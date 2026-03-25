Techcombank ra mắt “chương trình kiến tạo tư duy & bản lĩnh lãnh đạo cho thế hệ kế cận” và khởi động “đấu trường AI kinh doanh”

08:00 25/03/2026
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) chính thức ra mắt “Chương trình kiến tạo Tư duy & Bản lĩnh Lãnh đạo cho thế hệ kế cận” – hoạt động chiến lược dài hạn dành riêng cho gia đình khách hàng Techcombank Private và Priority. Đồng thời, ngân hàng khởi động “Đấu trường AI Kinh doanh”, chương trình thực chiến trọng tâm năm 2026 nhằm trang bị bản lĩnh cho thế hệ kế thừa trong kỷ nguyên số.

Chương trình Kiến tạo Tư duy Tài Chính & Bản lĩnh Lãnh đạo cho Thế hệ Kế cận – The NextX by Techcombank là hoạt động chiến lược, nhằm mở rộng đặc quyền dành cho khách hàng hội viên cao cấp, đã được Techcombank triển khai thành công trong hai năm qua. Từ năm 2024, chương trình khởi đầu từ các hoạt động kết nối và tọa đàm truyền cảm hứng, được nâng tầm thành chuỗi hoạt động xây dựng tư duy tài chính sớm, hợp tác đối tác uy tín, mở rộng quy mô tiếp cận tại các thành phố lớn chỉ sau một năm.

hinh-1-1774404124.JPG

Bước sang năm 2026 với tên The NextX, chương trình không chỉ là một khóa học đơn lẻ, mà là một mảnh ghép quan trọng trong tổng thể hệ sinh thái giải pháp “quản lý gia sản” của Techcombank. The NextX được "may đo" theo từng độ tuổi: từ ươm mầm tư duy tài chính, trang bị kỹ năng AI, đến các kỳ thực tập tinh hoa tại tập đoàn lớn và tọa đàm độc quyền về nghệ thuật chuyển giao gia nghiệp – đảm bảo phát triển năng lực lãnh đạo và xây dựng bản sắc cá nhân một cách liên tục, sâu sắc.

Đấu trường AI Kinh doanh là cấu phần nổi bật nhất, được thiết kế theo hướng thực tiễn cao. Các em không chỉ học lý thuyết mà trực tiếp ứng dụng vào các bài toán kinh doanh thực tế, từ đó hình thành tư duy, trải nghiệm và năng lực thực hành có giá trị lâu dài thông qua 4 giai đoạn: từ Làm chủ công nghệ, Kiến tạo sản phẩm, Dẫn dắt chiến lược đến Đăng quang nhà sáng lập).

Chương trình được chính thức khởi động thông qua Lễ Ký Kết hợp tác giữa Techcombank. Đại học Ngoại thương (FTU) và VBI Academy, hình thành hệ sinh thái kết nối giữa chuẩn mực tư duy tài chính quốc tế và môi trường ứng dụng công nghệ thực tiễn.

Lộ trình Đấu trường được thiết kế bài bản với 18 chủ đề, 8 sự kiện trao đổi cùng chuyên gia (workshop), và 3 chuyến trải nghiệm thực tế (site visit) tại các tập đoàn lớn, dưới sự dẫn dắt của hơn 20 cố vấn kỳ cựu. Trong chuỗi hoạt động đầy hấp dẫn này, một số sự kiện – chủ đề được thiết kế riêng để cung cấp thêm năng lực và tư duy quản trị phù hợp với thế hế kế cận của Khách hàng Priority & Private tại Techcombank. Thu hoạch lớn nhất dành cho các em là bộ hồ sơ năng lực (portfolio) chuẩn quốc tế phục vụ xét tuyển đại học danh tiếng, cơ hội gia nhập mạng lưới 5.000 tài năng trẻ, cùng hệ thống giải thưởng trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Phát biểu tại lễ ra mắt, bà Nguyễn Vân Linh, Phó Giám đốc Khối Ngân hàng Bán l, Techcombank khẳng định: “Đây là năm thứ ba Techcombank triển khai các chương trình dành cho thế hệ trẻ, đặc biệt là con em khách hàng Private. Chúng tôi tin rằng, con cái chính là tài sản quý giá nhất. Bên cạnh việc xây dựng và gia tăng tài sản tài chính, mỗi bậc cha mẹ đều mong muốn con mình có đủ hành trang, kiến thức và bản lĩnh để tiếp nối, gìn giữ và phát triển gia sản của gia đình trong tương lai. Xuất phát từ sự thấu cảm đó, The NextX mang đến cho các em nền tảng thiết thực về tài chính, kinh doanh và đặc biệt là năng lực ứng dụng AI. 

3-1774404131.JPG

Bà Nguyễn Vân Linh, Phó Giám đốc Khối Ngân hàng Bán l, Techcombank

Techcombank mong muốn trở thành người đồng hành tin cậy của khách hàng trong những quyết định quan trọng nhất của cuộc đời. Không chỉ hỗ trợ khách hàng quản lý tài sản hiệu quả, chúng tôi còn mong muốn góp phần cùng gia đình chuẩn bị thế hệ kế cận vững vàng hơn, sẵn sàng hơn để phát triển tài sản và gia sản một cách bền vững.

Phát biểu tại Lễ ký kết hợp tác, Jlo Trần - CEO VBI Academy chia sẻ: “Chúng tôi đồng hành cùng chương trình bởi tầm nhìn tiên phong của Techcombank trong phát triển thế hệ kế cận và ứng dụng AI vào thực tiễn. Nền tảng và hệ thống thử thách được chúng tôi thiết kế theo hướng “phát triển tư duy bằng hành động”, giúp các em chuyển hóa kiến thức thành năng lực tạo ra giá trị thực, từ làm chủ công cụ AI đến triển khai mô hình kinh doanh.”

“Đồng hành cùng Đấu trường AI Kinh doanh, FTU cam kết bảo đảm chuẩn mực học thuật và hệ thống đánh giá năng lực minh bạch cho chương trình,” PGS TS Vũ Thị Hiền, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương (FTU) cho biết. “Sự hợp tác này không chỉ mang lại giá trị cho các em, mà còn góp phần tăng cường kết nối giữa giáo dục đại học và thực tiễn doanh nghiệp, hướng tới phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam trong kỷ nguyên số.”

Với Techcombank, đầu tư cho thế hệ kế cận là lựa chọn chiến lược dài hạn. Nơi giá trị trao truyền không dừng ở tài sản, mà được xây dựng trên nền tảng trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng dẫn dắt – đúng với tinh thần “beyond banking” mà ngân hàng kiên định theo đuổi.

hinh-2-1774404131.JPG

Chương trình The NextX là một phần trong tổng thể giải pháp tài chính và chăm sóc khách hàng thân thiết mà Techcombank đang xây dựng, thể hiện cam kết đồng hành cùng khách hàng không chỉ trong việc quản lý tài sản hôm nay mà còn trong việc chuẩn bị cho tương lai của gia đình.

The NextX chính thức mở cổng đăng ký kể từ ngày 19/3 tại https://thenextx.com.vn/en.

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), với tầm nhìn “Chuyển đổi ngành tài chính, Nâng tầm giá trị sống” là một trong những ngân hàng cổ phần lớn nhất Việt Nam, và là một trong những ngân hàng hàng đầu khu vực châu Á. Theo đuổi chiến lược khách hàng là trọng tâm, Techcombank hiện đang cung cấp các giải pháp tài chính và dịch vụ ngân hàng đa dạng cho khoảng 18,0 triệu khách hàng, bao gồm khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp thông qua mạng lưới điểm giao dịch trải dài khắp Việt Nam cũng như dịch vụ ngân hàng số dẫn đầu thị trường. Phương pháp tiếp cận hệ sinh thái, hợp tác đối tác của Ngân hàng trong nhiều lĩnh vực kinh tế chủ chốt giúp tạo nên sự khác biệt cho Techcombank tại một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới.

Techcombank hiện được xếp hạng AA- bởi FiinRatings, Ba3 bởi Moody’s, BB bởi S&P, và BB- bởi Fitch, nằm trong nhóm những ngân hàng thương mại cổ phần được xếp hạng tín nhiệm cao nhất tại Việt Nam.

Techcombank và Ngân hàn Đầu tư châu Âu (EIB) công bố khoản vay trị giá 200 triệu Euro thúc đẩy tín dụng xanh tại Việt Nam Thông tin kinh doanh
Techcombank và Ngân hàn Đầu tư châu Âu (EIB) công bố khoản vay trị giá 200 triệu Euro thúc đẩy tín dụng xanh tại Việt Nam

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) và EIB Global (nhánh đầu tư quốc tế của Ngân hàng Đầu...

Xưởng dịch vụ phủ kín như “Wi-Fi toàn quốc”, chủ xe VinFast yên tâm trên mọi cung đường Thông tin kinh doanh
Xưởng dịch vụ phủ kín như “Wi-Fi toàn quốc”, chủ xe VinFast yên tâm trên mọi cung đường

Sự gia tăng nhanh chóng của mạng lưới xưởng dịch vụ cùng các chính sách hậu mãi “may đo” cho...

VPBank ra mắt VPBank Forex - Nền tảng giao dịch ngoại tệ online cho khách hàng doanh nghiệp theo thời gian thực Thông tin kinh doanh
VPBank ra mắt VPBank Forex - Nền tảng giao dịch ngoại tệ online cho khách hàng doanh nghiệp theo thời gian thực

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) chính thức ra mắt VPBank Forex, trở thành nhà băng trong nước...

Sun PhuQuoc Airways công bố kế hoạch mạng bay quốc tế tới 7 thị trường trong năm 2026 Thông tin kinh doanh
Sun PhuQuoc Airways công bố kế hoạch mạng bay quốc tế tới 7 thị trường trong năm 2026

Với chiến lược “Rise to Asia”, Sun PhuQuoc Airways công bố kế hoạch kết nối Phú Quốc tới 7 thị...

Lãi suất tăng không phải “bước đường cùng”, người mua nhà vẫn có “cửa sáng” trong năm 2026 Thông tin kinh doanh
Lãi suất tăng không phải “bước đường cùng”, người mua nhà vẫn có “cửa sáng” trong năm 2026

Giới chuyên gia nhận định, việc lãi suất vay mua nhà tăng lên 12-14%, thậm chí lãi suất thả nổi...

“Tập đoàn BRG dù đã phát triển hơn 30 năm, nhưng tôi luôn mang tâm thế khởi nghiệp” Thông tin kinh doanh
“Tập đoàn BRG dù đã phát triển hơn 30 năm, nhưng tôi luôn mang tâm thế khởi nghiệp”

Hơn ba thập kỷ qua, dưới sự sáng lập và dẫn dắt của Madame Nguyễn Thị Nga, Tập đoàn BRG...

Chính sách đổi mới sáng tạo, công nghệ: Kinh nghiệm của Mỹ, Thụy Sĩ, Hàn Quốc và đề xuất gợi mở cho Việt Nam

Chính sách đổi mới sáng tạo, công nghệ: Kinh nghiệm của Mỹ, Thụy Sĩ, Hàn Quốc và đề xuất gợi mở cho Việt Nam

Mỹ đã có những chính sách nổi trội giúp duy trì vị thế dẫn đầu trong nền kinh tế đổi mới sáng tạo toàn cầu. Trong khi đó Thụy Sĩ 13 năm liên tiếp được vinh danh là quốc gia sáng tạo nhất thế giới. Nhật Bản và Hàn Quốc cũng là những cường quốc về đổi mới sáng tạo (ĐMST) rất đáng để Việt Nam học hỏi.

53 phút trước Kinh doanh - Quốc tế

Pháp luật kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạch định chính sách kinh tế

Pháp luật kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạch định chính sách kinh tế

(Pháp lý). Xung đột lợi ích (XĐLI) trong hoạch định chính sách kinh tế là một trong những thách thức lớn đối với nhà nước pháp quyền và quản trị công hiện đại. XĐLI nếu không được kiểm soát hiệu quả sẽ làm suy giảm tính liêm chính, công bằng và mục tiêu vì lợi ích chung của chính sách, gây mất niềm tin của nhân dân.

1 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Thu hút và phát triển đội ngũ chuyên gia pháp luật tư vấn cho Chính phủ về thương mại và đầu tư quốc tế: Kinh nghiệm của một số nước và đề xuất đối với Việt Nam

Thu hút và phát triển đội ngũ chuyên gia pháp luật tư vấn cho Chính phủ về thương mại và đầu tư quốc tế: Kinh nghiệm của một số nước và đề xuất đối với Việt Nam

Bài viết tập trung phân tích làm rõ những biện pháp mà một số nước đã sử dụng để xây dựng và phát triển đội ngũ chuyên gia pháp luật về thương mại và đầu tư quốc tế, từ đó đưa ra một số đề xuất cho Việt Nam. Các quốc gia được lựa chọn để nghiên cứu là Singapore, Trung Quốc, Brazil và Chile. Đây là những quốc gia đã thực hiện nhiều chính sách để thu hút và phát triển đội ngũ chuyên gia pháp luật về thương mại và đầu tư quốc tế để tư vấn cho Chính phủ.

1 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Techcombank và Ngân hàn Đầu tư châu Âu (EIB) công bố khoản vay trị giá 200 triệu Euro thúc đẩy tín dụng xanh tại Việt Nam

Techcombank và Ngân hàn Đầu tư châu Âu (EIB) công bố khoản vay trị giá 200 triệu Euro thúc đẩy tín dụng xanh tại Việt Nam

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) và EIB Global (nhánh đầu tư quốc tế của Ngân hàng Đầu tư Châu Âu - EIB) chính thức công bố thỏa thuận tài trợ trị giá 200 triệu Euro. Khoản tín dụng dài hạn nhằm khơi thông nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các dự án ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển môi trường bền vững trên quy mô toàn quốc.

12 giờ trước Thông tin kinh doanh

Tăng cường trách nhiệm giải trình và đánh giá tác động chính sách trong hoạt động lập pháp ở Việt Nam

Tăng cường trách nhiệm giải trình và đánh giá tác động chính sách trong hoạt động lập pháp ở Việt Nam

(Pháp lý). Trong bối cảnh cải cách thể chế và nâng cao chất lượng hệ thống pháp luật ở Việt Nam, việc tăng cường trách nhiệm giải trình và đánh giá tác động chính sách trong quy trình lập pháp có ý nghĩa quan trọng nhằm bảo đảm tính minh bạch, hiệu quả và khả thi của các văn bản pháp luật.

12 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

4 yêu cầu của Tổng Bí thư với Hội nghị lần 2 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIV

4 yêu cầu của Tổng Bí thư với Hội nghị lần 2 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIV

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV xem xét, thảo luận và quyết định nhiều nội dung đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa nền tảng đối với nhiệm vụ triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

12 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Triển khai thi hành 2 Luật liên quan đến khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Triển khai thi hành 2 Luật liên quan đến khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ký Quyết định số 459/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng (Kế hoạch).

13 giờ trước Bên khung cửa tư pháp

Quy định về thương mại số trong các Hiệp định thương mại tự do Việt Nam là thành viên

Quy định về thương mại số trong các Hiệp định thương mại tự do Việt Nam là thành viên

(Pháp lý). Thương mại số và thương mại điện tử là hai khái niệm có liên quan nhưng không hoàn toàn đồng nhất. Trong các hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên, các quy định liên quan đến thương mại số chủ yếu được đặt trong các chương về thương mại điện tử.

1 ngày trước Kinh doanh - Quốc tế

Phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước

Phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước

Theo Kế hoạch triển khai thi đua "Phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước," phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt 10%/năm trở lên.

1 ngày trước Pháp lý và Kinh doanh

Trung ương cho ý kiến về hoàn thiện mô hình quản lý các cơ quan truyền thông báo chí quốc gia

Trung ương cho ý kiến về hoàn thiện mô hình quản lý các cơ quan truyền thông báo chí quốc gia

Trong ngày làm việc thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, làm việc tại hội trường, thảo luận và cho ý kiến về một số nội dung, trong đó có việc hoàn thiện mô hình quản lý các cơ quan truyền thông báo chí quốc gia…

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

