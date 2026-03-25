Techcombank và Ngân hàn Đầu tư châu Âu (EIB) công bố khoản vay trị giá 200 triệu Euro thúc đẩy tín dụng xanh tại Việt Nam

08:52 25/03/2026
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) và EIB Global (nhánh đầu tư quốc tế của Ngân hàng Đầu tư Châu Âu - EIB) chính thức công bố thỏa thuận tài trợ trị giá 200 triệu Euro. Khoản tín dụng dài hạn nhằm khơi thông nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các dự án ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển môi trường bền vững trên quy mô toàn quốc.

Gói tài trợ dài hạn được thiết lập nhằm bổ sung nguồn vốn cho các sáng kiến xanh, đặc biệt là trong khu vực kinh tế tư nhân. Thỏa thuận được chính thức công bố tại Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU – Việt Nam diễn ra dưới sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc và Cao ủy phụ trách Quan hệ Đối tác Quốc tế của Liên minh châu Âu Jozef Síkela. Bà Nicola Beer, Phó Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) và bà Nguyễn Thu Lan, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Techcombank đã trực tiếp công bố thỏa thuận này.

Theo đó, Techcombank sẽ mở rộng quy mô tín dụng cho các dự án trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng hiệu quả và giao thông bền vững. Hoạt động này không chỉ đóng góp vào các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) mà còn hỗ trợ tích cực cho lộ trình Đối tác Chuyển dịch Năng lượng Công bằng (JETP), hướng tới mục tiêu xây dựng nền kinh tế xanh, trung hòa carbon vào năm 2050 của Việt Nam.

Song song với gói tài trợ, EIB Advisory sẽ phối hợp cùng Techcombank nhằm kiện toàn khung quản trị rủi ro khí hậu, cải thiện năng lực công bố thông tin liên quan đến khí hậu và hỗ trợ triển khai khoản vay. Chương trình hỗ trợ kỹ thuật này được thực hiện thông qua chương trình Xanh hóa hệ thống tài chính (GFS), với sự tài trợ nguồn vốn từ Đức và Luxembourg."

Bà Nicola Beer, Phó Chủ tịch EIB, phụ trách các hoạt động của Ngân hàng tại Việt Nam, nhận định: “Việt Nam đã đặt ra những mục tiêu đầy tham vọng trong chuyển dịch năng lượng và phát triển bền vững. Ngân hàng Đầu tư Châu Âu cam kết đồng hành cùng những nỗ lực này trên nhiều lĩnh vực, từ hệ thống năng lượng, giao thông bền vững đến tài chính xanh. Thông qua các đối tác như Techcombank, chúng tôi hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân, bao gồm cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME). Những khoản đầu tư này sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, như cải thiện chất lượng không khí, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, tăng cường khả năng tiếp cận năng lượng bền vững, đồng thời mở ra những cơ hội mới về việc làm và tăng trưởng kinh tế. Mối quan hệ hợp tác này là minh chứng rõ nét cho chiến lược Global Gateway (Cửa ngõ Toàn cầu) của Liên minh Châu Âu, khẳng định cam kết chung của chúng tôi trong việc hỗ trợ đầu tư bền vững và sự phát triển dài hạn của Việt Nam.

Ông Jozef Síkela, Cao ủy phụ trách Quan hệ Đối tác Quốc tế của Liên minh Châu Âu, nhận định: “Thỏa thuận này là minh chứng rõ nét cho thấy mối quan hệ đối tác giữa EU và Việt Nam đang mang lại những kết quả then chốt: duy trì tăng trưởng kinh tế song hành cùng nỗ lực giảm thiểu ô nhiễm và mở rộng nguồn năng lượng sạch. Thông qua hợp tác này, chúng tôi cùng các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào năng lượng tái tạo, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và hiện đại hóa hệ thống giao thông. Đây chính là cách chiến lược của Global Gateway nhằm chuyển hóa các mối quan hệ đối tác thành kết quả thực tiễn: tạo ra việc làm, thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ và xây dựng hệ thống năng lượng sạch hơn cho tương lai.”

Bà Nguyễn Thu Lan, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Techcombank, nhấn mạnh: “Chúng tôi đánh giá cao cơ hội hợp tác cùng EIB. Việc vượt qua quy trình thẩm định khắt khe của EIB đã khẳng định năng lực tài chính vững mạnh của Techcombank. Bằng việc tích hợp tài chính khí hậu vào chiến lược hoạt động, Techcombank tái khẳng định cam kết tăng trưởng có trách nhiệm và bền vững, tạo ra giá trị thiết thực cho nền kinh tế, xã hội và môi trường.”

Tiếp nối cam kết này, ông Prasenjit Chakravarti, Giám đốc Khối Chiến lược và Chuyển đổi ngân hàng, cho biết: “Mối quan hệ hợp tác giữa EIB và Techcombank mang tính chiến lược khi mang đến cho Techcombank nguồn vốn dài hạn cũng như năng lực ESG đạt chuẩn quốc tế. Điều này sẽ tác động tích cực đến khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng, đồng thời giúp Techcombank định vị chiến lược là đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực tài chính bền vững tại Việt Nam.”

EIB Global là nhánh chuyên trách của Tập đoàn Ngân hàng Đầu tư Châu Âu (EIB) nhằm gia tăng tác động của các quan hệ đối tác cùng có lợi và tài chính phát triển trên quốc tế. Đây cũng là đối tác then chốt của Team Europe và chiến lược Global Gateway. Thông qua mạng lưới văn phòng trên toàn thế giới, EIB Global đưa Tập đoàn EIB đến gần hơn với người dân, doanh nghiệp và các định chế tại địa phương.

 

Ngân hàng Đầu tư Châu Âu (EIB) đã hoạt động tại Việt Nam từ năm 1997, cung cấp khoảng 800 triệu Euro để hỗ trợ phát triển hạ tầng bền vững, năng lượng tái tạo, hành động vì khí hậu và giao thông đô thị. Nguồn vốn của EIB đã đóng góp vào các dự án trọng điểm như Tuyến đường sắt đô thị số 3 Hà Nội, các sáng kiến tài chính khí hậu thông qua các ngân hàng Việt Nam, đồng thời hỗ trợ Đối tác Chuyển dịch Năng lượng Công bằng (JETP) của Việt Nam, bao gồm khoản vay khung dự kiến trị giá 500 triệu Euro ký kết với Bộ Tài chính.

 

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) là một trong những ngân hàng cổ phần lớn nhất Việt Nam và là ngân hàng hàng đầu khu vực Châu Á với tầm nhìn “Chuyển đổi ngành tài chính, nâng tầm giá trị sống”. Ngân hàng kiên trì thực hiện chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm trong việc cung cấp các giải pháp và dịch vụ ngân hàng bán lẻ và doanh nghiệp toàn diện nhằm góp phần hỗ trợ tài chính cho khách hàng. Techcombank phục vụ khoảng 18 triệu khách hàng cá nhân và doanh nghiệp thông qua nền tảng ngân hàng số và ứng dụng di động dẫn đầu thị trường, cùng mạng lưới chi nhánh rộng khắp trên toàn quốc. Cách tiếp cận hệ sinh thái được đồng kiến tạo thông qua quan hệ đối tác trong nhiều lĩnh vực kinh tế then chốt đã tạo nên quy mô và sự khác biệt tại một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất thế giới.

Techcombank được xếp hạng AA- bởi FiinRatings, Ba3 bởi Moody’s, BB bởi S&P và BB- bởi Fitch – nằm trong nhóm các ngân hàng thương mại cổ phần có xếp hạng tín nhiệm cao nhất tại Việt Nam.

 

Chương trình Xanh hóa hệ thống tài chính (GFS), một phần trong danh mục dịch vụ tư vấn của EIB, được tài trợ bởi Quỹ Xanh hóa hệ thống tài chính (GFS Fund) dưới sự ủy thác nguồn vốn từ Bộ Môi trường, Bảo tồn Thiên nhiên, An toàn Hạt nhân và Hành động Khí hậu Liên bang Đức, cùng Bộ Môi trường, Khí hậu và Đa dạng sinh học Luxembourg.

Chương trình này đóng góp vào sáng kiến 'Hỗ trợ sẵn sàng Xanh hóa các Ngân hàng Trung ương' thuộc khuôn khổ Đối tác thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC Partnership). GFS cung cấp các giải pháp hỗ trợ chuyên biệt nhằm giúp các ngân hàng trung ương, cơ quan giám sát và các tổ chức tài chính tích hợp quản trị rủi ro khí hậu cũng như các thông lệ tài chính bền vững vào hoạt động vận hành.

Đáng chú ý, vào năm 2024, EIB và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã thống nhất thắt chặt hợp tác về tài chính bền vững thông qua chương trình GFS, tạo tiền đề thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực tài chính xanh tại Việt Nam.

