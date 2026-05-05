Vốn FDI thực hiện cao nhất so với cùng kỳ 5 năm qua

Trong 4 tháng đầu năm 2026, dòng vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm sáng. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 4 tháng ước đạt 7,40 tỉ USD, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của cùng kỳ năm trong 5 năm qua.
Tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 27/4/2026 tăng 32% so với cùng kỳ năm trước

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026 do Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố ngày 3/5, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 27/4/2026 (bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài) đạt 18,24 tỷ USD, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, có 1.249 dự án được cấp phép với số vốn đăng ký cấp mới đạt 12,15 tỷ USD, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước về số dự án và gấp 2,2 lần về số vốn đăng ký.

Vốn đăng ký điều chỉnh có 316 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư tăng thêm 3,13 tỷ USD, giảm 51,0% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài có 976 lượt với tổng giá trị góp vốn 2,96 tỷ USD, tăng 61,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có 325 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị góp vốn là 445,13 triệu USD và 651 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị 2,51 tỷ USD.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 4 tháng đầu năm 2026 ước đạt 7,4 tỷ USD, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 6,12 tỷ USD, chiếm 82,7% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 540,5 triệu USD, chiếm 7,3%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 270,6 triệu USD, chiếm 3,7%.

Trong số 53 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 6,05 tỷ USD, chiếm 49,8% tổng vốn đăng ký cấp mới.

Tiếp đến là Hàn Quốc 4,08 tỷ USD, chiếm 33,6%; Trung Quốc 524,1 triệu USD, chiếm 4,3%; Nhật Bản 462 triệu USD, chiếm 3,8%; Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) 329,2 triệu USD, chiếm 2,7%; Hà Lan 318,5 triệu USD, chiếm 2,6%.

Bên cạnh đó, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 4 tháng đầu năm 2026 có 74 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn của phía Việt Nam là 691,1 triệu USD, gấp 2,6 lần cùng kỳ năm trước; có 4 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn điều chỉnh tăng 22,8 triệu USD, giảm 43,2%. 

Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và điều chỉnh) đạt 713,9 triệu USD, gấp 2,3 lần cùng kỳ năm trước.

Sun Group và hành trình nâng tầm hạ tầng hàng không trong kỷ nguyên mới

Những đại công trình thay đổi diện mạo đất nước

"Đại công trường" APEC tại Phú Quốc: Trung tâm hội nghị lợp mái, sân bay xong sân đỗ

Tọa độ đắt giá khai thác dòng tiền từ hệ sinh thái lưu trú và tiêu dùng quốc tế tại Vinhomes Pearl Bay

Chỉ trong 90 ngày, hạng mục đầu tiên của siêu dự án 22.000 tỷ đồng phục vụ APEC "cán đích"

Từ "chuẩn bị kỹ, thực hiện nhanh" đến lời giải tiến độ của T&T trong dự án điện gió Savan 1 tại Lào

Một số giải pháp hoàn thiện quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

(Pháp lý). Chính sách đầu tư thay đổi và các yêu cầu nghiêm ngặt từ các quốc gia tiếp nhận đầu tư là một trong những yếu tố tác động, khiến doanh nghiệp Việt gặp khó khăn trong việc duy trì và mở rộng hoạt động đầu tư quốc tế. Từ thực tiễn và nghiên cứu một số bất cập của qui định pháp luật, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực đầu tư ra nước ngoài.

Tiên phong xu hướng dinh dưỡng mới, Vinamilk “gặt” kết quả tăng trưởng hai chữ số trong quý 1 năm 2026

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2026 của Vinamilk tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ năm ngoái nhờ doanh thu nội địa tăng trưởng tốt trở lại sau khi tái định vị thương hiệu, cấu trúc lại hệ thống phân phối và các sản phẩm mới tiên phong xu hướng tiêu dùng. Trong khi đó, doanh thu từ thị trường nước ngoài, xuất khẩu vẫn tăng trưởng ổn định trong bối cảnh biến động khu vực Trung Đông.

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026: Làm rõ nhiều vấn đề về cải cách thủ tục hành chính, xử lý "điểm nghẽn" thể chế

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026 chiều 4/5, vấn đề cải cách thủ tục hành chính, xử lý dứt điểm các "điểm nghẽn" thể chế, giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, triển khai thống nhất một bộ sách giáo khoa... đã được đại diện các bộ, ngành làm rõ.

Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI: Nhiều điểm mới mang tính đột phá

Những thông tin về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, trong đó có những điểm mới mang tính đột phá đã được chia sẻ tại buổi họp báo, diễn ra chiều ngày 4/5.

Hiện thực hóa những cơ chế đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân

Tháng 5/2026 - tròn một năm hiện thực hóa những cơ chế đặc biệt thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, theo tinh thần của Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị. Với hệ thống văn bản hướng dẫn ngày càng đầy đủ, những cơ chế đặc biệt này hứa hẹn đem lại những hỗ trợ thiết thực cho khu vực doanh nghiệp tư nhân.

Ý nghĩa đằng sau việc Nhật Bản cung ứng dầu thô cho Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn đang cung cấp khoảng 35 - 40% sản lượng xăng dầu cả nước. Tuy nhiên nhà máy đang phụ thuộc chủ yếu vào nguồn cung dầu thô từ Kuwait - nơi sở hữu trữ lượng dầu lớn và là một trong những nhà xuất khẩu dầu thô quan trọng của thế giới.

Tạp chí du lịch xa xỉ hàng đầu Châu Á gọi tên Nhà hát Opera Hà Nội: "Sydney hãy nhường bước"

Dù đang trong quá trình thi công, Nhà hát Opera Hà Nội tại Hồ Tây luôn là tâm điểm của truyền thông quốc tế. Mới đây, tạp chí danh tiếng Travel + Leisure Asia (T+L) đã dành những mỹ từ đặc biệt trên nền tảng Instagram của mình để ngợi ca công trình, kỳ vọng đây sẽ là biểu tượng văn hóa mới của Việt Nam vươn tầm thế giới.

Kinh nghiệm phát triển bảo hiểm sáng chế tại Hoa Kỳ, Trung Quốc và định hướng cho Việt Nam

(Pháp lý). Trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và thương mại hóa tài sản trí tuệ, việc xây dựng cơ chế pháp lý để quản trị rủi ro đối với sáng chế trở thành yêu cầu cấp thiết.

Hoàn thiện khung pháp lý thúc đẩy kinh doanh bao trùm lồng ghép giới: Kinh nghiệm từ một số quốc gia Asean và khuyến nghị cho Việt Nam

(Pháp lý). Kinh doanh bao trùm lồng ghép giới là mô hình doanh nghiệp tích hợp hài hòa giữa mục tiêu lợi nhuận và trách nhiệm xã hội, nhằm thúc đẩy sự tham gia bình đẳng của phụ nữ – đặc biệt là phụ nữ thu nhập thấp – trong toàn bộ chuỗi giá trị.

Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện chính sách của Mặt trận Tổ quốc và tổ chức xã hội trong lĩnh vực kinh tế

(Pháp lý). Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, vai trò giám sát và phản biện chính sách của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức xã hội ngày càng trở nên quan trọng.

