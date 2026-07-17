ULAW ra mắt hệ sinh thái ULAW Legal Insight: Kiến tạo không gian tri thức pháp lý số, lan tỏa tiếng nói học thuật vì cộng đồng

(Pháp lý) - Năm 2026 đánh dấu cột mốc 50 năm hình thành và phát triển của Trường Đại học Luật TP.HCM (ULAW). Nhân dịp này, Nhà trường chính thức ra mắt hệ sinh thái nội dung số ULAW Legal Insight – nền tảng truyền thông học thuật đa nền tảng nhằm lan tỏa tri thức pháp luật, chính sách và quản trị công đến cộng đồng.

Việc ra mắt ULAW Legal Insight không chỉ là một hoạt động truyền thông mà còn là bước đi trong chiến lược xây dựng và định vị thương hiệu của ULAW theo định hướng đại học nghiên cứu. Thông qua hệ sinh thái này, Nhà trường mong muốn đưa tiếng nói học thuật đến gần hơn với người dân, doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách, đáp ứng yêu cầu của thời đại chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo.

Qua 50 năm hình thành và phát triển, từ một cơ sở đào tạo luật đơn thuần ULAW đã phát triển thành Trung tâm nghiên cứu, tư vấn, phản biện và kiến tạo chính sách tầm cỡ quốc gia

Từ truyền thông sự kiện đến truyền thông tri thức

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi cách con người tiếp cận thông tin. Cùng với đó, nhiều vấn đề pháp lý mới liên tục phát sinh như bảo vệ dữ liệu cá nhân, thương mại điện tử, AI, luật quốc tế, kinh tế số hay cải cách hành chính, đòi hỏi những nguồn thông tin chính xác, có chiều sâu và đáng tin cậy.

Xuất phát từ thực tiễn đó, ULAW lựa chọn hướng đi mới: chuyển từ truyền thông sự kiện sang truyền thông tri thức. Hệ sinh thái ULAW Legal Insight được xây dựng nhằm kết nối đội ngũ chuyên gia của Nhà trường với xã hội thông qua các sản phẩm nội dung ngắn gọn, dễ hiểu nhưng vẫn bảo đảm giá trị khoa học và tính ứng dụng cao.

Theo PGS.TS Trần Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, việc hiểu biết pháp luật, đặc biệt là pháp luật quốc tế, không còn là nhu cầu của riêng giới nghiên cứu mà đã trở thành yêu cầu thiết thực đối với doanh nghiệp và người dân.

PGS.TS Trần Việt Dũng cho rằng khi nắm vững các điều ước quốc tế, tập quán quốc tế và các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia, doanh nghiệp sẽ tận dụng tốt hơn các cơ hội hội nhập, đồng thời hạn chế rủi ro pháp lý trong hoạt động xuyên biên giới. Đối với sinh viên, đây cũng là nền tảng quan trọng để tham gia thị trường lao động trong nước và quốc tế.

"Chính nhu cầu ngày càng lớn về việc tiếp cận những kiến thức pháp lý chính thống, dễ hiểu và gắn với thực tiễn là cơ sở để những mô hình truyền thông tri thức như ULAW Legal Insight phát huy vai trò kết nối giữa giới học thuật với cộng đồng", PGS.TS Trần Việt Dũng chia sẻ.

Thông qua hệ sinh thái này, ULAW hướng đến việc nâng cao nhận thức pháp luật cho học sinh, sinh viên, phụ huynh, doanh nghiệp và người dân. ULAW Legal Insight sẽ từng bước khẳng định vai trò là tiếng nói học thuật, phản biện chính sách và phục vụ cộng đồng trong giai đoạn phát triển mới.

ULAW luôn là địa chỉ quen thuộc diễn ra các hội thảo, hội nghị tham vấn về pháp luật, chính sách

Một hệ sinh thái nội dung đa nền tảng

Khác với mô hình truyền thông đơn lẻ, ULAW Legal Insight được xây dựng như một hệ sinh thái nội dung thống nhất, lấy người dùng làm trung tâm.

Mỗi chủ đề được triển khai đồng bộ trên nhiều nền tảng với các định dạng khác nhau. Nội dung chuyên sâu được đăng tải trên YouTube và website; video ngắn phản ứng nhanh xuất hiện trên TikTok, Facebook Reels và YouTube Shorts; LinkedIn tập trung vào các phân tích học thuật và chính sách dành cho giới chuyên môn, trong khi Facebook là cầu nối tương tác với cộng đồng.

Ulaw Legal Insight là một hệ sinh thái đa nền tảng

Việc đa dạng hóa nền tảng giúp cùng một chủ đề có thể tiếp cận nhiều nhóm công chúng với nhu cầu và thói quen tiếp nhận thông tin khác nhau, từ người dân, doanh nghiệp đến sinh viên, nhà nghiên cứu và các nhà quản lý.

Bốn trục nội dung trọng tâm

ULAW Legal Insight được phát triển trên bốn trục nội dung cốt lõi.

Thứ nhất là Pháp luật và chính sách, tập trung giải thích và phân tích các quy định mới có tác động trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp.

Thứ hai là AI và pháp luật, đi sâu vào những vấn đề đang được quan tâm như bản quyền AI, trách nhiệm pháp lý của hệ thống trí tuệ nhân tạo, bảo vệ dữ liệu cá nhân hay ứng dụng AI trong quản trị.

Bên cạnh đó là nhóm nội dung về quản trị công và chính sách công, phản ánh quá trình cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số; cùng chuyên mục Góc nhìn thời sự, nơi các chuyên gia phân tích, bình luận những vấn đề pháp lý nóng dưới góc nhìn học thuật và thực tiễn.

Để phục vụ nhiều nhóm công chúng, hệ sinh thái còn phát triển các chuyên mục như ULAW Legal Insight Talk, ULAW Quick Insight, Chuyên gia đồng hành, Sinh viên và nghề nghiệp, giúp người xem tiếp cận kiến thức pháp luật theo nhiều hình thức linh hoạt.

Điểm khác biệt nằm ở đội ngũ chuyên gia

Một trong những điểm nổi bật của ULAW Legal Insight là việc thành lập Ban Cố vấn Chiến lược và Chuyên môn, quy tụ lãnh đạo Nhà trường, các nhà khoa học, luật sư, chuyên gia quản trị công, chuyên gia AI cùng đại diện các cơ quan quản lý.

Ban Cố vấn không chỉ thẩm định nội dung mà còn kết nối đội ngũ chuyên gia trực tiếp tham gia nghiên cứu, xây dựng và phản biện chính sách, đồng thời vận hành theo cơ chế "luồng xanh" để kịp thời phản ứng trước những vấn đề thời sự nhưng vẫn bảo đảm tính chính xác học thuật và an toàn pháp lý.

Theo GS.TS Đỗ Văn Đại, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM, đây chính là giá trị khác biệt mà ULAW Legal Insight hướng tới.

"Tôi có điều kiện tham gia xây dựng nhiều văn bản pháp luật, từ Bộ luật Dân sự, Luật Trọng tài đến các văn bản liên quan án lệ và giải thích pháp luật. Thực tế cho thấy nhiều quy định dễ phát sinh cách hiểu khác nhau nếu chỉ nhìn vào câu chữ. Trong khi đó, những người trực tiếp tham gia xây dựng luật sẽ hiểu rõ tinh thần, mục tiêu và giá trị mà quy định pháp luật hướng tới", GS.TS Đỗ Văn Đại chia sẻ.

Theo GS.TS Đỗ Văn Đại, việc mời các chuyên gia từng tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật phân tích và giải thích các quy định sẽ giúp người dân, doanh nghiệp cũng như người hành nghề luật tiếp cận đúng tinh thần của pháp luật, hạn chế những cách hiểu chưa đầy đủ hoặc thiếu thống nhất.

"Pháp luật thường được xây dựng theo hướng khung nên trong thực tiễn luôn tồn tại nhiều cách áp dụng khác nhau. Chính vì vậy, ý kiến của các chuyên gia có vai trò quan trọng trong việc định hướng, giải thích và đưa ra lời giải cho những vấn đề còn nhiều quan điểm khác nhau. Đó cũng là giá trị mà ULAW Legal Insight mong muốn mang đến để lan tỏa tri thức pháp lý đến cộng đồng", GS.TS Đỗ Văn Đại nhấn mạnh.

Trong nhiều năm qua, các chuyên gia của ULAW luôn tích cực tham gia phân tích, phản biện, đóng góp xây dựng và hoàn thiện các quy định pháp luật thông qua các cơ quan thông tấn báo chí

Không chỉ dành cho giới luật

Cũng theo GS.TS Đỗ Văn Đại, hệ sinh thái mới không chỉ phục vụ người dân mà còn là nguồn học liệu hữu ích cho sinh viên và những người hành nghề luật.

"Sinh viên không chỉ học qua giáo trình hay trên giảng đường mà còn cần tiếp cận kiến thức từ thực tiễn. Với người hành nghề luật, điều quan trọng nhất là tìm được lời giải cho những vấn đề pháp lý còn nhiều cách hiểu khác nhau. Tôi tin rằng ULAW Legal Insight sẽ mang đến những phân tích và giải pháp từ các chuyên gia có kinh nghiệm cả về lý luận lẫn thực tiễn", GS.TS Đỗ Văn Đại nói.

Hướng tới giá trị học thuật và trách nhiệm xã hội

Thay vì đặt mục tiêu bằng số lượt xem hay lượt tương tác, ULAW lựa chọn cách tiếp cận khác: lấy giá trị học thuật và tác động xã hội làm thước đo.

Các chỉ số đánh giá của hệ sinh thái tập trung vào số lượng chuyên gia tham gia, mức độ đóng góp của các khoa, viện, số chủ đề chuyên sâu được triển khai, số lần nội dung được cơ quan báo chí hoặc các cơ quan hoạch định chính sách trích dẫn, cũng như hiệu quả phục vụ cộng đồng thông qua các sản phẩm phản ứng nhanh.

PGS.TS Trần Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM kỳ vọng ULAW Legal Insight sẽ trở thành một kênh thông tin chính thống, khách quan và giàu giá trị thực tiễn, nơi các chuyên gia có thể phân tích những vấn đề pháp luật, chính sách công và pháp luật quốc tế bằng ngôn ngữ gần gũi, dễ hiểu. Xa hơn, chương trình sẽ góp phần nâng cao năng lực hội nhập quốc tế, giúp cộng đồng doanh nghiệp khai thác hiệu quả các cơ hội từ quá trình hội nhập và hạn chế những rủi ro pháp lý trong hoạt động thực tiễn.

ULAW Legal Insight là không gian tri thức pháp lý số, nơi thể hiện tiếng nói học thuật và chuyên môn sâu của đội ngũ giảng viên ULAW vào thực tiễn đời sống

Sau 50 năm hình thành và phát triển, ULAW đang từng bước mở rộng vai trò từ một cơ sở đào tạo luật trở thành trung tâm lan tỏa tri thức pháp lý phục vụ cộng đồng. Với ULAW Legal Insight, Nhà trường không chỉ tạo ra một sản phẩm truyền thông mới mà còn kiến tạo một không gian học thuật số, nơi các vấn đề pháp luật được lý giải dưới góc nhìn khoa học, chính sách được nhìn nhận đa chiều và tiếng nói chuyên gia được kết nối trực tiếp với xã hội. Đây cũng là bước đi quan trọng trong chiến lược xây dựng thương hiệu ULAW hiện đại, hội nhập và phụng sự cộng đồng trong kỷ nguyên số.