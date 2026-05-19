Agribank chuyển đổi số gắn với ESG: Từ các Kiosk thông minh đến khát vọng “số hóa” vùng biên

Trong chiến lược phát triển bền vững, Agribank đang chứng minh vị thế của một định chế tài chính hàng đầu khi triển khai mạnh mẽ chuyển đổi số gắn với thực thi các tiêu chuẩn ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị). Từ việc triển khai mô hình Agribank Digital (Kiosk ngân hàng số) đến việc tài trợ mô hình Kiosk thông minh và Hệ thống xác thực, cấp bản sao số, tài liệu điện tử (gọi tắt là Kiosk hành chính công), đây không chỉ là bước đi công nghệ thuần túy từ cung ứng dịch vụ số trong tài chính ngân hàng đến đồng hành cùng chính quyền số hóa hành chính công, mà còn là lời giải cho bài toán thu hẹp khoảng cách số, đưa công nghệ “chạm” đến những vùng biên viễn xa xôi nhất.

Mô hình Agribank Digital là minh chứng rõ nét nhất cho quyết tâm chuyển đổi số và tinh thần “quyết liệt thực thi” của Agribank

Chuyển đổi số - “đòn bẩy” thực hiện mục tiêu ESG

Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số toàn diện và khát vọng vươn mình mạnh mẽ, hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, nâng cao vị thế quốc gia trong kỷ nguyên mới. Trong tiến trình đó, chuyển đổi số không còn là một lựa chọn mang tính xu thế, mà đã trở thành yêu cầu tất yếu, nhiệm vụ sống còn; là một phương thức phát triển mới và cũng là thước đo năng lực quản trị, năng lực cạnh tranh của mỗi địa phương, mỗi ngành, mỗi tổ chức, doanh nghiệp. Các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã xác định rất rõ: khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực then chốt để thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, kiến tạo nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập sâu rộng.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh toàn cầu đang hướng tới phát triển bền vững, ESG đã trở thành “thước đo” giá trị của các doanh nghiệp. Với Agribank, chuyển đổi số ESG không còn là những khái niệm xa lạ, được khởi nguồn từ nhiều năm nay và đang hiện hữu trong từng sản phẩm, dịch vụ. Và chiến lược chuyển đổi số của ngân hàng còn được xác định là “đòn bẩy” để thực hiện mục tiêu ESG, trong đó ưu tiên hàng đầu là thúc đẩy tài chính toàn diện. Việc quyết liệt thực thi chuyển đổi số giúp Agribank giảm thiểu tối đa thủ tục giấy tờ giúp tiết kiệm tài nguyên môi trường (E), vừa tối ưu quản trị (G), đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận vốn cho người dân ở khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa, vùng biên viễn xa xôi (S) - nơi từng là mảnh đất màu mỡ đối với hoạt động “tín dụng đen”.

Phát biểu tại Lễ ra mắt mô hình Kiosk thông minh và Hệ thống xác thực, cấp bản sao số, tài liệu điện tử trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ngày 29/4/2026, đồng chí Tô Huy Vũ - Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank đã nhấn mạnh quan điểm: “Chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện của công nghệ, mà là câu chuyện của cách chúng ta phục vụ người dân và doanh nghiệp. Không phải chúng ta có bao nhiêu nền tảng, mà là người dân được thuận tiện đến đâu. Không phải chúng ta xử lý bao nhiêu hồ sơ, mà là người dân hài lòng đến mức nào”. Với nhận thức đó, Agribank luôn xác định chuyển đổi số không chỉ là nhiệm vụ nội tại của một Ngân hàng thương mại Nhà nước chủ lực, mà còn là trách nhiệm đồng hành cùng Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương trong xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.

Từ “điểm chạm” Kiosk thông minh...

Mô hình Agribank Digital được triển khai từ năm 2022 chính là minh chứng rõ nét nhất cho quyết tâm chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và tinh thần “quyết liệt thực thi” của Agribank đối với Chương trình “Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” của Chính phủ. Không chỉ là một máy ATM thế hệ mới, Agribank Digital chính là một “phòng giao dịch thu nhỏ” hoạt động 24/7, tự động hóa toàn bộ các giao dịch, cho phép khách hàng tự thực hiện các dịch vụ như: mở tài khoản bằng eKYC (khuôn mặt/vân tay), phát hành thẻ, đăng ký vay vốn, chuyển tiền... mà không cần đến quầy giao dịch. Sự xuất hiện của mô hình này đã thay đổi hoàn toàn tư duy giao dịch của người dân, giúp họ tiếp cận công nghệ cao một cách đơn giản, an toàn và bảo mật nhất. Agribank Digital hiện nay đã phủ sóng ở nhiều địa phương trên khắp cả nước, từ miền xuôi đến miền ngược, từ thành thị đến nông thôn: Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Sơn La, Thanh Hóa, Đồng Nai, Vĩnh Long, Đồng Tháp,….

Từ hiệu quả triển khai sản phẩm ứng dụng công nghệ số phục vụ trong hoạt động ngân hàng, Agribank đã mở rộng đưa Kiosk thông minh vào các lĩnh vực gắn bó mật thiết với đời sống xã hội để phục vụ nhân dân, khách hàng ngày càng tốt hơn như: hành chính công, y tế,…. Đến nay, trong lĩnh vực hành chính công, Agribank đã tài trợ 30 Kiosk thông minh và Hệ thống xác thực, cấp bản sao số, tài liệu điện tử tại Hà Nội, Thanh Hóa và Quảng Ninh.

Agribank đưa mô hình Kiosk hành chính công thông minh đến tỉnh Thanh Hóa

Việc triển khai mô hình thí điểm Kiosk thông minh xác thực và cấp bản sao số, tài liệu điện tử thể hiện nỗ lực của các địa phương trong hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chính quyền số, chính quyền phục vụ nhân dân. Đồng thời, sự đồng hành của Agribank cho thấy vai trò chủ động của Ngân hàng thương mại Nhà nước chủ lực trong việc tham gia các chương trình chuyển đổi số có ý nghĩa xã hội, hỗ trợ địa phương nâng cao chất lượng dịch vụ công, tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp trong tiếp cận, sử dụng dịch vụ hành chính công.

Agribank đưa mô hình Kiosk hành chính công thông minh đến tỉnh Quảng Ninh

Bên cạnh đó, các chi nhánh trong hệ thống Agribank cũng đã chủ động triển khai tài trợ nhiều Kiosk tự động cho các bệnh viện từ tuyến huyện đến tuyến tỉnh ở nhiều địa phương như: Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Bắc Ninh, Phú Thọ, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Gia Lai, An Giang,....

Đây không chỉ là một bước tiến về công nghệ, mà là bước tiến trong tư duy phục vụ: lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; lấy sự thuận tiện, an toàn và hiệu quả làm mục tiêu; lấy hợp tác công - tư và liên thông dữ liệu làm phương thức để tạo ra giá trị mới cho xã hội.

... Đến khát vọng “phủ sóng” vùng biên

Nếu Kiosk thông minh là biểu tượng của sự hiện đại tại các đô thị và khu kinh tế, thì hành trình mang công nghệ lên vùng biên giới, hải đảo lại mang đậm giá trị nhân văn và trách nhiệm xã hội của Agribank. Ở các đô thị lớn, chuyển đổi số giúp tối ưu trải nghiệm, còn tại các vùng biên giới, hải đảo, chuyển đổi số mang sứ mệnh “kiến tạo công bằng”. Với mạng lưới rộng khắp, Agribank đang nỗ lực đưa các giải pháp tài chính số vượt qua rào cản địa lý. Khát vọng “số hóa” vùng biên của Agribank không chỉ dừng lại ở các con số tăng trưởng, mà là việc đảm bảo không một ai bị bỏ lại phía sau trong nền kinh tế số.

Hệ thống Kiosk hành chính công được thiết kế như một điểm phục vụ tự động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, giúp người dân tiếp cận dịch vụ công, dịch vụ số và tiện ích ngân hàng trên cùng một thiết bị. Giao diện trực quan, dễ thao tác, phù hợp với nhiều nhóm người dùng. Các chức năng chính gồm: cấp bản sao số, nộp hồ sơ trực tuyến, tra cứu hồ sơ, thanh toán trực tuyến, chụp và in giấy tờ, sử dụng dịch vụ công Bộ Công an, hướng dẫn sử dụng và đánh giá góp ý. Người dân cũng có thể nộp hồ sơ dịch vụ công ngay tại Kiosk, từ khai báo thông tin, tải hoặc scan tài liệu đến gửi hồ sơ lên hệ thống.

Agribank sẽ tiếp tục nghiên cứu mở rộng mô hình theo hướng tích hợp dịch vụ công với sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, gia tăng tiện ích cho khách hàng, biến Kiosk hành chính công trở thành “trạm dịch vụ số” đa năng, phục vụ toàn diện nhu cầu của người dân trong thời gian tới.

Các Kiosk hành chính công được định hướng trở thành “trạm dịch vụ số” đa năng, phục vụ toàn diện nhu cầu của người dân trong thời gian tới

Bằng việc đưa các mô hình ngân hàng số tự động (Agribank Digital) và mô hình Kiosk hành chính công đến các địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa (đặc biệt là ở các đặc khu kinh tế như Quảng Ninh), phục vụ 24/7, Agribank sẽ giúp khách hàng, người dân, các chiến sĩ nơi biên cương tiết kiệm thời gian, công sức di chuyển vất vả trên những cung đường đèo núi khó khăn từ điểm phục vụ hành chính công đến phòng giao dịch để hoàn thiện hồ sơ vay vốn; cũng không còn nỗi lo “hết giờ hành chính” hay “đến giờ đóng cửa”. Và thực tế cho thấy, những dòng vốn tín dụng được giải ngân nhanh chóng qua kênh số đã kịp thời giúp bà con vùng biên phát triển kinh tế trang trại, giữ đất, giữ rừng và bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Có thể khẳng định, sự kiên định trong chiến lược “Chuyển đổi số gắn với ESG” của Agribank đã mang lại những kết quả thực chứng. Khách hàng giảm chi phí giao dịch, tăng tính chủ động và an toàn thông tin. Cộng đồng xã hội ngày càng phát triển văn minh, hiện đại hơn nhờ dòng vốn trực tiếp từ ngân hàng, nạn “tín dụng đen” từng bước được đẩy lùi; trình độ dân trí cư dân khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa được nâng cao nhờ các chương trình giáo dục tài chính. Bên cạnh đó, các sản phẩm ứng dụng công nghệ số của Agribank cũng đã góp phần thúc đẩy lưu thông tiền tệ nhanh chóng, hỗ trợ phục hồi kinh tế xanh và đóng góp vào mục tiêu quốc gia về tài chính toàn diện.

Chuyển đổi số gắn với ESG tại Agribank không còn là một lựa chọn mà là một cam kết dài hạn. Từ những bước chân bền bỉ nơi vùng cao, vùng sâu vùng xa biên giới, hải đảo đến những mô hình Kiosk thông minh mang đậm dấu ấn của công nghệ góp phần thúc đẩy tài chính toàn diện, Agribank đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành ngân hàng số hàng đầu, đồng hành cùng sự phát triển bền vững của quốc gia, thể hiện vị thế, hành động thiết thực của một ngân hàng vì cộng đồng. Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa công nghệ hiện đại và giá trị cốt lõi, văn hóa doanh nghiệp sẽ tạo nên sức mạnh nội sinh để Agribank vững vàng tiến bước trong kỷ nguyên số.

Theo agribank.com.vn