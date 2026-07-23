Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai và dấu ấn 751 tỷ đồng: Gần 12 năm bền bỉ viết nên kỳ tích nhân ái

Có những hành trình được đo bằng số cây số đã đi qua, nhưng cũng có những hành trình chỉ có thể đo bằng nhịp đập của lòng trắc ẩn, bằng những số phận được cứu giúp và những cuộc đời được hồi sinh. Gần 12 năm qua, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai (nguyên là Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Định) đã lặng lẽ đi trên một hành trình như thế. Không ồn ào, không phô trương, những bước chân thiện nguyện vẫn bền bỉ nối tiếp nhau, mang yêu thương đến với người nghèo, người bệnh và những phận đời kém may mắn.

Ông Hồ Quốc Dũng khi đó là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định (nay là Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ), đã trao bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng Hội BTBNN tỉnh Bình Định nhân kỷ niệm 10 năm thành lập

Lòng nhân ái của Bác Hồ - ngọn hải đăng dẫn lối

Sự ra đời và hành trình phát triển của Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo (BTBNN) tỉnh Gia Lai không phải là sự ngẫu nhiên. Đó là kết quả của sự thấm nhuần tư tưởng nhân văn sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người dành trọn cuộc đời cho Nhân dân, cho những người nghèo khổ và yếu thế trong xã hội.

Lòng nhân ái của Người được kết tinh từ lẽ sống cao đẹp: “Lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”, từ truyền thống “lá lành đùm lá rách” của dân tộc và từ niềm tin “dân tộc ta là một dân tộc giàu lòng bác ái”. Chính tư tưởng ấy đã trở thành kim chỉ nam cho những người sáng lập Hội lựa chọn con đường dấn thân, lấy yêu thương làm động lực và sẻ chia làm lẽ sống.

Thời điểm Hội được thành lập cách đây gần 12 năm, không ít người từng hoài nghi về khả năng tồn tại của một tổ chức thiện nguyện đặc thù, không có hệ thống tổ chức từ Trung ương đến cơ sở, hoạt động hoàn toàn dựa trên tinh thần tự nguyện. Trong khi đó, nhiều mô hình tương tự ở một số địa phương như TP.HCM, Kiên Giang, Tiền Giang, Đồng Tháp, Lâm Đồng… vẫn đang loay hoay tìm hướng đi.

“Vạn sự khởi đầu nan” không làm chùn bước những con người mang trong mình trái tim nhân ái. Đứng đầu là TS. Nguyễn Tấn Hiểu - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội cùng sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cấp, các ngành, Hội BTBNN tỉnh từng bước tạo dựng niềm tin bằng chính hiệu quả công việc. Không khẩu hiệu, không hình thức, mỗi chương trình đều hướng tới những giá trị thiết thực, giúp Hội vượt qua mọi hoài nghi để trở thành một trong những mô hình thiện nguyện tiêu biểu của địa phương.

Thực hiện chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về sắp xếp chính quyền hai cấp, năm 2025, Hội BTBNN tỉnh Bình Định chính thức đổi tên thành Hội BTBNN tỉnh Gia Lai, đồng thời nhanh chóng kiện toàn tổ chức, mở rộng địa bàn hoạt động từ phía Đông đến phía Tây của tỉnh Gia Lai mới. Đến giữa năm 2026, Hội BTBNN tỉnh Gia Lai tinh gọn còn 27 chi hội (từ 34 chi hội), 17 phân hội (từ 36 phân hội), quy tụ gần 2.000 hội viên và hơn 2.500 tình nguyện viên đang ngày đêm âm thầm góp sức cho các hoạt động nhân đạo.

Những con số biết nói sau gần 12 năm gieo mầm nhân ái

Có những giá trị không thể cân, đo hay định lượng bằng tiền bạc. Nhưng đôi khi, chính những con số lại là minh chứng sinh động nhất cho sức mạnh của lòng nhân ái.

Sau gần 12 năm hoạt động, Hội BTBNN tỉnh Gia Lai đã vận động được 751,7 tỷ đồng từ nguồn lực xã hội hóa. Đó không đơn thuần là giá trị vật chất, mà còn là thước đo của niềm tin mà cộng đồng, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trong và ngoài nước dành cho Hội.

Từ nguồn lực ấy, hơn 801.000 lượt người nghèo, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn và đồng bào vùng sâu, vùng xa đã nhận được sự sẻ chia kịp thời. Mỗi sự hỗ trợ đều góp phần giúp họ vượt qua những thời khắc tưởng chừng không thể bước tiếp.

Phía sau những con số ấy là biết bao câu chuyện lay động lòng người. Đó là hơn 5,8 triệu suất ăn tình thương được những tình nguyện viên cần mẫn chuẩn bị mỗi ngày tại 14 bếp ăn từ thiện và các chi hội trực thuộc. Những suất cơm nóng hổi không chỉ giúp người bệnh vơi bớt gánh nặng chi phí mà còn sưởi ấm tinh thần trong những ngày tháng chống chọi với bệnh tật.

Ông Phan Như Hải – Phó Chủ tịch Hội (nguyên Phó GĐ Công an tỉnh Bình Định) tặng quà cho các cháu Làng trẻ em SOS Quy Nhơn

Đó là hơn 600 em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh được phẫu thuật thành công, để những trái tim từng lỗi nhịp lại tiếp tục ngân lên nhịp sống khỏe mạnh, mang về nụ cười cho hàng trăm gia đình đã từng đứng trước ranh giới mong manh giữa hy vọng và tuyệt vọng. Đó còn là 360 căn nhà tình thương được xây dựng hoặc sửa chữa, trở thành mái ấm che chở những gia đình bệnh nhân nghèo sau bao năm sống trong cảnh dột nát, tạm bợ.

Hành trình nhân ái ấy còn vươn tới những nơi khó khăn nhất. Mười một công trình nước sạch đã mang nguồn nước tinh khiết đến với hàng nghìn người dân vùng sâu, vùng xa. Đó là 4.684 chuyến xe cứu thương 0 đồng ngày đêm nối dài trên những cung đường, đưa bệnh nhân nghèo đến bệnh viện và trở về nhà an toàn.

Hơn 43.500 thẻ bảo hiểm y tế nghĩa tình được trao tận tay những hộ cận nghèo và người thuộc hộ khó khăn như trao thêm một điểm tựa trước những biến cố bệnh tật không ai mong muốn. Không dừng lại ở việc cứu giúp người bệnh, Hội còn hướng đến sự phát triển bền vững của cộng đồng. Mười tám hồ bơi học đường được xây dựng tại các trường học cùng 500 phao cứu sinh góp phần bảo vệ trẻ em trước hiểm họa đuối nước.

Mỗi dịp Tết đến, hàng trăm nghìn phần quà “Xuân yêu thương” nghĩa tình lại được trao đến tận tay người nghèo các gia đình khó khăn (riêng Tết Bính Ngọ 2026 đã trao 15.141 suất quà). Mỗi khi thiên tai, bão lũ xảy ra, những chuyến xe chở đầy lương thực, thuốc men và nhu yếu phẩm của Hội lại lặng lẽ lên đường, vượt hàng nghìn cây số để đến với đồng bào ở miền Trung, miền Bắc.

Suốt gần 12 năm, từng bữa cơm, từng viên thuốc, từng căn nhà, từng chiếc xe cứu thương, từng tấm thẻ bảo hiểm y tế... đã âm thầm góp thành một hành trình nhân ái bền bỉ. Hành trình ấy không chỉ được viết bằng những con số, mà còn được viết bằng niềm tin, bằng sự sẻ chia và bằng những nụ cười của hàng trăm nghìn con người đã được tiếp thêm hy vọng.

Sự ghi nhận cao quý của Đảng, chính quyền và Nhân dân

Mỗi việc làm thiện nguyện đều bắt đầu từ sự sẻ chia, nhưng để tạo nên một hành trình bền bỉ suốt gần 12 năm đòi hỏi nhiều hơn thế. Đó là sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, sự tin yêu của Nhân dân và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước.

Những đóng góp bền bỉ của Hội BTBNN tỉnh Gia Lai đối với công tác an sinh xã hội đã được Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý. Tại Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Hội BTBNN tỉnh Bình Định (27/9/2014 - 27/9/2024), đồng chí Hồ Quốc Dũng, khi đó là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định (nay là Phó Thủ tướng Chính phủ), đã dành cho Hội những lời đánh giá đầy trân trọng:

“Nhìn lại thành quả hoạt động của Hội, tôi vui mừng nhận thấy Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo đã thực hiện xuất sắc chức năng, nhiệm vụ của một hội thiện nguyện nhân đạo; luôn chủ động, sáng tạo triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chia sẻ yêu thương, cứu giúp bệnh nhân nghèo và người nghèo, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Hội đã được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân ghi nhận; mạng lưới tổ chức ngày càng phát triển, quy tụ nhiều hội viên có tấm lòng nhân ái, tạo nền tảng thuận lợi để tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình nhân đạo”.

Đối với những người làm công tác thiện nguyện, có lẽ không phần thưởng nào lớn hơn niềm tin của Nhân dân. Thế nhưng, sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước vẫn là nguồn động viên to lớn để những người đang ngày đêm lặng lẽ cống hiến có thêm động lực tiếp tục hành trình.

Bốn bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (cho 1 tập thể và 3 cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc); 2 bằng khen của BCH Đảng bộ tỉnh cho 1 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc; 80 bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh…không chỉ ghi nhận những kết quả đạt được, mà còn là sự tôn vinh đối với hàng nghìn hội viên, tình nguyện viên đã lặng thầm cho đi mà chưa bao giờ nghĩ đến sự đền đáp.

Viết tiếp câu chuyện tình người

Gần 12 năm chưa phải là một chặng đường dài nhưng đủ để một tổ chức thiện nguyện viết nên câu chuyện đẹp về lòng nhân ái giữa đời thường.

Từ những ngày đầu còn bộn bề khó khăn, thiếu nhân lực, thiếu kinh phí, thiếu cả niềm tin của xã hội, Hội BTBNN tỉnh Gia Lai đã từng bước khẳng định mình bằng những việc làm cụ thể, bằng hiệu quả của từng chương trình, bằng sự minh bạch trong từng đồng tiền vận động và bằng trách nhiệm đối với từng hoàn cảnh được giúp đỡ.

Trao bằng khen của UBND tỉnh Bình Định cho các cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp xuất sắc cho hoạt động thiện nguyện

Điều đáng quý nhất mà Hội tạo dựng được không chỉ là hàng trăm tỷ đồng nguồn lực xã hội hóa hay hàng trăm nghìn lượt người được hỗ trợ. Giá trị lớn hơn nằm ở chỗ Hội đã khơi dậy được tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng, kết nối những tấm lòng nhân hậu thành một mạng lưới sẻ chia ngày càng rộng lớn. Mỗi doanh nghiệp, mỗi nhà hảo tâm, mỗi tình nguyện viên khi đến với Hội đều trở thành một mắt xích của hành trình lan tỏa yêu thương.

Có người từng nói, điều kỳ diệu nhất không phải là phép màu làm thay đổi số phận con người, mà là khi con người biết nắm lấy tay nhau để cùng tạo nên phép màu. Có lẽ, đó cũng chính là điều Hội BTBNN tỉnh Gia Lai đã và đang thực hiện suốt gần 12 năm qua.

Phía trước vẫn còn nhiều bệnh nhân nghèo cần được chữa trị, nhiều em nhỏ cần một nhịp tim khỏe mạnh để lớn lên, nhiều gia đình còn chờ một mái nhà kiên cố để vượt qua mưa nắng, nhiều vùng quê vẫn mong có thêm những công trình nước sạch, những chuyến xe cứu thương, những suất cơm nghĩa tình. Hành trình ấy chắc chắn sẽ còn tiếp tục, bởi khi lòng nhân ái được trao đi, nó không hề vơi cạn mà tiếp tục được nhân lên trong mỗi trái tim biết yêu thương.

Hơn 751 tỷ đồng sau gần 12 năm là một con số rất lớn nhưng nếu nhìn từ góc độ của những người được cứu giúp, giá trị lớn nhất mà Hội BTBNN tỉnh Gia Lai mang lại không nằm ở những con số. Đó là những trái tim được hồi sinh, những mái ấm được dựng xây, những giọt nước mắt được lau khô và niềm tin vào tình người được gìn giữ.

Đó mới là “kỳ tích nhân ái” mà gần 2.000 hội viên và hơn 2.500 tình nguyện viên của Hội đã bền bỉ viết nên bằng chính những bước chân thiện nguyện không mỏi suốt gần 12 năm qua.

Một số hình ảnh tiêu biểu về hoạt động của Hội BTBNN tỉnh Gia Lai: