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Quỹ Vì tương lai xanh tài trợ gần 3,5 tỷ đồng triển khai hơn 30 công trình môi trường trong Chiến dịch Mùa hè Xanh 2026

08:35 20/07/2026
Quỹ Vì tương lai xanh - Tập đoàn Vingroup vừa chính thức công bố đồng hành cùng Chiến dịch Mùa hè Xanh 2026 với tổng kinh phí tài trợ gần 3,5 tỷ đồng. Nguồn lực này sẽ được sử dụng để triển khai hơn 30 công trình môi trường cộng đồng tại 11 tỉnh, thành phố, góp phần cải thiện điều kiện sống, bảo vệ môi trường và mang lại lợi ích cho hơn 100.000 người dân trên cả nước.

Phần lớn các dự án năm nay được triển khai tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới và những địa bàn còn nhiều khó khăn về hạ tầng. Các công trình được thực hiện tại Thái Nguyên, Lạng Sơn, Lào Cai, Phú Thọ, TP. Huế, TP. Đà Nẵng, Lâm Đồng, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp và Vĩnh Long.

Các dự án tập trung vào những công trình phục vụ trực tiếp đời sống người dân như hệ thống đèn năng lượng mặt trời, công trình nước sạch, cải tạo cơ sở vật chất trường học, khu vui chơi trẻ em, trồng cây xanh và các công trình dân sinh khác. Đây đều là những dự án có số lượng người hưởng lợi lớn, đáp ứng nhu cầu thiết thực của địa phương, và có khả năng phát huy giá trị lâu dài sau khi hoàn thành.

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Đại diện Đoàn Thanh niên các đơn vị tham gia sự kiện ra quân Chiến dịch Mùa hè Xanh 2026 cùng sự đồng hành của Quỹ Vì tương lai xanh. Ảnh: QVTLX.

Đáng chú ý, trong tổng kinh phí tài trợ năm nay có hạng mục triển khai 167 đèn năng lượng mặt trời, được quy đổi từ kết quả của Chiến dịch “Thử thách 21 ngày Sống xanh” do Quỹ Vì tương lai xanh phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát động vào tháng 4/2026, trong khuôn khổ chiến dịch “Thứ 4 Ngày Xanh”. Với gần 17.000 video tham gia thử thách, chiến dịch đã góp phần lan tỏa lối sống xanh trong cộng đồng, đồng thời chuyển hóa những hành động bảo vệ môi trường thành các công trình thiết thực phục vụ người dân tại những địa bàn còn nhiều khó khăn.

Chia sẻ về sự đồng hành với Chiến dịch Mùa hè xanh năm nay, TS. Lê Thái Hà, Giám đốc Điều hành Quỹ Vì tương lai xanh cho biết: "Giá trị lớn nhất của chiến dịch không chỉ nằm ở số lượng công trình được hoàn thành hay nguồn lực được trao đi. Điều quan trọng hơn là chúng ta đang cùng nhau nuôi dưỡng tinh thần sống xanh, trách nhiệm với cộng đồng và sự chủ động của thế hệ trẻ trong việc kiến tạo những thay đổi tích cực. Một tương lai xanh không được tạo nên bằng những khẩu hiệu, mà bằng những con người sẵn sàng hành động và những công trình thực sự phục vụ cuộc sống".

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TS. Lê Thái Hà chia sẻ về những tác động tích cực mà chương trình đã tạo ra cho cộng đồng trong suốt ba mùa triển khai. Ảnh: QVTLX.

Ông Tạ Hồng Sơn, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp & Môi trường, đánh giá cao sự đồng hành của Quỹ Vì tương lai xanh trong hoạt động tình nguyện của các đơn vị.

Đây không chỉ là sự phối hợp giữa một tổ chức Đoàn với một quỹ xã hội, mà là sự gặp gỡ của những giá trị chung. Đó là khát vọng xây dựng một Việt Nam xanh hơn, là mong muốn hình thành một thế hệ công dân có trách nhiệm hơn với môi trường, và là quyết tâm cùng huy động các nguồn lực xã hội để chung tay giải quyết những thách thức lớn của đất nước”, ông Sơn nhấn mạnh.

Được triển khai từ năm 2024, chương trình “Đồng hành cùng Chiến dịch Mùa hè Xanh” ngày càng mở rộng về quy mô và phạm vi tác động.

Sau ba mùa triển khai, Quỹ Vì tương lai xanh đã tài trợ hơn 8 tỷ đồng để xây dựng gần 100 công trình cộng đồng tại nhiều địa phương trên cả nước, mang lại lợi ích cho hơn 210.000 người dân. Đây cũng là một trong những chương trình trọng điểm của Quỹ Vì tương lai xanh trong lĩnh vực giáo dục xanh và phát triển cộng đồng.

Đến nay, nhiều công trình như hệ thống chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời, công trình nước sạch, trường học, khu vui chơi trẻ em và các không gian xanh vẫn đang tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần cải thiện hạ tầng dân sinh và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Thông qua việc kết nối nguồn lực xã hội với tinh thần xung kích của thanh niên, Quỹ Vì tương lai xanh hướng tới xây dựng những công trình có giá trị bền vững, lan tỏa lối sống xanh và chung tay kiến tạo một tương lai xanh cho đất nước.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Vin Group Quỹ Vì tương lai xanh
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