nhắn báo trúng 100 triệu khiến nữ công nhân nghi ngờ, chỉ tin khi tự kiểm tra trên hệ thống

12:16 16/07/2026
Giữa ca làm tại một xưởng gỗ ở Đồng Nai, chị Trần Thị Mỹ Lệ bất ngờ nhận được tin nhắn thông báo trúng giải Đặc biệt trị giá 100 triệu đồng từ chương trình khuyến mại "Xé ngay trúng liền". Ban đầu nghĩ mình bị lừa, chị chỉ thực sự tin sau khi tự kiểm tra thông tin trúng thưởng trên hệ thống và được ban tổ chức xác minh theo đúng quy trình.

Nhưng phản ứng đầu tiên của chị không phải là vui mừng. "Tôi nghĩ chắc là lừa. Lúc đó tôi không tin chút nào. Tôi nghĩ chắc ai gửi nhầm hoặc nhắn trêu", chị nhớ lại.

 

Chị cất điện thoại vào túi rồi tiếp tục làm việc như chưa có chuyện gì xảy ra. Vài tiếng sau, ban tổ chức tiếp tục gọi điện xác minh và hướng dẫn thủ tục nhận thưởng.

Một cuộc gọi. Rồi cuộc gọi thứ hai. Đến cuộc gọi thứ ba, chị mới bắt đầu nghĩ: "Hay là mình thật sự trúng?"

Tối hôm đó, sau khi tan ca, chị tự truy cập website chương trình và nhìn thấy chính số điện thoại của mình trong danh sách trúng giải Đặc biệt.

"Một lúc lâu tôi không nói gì. Tim đập nhanh lắm nhưng vẫn cứ nghĩ không biết có thật không", chị kể.

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Chị Trần Thị Mỹ Lệ là khách hàng đầu tiên trúng giải Đặc biệt trị giá 100 triệu đồng trong chương trình "Xé ngay trúng liền" hè 2026

Chị Lệ là khách hàng đầu tiên trúng giải Đặc biệt 100 triệu đồng trong chương trình khuyến mãi hè "Xé ngay trúng liền". Sau chị, vẫn còn 2 giải Đặc biệt trị giá 100 triệu đồng sẽ tiếp tục được quay số vào các ngày 20/7 và 4/9.

Từ chai Number 1 quen thuộc đến bước ngoặt bất ngờ

Điều khiến chị bất ngờ nhất là vận may lần này lại đến từ một sản phẩm đã gắn bó với mình nhiều năm: Nước tăng lực Number 1.

Là công nhân tại một công ty gỗ ở Đồng Nai, chị Lệ làm việc theo ca từ sáng đến tối. Những ngày cường độ cao, chị thường chọn Number 1 để tiếp thêm năng lượng và duy trì sự tỉnh táo.

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Với nhiều người làm việc cường độ cao như chị Lệ, Number 1 không chỉ tiếp thêm năng lượng trong những ca làm dài mà còn trở thành người bạn đồng hành quen thuộc mỗi ngày

"Mỗi khi mệt, tôi thường uống Number 1 để tiếp năng lượng, lấy lại sự tỉnh táo và có sức làm tiếp. Uống riết thành quen, giống như một phần trong nhịp làm việc hằng ngày", chị chia sẻ.

Khi chương trình "Xé ngay trúng liền" diễn ra, chị chỉ đơn giản xé nhãn, nhắn tin tham gia như một thói quen. Trước đó, chị từng vài lần trúng thẻ nạp điện thoại 10.000 đồng nên chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chạm tới giải thưởng lớn nhất.

"Hôm đó tôi cũng xé nhãn và nhắn tin như mọi lần thôi. Không mong gì nhiều", chị nhớ lại.

100 triệu đồng từ Number 1: Cú hích để giấc mơ tiến nhanh hơn

"Tôi muốn sửa sang lại tiệm, đầu tư thêm thiết bị để phục vụ khách hàng tốt hơn nhưng chưa có điều kiện", chị nói.

Giải thưởng 100 triệu đồng đến đúng lúc chị cần thêm nguồn lực để hiện thực hóa dự định ấy.

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Chương trình khuyến mãi hè "Xé ngay trúng liền" của Trà Dr Thanh, Trà Xanh Không Độ và Nước tăng lực Number 1 tiếp tục mang đến nhiều giải thưởng giá trị, góp phần giúp nhiều khách hàng hiện thực hóa những dự định còn dang dở

"Tôi sẽ dùng số tiền này để nâng cấp tiệm tóc, đầu tư thêm trang thiết bị. Phần còn lại tôi dự định gửi về quê biếu bố mẹ một chút."

Theo chị, giải thưởng không làm cuộc sống thay đổi chỉ sau một ngày, nhưng giúp những kế hoạch đã ấp ủ từ lâu có cơ hội được thực hiện sớm hơn.

"100 triệu đồng không làm cuộc sống của tôi thay đổi ngay lập tức, nhưng giúp giấc mơ tôi theo đuổi bấy lâu có thể bắt đầu sớm hơn."

Cơ hội vẫn đang chờ những người tiếp theo

Đến nay, chương trình "Xé ngay trúng liền" đã trao hàng trăm nghìn giải thưởng thẻ nạp điện thoại và xác định chủ nhân đầu tiên của giải Đặc biệt trị giá 100 triệu đồng.

Người tiêu dùng khi mua Trà Dr Thanh, Trà Xanh Không Độ hoặc Nước tăng lực Number 1 có thông tin khuyến mãi chỉ cần xé nhãn lấy mã, nhập mã trên website chương trình hoặc nhắn tin đến tổng đài 6020 để biết kết quả gần như ngay lập tức.

Ngoài các giải thưởng nhận ngay, người tham gia còn có cơ hội góp mặt trong các đợt quay số tìm chủ nhân của 2 giải Đặc biệt còn lại, mỗi giải trị giá 100 triệu đồng tiền mặt.

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Các buổi livestream quay số sẽ diễn ra vào ngày 20/7 và 4/9 trên fanpage chính thức của Trà Dr Thanh, Trà Xanh Không Độ và Nước tăng lực Number 1.

Đôi khi, những bước ngoặt lớn lại bắt đầu từ một điều rất quen thuộc: một ngày làm việc bình thường, một chai Number 1 để tiếp thêm năng lượng và một lần xé nhãn tham gia chương trình.

Sau chị Trần Thị Mỹ Lệ, vẫn còn hai giải Đặc biệt trị giá 100 triệu đồng đang chờ những chủ nhân tiếp theo. Và biết đâu, từ một lần xé nhãn quen thuộc, một dự định còn dang dở của ai đó cũng sẽ có cơ hội được bắt đầu sớm hơn.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Khuyến mãi hè Xé ngay trúng liền Trúng trăm triệu Trà Dr Thanh Trà Xanh Không Độ Nước tăng lực Number 1
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