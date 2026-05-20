Nhà khoa học phải dự báo, tư vấn hoạch định chính sách

09:19 20/05/2026
Nhà khoa học không chỉ nghiên cứu hàn lâm mà cần tham gia dự báo, tư vấn và hoạch định chính sách cho đất nước, theo lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Thông điệp được GS. TS Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, đề cập tại Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2026, sáng 18/5.

Theo ông Lê Văn Lợi, sứ mệnh của khoa học xã hội và nhân văn không dừng ở việc tạo ra tri thức hàn lâm, mà phải là tri thức nền tảng, căn cốt, có tính dự báo và định hướng. "Càng nghiên cứu cơ bản sâu, chúng ta càng đóng góp cho việc hoạch định chủ trương, chính sách, bằng các luận cứ khoa học xác đáng, bằng chứng sát thực, thuyết phục", ông nhấn mạnh.

Ông cho rằng giới nghiên cứu cần tập trung vào vấn đề lớn của đất nước như mô hình phát triển Việt Nam, quản trị quốc gia, địa phương, quản trị phát triển xã hội, nền kinh tế tự cường định hướng xã hội chủ nghĩa... Đó là những nền tảng để xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, chuẩn mực con người Việt Nam và hệ giá trị gia đình Việt Nam.

GS. TS Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Ảnh: Trọng Đạt

Theo lãnh đạo Viện Hàn lâm, khoa học không nên dừng ở các bài báo hay cuốn sách. Thay vào đó, các nghiên cứu cơ bản cần hoán chuyển được thành chính sách để tạo ra những giá trị lớn hơn, đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội.

Ông cũng nhấn mạnh vai trò của các nghiên cứu quốc tế, trong bối cảnh thế giới đầy biến động. Theo ông, nhà khoa học xã hội cần theo dõi những vấn đề đương đại toàn cầu để phân tích xu hướng, dự báo quy luật, phát triển, từ đó hỗ trợ Đảng, Nhà nước, Chính phủ trong việc điều hành và hoạch định chính sách.

Bên cạnh yêu cầu về chất lượng nghiên cứu, Chủ tịch Viện Hàn lâm cho rằng khoa học xã hội là lĩnh vực đòi hỏi sự đam mê, tính sáng tạo và kiên định. Nhà khoa học phải "đọc, nghiền ngẫm, suy nghĩ, đi nhiều, nghe nhiều", nhưng sự sáng tạo cần hướng tới cái chung mới có thể tạo ra giá trị thực chất. Ông đề nghị nhà khoa học siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tập trung vào các công trình lớn, có giá trị thực tiễn.

Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội, sáng 18/5. Ảnh: Trọng Đạt

Tại sự kiện, ông Đặng Xuân Thanh, Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, cũng cho rằng nghiên cứu khoa học là hành trình đòi hỏi nhiều năm khảo cứu, khảo sát thực địa, "có những đóng góp không dễ đo đếm bằng những con số nhưng lại có giá trị lâu dài". Chính vì vậy, những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và sự cống hiến của các nhà khoa học càng đáng trân trọng.

Chia sẻ thêm, ông cho biết một dấu mốc lớn của Viện là chuyển đổi mô hình quản lý, trở thành cơ quan sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Thay đổi này không chỉ mang ý nghĩa về tổ chức mà còn xác lập vai trò nghiên cứu, tư vấn chiến lược của Viện đối với cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng. "Tiếng nói của Viện Hàn lâm sẽ trực tiếp hơn, sát hơn với các quyết sách ở tầm chiến lược quốc gia", ông nói, thêm rằng điều này cũng đặt ra yêu cầu đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng nghiên cứu và gắn nghiên cứu với tư vấn chính sách.

Ông cũng bày tỏ kỳ vọng vào đội ngũ nhà khoa học trẻ, khuyến khích họ "dám đặt ra những câu hỏi lớn, dám theo đuổi những hướng đi mới". "Khoa học xã hội là hành trình gian khổ, ít hào quang nhưng có sức lan tỏa rất lớn đối với xã hội", ông nhận định

Bộ Công an: Cần sửa Bộ luật Hình sự để xử lý loại tội phạm mới

Thượng tá Ngô Đức Thắng cho biết, thực tiễn thi hành Bộ luật Hình sự phát sinh nhiều khó khăn,...

Sửa đổi Bộ luật Hình sự và vấn đề không hình sự hoá các quan hệ kinh tế, dân sự

(Pháp lý). Trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, yêu cầu hoàn thiện...

Vận dụng nguyên tắc tương xứng trong pháp luật Liên minh châu Âu nhằm tránh hình sự hoá quan hệ kinh tế, dân sự tại Việt Nam

(Pháp lý). Nghiên cứu này xem xét khả năng vận dụng nguyên tắc tương xứng (proportionality) như một công cụ...

Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và Nhà nước (ISDS): Định hướng sửa đổi phù hợp xu thế quốc tế

(Pháp lý). Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và Nhà nước (ISDS) đang đối mặt với...

Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế và sự chuyển đổi mô hình tư pháp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập toàn cầu

( Pháp lý). Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng qua các hiệp định CPTPP và...

Pháp luật Việt Nam về xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại điện tử: Thực trạng và kiến nghị

(Pháp lý). Với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử, tình trạng xâm phạm quyền sở hữu...

Thư mời viết bài Hội thảo quốc tế thường niên về pháp luật kinh tế, thương mại và quản trị toàn cầu

Chủ đề năm 2026: Pháp luật thương mại, đầu tư và tài chính quốc tế trong kỷ nguyên số: Góc nhìn so sánh giữa các quốc gia phát triển và đang phát triển Hình thức tổ chức: Trực tiếp và trực...

Từ 1/7/2026 chỉ còn 142 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66.17/2026/NQ-CP về cắt giảm, sửa đổi ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Theo đó, từ ngày 01/7/2026, số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiệm sẽ giảm từ 198 xuống còn 142.

Trình tự, thủ tục thực hiện tương trợ tư pháp về dân sự của Việt Nam

Chính phủ ban hành Nghị định số 158/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tương trợ tư pháp về dân sự. Trong đó, đáng chú ý là các quy định về thủ tục, chi phí và trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc thực hiện tương trợ tư pháp về dân sự của Việt Nam.

Đề xuất mới điều kiện chào bán trái phiếu ra công chúng của doanh nghiệp dự án PPP

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định việc chào bán trái phiếu ra công chúng của doanh nghiệp dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP). Trong đó, Bộ đề xuất quy định mới về điều kiện chào bán trái phiếu ra công chúng của doanh nghiệp dự án PPP.

Pháp luật về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và thực tiễn áp dụng trong lĩnh vực ngân hàng thương mại – Từ thực tiễn Vietcombank Chi nhánh Bình Thuận

(Pháp lý). Bài viết phân tích các quy định của pháp luật lao động Việt Nam hiện hành về thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi của người lao động, tập trung vào các nội dung về thời giờ làm việc bình thường, làm thêm giờ, làm việc ban đêm và các chế độ nghỉ ngơi theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019.

Techcombank tiếp tục là nhà đồng đầu tư cho chương trình “Anh trai vượt ngàn chông gai 2026”, tiếp nối hành trình kiến tạo giá trị vượt trội cho khách hàng

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) công bố tiếp tục trở thành Nhà Đồng đầu tư của chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, nâng tầm quan hệ chiến lược với Tập đoàn YeaH1. Thông qua hợp tác này, Techcombank tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái trải nghiệm, nơi các giải pháp tài chính được kết nối chặt chẽ với nhu cầu và phong cách sống ngày càng đa dạng của khách hàng.

Khung pháp lý về bảo đảm quyền tự do kinh doanh: Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam

(Pháp lý). Bài viết so sánh cơ chế pháp lý nhằm bảo đảm quyền tự do kinh doanh tại Hoa Kỳ và Trung Quốc dựa trên ba tiêu chí: gia nhập thị trường, phân bổ nguồn lực và an toàn pháp lý.

Tạp chí Pháp lý thúc đẩy hợp tác nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn và tư vấn chính sách

(Pháp lý). Chiều 19/5/2026, tại trụ sở Hội Luật gia Việt Nam, Tạp chí Pháp lý tổ chức phiên họp trực tiếp kết hợp trực tuyến Hội đồng Biên tập quý II/2026 dưới sự chủ trì của TS. Trần Công Phàn – Chủ tịch Hội đồng Biên tập. Phiên họp tập trung đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2026; thảo luận định hướng phát triển trong giai đoạn mới; đồng thời trao đổi nhiều nội dung học thuật quan trọng nhằm định hướng phát triển nguồn lực nghiên cứu khoa học theo hướng gắn lý luận với thực tiễn, tiệm cận các chuẩn mực khoa học quốc tế.

Gần 450 đội thi từ khắp châu Á đăng ký tham gia Asian Hackathon for Green Future 2026

Sau hơn một tháng phát động, cuộc thi ý tưởng giải pháp công nghệ Asian Hackathon for Green Future 2026 đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của cộng đồng sinh viên và các nhà đổi mới trẻ trên toàn châu Á, thu hút 439 đội thi đăng ký tham gia nhằm phát triển các giải pháp công nghệ hướng đến tương lai bền vững.

Quy định về tuân thủ chuẩn mực ESG cho doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam hướng tới thị trường Châu Âu (EU)

(Pháp lý). Trong bối cảnh ESG trở thành rào cản kỹ thuật bắt buộc tại các thị trường phát triển, nghiên cứu này phân tích các quy định tuân thủ dành cho doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam sang Châu Âu (EU).

