Tân sinh viên “level up”: Teamwork hết mình, trải nghiệm hết sức và chill đúng điệu Không Độ không stress

15:22 12/10/2025
Bước chân vào đại học, nhiều tân sinh viên vừa háo hức vừa bỡ ngỡ. Không còn thời khóa biểu “cầm tay chỉ việc” như cấp ba, cũng chẳng có thầy cô kèm cặp sát sao. Thay vào đó, một thế giới rộng lớn mở ra, nơi bạn phải tự viết nên hành trình của chính mình. Làm thế nào để không bị áp lực cản trở mà biến năm nhất thành bệ phóng rực rỡ để bứt phá và trưởng thành?

 

Làm việc nhóm nhưng đừng “gánh team”

Nếu ở cấp ba bạn có thể “solo carry” để vượt qua mọi bài tập, thì ở đại học, teamwork là luật chơi bắt buộc. Làm việc nhóm không chỉ để qua môn mà còn rèn luyện kỹ năng giao tiếp, phối hợp, trách nhiệm và xử lý tình huống, những thứ mà nhà tuyển dụng "soi" kỹ hơn cả điểm GPA của bạn.

Phúc Điền – sinh viên năm 3 ngành Công nghệ thông tin từng rơi vào cảnh “gánh team” khi làm đồ án với nhóm 5 người. Cậu stress nặng đến mức muốn… “từ mặt” đồng đội. Sau cú sốc đó, Điền rút ra bài học: “Phải chia việc rõ ràng và có timeline cụ thể.”

1-1760257250.jpg

Được chiết xuất từ 100% lá trà tự nhiên Thái Nguyên, Trà Xanh Không Độ với EGCG giúpp giảm stress, giải nhiệt cuộc sống trước áp lực học tập hay deadline teamwork

Quan trọng hơn, Điền còn tìm ra một “bí kíp” thú vị: tổ chức họp team ở quán café, vừa làm việc vừa chill với Trà Xanh Không Độ. “Không khí lập tức dễ chịu, mọi người đều sảng khoái, ai cũng thoải mái và ý tưởng tuôn ra nhiều hơn. Muốn teamwork thành công, hãy nhớ giảm căng thẳng quan trọng như giải quyết công việc”, Điền nhấn mạnh.

Câu chuyện của Thúy Quỳnh – sinh viên năm 2 ngành Marketing lại cho thấy một khía cạnh khác: Khó nhất khi làm nhóm là dung hòa khác biệt. Ai cũng có lịch riêng, tính cách riêng. “Mỗi người một kiểu, không khéo là dễ ôm việc thay đồng đội. Bí quyết là thống nhất kế hoạch từ đầu. Và đặc biệt, những buổi làm nhóm sẽ bớt căng thẳng hơn khi có thêm chai Trà Xanh Không Độ được chiết xuất từ lá trà xanh Thái Nguyên với EGCG để “giải nhiệt" không khí, giúp mọi người thoải mái chia sẻ và gắn kết”, Quỳnh tươi cười nói.

Teamwork ở đại học không chỉ là chia việc, mà còn là nghệ thuật kết nối và thấu hiểu. Khi bạn biết lắng nghe, tôn trọng sự khác biệt, cộng thêm chút gia vị để giảm căng thẳng, ‘tôi work’ sẽ hóa thành ‘we work’, biến áp lực thành sức bật để cả nhóm cùng tiến xa.

Tích cực trải nghiệm: Chìa khóa “level up” bản thân

Trường Minh, sinh viên năm 2 ngành Robot và trí tuệ nhân tạo từng bước vào đại học với tâm thế khá nhút nhát. Nhưng chỉ vài tháng sau, nam sinh đã “lột xác” khi dấn thân vào CLB Sáng tạo robot và tham gia một dự án tình nguyện dạy tin học cho trẻ em khó khăn.

Từ một người ít nói, Minh trở nên tự tin khi thuyết trình, biết phối hợp nhóm, và quan trọng nhất là tìm thấy đam mê nghề nghiệp. “Mỗi khi stress vì deadline, mình thường ‘reset’ với chai Trà Xanh Không Độ được chiết xuất từ lá Trà Xanh Thái Nguyên, vừa giải nhiệt, giảm căng thẳng, vừa sảng khoái để nảy ra nhiều ý tưởng mới,  Minh chia sẻ.

2-1760257346.jpg
 

 

Tích cực trải nghiệm, giảm stress với Trà Xanh Không Độ mỗi ngày để vượt qua những thử thách khi bước chân vào đại học là cách nhiều bạn trẻ lựa chọn để bứt phá, “level up” bản thân

Còn Thiên An, sinh viên năm 3 ngành Du lịch, ĐH Văn Hóa TP.HCM lại chọn cách vừa học vừa làm tour guide tự do. Ban đầu, cô khá căng thẳng khi phải xoay xở giữa việc học và dẫn đoàn. Nhưng càng thử, Thiên An càng thấy mình “level up” rõ rệt khi kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống và vốn sống đều tăng theo cấp số nhân.

“Những lúc mệt, mình chỉ cần chai Trà Xanh Không Độ mát lạnh với EGCG để giảm căng thẳng, giải nhiệt cuộc sống và bật mood sảng khoái để tiếp tục hành trình”, An bật mí.

Những câu chuyện ấy cho thấy đại học không chỉ là nơi học lý thuyết, mà là một sân khấu lớn để bạn thử, sai, học và trưởng thành. Stress chỉ là “thuế nhập môn” để đổi lấy kinh nghiệm quý giá. Và bí quyết để không bị quá tải chính là biết giải tỏa, giảm căng thẳng đúng lúc để giữ tinh thần sảng khoái và tiếp tục hành trình dấn thân.  

Học hết sức, chill hết mình để năm nhất thật rực rỡ

Dù là dấn thân trải nghiệm hay team work, có một sự thật không thay đổi: stress luôn song hành cùng đời sinh viên. Nhưng khác biệt nằm ở cách bạn đối diện. Có người để áp lực đè bẹp, có người biến nó thành sức bật để “level up” chính mình.

3-1760257346.jpg

Hương vị thơm ngon nhờ chiết xuất từ 100% lá trà tự nhiên Thái Nguyên, Trà Xanh Không Độ là thức uống “must-have” của các tân sinh viên để bật mood sảng khoái trong hành trình bứt phá bản thân

Hãy chủ động bước ra khỏi vùng an toàn: tham gia các câu lạc bộ, thử sức ở các dự án tình nguyện hay công việc part-time để mở rộng quan hệ, trau dồi kỹ năng. Hãy học cách team work thông minh thay vì gồng mình ôm việc. Và quan trọng nhất, hãy biết “chill” đúng lúc để giảm căng thẳng mệt mỏi, giữ tinh thần sảng khoái giúp tái tạo năng lượng. Đôi khi chỉ cần một chai Trà Xanh Không Độ mát lạnh là đủ giảm stress và đưa bạn trở lại đường đua.

Bởi lẽ, đời sinh viên chỉ đến một lần, đừng để nó trôi qua trong căng thẳng. Hãy biến những năm tháng ấy thành hành trình rực rỡ với tinh thần “Play hard – Learn harder”:  học hết sức, chill hết mình. Rồi bạn sẽ thấy, stress chỉ là cơn mưa thoáng qua, còn trải nghiệm mới là cầu vồng ở lại, trở thành hành trang quý giá cho tương lai.

