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Từ những điều giản dị, vun đắp mùa hè yêu thương

09:59 22/07/2026
Một con đường bê tông đến trường tại điểm trường Suối Cuốc (xã Mường Cơi, tỉnh Sơn La), hơn 400 suất ăn dành cho học sinh vùng cao ở Lào Cai, Sơn La cùng nhiều hoạt động hỗ trợ khác là những hoạt động nằm trong chương trình “SeABankers Vì trẻ thơ” năm 2026 với chủ đề “Mùa hè yêu thương” của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) triển khai tại 12 tỉnh, thành. Từ Sơn La, Lào Cai đến nhiều địa phương khác, chương trình mang đến các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt và chăm sóc trẻ em trong dịp hè.
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Hỗ trợ từ nhu cầu thực tế

Con đường vào điểm trường Suối Cuốc những ngày đầu hè vẫn còn in dấu những nhọc nhằn của vùng cao. Trước đây, mỗi khi trời mưa, đoạn đường đất dẫn vào trường trở nên trơn trượt, khiến việc đi lại của học sinh và giáo viên gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, một con đường kiên cố hơn là nhu cầu được nhà trường và phụ huynh mong đợi.

Từ thực tế đó, CBNV SeABank Vùng Hà Nội 2 đã cùng người dân địa phương hoàn thành công trình “Con đường đến trường” dài 120 mét mang tên SeABank. Công trình không lớn về quy mô nhưng giúp học sinh đến trường thuận lợi hơn, đặc biệt trong mùa mưa.

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Nếu Suối Cuốc cần một con đường an toàn hơn để đến lớp thì tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở số 2 Tả Phời cùng điểm trường mầm non Xéo Tả 2 (xã Hợp Thành, tỉnh Lào Cai), nhu cầu ưu tiên lại là cải thiện điều kiện học tập và sinh hoạt cho học sinh bán trú.

Đây là khu vực có đông học sinh là con em đồng bào Dao. Nhiều em sống trên những sườn núi cao, nhà cách trường nhiều cây số nên phải ở bán trú cả tuần. Điều kiện về nước sạch, thiết bị học tập và không gian vui chơi còn nhiều hạn chế.

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Tại đây, CBNV SeABank đã trao tặng 30 suất học bổng, 02 máy lọc nước RO, cùng với khu vui chơi có đầy đủ các thiết bị phát triển thể chất, hàng trăm bộ đồ dùng học tập dành cho học sinh bán trú và hỗ trợ một học sinh mắc bệnh hiểm nghèo.

Bên cạnh các phần hỗ trợ, SeABankers còn cùng các em học sinh tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm như làm bập bênh từ vật liệu tái chế, trồng cây lưu niệm và tổ chức đêm giao lưu lửa trại.

Theo thầy Nguyễn Hữu Dân - Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở số 2 Tả Phời, các hạng mục hỗ trợ này đều xuất phát từ nhu cầu thực tế, góp phần cải thiện điều kiện học tập và sinh hoạt cho học sinh tại trường.

Sự hiện diện của các CBNV SeABank với tinh thần nhiệt huyết, gần gũi và chân thành đã lan tỏa không khí ấm áp đến thầy cô, học sinh và phụ huynh, tiếp thêm niềm tin để các em vững bước trên con đường học tập”, thầy Dân chia sẻ.

Không chỉ trao tặng vật chất

Điểm chung tạo nên dấu ấn của chương trình “SeABankers Vì trẻ thơ” năm 2026 là tại cả Sơn La và Lào Cai đều tổ chức hoạt động “Nấu ăn cho em”.

Trong chương trình này, CBNV SeABank trực tiếp chuẩn bị hơn 400 suất ăn cho học sinh tại các điểm trường. Từ khâu sơ chế thực phẩm, nấu nướng đến chia từng phần ăn đều có sự tham gia của các tình nguyện viên trong màu áo đỏ SeABank. Bữa cơm cũng là dịp để các tình nguyện viên trò chuyện, tìm hiểu cuộc sống và việc học của học sinh vùng cao. Với nhiều em, đây là một hoạt động trải nghiệm ý nghĩa chưa từng có bên cạnh những phần hỗ trợ về vật chất.

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Bên cạnh Sơn La và Lào Cai, chương trình “SeABankers Vì trẻ thơ” còn được triển khai tại nhiều địa phương như Hà Nội, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Phú Thọ, Nghệ An, Đà Nẵng, Khánh Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Cà Mau, Cần Thơ với các hoạt động trao học bổng, xe đạp, balô, sách vở, quần áo, sữa, nhu yếu phẩm, hỗ trợ điều trị bệnh hiểm nghèo và nhiều hạng mục phục vụ học tập, sinh hoạt dành cho trẻ em tại mái ấm, trung tâm bảo trợ xã hội và bệnh viện.

Đây là năm thứ 11 chương trình “SeABankers Vì trẻ thơ” được SeABank triển khai thường niên với hàng trăm hoạt động an sinh xã hội trên cả nước, phù hợp với nhu cầu thực tế của từng địa phương. Từ những con đường đến trường, hệ thống nước sạch, khu vui chơi đến các bữa cơm bán trú, mỗi công trình đều góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt và mở ra thêm cơ hội phát triển cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

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Những giá trị bền bỉ mà “SeABankers Vì trẻ thơ” mang lại đã được ghi nhận khi chương trình được vinh danh trong Top 3 Chương trình thiện nguyện tiêu biểu tại Giải thưởng The Banker 2025. Kiên định với định hướng phát triển gắn tăng trưởng kinh doanh cùng giá trị cộng đồng, SeABank sẽ tiếp tục mở rộng các chương trình an sinh xã hội, lan tỏa tinh thần sẻ chia và đồng hành cùng sự phát triển của thế hệ tương lai, qua đó khẳng định vị thế của một ngân hàng phát triển bền vững vì cộng đồng.

Năm 2026, chương trình “SeABankers Vì trẻ thơ” với chủ đề “Mùa hè yêu thương” được triển khai đồng loạt tại các đơn vị trên toàn hệ thống SeABank trong tháng 5 - 6/2026, hỗ trợ gần 1.200 trẻ em.

Các hoạt động được triển khai tại nhiều điểm đến gồm trường học vùng cao, trung tâm bảo trợ xã hội, mái ấm tình thương, cơ sở giáo dục chuyên biệt và bệnh viện nhi. Các phần hỗ trợ bao gồm học bổng, xe đạp, balô, sách vở, quần áo, sữa, nhu yếu phẩm, máy lọc nước, khu vui chơi phát triển thể chất và hỗ trợ điều trị cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

seabank
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