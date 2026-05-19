Ga Thủ Thiêm: Cú hích hạ tầng cho chu kỳ phát triển mới của TP.HCM

08:22 19/05/2026
(Pháp lý) - TP.HCM đang đứng trước ngưỡng cửa của một chu kỳ phát triển mới. Nơi hạ tầng không chỉ giải quyết bài toán giao thông mà còn tái định hình không gian đô thị và tăng trưởng kinh tế. Trong bối cảnh đó, Ga Thủ Thiêm cùng đề xuất mô hình TOD 5.0 từ SonKim Land được kỳ vọng sẽ trở thành cú hích cho một cực tăng trưởng mới của thành phố.

Theo dữ liệu của Liên đoàn Lao động TP HCM, quy mô thị trường lao động vùng lõi thành phố cùng Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu hiện ước đạt hơn 8 triệu người. Nhu cầu dịch chuyển khổng lồ này đang tạo áp lực lớn lên hạ tầng giao thông, khiến các khu vực cửa ngõ như Hàng Xanh - Bình Triệu, Trường Chinh - Cộng Hòa thường xuyên quá tải.

Tuy nhiên, để giữ vững vị thế đầu tàu kinh tế, bài toán của TP HCM không chỉ dừng lại ở việc gỡ điểm nghẽn giao thông hay luân chuyển lao động. Thành phố cần một chiến lược vĩ mô để khơi thông và đón đầu các dòng chảy lớn hơn, bao gồm dòng vốn toàn cầu, thương mại, đầu tư và nguồn nhân lực tri thức cao.

Trong bối cảnh đó, TP HCM đang thiếu một đầu mối giao thông kết nối đa tầng mang tầm quốc tế. Điểm nghẽn này cần được giải quyết bằng một công trình vượt ra khỏi chức năng trung chuyển hành khách đơn thuần, để trở thành một trung tâm giao thương liền mạch – nơi hội tụ và thúc đẩy các nguồn lực kinh tế toàn diện cho cả vùng trọng điểm phía Nam.

Vị thế chiến lược của một “cú hích”

Không phải ngẫu nhiên mà Ga Thủ Thiêm được nhắc đến như một điểm sáng trên bản đồ quy hoạch hạ tầng phía Đông. Nơi đây là điểm cuối của tuyến Metro số 2 (Tham Lương - Bến Thành - Thủ Thiêm), một dự án có tổng vốn đầu tư lên đến 55.000 tỷ đồng. Giai đoạn 2 của tuyến metro này được thiết kế ngầm hoàn toàn, nối Bến Thành với Thủ Thiêm, với mục tiêu vận hành toàn tuyến vào năm 2030. Điều này đồng nghĩa hạ tầng metro và nhà ga phải hoàn thành cùng thời điểm, có thể thấy đây là một áp lực nhưng cũng là cơ hội để đẩy nhanh tiến độ.

Không chỉ dừng lại ở metro, Ga Thủ Thiêm còn được tích hợp với nhà ga trung tâm của tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đồng thời kết nối trực tiếp với tuyến đường sắt TP.HCM - Long Thành, tuyến đang được đẩy nhanh tiến độ. Dự kiến khi đưa vào vận hành, tuyến này sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ  TP.HCM đến sân bay Long Thành từ 90-120 phút hiện tại xuống còn khoảng 30 phút.

Sơ đồ kết nối vùng lõi của "siêu nhà ga" Thủ Thiêm. Định hướng này kỳ vọng mở ra một cực tăng trưởng mới cho hạ tầng kinh tế - xã hội phía Nam. Ảnh: SonKim Land

Sức ảnh hưởng của những tuyến huyết mạch này là rất lớn: giảm tải lưu lượng cho khu vực trung tâm hiện hữu, kết nối giao thương giữa các tỉnh sau sáp nhập, và mở ra không gian phát triển mới cho toàn khu Đông.  Đây chính là lý do Ga Thủ Thiêm được ví von là một “cú hích tỷ đô” không chỉ nằm ở con số được rót vốn mà còn tạo nên tác động chuỗi, một điểm kích hoạt cho chu kỳ phát triển mới.

Từ "cú hích hạ tầng" đến "nam châm đô thị"

Lịch sử phát triển đô thị thế giới cho thấy, các phiên bản TOD tiên tiến tại Tokyo hay Hong Kong từ lâu đã vượt qua vai trò trung chuyển thuần túy. Nhà ga đường sắt đô thị giờ đây được định nghĩa là những "điểm đến đô thị" (urban destination) – nơi tích hợp không gian thương mại, dịch vụ, văn hóa và giải trí sầm uất.

Không gian đô thị tích hợp theo mô hình TOD tiên tiến với sự kết hợp hài hòa giữa hạ tầng giao thông đa tầng, mảng xanh đại chúng và các tổ hợp thương mại - dịch vụ sầm uất. Ảnh sưu tầm

Tại Việt Nam, xu hướng này đang trở thành kim chỉ nam cho các đô thị lớn. Thay vì chỉ giải quyết nhu cầu đi lại, một nhà ga thế hệ mới được quy hoạch để trở thành hạt nhân của một đô thị tích hợp đa chức năng. Khi dòng chảy giao thương, dịch vụ và tri thức hội tụ tại một điểm, nơi đây sẽ trở thành tâm điểm định hình phong cách sống mới, mang lại giá trị phát triển bền vững cho toàn khu vực.

Với vị thế chiến lược của Ga Thủ Thiêm, câu hỏi đặt ra là phiên bản mô hình TOD nào sẽ khai thác tối đa tiềm năng giá trị quỹ đất, tạo nền móng đi tắt đón đầu xu hướng phát triển hạ tầng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tham chiếu từ các nước có mô hình TOD tiên tiến như Nhật Bản cho thấy, việc lấy nhà ga làm hạt nhân kết nối các thành phần ở tại, làm việc, mua sắm và giải trí là giải pháp tối ưu. Nhìn nhận từ góc độ chuyên gia, ông Troy Griffiths, Cố vấn cấp cao của Savills Việt Nam, khẳng định: "Các mô hình TOD chính là giải pháp dài hạn để cải thiện nguồn cung và tạo ra quỹ đất phát triển."

Không chỉ dừng lại ở giá trị kinh tế, TOD còn mang lại những đóng góp to lớn cho phát triển kinh tế - xã hội khi: thay đổi diện mạo đô thị, nâng cao đời sống cộng đồng, tăng sức hút du lịch điểm đến, và đóng góp vào nguồn thu ngân sách. Như vậy, không chỉ là một nút giao thông, Ga Thủ Thiêm đang dần khẳng định vị thế "nam châm đô thị", nơi hội tụ dòng người, dòng vốn và cơ hội phát triển bất động sản. Một trong những đơn vị đã sớm nhìn ra cơ hội này và chủ động đề xuất ý tưởng phát triển là SonKim Land, với dự án khu đô thị phức hợp ngay tại khu vực ga Thủ Thiêm.

Đề xuất đón đầu xu hướng với TOD 5.0

Với vai trò đầu mối hạ tầng và kinh tế trọng điểm, Ga Thủ Thiêm cần những giải pháp đi tắt đón đầu để tận dụng thành tựu khoa học kỹ thuật toàn cầu. Thay vì áp dụng các phiên bản an toàn như TOD 3.0 hay 4.0, việc hướng thẳng đến phiên bản TOD 5.0 tiên tiến nhất là cơ hội chiến lược để rút ngắn thời gian, hiện thực hóa tầm nhìn tích hợp toàn diện giữa giao thông và đô thị.

Mô hình tiến hóa của các thế hệ TOD trên thế giới và định hướng quy hoạch phiên bản TOD 5.0 tại khu vực Ga Thủ Thiêm. Ảnh: SonKim Land

Hiện nay, khu vực quanh Ga Thủ Thiêm vẫn đang trong giai đoạn hình thành hệ sinh thái, mở ra cơ hội lớn cho một cấu trúc đô thị bứt phá. Lợi ích lớn nhất của TOD 5.0 là năng lực tái cấu trúc không gian: biến nhà ga thành hạt nhân liên kết trực tiếp mọi thành phần từ thương mại, dịch vụ đến tiện ích công cộng. Mô hình này giúp tối ưu hóa giá trị sử dụng đất tại vùng lõi, giảm tải áp lực hạ tầng và tạo ra một đô thị tích hợp có khả năng tự tuần hoàn nguồn lực kinh tế.

Đây cũng là tầm nhìn chiến lược mà SonKim Land hướng tới thông qua ý tưởng phát triển "Khu đô thị phức hợp Thủ Thiêm" được giới thiệu ngày 17/5, nhằm đóng góp một giải pháp quy hoạch đồng bộ, đưa Thủ Thiêm trở thành biểu tượng đô thị tích hợp thế hệ mới.

Sự kiện đón nhận sự quan tâm và góp mặt đông đảo của các chuyên gia thiết kế, kiến trúc, tài chính, chuyên gia lĩnh vực bất động sản

Với khát vọng kiến tạo không gian đô thị đột phá cùng TP.HCM, SonKim Land không chỉ giới thiệu mô hình đô thị phức hợp mới, mà còn nâng tầm không gian sống bản địa lên tiêu chuẩn quốc tế thông qua sự cố vấn từ hai đơn vị Nhật Bản là Nikken Sekkei và Nippon Koei. Lần đầu tiên giới thiệu mô hình này tại Việt Nam, SonKim Land cũng thể hiện sự đầu tư, nghiên cứu kỹ lưỡng khi kết hợp với các ông lớn uy tín trong ngành. Điều này cũng phản ánh vai trò ngày càng lớn của các công ty tư nhân trong việc đóng góp ý tưởng phát triển hạ tầng và không gian đô thị cho TP.HCM.

Nếu hệ thống đường sắt đô thị và mô hình TOD là hạ tầng của giao thông, thì Ga Thủ Thiêm chính là điểm tựa của hạ tầng kinh tế - xã hội. Trong xu hướng dịch chuyển về phía Đông, đầu mối này mang tầm vóc của một cực tăng trưởng mới nhờ năng lực kết nối đa tầng giữa giao thông, thương mại và không gian đô thị. Cú hích hạ tầng cùng sự tham gia của các nhà phát triển như SonKim Land đang mở ra cơ hội lớn để Thủ Thiêm bứt phá, trở thành thỏi nam châm kinh tế và là hình mẫu phát triển đô thị tích hợp tiên tiến tại Việt Nam.

PV

Tạp chí Pháp lý thúc đẩy hợp tác nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn và tư vấn chính sách

(Pháp lý). Chiều 19/5/2026, tại trụ sở Hội Luật gia Việt Nam, Tạp chí Pháp lý tổ chức phiên họp trực tiếp kết hợp trực tuyến Hội đồng Biên tập quý II/2026 dưới sự chủ trì của TS. Trần Công Phàn – Chủ tịch Hội đồng Biên tập. Phiên họp tập trung đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2026; thảo luận định hướng phát triển trong giai đoạn mới; đồng thời trao đổi nhiều nội dung học thuật quan trọng nhằm định hướng phát triển nguồn lực nghiên cứu khoa học theo hướng gắn lý luận với thực tiễn, tiệm cận các chuẩn mực khoa học quốc tế.

Quy định về tuân thủ chuẩn mực ESG cho doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam hướng tới thị trường Châu Âu (EU)

(Pháp lý). Trong bối cảnh ESG trở thành rào cản kỹ thuật bắt buộc tại các thị trường phát triển, nghiên cứu này phân tích các quy định tuân thủ dành cho doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam sang Châu Âu (EU).

Các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế: Những ưu việt, sự khác biệt, khuyến nghị đổi mới cho Việt Nam

(Pháp lý). Trong bối cảnh quan hệ thương mại quốc tế ngày càng mở rộng và phức tạp, nguy cơ phát sinh tranh chấp thương mại luôn tiềm ẩn và có xu hướng gia tăng. Nhằm bảo vệ quyền lợi, duy trì hợp tác, hạn chế rủi ro và đảm bảo công bằng, các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế không ngừng được hoàn thiện và phát triển. Bài viết sẽ tập trung phân tích các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế hiện nay, đồng thời đưa ra một số khuyến nghị nhằm đổi mới và hoàn thiện cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại tại Việt Nam.

Hoàn thiện khung pháp lý đồng bộ thúc đẩy tài sản trí tuệ thành tài sản doanh nghiệp trong kỉ nguyên kinh tế số

(Pháp lý) - Trong kỷ nguyên kinh tế số và sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), tài sản trí tuệ (TSTT) không còn đơn thuần là công cụ bảo hộ quyền lợi sáng tạo mà đã trở thành nguồn vốn chiến lược, quyết định giá trị vốn hóa và lợi thế cạnh tranh sinh tồn của doanh nghiệp. Luật Sở hữu trí tuệ 2025 đã có những sửa đổi mang tính đột phá, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn trong thương mại hóa và định giá tài sản trí tuệ.

Agribank chuyển đổi số gắn với ESG: Từ các Kiosk thông minh đến khát vọng "số hóa" vùng biên

Trong chiến lược phát triển bền vững, Agribank đang chứng minh vị thế của một định chế tài chính hàng đầu khi triển khai mạnh mẽ chuyển đổi số gắn với thực thi các tiêu chuẩn ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị). Từ việc triển khai mô hình Agribank Digital (Kiosk ngân hàng số) đến việc tài trợ mô hình Kiosk thông minh và Hệ thống xác thực, cấp bản sao số, tài liệu điện tử (gọi tắt là Kiosk hành chính công), đây không chỉ là bước đi công nghệ thuần túy từ cung ứng dịch vụ số trong tài chính ngân hàng đến đồng hành cùng chính quyền số hóa hành chính công, mà còn là lời giải cho bài toán thu hẹp khoảng cách số, đưa công nghệ “chạm” đến những vùng biên viễn xa xôi nhất.

Venture Forum 2026: Điểm hẹn mới của giới đầu tư công nghệ và M&A châu Á

Ngày 12/6 tới, tại Vinpearl Landmark 81 (TP.HCM), hơn 500 lãnh đạo quỹ đầu tư, tổ chức tài chính, doanh nghiệp công nghệ hàng đầu châu Á sẽ tham dự Venture Forum 2026 - diễn đàn đối thoại cấp cao về M&A và vốn tư nhân do VinVentures (thuộc Vingroup) khởi xướng. Sự kiện được kỳ vọng trở thành một trong những điểm hẹn đáng chú ý nhất năm của giới đầu tư công nghệ và tài chính khu vực.

VinFuture 2026 nhận hơn 1.800 đề cử, mạng lưới đối tác toàn cầu tăng gấp 14 lần sau 6 năm

Khép lại vòng đề cử mùa giải 2026, Giải thưởng Khoa học Công nghệ toàn cầu VinFuture ghi nhận 1.819 hồ sơ từ khắp thế giới cùng mạng lưới hơn 17.000 đối tác đề cử đến từ 117 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Pháp luật về phát triển bền vững trong các FTA thế hệ mới: Nghiên cứu so sánh Hiệp định RCEP, CPTPP và kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam

(Pháp lý). Bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng đặt ra yêu cầu lồng ghép các vấn đề phát triển bền vững (lao động, môi trường) vào các FTA thế hệ mới.

Dấu ấn học thuật nổi bật của Tạp chí Pháp lý trong nửa đầu năm 2026

(Pháp lý). Năm 2026 đánh dấu bước chuyển phát triển quan trọng của Tạp chí Pháp lý khi chính thức được Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận đạt chuẩn tạp chí khoa học Việt Nam theo Quyết định số 2244/QĐ-BKHCN ngày 28/4/2026. Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với nỗ lực đổi mới toàn diện về mô hình tổ chức, quy trình phản biện và chuẩn hóa học thuật của Hội đồng biên tập, mà còn phản ánh chất lượng ngày càng nâng cao của các công trình nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Pháp lý trong thời gian qua.

ROX Group góp sức mang không gian nhạc kịch đa giác quan đậm chất quốc tế đến Hà Nội

Với dàn nhạc giao hưởng trình diễn trực tiếp, dàn hợp xướng, nghệ sĩ múa cùng công nghệ visual art và 3D mapping, Musical Night hứa hẹn mang đến trải nghiệm nhạc kịch đa giác quan hiếm có cho khán giả Hà Nội. Chương trình sẽ diễn ra trong hai đêm 23 và 24/5/2026 với sự đồng hành của ROX Group và Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB).

