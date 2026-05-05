Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101
  1. Trang chủ
  2. Kinh doanh - Quốc tế

Ý nghĩa đằng sau việc Nhật Bản cung ứng dầu thô cho Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn

08:13 05/05/2026
Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn đang cung cấp khoảng 35 - 40% sản lượng xăng dầu cả nước. Tuy nhiên nhà máy đang phụ thuộc chủ yếu vào nguồn cung dầu thô từ Kuwait - nơi sở hữu trữ lượng dầu lớn và là một trong những nhà xuất khẩu dầu thô quan trọng của thế giới.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam sáng 2/5,Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã cam kết thu xếp và đảm bảo nguồn cung dầu thô cho Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, nằm trong khuôn khổ Sáng kiến “Đối tác về khả năng chống chịu năng lượng và tài nguyên châu Á” (Power Asia). Thủ tướng Nhật Bản cho biết đây là dự án đầu tiên theo Sáng kiến Power Asia do bà mới khởi xướng trong khuôn khổ AZEC.     

1-1777943827.jpg

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae trong chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1/5 đến 3/5. Ảnh: Báo Chính phủ

Vai trò “xương sống” của Nhà máy lọc hóa Nghi Sơn

Cùng với Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Nghi Sơn là một trong hai trụ cột của ngành lọc hóa dầu Việt Nam. Dự án được khởi công từ năm 2013 với tổng vốn đầu tư gần 9,3 tỷ USD và chính thức vận hành thương mại từ cuối năm 2018.

Với công suất khoảng 200.000 thùng/ngày (tương đương 10 triệu tấn/năm), nhà máy hiện đóng góp 35–40% nguồn cung xăng dầu trong nước, giữ vai trò then chốt trong đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) là đơn vị chịu trách nhiệm vận hành, quản lý nhà máy. Công ty có 4 cổ đông chính gồm Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, KPI (Kuwait), Idemitsu Kosan và Mitsui Chemicals. Trong đó, phía Kuwait nắm 35,1%.

Nhà máy này phụ thuộc chủ yếu vào nguồn cung dầu thô từ Kuwait - quốc gia giáp ranh với Iran - sở hữu trữ lượng dầu lớn và là một trong những nhà xuất khẩu dầu thô quan trọng của thế giới.

Sở dĩ Nhà máy Nghi Sơn phải nhập dầu từ Kuwait vì nhà máy này được thiết kế để phù hợp hoạt động lọc dầu có hàm lượng lưu huỳnh cao, trong khi dầu thô được khai thác trong nước chỉ phù hợp với loại dầu nhẹ.

Một lý do khác giải thích việc Nghi Sơn phải nhập dầu thô từ quốc gia Trung Đông nói trên là vì thỏa thuận kí kết ban đầu. Trong đó bao gồm việc Kuwait là bên cung cấp nguồn dầu thô dài hạn cho Nhà máy Nghi Sơn.      

2-1777943832.jpg

Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn nằm tại Thanh Hóa, là một trong hai xương sống của ngành lọc hóa dầu tại Việt Nam

Việc phụ thuộc vào một nguồn dầu thô nhất định như Kuwait khiến Nhà máy Nghi Sơn đối mặt với rủi ro, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang thời gian gần đây.

Dù hiện tại hoạt động sản xuất chưa ghi nhận gián đoạn tức thời, tuy nhiên, để phòng rủi ro căng thẳng kéo dài, công ty Nghi Sơn sẽ đẩy nhanh công tác đa dạng hóa nguồn dầu thô nhằm giảm phụ thuộc, bảo đảm vận hành ổn định và duy trì nguồn cung xăng dầu cho thị trường nội địa.

Trong quá khứ, Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn từng đối diện khó khăn về tài chính, đồng thời có thời gian gặp sự cố kỹ thuật nên phải ngừng sản xuất. Nhà máy đã giảm công suất từ mức 100% xuống còn 80%, và có thời điểm giảm xuống 55-80%.

Điều này khiến cho việc cung cấp xăng dầu cho các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu theo các hợp đồng đã ký bị thiếu hụt, gây ảnh hưởng đến hoạt động cung ứng xăng dầu liên tục cho thị trường trong nước. Nguồn cung xăng dầu nội địa khi đó đổ dồn lên vai Nhà máy lọc dầu Dung Quất và nguồn nhập từ bên ngoài.

Nhật Bản - quốc gia sở hữu kho dự trữ dầu chiến lược lớn top đầu thế giới

Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh từ đầu năm 2026, nhiều quốc gia chịu áp lực thiếu hụt nguồn cung. Ngược lại, Nhật Bản nổi lên như một trong số ít quốc gia duy trì được “vùng đệm an toàn” nhờ vào kho dự trữ xăng dầu chiến lược lớn thứ 3 thế giới.

Theo Thủ tướng Takaichi Sanae, Nhật Bản hiện sở hữu lượng dự trữ dầu đủ sử dụng trong khoảng 8 tháng (đến đầu năm 2027), tương đương 222 đến 230 ngày. Con số này cao hơn nhiều so với mức tối thiểu 90 ngày của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) quy định.

Không chỉ vậy, phía Tokyo còn đang chủ động mở rộng nguồn cung thông qua các tuyến vận chuyển thay thế Eo biển Hormuz và tăng nhập khẩu từ Mỹ, qua đó củng cố khả năng chống chịu trước các cú sốc năng lượng dài hạn.

3-1777943832.jpg

Nhật Bản sở hữu kho dự trữ xăng dầu chiến lược nằm trong top3 thế giới về quy mô, qua đó ít chịu ảnh hưởng ngắn hạn từ việc giá dầu thô thế giới tăng vọt khi chiến sự tại Trung Đông nổ ra

Việc phía Nhật Bản cam kết tài trợ dầu thô cho Nhà máy Nghi Sơn nằm trong kế hoạch do Nhật khởi xướng - Sáng kiến Đối tác về khả năng chống chịu năng lượng và tài nguyên châu Á. Sáng kiến này nhằm tăng cường an ninh năng lượng, giải quyết gián đoạn nguồn cung và xây dựng khả năng chống chịu bền vững cho các quốc gia châu Á, bao gồm cả việc hỗ trợ Việt Nam đảm bảo nguồn cung dầu thô.

Như vậy việc phía Tokyo tài trợ dầu thô cho phía Việt Nam dự kiến sẽ góp phần gia tăng sản lượng xăng dầu trong nước, qua đó đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và khu vực.

Ngoài ra, hành động này của Nhật đặt trong bối cảnh cả hai quốc gia Việt Nam - Nhật Bản đang kỳ vọng nâng kim ngạch thương mại song phương lên 60 tỷ USD đến năm 2030.

Hiện nay, Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam: là Nhà đầu tư lớn thứ 3 của Việt Nam với 5.722 dự án FDI, tổng vốn đầu tư là 78,9 tỷ USD; Đối tác thương mại lớn thứ 4 với kim ngạch thương mại đạt 52 tỷ USD năm 2025 (gấp đôi năm 2014).

Theo doanhnghiephoinhap.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://doanhnghiephoinhap.vn/y-nghia-dang-sau-viec-nhat-ban-cung-ung-dau-tho-cho-nha-may-loc-hoa-dau-nghi-son-134151.html

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Cùng chủ đề
Một số giải pháp hoàn thiện quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài Kinh doanh - Quốc tế
Một số giải pháp hoàn thiện quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

(Pháp lý). Chính sách đầu tư thay đổi và các yêu cầu nghiêm ngặt từ các quốc gia tiếp nhận...

Kinh nghiệm phát triển bảo hiểm sáng chế tại Hoa Kỳ, Trung Quốc và định hướng cho Việt Nam Kinh doanh - Quốc tế
Kinh nghiệm phát triển bảo hiểm sáng chế tại Hoa Kỳ, Trung Quốc và định hướng cho Việt Nam

(Pháp lý). Trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và thương mại...

Pháp luật về sandbox đổi mới sáng tạo ở Việt Nam: Yêu cầu hoàn thiện nhằm thu hút FDI công nghệ cao Kinh doanh - Quốc tế
Pháp luật về sandbox đổi mới sáng tạo ở Việt Nam: Yêu cầu hoàn thiện nhằm thu hút FDI công nghệ cao

(Pháp lý). Sandbox đổi mới sáng tạo là công cụ pháp lý quan trọng cho phép thử nghiệm có kiểm...

Chuyển giao công nghệ từ các tập đoàn đa quốc gia (MNC) sang doanh nghiệp trong nước: Tiếp cận pháp lý so sánh và hàm ý cho Việt Nam Kinh doanh - Quốc tế
Chuyển giao công nghệ từ các tập đoàn đa quốc gia (MNC) sang doanh nghiệp trong nước: Tiếp cận pháp lý so sánh và hàm ý cho Việt Nam

(Pháp lý). Trên cơ sở tiếp cận pháp lý so sánh, bài viết phân tích các vấn đề lý luận...

Chính sách đổi mới sáng tạo, công nghệ: Kinh nghiệm của Mỹ, Thụy Sĩ, Hàn Quốc và đề xuất gợi mở cho Việt Nam Kinh doanh - Quốc tế
Chính sách đổi mới sáng tạo, công nghệ: Kinh nghiệm của Mỹ, Thụy Sĩ, Hàn Quốc và đề xuất gợi mở cho Việt Nam

Mỹ đã có những chính sách nổi trội giúp duy trì vị thế dẫn đầu trong nền kinh tế đổi...

Hoàn thiện khung pháp luật đầu tư nội địa nhằm phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro tranh chấp quốc tế Kinh doanh - Quốc tế
Hoàn thiện khung pháp luật đầu tư nội địa nhằm phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro tranh chấp quốc tế

(Pháp lý). Bài viết phân tích sự cần thiết hoàn thiện khung pháp luật đầu tư nội địa của Việt...

Mới cập nhật
Một số giải pháp hoàn thiện quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

Một số giải pháp hoàn thiện quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

(Pháp lý). Chính sách đầu tư thay đổi và các yêu cầu nghiêm ngặt từ các quốc gia tiếp nhận đầu tư là một trong những yếu tố tác động, khiến doanh nghiệp Việt gặp khó khăn trong việc duy trì và mở rộng hoạt động đầu tư quốc tế. Từ thực tiễn và nghiên cứu một số bất cập của qui định pháp luật, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực đầu tư ra nước ngoài.

56 phút trước Kinh doanh - Quốc tế

Tiên phong xu hướng dinh dưỡng mới, Vinamilk “gặt” kết quả tăng trưởng hai chữ số trong quý 1 năm 2026

Tiên phong xu hướng dinh dưỡng mới, Vinamilk “gặt” kết quả tăng trưởng hai chữ số trong quý 1 năm 2026

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2026 của Vinamilk tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ năm ngoái nhờ doanh thu nội địa tăng trưởng tốt trở lại sau khi tái định vị thương hiệu, cấu trúc lại hệ thống phân phối và các sản phẩm mới tiên phong xu hướng tiêu dùng. Trong khi đó, doanh thu từ thị trường nước ngoài, xuất khẩu vẫn tăng trưởng ổn định trong bối cảnh biến động khu vực Trung Đông.

3 giờ trước Thông tin kinh doanh

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026: Làm rõ nhiều vấn đề về cải cách thủ tục hành chính, xử lý "điểm nghẽn" thể chế

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026: Làm rõ nhiều vấn đề về cải cách thủ tục hành chính, xử lý "điểm nghẽn" thể chế

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026 chiều 4/5, vấn đề cải cách thủ tục hành chính, xử lý dứt điểm các "điểm nghẽn" thể chế, giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, triển khai thống nhất một bộ sách giáo khoa... đã được đại diện các bộ, ngành làm rõ.

6 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI: Nhiều điểm mới mang tính đột phá

Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI: Nhiều điểm mới mang tính đột phá

Những thông tin về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, trong đó có những điểm mới mang tính đột phá đã được chia sẻ tại buổi họp báo, diễn ra chiều ngày 4/5.

6 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Hiện thực hóa những cơ chế đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân

Hiện thực hóa những cơ chế đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân

Tháng 5/2026 - tròn một năm hiện thực hóa những cơ chế đặc biệt thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, theo tinh thần của Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị. Với hệ thống văn bản hướng dẫn ngày càng đầy đủ, những cơ chế đặc biệt này hứa hẹn đem lại những hỗ trợ thiết thực cho khu vực doanh nghiệp tư nhân.

6 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Vốn FDI thực hiện cao nhất so với cùng kỳ 5 năm qua

Vốn FDI thực hiện cao nhất so với cùng kỳ 5 năm qua

Trong 4 tháng đầu năm 2026, dòng vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm sáng. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 4 tháng ước đạt 7,40 tỉ USD, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của cùng kỳ năm trong 5 năm qua.

6 giờ trước Thông tin đầu tư

Tạp chí du lịch xa xỉ hàng đầu Châu Á gọi tên Nhà hát Opera Hà Nội: "Sydney hãy nhường bước"

Tạp chí du lịch xa xỉ hàng đầu Châu Á gọi tên Nhà hát Opera Hà Nội: "Sydney hãy nhường bước"

Dù đang trong quá trình thi công, Nhà hát Opera Hà Nội tại Hồ Tây luôn là tâm điểm của truyền thông quốc tế. Mới đây, tạp chí danh tiếng Travel + Leisure Asia (T+L) đã dành những mỹ từ đặc biệt trên nền tảng Instagram của mình để ngợi ca công trình, kỳ vọng đây sẽ là biểu tượng văn hóa mới của Việt Nam vươn tầm thế giới.

6 giờ trước Thông tin cần biết

Kinh nghiệm phát triển bảo hiểm sáng chế tại Hoa Kỳ, Trung Quốc và định hướng cho Việt Nam

Kinh nghiệm phát triển bảo hiểm sáng chế tại Hoa Kỳ, Trung Quốc và định hướng cho Việt Nam

(Pháp lý). Trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và thương mại hóa tài sản trí tuệ, việc xây dựng cơ chế pháp lý để quản trị rủi ro đối với sáng chế trở thành yêu cầu cấp thiết.

16 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Hoàn thiện khung pháp lý thúc đẩy kinh doanh bao trùm lồng ghép giới: Kinh nghiệm từ một số quốc gia Asean và khuyến nghị cho Việt Nam

Hoàn thiện khung pháp lý thúc đẩy kinh doanh bao trùm lồng ghép giới: Kinh nghiệm từ một số quốc gia Asean và khuyến nghị cho Việt Nam

(Pháp lý). Kinh doanh bao trùm lồng ghép giới là mô hình doanh nghiệp tích hợp hài hòa giữa mục tiêu lợi nhuận và trách nhiệm xã hội, nhằm thúc đẩy sự tham gia bình đẳng của phụ nữ – đặc biệt là phụ nữ thu nhập thấp – trong toàn bộ chuỗi giá trị.

1 ngày trước Pháp lý và Kinh doanh

Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện chính sách của Mặt trận Tổ quốc và tổ chức xã hội trong lĩnh vực kinh tế

Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện chính sách của Mặt trận Tổ quốc và tổ chức xã hội trong lĩnh vực kinh tế

(Pháp lý). Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, vai trò giám sát và phản biện chính sách của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức xã hội ngày càng trở nên quan trọng.

1 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay