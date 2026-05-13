70 vị tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI

Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã hiệp thương cử 70 vị tham gia Đoàn Chủ tịch.

Sáng 13/5, tại Trung tâm hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tiến hành phiên bế mạc.

Đại hội đã nghe báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ nhất khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã hiệp thương cử 70 vị vào Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031; 12 vị được hiệp thương cử vào Ban Thường trực, giữ chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký, các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031; 8 vị được hiệp thương cử Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 ra mắt Đại hội

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI bày tỏ, trong không khí trang trọng, phấn khởi và tràn đầy niềm tin của Đại hội, thay mặt cho các vị ủy viên vừa được tín nhiệm hiệp thương cử tham gia UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa XI trân trọng cảm ơn Đại hội đã tin tưởng, tín nhiệm; trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước, đồng bào, chiến sỹ cả nước đã luôn quan tâm và gửi gắm niềm tin đối với MTTQ Việt Nam.

Theo bà Bùi Thị Minh Hoài, sự tín nhiệm của Đại hội vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn lao đối với chúng tôi.

"Bằng tất cả sự quyết tâm, chúng tôi xin hứa: Tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức; tận tâm, tận lực, phát huy dân chủ, trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao", Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh.

Đồng thời, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất; năng động, sáng tạo, đổi mới, tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định rõ nét vai trò, vị thế của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới.

Danh sách 12 vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI tham gia Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI:

1. Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X tái cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

2. Bà Hà Thị Nga, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X tái cử giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI.

3. Ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá X tái cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI.

4. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tái cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI.

5. Ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tái cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI.

6. Ông Bùi Quang Huy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tái cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI.

7. Bà Lê Thị Thủy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tái cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI.

8. Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tái cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI.

9. Ông Hoàng Công Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X tái cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI.

10. Ông Trần Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương được hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI.

11. Ông Nguyễn Đức Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương được hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI.

12. Ông Cao Xuân Thạo, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, Trưởng Ban Công tác xã hội Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam được hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI.

Danh sách 8 vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI giữ chức Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI:

1. Bà Hà Thị Khiết, Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương tái cử Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI.

2. Bà Nguyễn Thị Doan, Nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam tái cử Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI.

3. Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tái cử Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI.

4. Bà Bùi Huyền Mai, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tái cử Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI.

5. Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X tái cử Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI.

6. Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X tái cử Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI

7. Ông Đỗ Hồng Quân, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tái cử Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI.

8. Ông Châu Văn Minh, Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam được hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI.