Tạp chí Pháp lý thúc đẩy hợp tác nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn và tư vấn chính sách

(Pháp lý). Chiều 19/5/2026, tại trụ sở Hội Luật gia Việt Nam, Tạp chí Pháp lý tổ chức phiên họp trực tiếp kết hợp trực tuyến Hội đồng Biên tập quý II/2026 dưới sự chủ trì của TS. Trần Công Phàn – Chủ tịch Hội đồng Biên tập. Phiên họp tập trung đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2026; thảo luận định hướng phát triển trong giai đoạn mới; đồng thời trao đổi nhiều nội dung học thuật quan trọng nhằm định hướng phát triển nguồn lực nghiên cứu khoa học theo hướng gắn lý luận với thực tiễn, tiệm cận các chuẩn mực khoa học quốc tế.

TS. Trần Công Phàn (Chủ tịch Hội đồng Biên tập) và GS.TS. Võ Khánh Vinh (Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước ngành Luật) chủ trì phiên họp

Khẳng định vị thế bằng những chuyển đổi thực chất

Mở đầu phiên họp, đồng chí Lê Thị Mai Phương – Phó Viện trưởng Viện Khoa học Pháp lý và Kinh doanh Quốc tế, Tổng Biên tập Tạp chí Pháp lý đã báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Biên tập trong 6 tháng đầu năm 2026.

Theo đó, từ đầu năm 2026, Hội đồng Biên tập đã triển khai đồng bộ quy trình xây dựng nội dung và phản biện kín độc lập đối với từng bài viết. Nhờ đó, chất lượng học thuật của Tạp chí từng bước được nâng cao với sự tham gia của đội ngũ Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, nghiên cứu sinh, Luật gia, thẩm phán, chuyên gia chính sách, doanh nhân và các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước.

Theo TS. Hà Công Anh Bảo – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Biên tập TCPL: Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2026, Tạp chí đã công bố 45 công trình nghiên cứu khoa học chuyên sâu với hàm lượng học thuật cao, tập trung vào các vấn đề thời sự pháp lý, cải cách thể chế, quản trị quốc gia, chuyển đổi số và phát triển bền vững. Nhiều công trình thể hiện rõ chiều sâu lý luận, tư duy cải cách và năng lực phản biện chính sách; đồng thời đưa ra các kiến nghị có giá trị thực tiễn phục vụ quá trình hoàn thiện pháp luật và hoạch định chính sách tại Việt Nam.

Các chủ đề nghiên cứu trải rộng từ cải cách lập pháp, đổi mới tư duy thi hành pháp luật, quản trị dữ liệu, thương mại số, trí tuệ nhân tạo, tài sản mã hóa, ESG, kinh tế xanh, phòng vệ thương mại đến cải cách tư pháp và xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Một dấu mốc quan trọng đó là việc Tạp chí Pháp lý chính thức được Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2244/QĐ-BKHCN ngày 28/4/2026 công nhận đạt chuẩn tạp chí khoa học Việt Nam. Đây được xem là bước chuyển phát triển có ý nghĩa đặc biệt, phản ánh nỗ lực đổi mới toàn diện về mô hình tổ chức, quy trình phản biện và chuẩn hóa học thuật của Hội đồng Biên tập và Ban Biên tập Tạp chí.

TS. Hà Công Anh Bảo – Trưởng Khoa Luật ĐH Ngoại thương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Biên tập TCPL phát biểu tại phiên họp

TS. Hà Công Anh Bảo nhấn mạnh: Việc được công nhận đạt chuẩn Tạp chí khoa học Việt Nam là sự ghi nhận đối với quá trình nâng cao chất lượng học thuật, chuẩn hóa quy trình xuất bản và tăng cường phản biện chính sách theo hướng tiệm cận các chuẩn mực quốc tế.

Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng Biên tập đánh giá cao những chuyển biến tích cực của Tạp chí cả về nội dung, hình thức và phương thức vận hành. Hoạt động nghiên cứu khoa học ngày càng đi vào chiều sâu, tăng tính phản biện, gắn nghiên cứu lý luận với thực tiễn xây dựng và thi hành pháp luật.

Nhiều ý kiến khẳng định Tạp chí Pháp lý đã từng bước xác lập vai trò là diễn đàn khoa học pháp lý của giới nghiên cứu, chuyên gia và những người hoạt động thực tiễn pháp luật. Nhiều đề tài có giá trị học thuật và tính ứng dụng cao; hoạt động kết nối chuyên gia, cộng tác viên tiếp tục được mở rộng.

TS. Trần Công Phàn – Phó Chủ tịch thường trực Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Biên tập Tạp chí Pháp lý trao Quyết định đợt 2 cho các thành viên Hội đồng Biên tập

Đặc biệt, Tạp chí đã chủ động thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số báo chí, đẩy mạnh nền tảng điện tử, mở rộng tương tác học thuật và từng bước hình thành hệ sinh thái truyền thông pháp lý theo hướng hiện đại. Trong đó, việc tuyên truyền, lan tỏa và cụ thể hóa tinh thần của các Nghị quyết lớn của Đảng, nhất là Nghị quyết số 66 và Nghị quyết số 57 thông qua các hoạt động hội thảo, nghiên cứu khoa học, diễn đàn học thuật và chuyên trang chuyên đề được xem là điểm nhấn nổi bật.

Định hướng phát triển

Thảo luận tại phiên họp, các thành viên Hội đồng Biên tập thống nhất cho rằng nghiên cứu khoa học cần được xác định là một trong những trụ cột phát triển quan trọng của Tạp chí trong giai đoạn tới.

Nhiều ý kiến đề xuất Tạp chí cần xây dựng cơ chế đặt hàng nghiên cứu theo hướng thiết thực, bám sát yêu cầu thực tiễn về lập pháp, cải cách tư pháp, quản trị quốc gia, chuyển đổi số, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, pháp luật dữ liệu và các vấn đề pháp lý mới phát sinh trong đời sống xã hội.

Bên cạnh việc bảo đảm chất lượng khoa học, hoạt động nghiên cứu cần gắn với khả năng tạo nguồn lực thông qua các chương trình phối hợp, tư vấn chính sách, truyền thông khoa học và hợp tác chuyên môn nhằm xây dựng nền tảng phát triển bền vững cho Tạp chí.

Các thành viên Hội đồng Biên tập cũng gợi mở định hướng phát triển Tạp chí theo mô hình vừa là cơ quan báo chí chuyên ngành, vừa là trung tâm kết nối học thuật và thực hành pháp lý; tạo không gian để các nhà khoa học, luật gia, doanh nghiệp và cơ quan quản lý cùng tham gia giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra.

Phát biểu tại phiên họp, GS.TS. Võ Khánh Vinh – Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước ngành Luật – nhấn mạnh Tạp chí Pháp lý là Tạp chí chuyên ngành của giới luật, do đó cần có chiến lược phát triển dài hạn, giữ vững định hướng là diễn đàn nghiên cứu khoa học pháp lý gắn với thực tiễn và trao đổi học thuật chuyên sâu.

GS.TS Võ Khánh Vinh – Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước ngành Luật phát biểu tại phiên họp

GS.TS. Võ Khánh Vinh định hướng thành viên Hội đồng Biên tập và các nhà khoa học cộng tác với Tạp chí Pháp lý cần tập trung nghiên cứu, tham mưu, đề xuất tư vấn các chính sách pháp luật cho Đảng và Nhà nước, nhằm thúc đẩy hoàn thiện thể chế, bổ sung lĩnh vực pháp luật mới. Các bài nghiên cứu khoa học phản biện chính sách cần xuất phát từ thực tiễn, gắn với thực tiễn, chú trọng nghiên cứu kinh nghiệm thực tiễn của các nước. Đây sẽ là những yếu tố tạo nên dấu ấn riêng và bản sắc học thuật của Tạp chí Pháp lý.

Giáo sư Vinh cũng cho rằng vấn đề cốt lõi hiện nay là xây dựng và quy tụ đội ngũ cộng tác viên là các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực luật học. Trong đó, việc nâng cao điểm công trình khoa học có ý nghĩa quan trọng nhằm thu hút đội ngũ nghiên cứu chất lượng cao, đặc biệt là thế hệ trẻ đang học tập và nghiên cứu luật học.

Theo GS. Võ Khánh Vinh, khi đã được xã hội ghi nhận, Tạp chí cần tiếp tục nâng cao cả số lượng lẫn chất lượng bài viết; đồng thời trở thành nguồn tư liệu nghiên cứu khoa học có giá trị đối với giới nghiên cứu và xã hội.

Một trong những nội dung được nhiều thành viên Hội đồng Biên tập quan tâm tại phiên họp là giải pháp thúc đẩy mô hình hợp tác liên kết “Viện – Trường – Báo chí – Doanh nghiệp”.

PGS. TS. Đỗ Cảnh Thìn, Ủy viên Hội đồng Biên tập TCPL phát biểu tại phiên họp

PGS.TS. Đỗ Cảnh Thìn cho rằng Tạp chí Pháp lý cần định vị rõ vị trí và vai trò trong xã hội; đồng thời có cách tiếp cận mới đối với các vấn đề pháp lý phát sinh từ thực tiễn nhằm đưa ra các hướng giải quyết có giá trị thực tiễn và tính phản biện chính sách cao.

TS. Nguyễn Thị Tình - Trưởng Khoa Luật Trường Đại học Thương mại cùng đại diện khoa Luật của nhiều trường Đại học khẳng định sẽ đồng hành cùng Tạp chí trong việc phát triển nội dung nghiên cứu khoa học, hỗ trợ học thuật và phối hợp triển khai các chương trình nghiên cứu chuyên sâu nhằm góp phần nâng cao chất lượng khoa học và khả năng ứng dụng thực tiễn của các công trình nghiên cứu.

Tạp chí cần chủ động ký kết các chương trình phối hợp với cơ sở đào tạo luật, Viện nghiên cứu, hiệp hội nghề nghiệp và doanh nghiệp; đồng thời hình thành các chuyên đề nghiên cứu liên ngành, diễn đàn đối thoại chính sách và chương trình truyền thông chuyên sâu về pháp luật để phát huy thế mạnh của một Tạp chí khoa học theo định hướng hội nhập quốc tế.

Xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh phục vụ yêu cầu phát triển mới

Kết luận phiên họp, TS. Trần Công Phàn – Phó Chủ tịch thường trực Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Biên tập đánh giá cao những nỗ lực đổi mới và thành quả đạt được của Tạp chí Pháp lý trong thời gian qua.

TS. Trần Công Phàn khẳng định, việc Tạp chí được công nhận đạt chuẩn khoa học là dấu mốc quan trọng, khẳng định chất lượng nghiên cứu khoa học và vị thế học thuật ngày càng nâng cao của Tạp chí Pháp lý trong cộng đồng nghiên cứu pháp lý cả nước.

Ông đề nghị Hội đồng Biên tập và Ban Biên tập tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, nâng cao chất lượng chuyên môn, giữ vững định hướng chính trị, học thuật và tính thực tiễn của Tạp chí.

Trong thời gian tới, Tạp chí Pháp lý sẽ tập trung nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học; mở rộng đội ngũ cộng tác viên, chuyên gia; đẩy mạnh chuyển đổi số; tăng cường liên kết học thuật và xây dựng các mô hình hợp tác tạo nguồn lực phục vụ phát triển bền vững.

Song song với nhiệm vụ báo chí, Tạp chí sẽ tiếp tục tăng cường tổ chức các Tọa đàm, Hội thảo, diễn đàn khoa học; xây dựng mạng lưới chuyên gia, nhà khoa học để hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị và yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.