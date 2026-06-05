Tân Hoàng Minh Collection Showcase: Khi hành trình hơn ba thập kỷ được gọi tên

Tập đoàn Tân Hoàng Minh chuẩn bị công bố một định vị thương hiệu được chắt lọc và hệ thống hoá từ những giá trị cốt lõi tích lũy suốt hơn ba thập kỷ và câu chuyện về triết lý đã âm thầm định hình nên những công trình mang dấu ấn riêng biệt.

Sự kiện Tân Hoàng Minh Collection Showcase - The Art of Crafted Living sẽ diễn ra vào ngày 9/6/2026 tại khách sạn Fairmont Hanoi, trong một không gian được “chế tác” như một tác phẩm nghệ thuật.

Vượt lên trên khuôn khổ của một chương trình giới thiệu bộ sưu tập bất động sản, Tân Hoàng Minh Collection Showcase kiến tạo một hành trình trải nghiệm đa giác quan, nơi toàn bộ hành trình phát triển và xác lập vị thế trên thị trường bất động sản của Tân Hoàng Minh được tái hiện trọn vẹn thông qua sự kết hợp giữa không gian trưng bày, nghệ thuật và cảm xúc, phản chiếu tinh thần chế tác đã làm nên bản sắc của Tân Hoàng Minh.

Từ “chế tác” không gian sống đến “chế tác” trải nghiệm

Suốt hơn 30 năm thành lập và phát triển, Tân Hoàng Minh kiên định đam mê chế tác không gian sống với chuẩn mực riêng. Ở đó, sự duy mỹ không dừng ở hình thức, mà được gọt giũa đến độ tinh xảo trong từng chi tiết và lặng lẽ tích tụ thành những giá trị bền vững theo thời gian. Và tinh thần ấy được chuyển hóa từ không gian sống thành trải nghiệm giàu cảm xúc tại Tân Hoàng Minh Collection Showcase.

Sự duy mĩ và tinh xảo hiện diện trong từng chi tiết

Toàn bộ không gian sự kiện được kiến tạo như một tác phẩm nghệ thuật, nơi kiến trúc, chất liệu, ánh sáng, âm nhạc được cân chỉnh, trau chuốt và đặt để với độ chính xác gần như tuyệt đối, tạo nên một tổng thể liền mạch, tinh tế và đầy cảm xúc.

Sự chỉn chu trong cách tổ chức không gian, sự tinh tế, tỉ mỉ trong cách kiến tạo trải nghiệm cùng khả năng dẫn dắt cảm xúc phản ánh trọn vẹn tinh thần chế tác duy mỹ, tinh xảo và hướng tới giá trị lâu dài tại các sản phẩm của Tân Hoàng Minh. Ở đó, bất động sản không cần phải giới thiệu, mà được “cảm nhận” một cách tự nhiên để mỗi khoảnh khắc, dù thoáng qua, đều chạm tới cảm xúc, đủ duy mĩ để gây ấn tượng, đủ tinh xảo để lưu lại dài lâu.

Hành trình hơn 3 thập kỉ được gọi tên

Nếu các công trình là kết quả hữu hình của hành trình chế tác, thì Tân Hoàng Minh Collection Showcase - The Art of Crafted Living chính là cột mốc ghi dấu và gọi tên những giá trị đã làm nên bản sắc của một nhà chế tác bất động sản nghệ thuật trong suốt hơn 3 thập kỉ qua.

“Tân Hoàng Minh không công bố định vị thương hiệu mới. Chúng tôi chỉ chính thức hệ thống hóa và chia sẻ những giá trị mà Tân Hoàng Minh kiên định theo đuổi, hiện thực hóa và kiểm chứng bằng những công trình hiện hữu” – đại diện Tập đoàn Tân Hoàng Minh cho biết.

Không phát triển bất động sản đại trà, Tân Hoàng Minh lựa chọn một con đường thử thách hơn, với mỗi công trình không chỉ được xây dựng, mà được chế tác như một tác phẩm nghệ thuật. Định vị thương hiệu của Tân Hoàng Minh vì thế mang dáng dấp của một “bộ gen”, hội tụ những nguyên tắc cốt lõi: sự duy mỹ trong kiến trúc, độ hoàn thiện ở mức tinh xảo và khát vọng kiến tạo những giá trị có thể vượt qua thử thách của thời gian.

Một công trình có thể được xây dựng trong vài năm, nhưng triết lý tạo nên công trình ấy đã được hình thành từ nhiều thập kỷ

Trong khuôn khổ chương trình, những chia sẻ từ ban lãnh đạo Tân Hoàng Minh sẽ lần đầu tiên phác họa rõ nét triết lý xuyên suốt cùng định hướng phát triển trong một giai đoạn mới, như một lời xác lập vị thế, nhưng cũng là một sự tiếp nối tự nhiên.

Một điểm nhấn đáng chú ý là các sản phẩm bất động sản của doanh nghiệp này cũng đã được hệ thống hóa thành các “bộ sưu tập”. Mỗi bộ sưu tập được phát triển dựa trên cùng một nền tảng giá trị cốt lõi, nhưng vẫn đa dạng về phong cách và trải nghiệm, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tinh tế của các nhóm khách hàng khác nhau.

Những tạo tác đã lặng lẽ định hình dấu ấn riêng của Tân Hoàng Minh như Hanoi Signature, D’. Le Roi Soleil, D’. Le Pont D’or, D’. El Dorado 1 và 2, D’. Capitale… được sắp đặt đầy chủ đích tại không gian sự kiện sẽ tiếp tục minh chứng cho hệ giá trị của một công trình biểu tượng. Đồng thời, những dự án sắp được “chế tác” tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước cũng được hé lộ như những chương tiếp theo của hành trình.

D’. Diamant Bleu - Công trình biểu tượng tại phía Đông Hà Nội của Nhà chế tác Bất động sản Tân Hoàng Minh Group

Đại diện Tập đoàn cho biết, Tân Hoàng Minh Collection Showcase được “chế tác” như một kiệt tác nghệ thuật nên giá trị của sự kiện vì thế sẽ không dừng lại ở những không gian ấn tượng hay những khoảnh khắc cao trào tại thời điểm diễn ra, mà được lan tỏa và đọng lại dư âm trong ký ức của tất cả khách mời. Một dư âm gợi nhớ đến cách những chủ nhân đắm mình trong không gian sống do Tân Hoàng Minh kiến tạo, nơi cảm xúc không dừng ở khoảnh khắc, mà lắng sâu cùng năm tháng và gia tăng giá trị theo thời gian.