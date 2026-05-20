Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. Pháp lý và Kinh doanh

Đề xuất mới điều kiện chào bán trái phiếu ra công chúng của doanh nghiệp dự án PPP

09:16 20/05/2026
Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định việc chào bán trái phiếu ra công chúng của doanh nghiệp dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP). Trong đó, Bộ đề xuất quy định mới về điều kiện chào bán trái phiếu ra công chúng của doanh nghiệp dự án PPP.
1-1779243628.jpg

Bộ Tài chính đề xuất quy định mới về điều kiện chào bán trái phiếu ra công chúng của doanh nghiệp dự án PPP

Bộ Tài chính cho biết, dự thảo Nghị định kế thừa quy định về một số điều kiện chào bán trái phiếu ra công chúng đã được thực tiễn chứng minh có hiệu quả và phù hợp với loại hình doanh nghiệp PPP tại Luật Chứng khoán như điều kiện về vốn điều lệ, phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán được cấp có thẩm quyền thông qua, không có nợ phải trả quá hạn 01 năm, có cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư, có công ty chứng khoán tư vấn, tài khoản phong tỏa, cam kết niêm yết trái phiếu, tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án. Dự thảo Nghị định đề xuất quy định trái phiếu chào bán của doanh nghiệp dự án PPP phải được bảo đảm thanh toán. Do đó, để thống nhất các quy định liên quan đến chào bán ra công chúng trái phiếu, dự thảo Nghị định cũng kế thừa quy định về đợt chào bán phải có đại diện người sở hữu trái phiếu theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Điều chỉnh một số điều kiện chào bán trái phiếu ra công chúng

Theo quy định của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (Luật PPP), tính chất hoạt động của các doanh nghiệp dự án PPP có sự khác biệt so với các doanh nghiệp thông thường như việc thành lập, hoạt động và nghĩa vụ của doanh nghiệp dự án PPP. Theo đó, doanh nghiệp dự án PPP được thành lập với có mục đích duy nhất để ký kết và thực hiện hợp đồng dự án PPP, thời gian triển khai dự án PPP thường kéo dài với vốn huy động ban đầu lớn, thời gian thu hồi vốn kéo dài. Đồng thời, sau khi dự án PPP hoàn thành xong giai đoạn xây dựng, nguồn thu chủ yếu của các dự án PPP phát sinh từ quyền kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng. Do đó, dự thảo Nghị định bổ sung, điều chỉnh một số điều kiện chào bán trái phiếu ra công chúng để phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp dự án PPP như sau:

Về điều kiện kết quả hoạt động kinh doanh: với tính chất đặc thù của loại hình doanh nghiệp PPP, điều kiện chào bán trái phiếu ra công chúng của doanh nghiệp dự án PPP không quy định về thời gian hoạt động tối thiểu, điều kiện về kết quả hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, để đảm bảo tính minh bạch, chặt chẽ, đảm bảo phù hợp với tính chất hoạt động của doanh nghiệp dự án PPP, dự thảo Nghị định quy định rõ điều kiện chào bán trái phiếu ra công chúng của doanh nghiệp dự án PPP có hợp đồng dự án PPP được ký kết theo quy định của pháp luật, bảo đảm tổng mức vốn vay, việc bảo đảm thanh toán trái phiếu và việc xếp hạng tín nhiệm đối với trái phiếu/xếp hạng tín nhiệm đối với tổ chức thực hiện bảo lãnh thanh toán.

Về Hợp đồng dự án PPP: Theo quy định tại Điều 44 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, doanh nghiệp dự án PPP được thành lập với có mục đích duy nhất để ký kết và thực hiện hợp đồng dự án PPP. Do đó, để đảm bảo tính khả thi và thống nhất với các quy định của pháp luật có liên quan, dự thảo Nghị định quy định về điều kiện thực hiện chào bán trái phiếu ra công chúng của doanh nghiệp dự án PPP phải có hợp đồng dự án PPP được ký kết theo quy định của pháp luật .

Về xếp hạng tín nhiệm: dự thảo Nghị định quy định điều kiện trái phiếu đăng ký chào bán phải được xếp hạng tín nhiệm bởi tổ chức xếp hạng tín nhiệm độc lập, ngoại trừ trường hợp trái phiếu được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức bảo lãnh thanh toán trái phiếu, tổ chức tài chính ở nước ngoài, tổ chức tài chính quốc tế bảo lãnh thanh toán toàn bộ lãi và gốc trái phiếu. Trường hợp trái phiếu được bảo lãnh thanh toán toàn bộ lãi và gốc, tổ chức thực hiện bảo lãnh thanh toán phải được xếp hạng tín nhiệm. Tổ chức xếp hạng tín nhiệm không phải là người có liên quan của tổ chức thực hiện bảo lãnh thanh toán và tổ chức phát hành. Trong đó, đối với "tổ chức bảo lãnh thanh toán trái phiếu", Bộ Tài chính (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) được giao chủ trì xây dựng Nghị định hướng dẫn về tổ chức bảo lãnh thanh toán trái phiếu (hiện đang trong quá trình soạn thảo).

Về việc bảo đảm thanh toán: Theo quy định tại Khoản 4 Điều 89 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, doanh nghiệp dự án PPP được thế chấp tài sản, quyền sử dụng đất và quyền kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng. Điều 63 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư quy định về điều kiện doanh nghiệp dự án PPP được vận hành, kinh doanh công trình. Do đó, dự thảo Nghị định quy định về việc trái phiếu ra công chúng của doanh nghiệp dự án PPP phải được bảo đảm thanh toán toàn bộ lãi và gốc trái phiếu đối với 2 trường hợp:

Trường hợp doanh nghiệp dự án PPP chưa đủ điều kiện vận hành, kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng theo quy định, trái phiếu phát hành phải được bảo lãnh thanh toán vô điều kiện và không hủy ngang toàn bộ lãi và gốc trái phiếu bởi tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức bảo lãnh thanh toán trái phiếu, tổ chức tài chính ở nước ngoài, tổ chức tài chính quốc tế theo quy định của pháp luật. Việc bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thực hiện theo quy định của pháp luật về các tổ chức tín dụng.

Trường hợp doanh nghiệp dự án PPP đủ điều kiện vận hành, kinh doanh công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng theo quy định, trái phiếu phát hành được bảo đảm bằng tài sản và/hoặc bảo lãnh thanh toán tương tự trường hợp doanh nghiệp dự án PPP chưa đủ điều kiện. Tài sản bảo đảm được định giá bởi tổ chức có chức năng thẩm định giá và được đăng ký, xử lý theo quy định của pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm.

Về điều kiện bảo đảm tổng mức vốn vay: Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 312/2025/NĐ-CP ngày 06/12/2025 quy định về việc huy động vốn vay, vốn trái phiếu doanh nghiệp và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện dự án như sau "Tổng số vốn vay, bao gồm giá trị trái phiếu dự kiến phát hành (trừ trường hợp phát hành trái phiếu để cơ cấu lại khoản nợ) và các hình thức vay vốn khác (nếu có) không vượt quá tổng số vốn vay theo quy định tại hợp đồng dự án PPP và các Phụ lục hợp đồng (nếu có)". Để đảm bảo thống nhất quy định giữa pháp luật chứng khoán và pháp luật PPP, dự thảo Nghị định quy định về điều kiện đảm bảo tổng mức vốn vay tương tự quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số 312/2025/NĐ-CP nêu trên trừ trường hợp phát hành trái phiếu để cơ cấu lại khoản nợ.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây./.

Theo baochinhphu.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://baochinhphu.vn/de-xuat-moi-dieu-kien-chao-ban-trai-phieu-ra-cong-chung-cua-doanh-nghiep-du-an-ppp-10226051818123584.htm

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Cùng chủ đề
Thư mời viết bài Hội thảo quốc tế thường niên về pháp luật kinh tế, thương mại và quản trị toàn cầu Pháp lý và Kinh doanh
Thư mời viết bài Hội thảo quốc tế thường niên về pháp luật kinh tế, thương mại và quản trị toàn cầu

Từ 1/7/2026 chỉ còn 142 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện Pháp lý và Kinh doanh
Từ 1/7/2026 chỉ còn 142 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66.17/2026/NQ-CP về cắt giảm, sửa đổi ngành, nghề đầu tư kinh doanh có...

Quy định về tuân thủ chuẩn mực ESG cho doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam hướng tới thị trường Châu Âu (EU) Pháp lý và Kinh doanh
Quy định về tuân thủ chuẩn mực ESG cho doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam hướng tới thị trường Châu Âu (EU)

(Pháp lý). Trong bối cảnh ESG trở thành rào cản kỹ thuật bắt buộc tại các thị trường phát triển,...

Hoàn thiện khung pháp lý đồng bộ thúc đẩy tài sản trí tuệ thành tài sản doanh nghiệp trong kỉ nguyên kinh tế số Pháp lý và Kinh doanh
Hoàn thiện khung pháp lý đồng bộ thúc đẩy tài sản trí tuệ thành tài sản doanh nghiệp trong kỉ nguyên kinh tế số

(Pháp lý) - Trong kỷ nguyên kinh tế số và sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), tài...

Pháp luật về định giá tài sản trí tuệ: Thực tiễn áp dụng và một số kiến nghị Pháp lý và Kinh doanh
Pháp luật về định giá tài sản trí tuệ: Thực tiễn áp dụng và một số kiến nghị

(Pháp lý). Việt Nam đã và đang tập trung hình thành các thiết chế pháp lý, thúc đẩy định giá...

Bảo vệ doanh nghiệp tư nhân trước hành vi cạnh tranh không lành mạnh: Yêu cầu hoàn thiện pháp luật cạnh tranh Việt Nam trong bối cảnh thị trường hiện đại Pháp lý và Kinh doanh
Bảo vệ doanh nghiệp tư nhân trước hành vi cạnh tranh không lành mạnh: Yêu cầu hoàn thiện pháp luật cạnh tranh Việt Nam trong bối cảnh thị trường hiện đại

(Pháp lý). Doanh nghiệp tư nhân giữ vai trò ngày càng quan trọng trong nền kinh tế thị trường định...

Mới cập nhật
Thư mời viết bài Hội thảo quốc tế thường niên về pháp luật kinh tế, thương mại và quản trị toàn cầu

Thư mời viết bài Hội thảo quốc tế thường niên về pháp luật kinh tế, thương mại và quản trị toàn cầu

Chủ đề năm 2026: Pháp luật thương mại, đầu tư và tài chính quốc tế trong kỷ nguyên số: Góc nhìn so sánh giữa các quốc gia phát triển và đang phát triển Hình thức tổ chức: Trực tiếp và trực...

7 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Từ 1/7/2026 chỉ còn 142 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Từ 1/7/2026 chỉ còn 142 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66.17/2026/NQ-CP về cắt giảm, sửa đổi ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Theo đó, từ ngày 01/7/2026, số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiệm sẽ giảm từ 198 xuống còn 142.

8 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Trình tự, thủ tục thực hiện tương trợ tư pháp về dân sự của Việt Nam

Trình tự, thủ tục thực hiện tương trợ tư pháp về dân sự của Việt Nam

Chính phủ ban hành Nghị định số 158/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tương trợ tư pháp về dân sự. Trong đó, đáng chú ý là các quy định về thủ tục, chi phí và trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc thực hiện tương trợ tư pháp về dân sự của Việt Nam.

8 giờ trước Bên khung cửa tư pháp

Nhà khoa học phải dự báo, tư vấn hoạch định chính sách

Nhà khoa học phải dự báo, tư vấn hoạch định chính sách

Nhà khoa học không chỉ nghiên cứu hàn lâm mà cần tham gia dự báo, tư vấn và hoạch định chính sách cho đất nước, theo lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

8 giờ trước Khoa học Pháp Lý

Pháp luật về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và thực tiễn áp dụng trong lĩnh vực ngân hàng thương mại – Từ thực tiễn Vietcombank Chi nhánh Bình Thuận

Pháp luật về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và thực tiễn áp dụng trong lĩnh vực ngân hàng thương mại – Từ thực tiễn Vietcombank Chi nhánh Bình Thuận

(Pháp lý). Bài viết phân tích các quy định của pháp luật lao động Việt Nam hiện hành về thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi của người lao động, tập trung vào các nội dung về thời giờ làm việc bình thường, làm thêm giờ, làm việc ban đêm và các chế độ nghỉ ngơi theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019.

9 giờ trước Kinh nghiệm pháp lý

Techcombank tiếp tục là nhà đồng đầu tư cho chương trình “Anh trai vượt ngàn chông gai 2026”, tiếp nối hành trình kiến tạo giá trị vượt trội cho khách hàng

Techcombank tiếp tục là nhà đồng đầu tư cho chương trình “Anh trai vượt ngàn chông gai 2026”, tiếp nối hành trình kiến tạo giá trị vượt trội cho khách hàng

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) công bố tiếp tục trở thành Nhà Đồng đầu tư của chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, nâng tầm quan hệ chiến lược với Tập đoàn YeaH1. Thông qua hợp tác này, Techcombank tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái trải nghiệm, nơi các giải pháp tài chính được kết nối chặt chẽ với nhu cầu và phong cách sống ngày càng đa dạng của khách hàng.

9 giờ trước Thông tin cần biết

Khung pháp lý về bảo đảm quyền tự do kinh doanh: Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam

Khung pháp lý về bảo đảm quyền tự do kinh doanh: Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam

(Pháp lý). Bài viết so sánh cơ chế pháp lý nhằm bảo đảm quyền tự do kinh doanh tại Hoa Kỳ và Trung Quốc dựa trên ba tiêu chí: gia nhập thị trường, phân bổ nguồn lực và an toàn pháp lý.

20 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Tạp chí Pháp lý thúc đẩy hợp tác nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn và tư vấn chính sách

Tạp chí Pháp lý thúc đẩy hợp tác nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn và tư vấn chính sách

(Pháp lý). Chiều 19/5/2026, tại trụ sở Hội Luật gia Việt Nam, Tạp chí Pháp lý tổ chức phiên họp trực tiếp kết hợp trực tuyến Hội đồng Biên tập quý II/2026 dưới sự chủ trì của TS. Trần Công Phàn – Chủ tịch Hội đồng Biên tập. Phiên họp tập trung đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2026; thảo luận định hướng phát triển trong giai đoạn mới; đồng thời trao đổi nhiều nội dung học thuật quan trọng nhằm định hướng phát triển nguồn lực nghiên cứu khoa học theo hướng gắn lý luận với thực tiễn, tiệm cận các chuẩn mực khoa học quốc tế.

23 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Gần 450 đội thi từ khắp châu Á đăng ký tham gia Asian Hackathon for Green Future 2026

Gần 450 đội thi từ khắp châu Á đăng ký tham gia Asian Hackathon for Green Future 2026

Sau hơn một tháng phát động, cuộc thi ý tưởng giải pháp công nghệ Asian Hackathon for Green Future 2026 đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của cộng đồng sinh viên và các nhà đổi mới trẻ trên toàn châu Á, thu hút 439 đội thi đăng ký tham gia nhằm phát triển các giải pháp công nghệ hướng đến tương lai bền vững.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Quy định về tuân thủ chuẩn mực ESG cho doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam hướng tới thị trường Châu Âu (EU)

Quy định về tuân thủ chuẩn mực ESG cho doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam hướng tới thị trường Châu Âu (EU)

(Pháp lý). Trong bối cảnh ESG trở thành rào cản kỹ thuật bắt buộc tại các thị trường phát triển, nghiên cứu này phân tích các quy định tuân thủ dành cho doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam sang Châu Âu (EU).

1 ngày trước Pháp lý và Kinh doanh

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay