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Tiếp nối truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" mùa tri ân tháng Bảy

20:00 22/07/2026
Những phần quà được trao tận tay các gia đình chính sách, những nén hương tại các nghĩa trang liệt sĩ và những chuyến về nguồn đã nối dài mạch chảy của đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" trong tháng Bảy tri ân. Đồng hành cùng chương trình, ROX Group tiếp tục lan tỏa nghĩa tình và trách nhiệm với cộng đồng.

Nét đẹp về nguồn

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), ROX Group tiếp tục nối dài hành trình tri ân thông qua nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho người có công với cách mạng.

Mới đây, Tập đoàn đồng hành cùng chương trình "Hành trình tri ân" năm 2026 do Đoàn Thanh niên Cục An ninh chính trị nội bộ (A03, Bộ Công an), Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam và Ban Thanh niên Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp tổ chức tại hai xã Tứ Mỹ và Hương Sơn (Hà Tĩnh).

Trong chương trình, ROX Group hỗ trợ 40 triệu đồng để trao 40 suất quà/học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, tới các gia đình chính sách và hộ dân có hoàn cảnh khó khăn và học sinh là con em gia đình thương binh liệt sĩ. Đây là một phần trong tổng nguồn lực 260 triệu đồng của chương trình, bao gồm hỗ trợ xây dựng 2 căn "Nhà nhân ái", trao quà cho các gia đình chính sách và tặng trang thiết bị cho lực lượng Công an cơ sở.

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ROX Group đồng hành cùng chương trình, trao tặng 40 suất quà/học bổng cho các gia đình chính sách, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn và con em gia đình thương binh liệt sĩ

Không chỉ đồng hành trao quà, đại diện ROX Group cũng cùng đoàn công tác tham gia dâng hương, dâng hoa tại nhiều "địa chỉ đỏ" trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh như Khu di tích quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Làng Sen, Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Nầm và Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc. Những điểm đến lịch sử không chỉ là nơi tri ân các thế hệ đi trước mà còn góp phần bồi đắp lòng yêu nước và trách nhiệm cộng đồng cho mỗi người tham gia.

Bồi đắp văn hóa biết ơn cho CBNV

Với ROX Group, việc đồng hành cùng chương trình "Hành trình tri ân" năm 2026 là sự tiếp nối những hoạt động đền ơn đáp nghĩa mà doanh nghiệp duy trì nhiều năm qua.

Trước đó, đầu tháng Bảy, đoàn công tác của ROX Group do ông Bùi Thanh Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn dẫn đầu đã thực hiện hành trình dâng hương tại nhiều "địa chỉ đỏ" ở miền Trung như Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc, Nghĩa trang Liệt sĩ Thanh niên xung phong Tân Ấp, Thọ Lộc, Vạn Ninh, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 và Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đảo Cồn Cỏ.

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ROX Group thường xuyên tổ chức các hoạt động về nguồn

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Hoạt động dương hương, dâng hoa trong các chuyến về nguồn

Theo ông Bùi Thanh Hà, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa đã trở thành một phần trong hành trình phát triển của ROX Group. Thông qua ROX Share - chương trình vì cộng đồng thường niên của Tập đoàn - những hoạt động này được triển khai theo hai nhánh "Chia sẻ yêu thương" và "Cùng em tới trường".

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Những hoạt động tri ân thể hiện lòng biết ơn với các thế hệ đi trước, giúp mỗi CBNV hiểu hơn giá trị của hòa bình

Không chỉ tổ chức các chuyến về nguồn, ROX Group còn thường xuyên thăm hỏi, tặng quà cựu thanh niên xung phong, cựu chiến binh, các gia đình chính sách, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng và triển khai nhiều chương trình tri ân người có công trên cả nước. Những hoạt động ấy không chỉ thể hiện lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước mà còn góp phần giúp mỗi cán bộ, nhân viên hiểu hơn giá trị của hòa bình, từ đó nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến.

Song song với các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, ROX Share còn triển khai nhiều chương trình hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế, bệnh nhân, cộng đồng địa phương và các khu vực chịu ảnh hưởng bởi thiên tai. Trong năm 2025, ROX Group đã thực hiện hơn 30 chương trình CSR. Tính riêng trong 5 năm gần đây, Tập đoàn đã dành hơn 220 tỷ đồng cho các hoạt động trách nhiệm xã hội, khẳng định cam kết phát triển bền vững, mang đến những giá trị thuận ích cho cộng đồng, xã hội.

Từ những phần quà được trao tại Hà Tĩnh đến những nén hương tại các nghĩa trang liệt sĩ miền Trung, tinh thần "Uống nước nhớ nguồn" được ROX Group gìn giữ không chỉ qua các hoạt động an sinh xã hội mà còn trở thành một nét văn hóa trong doanh nghiệp, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn và trách nhiệm với cộng đồng.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

ROX Group
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