Techcombank ra mắt “chương trình kiến tạo tư duy & bản lĩnh lãnh đạo cho thế hệ kế cận” và khởi động “đấu trường AI kinh doanh”

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) chính thức ra mắt “Chương trình kiến tạo Tư duy & Bản lĩnh Lãnh đạo cho thế hệ kế cận” – hoạt động chiến lược dài hạn dành riêng cho gia đình khách hàng Techcombank Private và Priority. Đồng thời, ngân hàng khởi động “Đấu trường AI Kinh doanh”, chương trình thực chiến trọng tâm năm 2026 nhằm trang bị bản lĩnh cho thế hệ kế thừa trong kỷ nguyên số.

Chương trình Kiến tạo Tư duy Tài Chính & Bản lĩnh Lãnh đạo cho Thế hệ Kế cận – The NextX by Techcombank là hoạt động chiến lược, nhằm mở rộng đặc quyền dành cho khách hàng hội viên cao cấp, đã được Techcombank triển khai thành công trong hai năm qua. Từ năm 2024, chương trình khởi đầu từ các hoạt động kết nối và tọa đàm truyền cảm hứng, được nâng tầm thành chuỗi hoạt động xây dựng tư duy tài chính sớm, hợp tác đối tác uy tín, mở rộng quy mô tiếp cận tại các thành phố lớn chỉ sau một năm.

Bước sang năm 2026 với tên The NextX, chương trình không chỉ là một khóa học đơn lẻ, mà là một mảnh ghép quan trọng trong tổng thể hệ sinh thái giải pháp “quản lý gia sản” của Techcombank. The NextX được "may đo" theo từng độ tuổi: từ ươm mầm tư duy tài chính, trang bị kỹ năng AI, đến các kỳ thực tập tinh hoa tại tập đoàn lớn và tọa đàm độc quyền về nghệ thuật chuyển giao gia nghiệp – đảm bảo phát triển năng lực lãnh đạo và xây dựng bản sắc cá nhân một cách liên tục, sâu sắc.

Đấu trường AI Kinh doanh là cấu phần nổi bật nhất, được thiết kế theo hướng thực tiễn cao. Các em không chỉ học lý thuyết mà trực tiếp ứng dụng vào các bài toán kinh doanh thực tế, từ đó hình thành tư duy, trải nghiệm và năng lực thực hành có giá trị lâu dài thông qua 4 giai đoạn: từ Làm chủ công nghệ, Kiến tạo sản phẩm, Dẫn dắt chiến lược đến Đăng quang nhà sáng lập).

Chương trình được chính thức khởi động thông qua Lễ Ký Kết hợp tác giữa Techcombank. Đại học Ngoại thương (FTU) và VBI Academy, hình thành hệ sinh thái kết nối giữa chuẩn mực tư duy tài chính quốc tế và môi trường ứng dụng công nghệ thực tiễn.

Lộ trình Đấu trường được thiết kế bài bản với 18 chủ đề, 8 sự kiện trao đổi cùng chuyên gia (workshop), và 3 chuyến trải nghiệm thực tế (site visit) tại các tập đoàn lớn, dưới sự dẫn dắt của hơn 20 cố vấn kỳ cựu. Trong chuỗi hoạt động đầy hấp dẫn này, một số sự kiện – chủ đề được thiết kế riêng để cung cấp thêm năng lực và tư duy quản trị phù hợp với thế hế kế cận của Khách hàng Priority & Private tại Techcombank. Thu hoạch lớn nhất dành cho các em là bộ hồ sơ năng lực (portfolio) chuẩn quốc tế phục vụ xét tuyển đại học danh tiếng, cơ hội gia nhập mạng lưới 5.000 tài năng trẻ, cùng hệ thống giải thưởng trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Phát biểu tại lễ ra mắt, bà Nguyễn Vân Linh, Phó Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ, Techcombank khẳng định: “Đây là năm thứ ba Techcombank triển khai các chương trình dành cho thế hệ trẻ, đặc biệt là con em khách hàng Private. Chúng tôi tin rằng, con cái chính là tài sản quý giá nhất. Bên cạnh việc xây dựng và gia tăng tài sản tài chính, mỗi bậc cha mẹ đều mong muốn con mình có đủ hành trang, kiến thức và bản lĩnh để tiếp nối, gìn giữ và phát triển gia sản của gia đình trong tương lai. Xuất phát từ sự thấu cảm đó, The NextX mang đến cho các em nền tảng thiết thực về tài chính, kinh doanh và đặc biệt là năng lực ứng dụng AI.

Bà Nguyễn Vân Linh, Phó Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ, Techcombank

Techcombank mong muốn trở thành người đồng hành tin cậy của khách hàng trong những quyết định quan trọng nhất của cuộc đời. Không chỉ hỗ trợ khách hàng quản lý tài sản hiệu quả, chúng tôi còn mong muốn góp phần cùng gia đình chuẩn bị thế hệ kế cận vững vàng hơn, sẵn sàng hơn để phát triển tài sản và gia sản một cách bền vững.”

Phát biểu tại Lễ ký kết hợp tác, bà Jlo Trần - CEO VBI Academy chia sẻ: “Chúng tôi đồng hành cùng chương trình bởi tầm nhìn tiên phong của Techcombank trong phát triển thế hệ kế cận và ứng dụng AI vào thực tiễn. Nền tảng và hệ thống thử thách được chúng tôi thiết kế theo hướng “phát triển tư duy bằng hành động”, giúp các em chuyển hóa kiến thức thành năng lực tạo ra giá trị thực, từ làm chủ công cụ AI đến triển khai mô hình kinh doanh.”

“Đồng hành cùng Đấu trường AI Kinh doanh, FTU cam kết bảo đảm chuẩn mực học thuật và hệ thống đánh giá năng lực minh bạch cho chương trình,” PGS TS Vũ Thị Hiền, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương (FTU) cho biết. “Sự hợp tác này không chỉ mang lại giá trị cho các em, mà còn góp phần tăng cường kết nối giữa giáo dục đại học và thực tiễn doanh nghiệp, hướng tới phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam trong kỷ nguyên số.”

Với Techcombank, đầu tư cho thế hệ kế cận là lựa chọn chiến lược dài hạn. Nơi giá trị trao truyền không dừng ở tài sản, mà được xây dựng trên nền tảng trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng dẫn dắt – đúng với tinh thần “beyond banking” mà ngân hàng kiên định theo đuổi.

Chương trình The NextX là một phần trong tổng thể giải pháp tài chính và chăm sóc khách hàng thân thiết mà Techcombank đang xây dựng, thể hiện cam kết đồng hành cùng khách hàng không chỉ trong việc quản lý tài sản hôm nay mà còn trong việc chuẩn bị cho tương lai của gia đình.

The NextX chính thức mở cổng đăng ký kể từ ngày 19/3 tại https://thenextx.com.vn/en.